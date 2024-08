Fotografii cu ce fac tinerii la petreceri când cred că nu-i vede nimeni

Saltele ieftine. Covoare murdare. Băi aglomerate. Sub ele, beciuri umede pline de cutii de Red Stripe, Stella și Tyskie. Frigidere goale, pungi pline, DJ de dormitor. Locurile și lucrurile din viața de studenție vor fi familiare pentru mulți, chiar dacă oamenii din fotografiile astea nu sunt. Pentru Evie Shandilya, cele două sunt inseparabile în viețile prietenilor ei, majoritatea studenți la Universitatea de Arte din Londra, care trăiesc în sudul Londrei. Ei sunt personajele din I Just Want to Party, o carte foto care urmărește traiectoria unei nopți de petreceri: băuturile de încălzire, petreceri acasă, after-uri, after-urile de după after, urmările.

Fotografiile au fost făcute pe străzi și în case închiriate din sudul Londrei între 2017 și 2019. Mulți dintre prietenii lui Evie studiau la Camberwell, Chelsea, LCC sau CSM. În acest scop, comportamentul este reconfortant în conformitatea sa: băutură, droguri, dans, flirt și multe ținute din second hand. Dar Evie, acum în vârstă de 25 de ani, a fost doar parțial implicată în această scenă.

În loc să meargă la facultate, a lucrat ca intern și apoi ca manager de studio pentru fotograful Tyrone Lebon, cunoscut pentru munca sa din lumea modei, cum ar fi coperte i-D cu Lara Stone și Willow Smith și regia clipului „Nikes” al lui Frank Ocean. Vizita casele prietenilor pentru party-uri în timp ce casa ei și cercurile creative se întrepătrundeau. Mereu aducea cu ea un point-and-shoot de 35mm. „Sunt o persoană ușor timidă, așa că poate cu ajutorul camerei am încercat să înțeleg și să rezonez cu situațiile”, spune ea.

​Foto: Evie Shandilya

Evie a crescut într-un mediu „destul de relaxat”, „abordarea mamei era să aibă cât mai puține reguli fiindcă așa erau mai puține de încălcat”. Când a terminat studiile și s-a întors în Londra, deja trecuse prin ce experimentau amicii ei. Prima experiență de a trăi departe de casă cu puține responsabilități, un împrumut de student și acces relativ fără limite la alcool, droguri și oameni. „Libertatea altor oameni a avut un element de nou pentru mine”, spune Evie. „Noutatea a fost interesantă de fotografiat. A devenit cumva obsesivă.” Fotografiile sunt libere, neplanificate, intime și oglindesc momentul ăla de dimineața devreme la o petrecere acasă. Prietenii ei fumează în diverse stadii de goliciune, ascultă muzică și împart între ei ce droguri sunt disponibile.

Această distanță oferă cărții un strat de narațiune. Fotografiile devin mai puțin despre a confirma ceea ce deja știm (că genul ăsta de petreceri s-au întâmplat dintotdeauna, se întâmplă acum și vor continua să se întâmple în viitor) și mai mult despre explorarea melancoliei provocate de efemeritatea ei, de actul uneori alienant al observației. Dar nu a devenit niciodată voyeurism.

Zece fotografii sunt însoțite de inserții ca niște anecdote, care plasează fiecare imagine în timp și spațiu. Afli, de exemplu, că o imagine cu o tipă înghesuită într-o baie mică a fost făcută după Notting Hill Carnival în casa iubitei tatălui lui Evie. Tipa din fotografie căzuse de pe toaletă. „Nu cred că am căzut niciodată de pe o toaletă”, scrie Evie. Alta oferă detalii despre doi prieteni, Sean și Rosie. „Are abilitatea asta să te facă să-i răspunzi la energia pe care ți-o transmite.”

​Foto: Evie Shandilya

Faptul că a lucrat în studioul lui Tyrone a expus-o pe Evie la lumea fotografiei de modă, dar a și influențat-o către alte zone. Amintește The Ballad of Sexual Dependency (1986) a lui Nan Goldin, o documentare profund personală a ideii de acasă și hedonism în Boston, New York și Berlin. Ray’s a Laugh (1996) a lui Ray Billington, o perspectivă sinceră despre viața părinților artistului din Birmingham, i-a arătat lui Evie că „poți folosi fotografiile pentru storytelling într-un mod destul de amuzant, emoționant și trist.” Dintre contemporanii săi îi menționează pe Rosie Marks și Sean Vegezzi, al căror stil documentar „m-a încurajat să acord constant atenție lucrurilor care se petrec pe străzi”. O fotografie din I Just Want to Party o înfățișează pe o prietenă, Sydney, în timp ce-i este rău pe trotuar. O cabină telefonică bușită și o veveriță moartă fac de asemenea parte din urbanul de zi cu zi al cărții.

