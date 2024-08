Grupul de Facebook unde înveți cum să consumi corect droguri

Internetul este un loc genial pentru a căuta sfaturi. Desigur, nu toate sunt bune, dar există lucruri utile dacă știi unde să cauți. Când vine vorba de reducerea riscurilor, forumurile și paginile Facebook sunt o comoară, pentru că permite oamenilor să vorbească deschis, într-un mod pe care rareori îl vezi în altă parte. „Am băgat multă marfă și nasul meu nu se mai vindecă”, ar putea fi începutul unui subiect. „Păi, atunci nu mai trage ceva timp”, ar fi un răspuns, repetat de vreo 20 ori.

Cu un salt de la zero la 26 000 de membri în șase luni, Sesh Safety a devenit un hub online pentru consumatori noi, dar și experimentați, unde pot împărtăși sfaturile în materie de droguri, fără prejudecăți. Verificată de o echipă de admini și moderatori din toată lumea, ei au o abordare de toleranță zero pentru glorificarea drogurilor, așa că dacă te aștepți să fii ridicat în slăvi pentru că ai dansat pe „Hotline Bling” în timp ce erai în K-hole, o să fii banat. Așa că se rezumă doar la sfaturi ajutătoare.

Grupul a fost înființat de Dan Owns, care are un zel evanghelic pentru a menține oamenii în siguranță pe cât posibil în perioada asta. L-am sunat ca să aflu de ce Sesh Safety este vital în 2017.

VICE: Ce te-a determinat să pornești Sesh Safety?

Dan Owns: Inițial, am făcut grupul pentru sfaturile de reducere a riscurilor în privința medicamentelor precum codeină și xanax. Am văzut că medicamentele legale deveneau din ce în ce mai populare, în mare parte datorită glorificării băuturii pe bază de codeină, prometazină, din partea rapperilor și altor vedete. Cu toate acestea, numărul mare de membri din grup a condus la discuții despre toate substanțele, fără judecată.

Am fost surprins de cât de mulți oameni postau despre opiacee. M-am gândit că totul va fi despre MDMA, cocs și ketamină.

Da, opiaceele sunt foarte populare, dar sunt atât de periculoase, deoarece pot duce la droguri cu risc mai mare, cum ar fi oxycodone și heroina. Cele mai frecvente întrebări sunt despre MDMA și antidepresive, care pot avea consecințe fatale, cum ar fi sindromul serotoninei. E cerere mai mare pentru benzodiazepinele, datorită unei creșteri de xanax pe piața neagră.

Ai vreo experiență personală cu aceste droguri, care te-a inspirat?

Am început să consum recreațional droguri pe la vârsta de 15 ani. Am fumat iarbă, apoi am trecut la MDMA, opiacee, disociative, apoi am experimentat cu benzo. Am format o dependență care a durat patru ani și a fost un iad. Cred că benzo va deveni din ce în ce mai popular, care este principalul motiv pentru care am inițiat Sesh Safety, să încerc să-i sfătuiesc pe oameni să nu facă greșelile pe care le-am făcut.

Îți imaginezi că unii oameni te vor întreba dacă tu și echipa ta sunteți calificați să dați sfaturi, care ar putea răni într-un mod indirect pe cineva?

Acesta este un punct de vedere valid, dar realitatea este că grupul are în mod colectiv ani de experiență în consumul de droguri. De asemenea, suntem un grup pro-științific și avem academicieni și farmacologi care se angajează voluntar să susțină grupul nostru, care poate să-și valorifice calificările și să ofere dovezi pentru a sprijini discuțiile.

Imagine postată pe grupul Sesh Safety

Câți administratori și moderatori există?

În prezent, 23 de administratori și 19 moderatori și sunt din întreaga lume, inclusiv SUA, Australia și Noua Zeelandă.

Moderatorii sunt renumiți că sunt greu de găsit și interzic oamenii care glorifică drogurile sau dau sfaturi proaste. De ce calificări au nevoie pentru postul ăsta?

Mai întâi sunt monitorizați prin contribuțiile lor. Trebuie să fie activi în chat-ul de pe grup. Avem nevoie de oameni care sunt capabili să fie activi zilnic și avem nevoie de oameni cu profiluri populare sau care au o anumită calificare. Pe măsură ce grupul a crescut, am reușit să devenim mai concreți în ceea ce alegem să ne reprezinte. La urma urmei, un sfat rău sau o dezinformare de la un admin afectează negativ reputația noastră.

Ar putea cineva să pună o întrebare la un moment nepotrivit, când nu există un moderator, sau să primească un sfat prost de la un membru și să se rănească pe sine?

Încercăm să folosim cât mai eficient resursele disponibile. Administratorii și moderatorii au fost selectați pe baza cunoștințelor pe care le-au postat în grup și în funcție de locația lor. Întrucât este un serviciu de voluntariat, nu există nicio garanție că acesta va fi monitorizat 24 de ore din 24, dar va exista, de cele mai multe ori, o persoană care să răspundă la întrebări în orice moment.

Sunt mulți dintre admini consumatori sau foști consumatori?

Mulți dintre aceștia s-au luptat cu dependență de benzo sau opiacee sau au scăpat pe muchie, ori abuz de alte droguri, cum ar fi MDMA și ketamină.

„În loc să cauți informațiile pe Google sau să postezi pe forumuri unde nu primești răspunsuri, oamenii primesc aproape instant sprijin și sfaturi.”

Există un pericol cu Sesh Safety că ar putea fi degeaba?

Eu nu cred asta. În cele din urmă, avem consumatori cu tot felul de experiențe și vârste. Unii oameni vin aici și este pentru prima oară când încearcă un drog și le putem oferi asistență importantă. Cealaltă parte a acestui aspect este partea întunecată a consumului de droguri, fie că e vorba despre sevraj sau dependență. Nu contează cât de experimentat ești, poți beneficia oricând de compania oferită de grupul nostru.

În mare, reducerea riscurilor pare a se amplifica. Care ar fi rolul tău în acest context?

Întreaga noțiune de reducere a riscurilor devine din ce în ce mai răspândită datorită eforturilor depuse de Portugalia, Olanda și alte țări și festivaluri. Asta poate fi doar un lucru bun. Am simțit că există o lacună în reducerea riscurilor, pe care am expus-o, construind o comunitate de oameni care au o bogăție de cunoștințe și înțelepciune.

Nu mulți consumatori de droguri ocazionale au răbdare să caute pe Bluelight sau sub-Reddits timp de ore, așa cum mulți dintre membrii noștri au. În loc să cauți informațiile pe Google sau să postezi pe forumuri unde nu primești răspunsuri, oamenii primesc aproape instant sprijin și sfaturi.

Ai un job normal, dar se pare că Sesh Safety ocupă mult timp. Ăsta e doar un hobby?

E pasiunea mea, omule! Am 27 de ani și am cercetat forumuri de când aveam 14. Am doar un interes și o sete pură pentru cunoaștere și vreau să mă asigur că oamenii nu fac aceleași greșeli pe care le-am făcut eu. În plus, pe viitor, vreau să schimb cariera și să lucrez în reabilitarea drogurilor și în cele din urmă, să transform Sesh Safety într-o organizație non-profit pentru reducerea riscurilor. Grupul Facebook este doar începutul!

@Gobshout

