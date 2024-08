Gerard Butler este un actor groaznic

Gerard Butler este un actor îngrozitor. Nu zic asta ca să par plin de haz sau un prevestitor al calităților lui care i-au justificat prezenta consecventă în blockbuster-uri. Cu o carieră de peste 20 de ani, rolurile pe care le-a interpretat, fără pic de șarm sau haz, atrag la fel de mult de mulți spectatori precum un perete care se scorojește. Cu toate că criticii i-au sancționat aspru interpretările, producătorii continuă să investească milioane de dolari în proiecte care s-au dovedit dezastre și, în unele situații, adevărate capcane financiare.



Valorea lui ca actor a fost mereu monetizată diferit, fiind mereu previzibilă și schimbătoare. Hollywood a fost clădit pe imaginea lui Clark Gable și John Wayne, și când a devenit evident că inteligența a detronat masculinitatea, Montgomery Clift a devenit prima alegere a producătorilor. Când publicul a început să râvnească ceva mai îndrăzneț, James Dean a început o perioadă scurtă, dar memorabilă, de glorie, predominată de rebeliune. Marlon Brando i-a pășit pe urme, continuând ceea ce Dean nu a avut niciodată șansa de a experimenta cu adevărat.

De-a lungul anilor, am văzut diferite versiuni ale acestor actori care au îmbrăcat hainele personajului principal mult râvnit. Toți eroii au fost caucazieni, într-o formă fizică grozavă, capabili să facă față efortului. Ca să fii un actor caucazian într-un rol principal de la Hollywood, trebuie să faci față așteptărilor cum că tot ce deții a fost atins de Midas [personajul semilegendar al mitologiei antice grecești, cunoscut pentru abilitatea sa de a transforma orice atingea în aur]. Iar întreaga carieră a lui Butler este exact opusul acestei teorii.

Ultimul lui film, Geostorm, a costat 120 de milioane de dolari. Conform site-ului The Wrap, producătorii ar trebui să se aștepte la pierderi de peste 100 de milioane de dolari. „Consecvența [lui Butler] este cea mai importantă și probabil singura lui virtute ca actor”, a scris criticul de film A.O. Scott pe site-ul The New York Times. Într-adevăr, dacă mergi să vezi orice film de-al lui Butler, constați că cei doi factori definitorii sunt mediocritatea și neverosimilitatea. Își mai amintește cineva de Gods of Egypt? Multe filme se bazează pe suspendarea neîncrederii, dar Gods of Egypt a avut în distribuție actori caucazieni și a insistat să-i chinuie pe spectatori timp de două ore, în care Butler a jucat rolul unui zeu egiptean. Filmul a avut un buget de 140 de milioane de dolari și abia și-a acoperit cheltuielile, cu un profit nesemnificativ de 150 de milioane de dolari.

Butler a debutat pe micile ecrane în drama britanică Mrs. Brown, dar prima lui incursiune într-un rol principal, de liga întâi, a fost în thriller-ul Dracula 2000. Debutul lui n-a fost nici pe departe la fel de încântător ca cel al lui Brad Pitt în Thelma și Louise, nici la fel de controversat ca al lui Denzel Washington în Carbon Copy, și nici la fel de captivant ca al lui Russel Means în The Last of the Mohicans.

Dracula 2000 a fost un dezastru din punct de vedere al încasărilor box office, căci n-a reușit să acopere bugetul de 54 de milioane de dolari, iar criticile pe care Butler le-a primit atunci pentru rolul Contelui Dracula au prevestit faptul că avea să aibă o carieră fulminantă de interpretări mediocre. Joe Leydon a scris în Variety că „Dracula, în interpretarea lui Gerard Butler, pare mai degrabă un model masculin arțăgos decât un adevărat prinț al întunericului”. Scott Brake de la IGN.com l-a numit „un Dracula căruia îi lipsește în totalitate șarmul”.

Patru ani mai târziu, Butler a acceptat un alt rol, acela al unui suflet torturat. Actorul a interpretat fantoma speriată, a cărei dragoste nu era împărtășită, într-o adaptare a lui Sir Andrew Lloyd Webber pentru Fantoma de la Operă. Filmul a fost apreciat pentru cinematografie și interpretare (actrița Emmy Rossum s-a remarcat în mod special), însă Butler a eșuat încă o dată să-și impresioneze publicul. Peter Bradshaw a scris pentru The Guardian că „Având în vedere că a avut aproape mereu masca pe față, [Butler] se poate preface acum că nu a jucat cu adevărat în film.”

De-a lungul carierei sale, Butler s-a făcut remarcat prin intermediul filmelor de acțiune-aventură/thriller, jucând în filme precum 300, Olympus Has Fallen, Reign of Fire și Lara Croft Tomb Raider: The Craddle of Life. Lipsa substanței, dezvoltarea precară a personajelor și dialogul neinspirat au fost omise de către public grație efectelor CGI care nu au necesitat prezența unei adevărate arte dramatice. În cele câteva dăți când Butler a încercat să se baze pe șarm, în filme cu bugete mai mici, precum Playing for Keeps, P.S. I Love you și A Family Man, interpretările lui au fost considerate neinspirate, fără substanță și chiar detestabile de către critici. Filmul A Family Man, în mod special, a încasat un total de 0 dolari.

Lui Butler i-au fost oferite mereu roluri de mâna a doua, dar care i-au asigurat un nivel de faimă și siguranță financiară, permițându-i să se cuibărească în coconul de nepătruns al bărbatului caucazian privilegiat. Nicio persoană de culoare nu-și poate permite să dea chix și apoi să se aștepte să primească un rol pentru o sută de milioane de dolari. Actorii de culoare primesc de puține ori a doua șansă. În schimb, Butler a reușit să-și fabrice o carieră și să fie cunoscut ca actorul care joacă de obicei prost și în, cel mai bun caz, decent.

În ciuda tuturor acestor lucruri și a încasărilor din box office pe care le-a avut Geostorm, actorul mai are două filme care urmează să apară: Hunter Killer și Den of Thieves, ultimul fiind anunțat pentru prima parte a anului 2018. Chiar dacă acestea nu vor reuși să câștige simpatiile criticilor și nici nu se vor întoarce acasă cu vreun premiu, cel mai probabil Butler nu va trebui niciodată să se lupte pentru a obține un rol. Până la urmă, bărbaților caucazieni le este permis s-o dea în bară, iar asta nu le știrbește cu nimic aerul triumfător.