I Just Want to Party poate că are calitatea acea transpirată, de muscă pe perete, dar este, de asemenea, izolată. Prietenii lui Evie sunt uneori adormiți, nu sunt conștienți de ea sau se mișcă rapid și astfel creează figuri aburite sau compoziții neuniforme. Sunt, de asemenea, necenzurați, nu sunt editați ca să scoată din piesaj partea murdară a petrecerilor. Căderi la beție, vomă, comedown-uri ziua.

Casa este un fel de depozit colectiv: prosoape ude pe podea și sânge anonim în chiuvetă. Consumul de droguri este arătat așa cum este, ritualul mai presus de romantism. Grotesc, nu glamour. Un băiat se lasă pe spate, cu ochii închiși (probabil leșinat) pe o parte a patului în timp ce cineva îi pune o bucată de cocaină pe frunte.

​Foto: Evie Shandilya

Există și un sentiment de închidere: nu tocmai exclusivitate, poate doar realitate socială. Bucuria din aceste petreceri se bazează pe o energie împărtășită, o încredere profundă și sinceră. Uneori acea încredere dispare, fie a doua zi, fie luni mai târziu, când interesele de despart.

Într-o descriere, Evie menționează îndepărtarea de o prietenă, Callie. „Noaptea asta s-a simțit ca și cum am retrăit trecutul și m-a făcut melancolică să accept că prietenia s-a consumat; nu mai aveam nevoie una de cealaltă.” Cartea îmbrățișează legile cunoscute adolescenței. Că pentru fiecare petrecere acasă, afteruri și beciuri în care te distrezi, va exista un număr egal în care intri, te uiți în jur și apoi fugi direct către ieșire.

O notă descrie beciul unui prieten „The Bumhole” (Gaura Curului). „S-a simțit ca și cum acolo există un miez central foarte puternic de prieteni și că permiteau tuturor să arunce o privire în realitatea lor”, scrie Evie. A fost întocmai cum a intenționat gazda, Gus. Evie îmi menționează că nu sunt imagini din pub. Ea era mereu la muncă când prietenii ei ieșeau în oraș după cursuri, explică ea. Poți fotografia doar ce e în fața ta.

Să faci fotografii precum astea vine la pachet cu propriul risc, mai ales când le pui într-o carte. Pot reprezenta un moment specific din istoria culturală, adesea fără consimțământul lor. Să servească ideea greșită că prin examinarea tinerilor prin intermediul filmului, a muzicii sau fotografiilor, putem învăța ceva despre condițiile sociale care i-au produs și despre era lor. (Să-ți imaginezi cum ar putea suna asta este un exercițiu în sine: Studenții sfidează creșterea prețurilor, chiriile exorbitante și lumea artei comerciale prin petreceri hedoniste. Cineva probabil că ar menționa și Brexitul). Spațiul dintre fotografie și privitor este plin de aceste greșeli și contorsionări.

​Foto: Evie Shandilya

Dar cum rămâne cu iluziile, artificiul care face cartea atât de distractivă? Ambele calități sunt comune petrecerilor și fotografiei. Aceste petreceri au avut loc; au fost distractive dacă erai acolo. Dar fotografiile sunt o ficțiune esențială, indiferent cât de aproape de adevărul unei persoane s-ar putea înclina.

Există un sentiment de doliu aici, nu neapărat pentru o anumită noapte sau experiență, ci pentru traiul în prezent în loc de a trebui să reconstruiești și să discuți trecutul. Puterea cărții I Just Want to Party este relația sa cu genul în sine: anti-glamour, estetica trebuia-să-fii-acolo, refuzul de a-și asuma responsabilitățile sau zeitgeistul generației sale. Privirea insolentă, ironică, fără pretenții asupra condițiilor total nespectaculoase ale creației sale. Precum autoarea sa, vorbește clar despre ceea ce spune și sloganul său. „Nu mă simt nostalgică pentru această perioadă”, scrie Evie. „Pur și simplu asta s-a întâmplat.”

​Foto: Evie Shandilya

​Foto: Evie Shandilya