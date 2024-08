Studenți români mi-au povestit despre gafele penibile pe care le fac profii la ore

La orice facultate există profi buni și profi praf. Toți oamenii fac greșeli, unele sunt mai ușor de iertat, altele mai greu, mai ales alea făcute de oamenii care ar trebui să ne învețe lucruri utile pentru viitorul nostru.

Întrebarea este cât influențează profii decizia de a părăsi facultatea? Pentru a răspunde am adunat poveștile mai multor studenți, de la diferite facultăți, să vezi că există și profi care te împing să-ți iei tălpășița.

„Aveam un prof care ne punea să mergem în excursiile organizate de el, iar când dădeam examen, lângă nume și grupă trebuia să trecem și excursiile în care am fost cu el. Ăia care au mers într-o excursie la Viena aveau zece fără să scrie subiectele. Am fost și eu la Bușteni și-am luat opt sau nouă.” – Adrian

„Într-o dimineață, la ora opt, profa de filosofie a venit amețită la oră. Mai mult decât amețită, dar nu-mi permit să spun că a venit beată. Nu putea să stea în picioare, era roșie la față și nu reușea să relateze coerent ce trebuia să ne «învețe». Din când în când, făcea pauze în care își punea palmele pe genunchi și râdea cu poftă (țin să menționez că filosofia nu mi se pare amuzantă, dar ea râdea). M-am închinat când a plecat de la oră. A reușit să plece pe picioarele ei.” – Ruxandra

„În anul întâi, aveam un moș super aiurea și nenorocit. Nu aveai voie să bei apă sau orice altceva din sticlă, trebuia să ai un pahar la tine. La un moment dat am băut din dop pentru că nu aveam pahar la mine. Nu ne-a zis niciodată de ce. Când noi spuneam seminar, el zicea mereu «seminarul este la Piața Unirii, colț cu pula mea, adică la Teologie! Asta e oră de lucrări practice.»” – Iulian

„Noi am făcut în anul doi un curs de-un semestru întreg. Iar la final, fix înainte să dăm examen, o colegă s-a uitat pe site-ul facultății și și-a dat seama că noi trebuia să avem cursul ăla anul următor. Proful a dat vina pe secretariat și a zis că anul următor, când trebuie să avem de drept cursul, facem cumva să venim direct la examen.” – Alina

„Am un prof de 80 de ani cu care am două cursuri unul după altul. A venit la primul curs cu vreo 40 de minute întârziere, dacă îmi amintesc eu bine. Problema era că trecuse destul timp și el tot nu dădea pauză. A început să ne povestească chestii din viața lui și asistentele i-au atras atenția că trebuie să dea pauză. El a zis «lasă, că trebuie să mai audă și ei ceva» și a continuat să vorbească. Într-un final a dat pauză și s-a întors după aproape o oră. S-a așezat la catedră și n-a zis nimic tot restul cursului. Doar a stat acolo. A început lumea să se ridice și, când a văzut asta, ne-a dat niște referate și gata. A zis că e datoria noastră să mergem la cursuri, nu contează dacă proful vine sau nu.” – Iulia

„Eram în anul întâi și era o zi-n care aveam trei cursuri, adică aproape nouă ore de stat la facultate. La ultimul curs, proful a fost mai obosit decât noi, așa că, în timp ce vorbea, a făcut o pauză și pauza aia nu se mai termina. Adormise cu mâinile la bărbie și a stat așa cam un minut până s-a trezit, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Am auzit că i s-a mai întâmplat la cursuri să adoarmă, probabil are nevoie de un power nap din când în când.” – Ștefania

„Anul trecut, un prof punea note pe eseuri după cum îi venea lui. În ideea că pe un eseu era trecută nota nouă, apoi tăia și scria «nu», spunând că nu îndeplinește condițiile pentru a primi nota de trecere. Nici măcar nu le citise.” – Florian

„Un prof greșise o chestie. A spus că la Curtea de Justiție a Uniunii Europene sunt opt avocați și eu i-am zis că, de fapt, sunt 11, că așa am văzut pe Internet. Răspunsul lui a fost epic: a zis că ia și 11 în considerare, că e aproape opt.” – Cristian

„O profă l-a prins pe un coleg care copia la parțial și a zis că o să-i facă referat la decană. I-a făcut semn pe foaie, problema e că a confundat semnul ăla cu un punct în plus la examenul final. Deci colegul ăsta nici nu trebuia să intre în examen pentru că a copiat și nici nu avea prezențele necesare. Omul a intrat în examen cu un punct în plus. Deznodământul? L-a prins copiind și la examenul final.” – Sabina

„I-am dus unei profe un proiect și mi-a pus nota unu, fără niciun motiv. Anul următor, i-am dat același proiect unui coleg cu un an mai mic. Lui i-a pus zece. Înțeleg că timpurile se schimbă, dar nici chiar așa.” – Andreea

„Aveam examen la o materie nasoală pe care o făcea toată lumea din anul meu de la Poli, deci în sală eram două sute de oameni. Începe examenul și, la un moment dat, unul din colegi se ridică, își îndoaie foaia și merge și o dă profului. Proful se uită la el, se ridică în picioare, se urcă pe scaun să-l vadă toți cei două sute de studenți și scoate cele cinci milioane pe care le primise în foaia îndoită de examen. Apoi începe să numere, cât să-l audă toată lumea «unu, doi, trei, patru, cinci ani nu mai treci tu la mine!» după care adaugă «am mai multă valoare decât cinci milioane».” – Gabriel

„La un examen grilă, deși aveam aceleași răspunsuri, eu am luat opt, o colegă șapte și un coleg șase.” – Antonia

„Eram în primul an de facultate și aveam primul curs cu un profesor de care tot auzisem că este mai dur. Era foarte mare gălăgie până când, la un moment dat, a intrat proful în sală. Au fost câteva momente de liniște, după care zarva a continuat. Apoi, auzim deodată: «Haideți, primele trei rânduri afară! Nu mai aveți ce căuta la cursul meu!». Noi eram super uimiți, dar omul nu glumea, ne-a dat afară. Printre persoanele scoase erau și oameni cu bursă și șefa de an. Am așteptat în jur de zece minute să ne cheme înapoi și când am văzut că nu se întâmplă, am mers la bowling. Șefa de an i-a cerut scuze pe e-mail profului, iar el i-a zis că s-a supărat pe cineva care s-a strâmbat la el. Pe ceilalți, adică vreo 19 persoane, i-a dat afară pentru că oricum nu-i interesa ce se discuta.” – Marcel

„Aveam examen oral cu o nebună care-i bârfea pe alți profi, înjura și ne povestea căcaturi despre ea. Voia ca la examenul ei să mergem îmbrăcați semi-elegant. Examenul era la unu, dar când am ajuns, nu începuse nici măcar grupa care trebuia să fie înaintea noastră, deci ne aștepta o zi lungă. Pe la patru s-a gândit să facă două săli de examen, ca să meargă mai repede: într-una stătea ea și în cealaltă seminarista. La un moment dat, pe la cinci jumate, ea urcă până în birou și iese după cinci minute îmbrăcată de plecare și cu o cutie de șuruburi și ne dă «bună seara» super relaxată. Am reușit să dau examenul pe la șapte. În șase ore cât am așteptat, ne-am făcut o mulțime de poze, rar moment să ne mai îmbrăcăm toți băieții drăguț. Măcar atât.” – Laurențiu

