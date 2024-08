Partea tulburătoare a grupului de Facebook în care femeile vorbesc despre bărbații cu care ies

Dating-ul modern este un amalgam de limbaj psihiatric, cuvinte la modă și jargon de tip zeitgeist, dar toată lumea știe ce înseamnă red flag – chiar dacă, în lumea din prezent, oricine poate fi un red flag în sine dacă face ceva cu care tu nu ești de acord.

Dar în grupurile private de Facebook, în care sunt membre milioane de femei, red flag-urile sunt luate foarte în serios. Grupul Are We Dating the Same Guy a fost inițial înființat în New York în 2022, dar de atunci au apărut alte 120 de grupuri din mai multe orașe, inclusiv Londra, LA, chiar și în România. Numai grupul din Londra are peste opt mii de membre.

Are We Dating the Same Guy funcționează astfel: o persoană postează o captură de ecran cu profilul unui bărbat dintr-o aplicație de agățat și întreabă: „vreo info?”. Membrele răspund cu ceea ce știu despre tip: conturi de social media, povești de la prietene cu care a făcut match, capturi de ecran cu discuții și așa mai departe. În unele cazuri, o postare este un avertisment pentru toate membrele. De obicei conține un trigger warning și sunt mai frecvent anonime. Sunt dificil de citit, detaliază cazuri de constrângere, agresiune, rasism, șantaj și abuz.

Prin astfel de avertismente, femeile ajung – în teorie – să aibă grijă de propria siguranță. Și într-o lume unde aproximativ două milioane de oameni sunt pe Tinder numai în Marea Britanie, o comunitate care e acolo pentru tine face toată diferența. „Se simte minunat să ajuți la protejarea atâtor femei”, a declarat pentru VICE o moderatoare anonimă de pe grupul din Londra.

Dar în lumea limbajului de dating, definițiile red flag-urilor pot să difere dramatic. La fel și părerile despre cum a fost la un date. Andre – al cărui nume, la fel ca în cazul tuturor din acest articol, a fost schimbat pentru a-i proteja intimitatea – este un tip în vârstă de 27 de ani din Londra, care folosește Tinder și Bumble. A fost avertizat despre o postare despre el în grupul orașului de către trei prietene diferite. Date-ul lui a spus că a fost prea insistent. El susține că ea a venit la el acasă, „s-a purtat ciudat și apoi a plecat”.

„Știam că sunt pe grup fiindcă am auzit asta de la mai multe surse”, declară el pentru VICE, „și evident că partea ei nu e la fel cu a mea. Nu ne-am potrivit la comunicare și apoi aud de la tipe cu care am crescut că sunt un dubios sau că am făcut ceva. Nu cred că grupurile astea sunt un ajutor pentru nimeni”.

Bambi, o membră a grupului din Londra și dintr-unul din Italia, susține că grupul ajută femeile să filtreze potențialii parteneri. „Uneori, bărbații se bazează pe faptul că femeile nu sunt deschise una cu cealaltă și vor continua să facă același lucru mai multor femei fără să fie trași la răspundere”, explică ea.

Moderatoarea din Londra recunoaște complexitatea din jobul de moderatoare a grupului, unde postările pot include orice de la „mă înșală iubitul?” la acuzații mult mai serioase de fraudă financiară, abuz sexual și urmărire.

„Am creat materiale prin care să educăm mai multe femei despre cum să facă tot ce e posibil ca să protejăm grupurile, dar unele dintre ele sunt incredibil de nuanțate”, spune ea. „Există probleme legale, etice și de siguranță. Să postezi informațiile personale ale unui tip crește drastic șansa ca postarea să ajungă la el.”

Social media poate semăna cu o arenă pentru persecutare publică la fel de mult cum poate fi și un vehicul pentru schimbare. Prin natura în sine a grupurilor Are We Dating The Same Guy, nimeni nu se poate apăra dacă cineva postează despre el. În același timp, o femeie nu are nicio modalitate de a-și corobora povestea decât dacă alte membre o susțin.

Nu toată lumea este dispusă să creadă tot ce citește online, iar unele membre pun la îndoială deschis motivele celor care își postează experiențele traumatizante. Jessie, în vârstă de 32 de ani, a fost sceptică când a văzut o postare într-un grup din SUA despre un tip „super carismatic” cu care a ieșit la un date.

„Am simțit că are capul pe umeri”, îmi spune ea. „A doua zi, stăteam pe Facebook și i-am văzut poza. Cineva postase despre el și-l acuzase de înșelat și de abuz, de șantaj și violență. Am fost atât de șocată – a fost cumva înfricoșător fiindcă nu mi-a dat deloc impresia asta la date. Am simțit inițial că trebuie să am grijă.”

Jessie nu era sigură dacă ar trebui să nu se mai vadă cu tipul – cel puțin, nu până când cineva nu i-a văzut comentariul sub postarea originală și i-a trimis un mesaj cu mai multe informații.

