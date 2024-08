Hotelurile astea extreme din Finlanda și Norvegia par din altă lume

George Zondanos, sau Zondi, nu și-a imaginat niciodată cum va deveni fotograf. S-a născut și a crescut în Thassos, unde s-a „infectat” cu microbul fotografiei prin unchiul lui, un fotograf amator pasionat de natură. Din 2011, profesează ca fotograf și trăiește în Thessaloniki. S-a specializat în fotografie hotelieră și colaborează cu firme din Grecia și din străinătate, pentru care creează imagini unice. Visul lui e să fotografieze hoteluri din toată lumea și să cunoască oameni diferiți.

Înainte să lovească pandemia, George a avut ocazia să facă o excursie de 19 zile prin Norvegia și Finlanda, în niște condiții fără precedent pentru el. Scopul călătoriei era să fotografieze patru proiecte hoteliere. Pentru asta, trebuia să călătorească din Grecia până la granița dintre Norvegia și Rusia și să traverseze jumătate din Finlanda. Cabane tradiționale din lemn, un hotel făcut din gheață, camere pe un lac înghețat – astea sunt doar câteva dintre minunățiile pe care le-a văzut în această aventură fotografică.

Am vorbit cu el despre munca lui, despre pregătirile necesare pentru aceste proiecte, dificultățile pe care le-a întâmpinat și culturile noi pe care le-a cunoscut în această călătorie.

VICE: Cum ai ajuns să faci fotografie și ce îți place cel mai mult la asta?

George Zondanos: Nu mi-am imaginat niciodată că o să fiu fotograf. Întâi am vrut să fiu fotbalist, apoi pilot, apoi arhitect. Niciodată fotograf. Unchiul meu era biolog și fotograf amator și am mers adesea cu el prin munții și pe plajele din Thassos, unde făceam fotografii cu diverse aparate pe film. Așa că am devenit pasionat fără să-mi dau seama. La vârsta de 19 ani, era hobby-ul meu principal și apoi mi-a devenit profesie. În prezent sunt specializat în fotografia hotelieră, care e și preferata mea.

Cum a apărut proiectul cu hotelurile?

Avantajul unui fotograf hotelier e că are ocazia să călătorească foarte mult. După aproape opt ani și mai multe excursii în Grecia pentru colaborări cu companii hoteliere, am ajuns să am relații peste tot, în Elveția, Germania, Irlanda, apoi, Norvegia și Finlanda.

Ce pregătiri ai făcut pentru excursie?

Călătoria a durat 19 zile și a trebuit să ne adaptăm la condiții ca să încheiem proiectul cu succes. Am călătorit din Thessaloniki până în Oslo, Norvegia, iar partenerul meu, expertul în marketing hotelier Mike Ianetta, din Newy York până la aceeași destinație. Am început organizarea cu cinci luni înainte de data primului zbor.

După ce am terminat organizarea zborurilor, a început partea mea preferată, și anume, sortarea hainelor și a echipamentului. Ar trebui să adaug că a fost nevoie de valize mari cu haine și nu aveam deloc haine pentru vreme de minus 30 de grade Celsius. A trebuit să cumpăr și protecție specială pentru aparatele foto.

Apoi am organizat cele patru proiecte, astfel încât să nu facem vreo eroare sau să fim nevoiți să amânăm vreuna dintre ședințele foto. Ne-am organizat prioritățile în funcție de fiecare hotel. Când am ajuns la fiecare destinație, primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne întâlnim cu echipa de marketing a hotelului respectiv ca să le spunem programul pe următoarele trei-patru zile.

Cât de complicat a fost? Ce provocări ați întâmpinat? Au existat restricții de lumină?

Sunt hoteluri foarte speciale care oferă experiențe deosebite: igluuri din sticlă, camere din gheață, sănii trase de câini husky, pescuit la copcă și altele. Îmi amintesc cum a fost prima zi la hotelul din Kirkenes, am avut soare mai puțin de patru ore. A trebuit să accept că nu o să am lumină abundentă. Am ținut cont și de asta de fiecare dată când am programat o ședință foto. O altă problemă a fost frigul și faptul că ningea încontinuu. Trebuia să încălzesc bateriile reîncărcabile înainte de utilizare pentru că nu mergeau.

Cum ai încercat să surprinzi atmosfera fiecărui hotel?