„Persoana asta mi-a spus că e online special ca să avertizeze femeile despre tipul ăsta… Mă simt norocoasă că n-am căzut victimă, fiindcă aș fi putut cu ușurință. Obișnuiam să ieșim cu oameni cu care aveam prieteni în comun fiindcă cineva putea să garanteze pentru ei. Acum, cunoaștem oameni complet necunoscuți pe internet, trebuie să avem grijă una de cealaltă.”

Nu toată lumea face parte din grup ca să împărtășească informații despre bărbați. Unele femei, precum Kay din Manchester, sunt acolo doar fiindcă le place să urmărească. „Sincer, sunt acolo doar pentru bârfă”, spune ea pentru VICE. „Știu că e puțin bolnav, dar îmi place să citesc toate postările.”

Cu toate astea, te poți lovi de consecințe nebănuite când dai peste ceva nasol despre un prieten, așa cum i s-a întâmplat lui Kay legat de un amic cu care fusese colegă. „Am citit că a fost foarte insistent sexual cu o tipă, iar după asta n-am mai vrut să vorbesc cu el”, spune ea. „N-am vrut să-i spun nimic, de dragul fetei, dar nu i-am mai răspuns la mesaje și i-am cerut și iubitului meu să nu mai vorbească cu el.”

Dar chiar și în intimitatea relativă a unui grup închis de Facebook, să vorbești despre comportamentul nasol al unei persoane poate uneori să ducă la situații periculoase. Un grup nu poate opri membrii din a trimite capturi de ecran și nici oamenii care intră pe grup cu un cont fals.

Moderatoarele din grupul londonez au creat termeni de utilizare mai stricți din cauza numărului în creștere al oamenilor care împărtășesc informațiile cu bărbații postați.

După ce Lola, o membră de pe grupul londonez, a postat despre o experiență nasoală, bărbatul respectiv i-a făcut doxxing și a amenințat-o. „Grupul mi s-a părut util, dar am fost șocată de ce mi s-a întâmplat”, spune ea. „I-am spus unei prietene că grupul a devenit atât de întunecat în ultima vreme. Și acum m-am expus încercând să ajut alte femei.” O altă tipă, care a postat despre experiențele negative, a declarat pentru VICE că a trebuit să-și șteargă toate conturile de social media după ce a fost amenințată și de bărbați și de femei, despre care crede că sunt prieteni cu date-ul.

Grupurile de Facebook nu ne oferă o modalitate perfectă prin care să judecăm. Să poți să-ți împărtășești experiențele le ajută pe femei precum Jessie să rămână în siguranță la date, iar pe alte persoane, precum Kay, să filtreze un prieten. Dar social media nu tinde să funcționeze în favoarea femeilor și, în multe moduri, nici online dating-ul. Ne asumăm riscuri mai mari când facem match cu necunoscuți din afara comunităților noastre și astfel avem mai puține garanții de siguranță. Incertitudinea rezultată este motivul pentru care apar grupuri de tipul Are We Dating The Same Guy.

„Când folosești aceste grupuri, poți să descoperi informații importante care te pot proteja”, spune Mairead Molloy, psihologă de relații și director global al serviciului de matchmaking Berkeley International. „Unii bărbați s-ar putea să se panicheze fiindcă nu vor mai putea să scape cu anumite comportamente problematice – dar trebuie să ținem cont că internetul poate face rău dacă este folosit incorect.”

Sunt o mulțime de postări inocente în grupurile astea care au ca scop doar garantarea unui posibil match, dar sunt puține în comparație cu postările despre violență și hărțuire. Kieran, în vârstă de 33 de ani, a aflat despre postarea cu el prin prietene. „O prietenă mi-a spus despre asta”, declară el. „Practic, prietena prietenei iubitei mele – o știu oarecum – m-a văzut într-o postare. Sigur că am o părere despre toate astea, dar n-am niciun motiv să-mi fac griji.”

Kieran n-a părut să fie deranjat că prietenele lui au văzut postarea – de ce să fie? Comentariile despre el au fost pozitive. Probabil că dacă ești încrezător că n-ai un comportament problematic și ești bine, n-ai niciun motiv de anxietate. Dar mulți bărbați își fac griji și văd grupurile ca pe o invadare a intimității – o oportunitate pentru femei să saboteze bărbații care poate că au doar o zi proastă în conversație sau în dormitor.

Încă nu știm dacă postarea pe un forum online este sau nu cea mai bună modalitate de a proteja femeile. Dar având în vedere comunitățile care includ milioane de femei, toate cu povești similare, este corect să presupunem că este un instrument necesar – chiar dacă defectuos.

Și Jessie își vede experiența ca pe o binecuvântare. „Cred că social media ar trebui să fie folosită ca să avertizăm femeile despre bărbații care sunt o amenințare și periculoși pentru noi”, îmi spune ea. „Cred că grupurile de Facebook pot ajuta cu asta. Odată ce un bărbat este postat, reputația lui poate că e distrusă și asta e nasol – dar cred că ăsta e punctul în care suntem acum în societate. Asta e situația.”