Mai întâi, le-am studiat site-urile foarte mult, ca să știu cât mai multe despre ele și să nu pierd timp la fața locului. Apoi am vorbit cu echipa de marketing să îmi spună povestea hotelului. Și după aceea m-am bazat pe explorat, o activitate care îmi place enorm.

Primul, Snowhotel Kirkenes, e localizat aproape de Cercul Arctic, la granița dintre Norvegia și Rusia, și are două facilități. Cabanele din lemn, care sunt confortabile și călduroase, și hotelul din gheață. Acolo am folosit lumina diferit, ca să arăt ce simți în fiecare dintre ele, în primele culori calde, în hotelul de gheață culori reci.

Lake Inari Mobile Cabins din Finlanda e cel mai special dintre proiecte, pentru că oaspeții stau într-o cabină portabilă, făcută manual de proprietar, care e transportată pe lac cu snowmobilul.

Arctic Fix Igloos, din Finlanda, e unul dintre cele mai faimoase igluuri făcute din sticlă, foarte interesant din punct de vedere arhitectural. Drona m-a ajutat la multe dintre proiecte, mai ales la acesta, ca să pot transmite scara construcției.

Ultimul, Kakslauttanen Arctic Resort, din Finlanda, e o stațiune imensă cu cabane din lemn, igluuri, galerii de artă, restaurante. E atât de mare încât constă în două sate pe care le numesc satul de est și satul de vest. Aici am văzut arhitectură tradițională din lemn și unele dintre cele mai frumoase interioare pe care le-am fotografiat.

Care dintre cele patru proiecte hoteliere te-au impresionat cel mai mult și de ce?

Experiența de la Lake Inari Mobile Cabins a fost unică. A fost mai ușor de fotografiat decât celelalte, dar, ca experiență, a fost mult mai specială. Când dormi și simți lacul înghețat de sub tine, te trezești alt om.

Unde ai văzut cel mai frumos cer?

Luminile aurorei sunt superbe. Par extraterestre când le vezi prima oară. Nu le-am văzut în fiecare noapte, dar au fost unele nopți de vis. Le-am și fotografiat, dar a trebuit să ne grăbim, pentru că dispar foarte repede.

Ce ai învățat despre cultura finlandeză și cea norvegiană?

La prima vedere par similare. În ambele țări, oamenii par foarte harnici și focusați pe viața de zi cu zi. Am fost impresionat de liniștea de pe străzi noaptea. La finlandezi, cea mai tare e sauna. Fiecare familie are una acasă, pentru că finlandezii adoră sauna. Am fost impresionat și de bucătărie, în care predomină carnea de ren și de somon. Oamenii de aici au o relație foarte strânsă cu natura, au grijă de ea și o respectă, chiar și tăietorii de lemne și vânătorii.

Care a fost diferența dintre aceste proiecte și altele din Grecia?

Sunt sigur că fotografii din țările nordice sunt geloși pe lumina din Grecia. Asta ar fi cea mai mare diferență. Asta și frigul. A trebuit să mă adaptez și să devin mai rapid și mai eficient. Spre deosebire de alți fotografi, mie îmi place să fotografiez hotelurile în plin sezon, ca oamenii care vin acolo să știe la ce să se aștepte. Esența unei ședințe foto de succes e să captezi filosofia unică a fiecărui hotel.

Ce n-o să uiți niciodată din călătoria asta?

Nimic. A fost o experiență unică. Până și cele cinci ore de condus încontinuu au fost mișto, prin peisajele superbe cu păduri pline de zăpadă. Dar cea mai memorabilă a fost o seară în care aveam plănuită o plimbare cu snowmobilul prin pădure. Am început de la Artic Fox Igloos și am condus o oră prin pădure, în beznă. Devenise un pic sinistru, când, deodată, am ajuns într-o poieniță superbă. Lângă ea era un râu și o cabană mică din lemn cu lemne pentru făcut focul și două băncuțe. Am făcut focul și am stat acolo, în liniște totală. Când m-am uitat în sus, am văzut cel mai senin cer pe care l-am văzut vreodată, încadrat de crengile copacilor. A fost o experiență de neuitat.

Ce planuri ai pentru viitor?

Să fotografiez hoteluri din toată lumea și să cunosc oameni noi. Îmi place mult turismul și cred că deține ingredientele de care avem nevoie ca umanitate. Tranzacție, cunoștințe noi, ospitalitate.

