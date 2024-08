Am fost la Parlament ca să-i întreb pe noii miniștri în câte luni vor fi schimbați de Dragnea

La cum s-au desfășurat lucrurile până acum, cabinetul Dăncilă are șanse de supraviețuire cam șase luni. Sigur, fosta europarlamentară de Videle este „o femeie civilizată și neconflictuală” ceea ce îi oferă un avantaj față de predecesorii săi, iar riscul ca aceasta să genereze un nou conflict în partid pare scăzut.

Dar o lecție foarte importantă de viață pe care am învățat-o în ultimul an de guvernare PSD e că nu știi niciodată cum împarte Dragnea ciolanul în partid. Și Grindeanu și Tudose au fost catalogați ca marionetele șefului PSD până la divorț. Tocmai d-asta n-ai de unde să știi sigur dacă Viorica Dăncilă nu se va răscula împotriva stăpânului. Iar atunci scenariul din ultimul an și jumătate va fi reluat: o altă rundă de miniștri anonimi și emoționați, scoși din jobenul șefului Dragnea.

Videos by VICE

Cu astea în minte, mi-am petrecut ziua de ieri vânând miniștri în Parlament. A fost ziua cea mare pentru ei, audieri și votul din plen, așa că am vrut să-i aduc cu picioarele pe pământ și i-am întrebat în câte luni cred ei că vom avea un nou guvern.

Notă: În discuțiile de mai jos, am păstrat exact exprimarea noilor miniștri ca să-ți dai seama cine te conduce în 2018.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății

VICE: Câte luni credeți că veți rezista în această funcție?

Sorina Pintea: Cât mai mult. Eu am venit să rămân în guvern, n-am venit să plec. Am venit să fac treabă, am venit să muncesc, am declarat atunci când am ieșit de la ședința CEx-ului că am venit să schimb mentalități și să fac ce știu mai bine, să muncesc. Am declarat la comisie că sănătatea este un pacient în acest moment și, ca orice pacient, are nevoie de îngrijire. Și pentru că are o patologie complexă e nevoie de o echipă multidisciplinară.

Ce aduceți în plus față de domnul Bodog?

Continui ce a făcut domnul Bodog, pentru că domnul Bodog a aplicat programul de guvernare și aduc în plus… nici nu știu, cred că dorința de mai bine. Dar orice ministru ar fi venit și-ar fi dorit chestia asta. Vreau să fac bine, atât.

Nicolae Burnete, ministrul Cercetării

Nicolae Burnete, mijloc, la audieri

VICE: Câte luni credeți că vor trece până vă înlocuiește și pe dumneavoastră domnul Dragnea

Nicolae Burnete: Nu fac asemenea precizări, pentru că eu sunt aici să muncesc.

Predecesorii dumneavoastră au fost înlocuiți cam după șase luni.

Nu pot să mă pronunț nici la predecesori, nici la ce va fi de aici încolo. Vă asigur doar că, așa cum mă cunosc, sunt dispus la muncă și doresc să fac ceva. De asta sunt aici.



Vă doriți să duceți mandatul până la capăt, până la următoarele alegeri?

Evident, de asta sunt aici, pentru că sunt omul faptelor. Vorbesc mai puțin, dar îmi place enorm de mult să fac ceva.



Ce aduceți în plus față de predecesorii dumneavoastră?

Vă rog să-mi permiteți să nu mă refer la predecesori, îi respect pe toți cei care au făcut ceva. Vreau în primul rând să aduc tinerii înapoi, vreau să fac pentru tineri, vreau ca acești tineri din România să simtă cu adevărat că sunt români. Și vă asigur c-am lucrat în universitate și în toate funcțiile în care am ajuns, am ajuns doar prin alegeri, n-am fost niciodată numit. Și m-am înconjurat de tineri. Și mai mult decât atât, îmi place enorm de mult să lucru în echipă, să-l întreb pe fiecare, să-l înțeleg pe fiecare.

Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor

VICE: Cam cât credeți că veți rămâne în această funcție?

Bogdan Cojocaru: Nu cred că-i cazul să dau eu o estimare. Nu decid eu lucrul ăsta, dacă îmi voi face treaba așa cum e normal, cu siguranță lucrurile se vor desfășura corect. Nu decid eu nici când vin, nici când plec. Suntem aici pe poziții politice, comitetul executiv a luat niște decizii. Suntem politic aduși aici, nu voi veni niciodată să fac politica mea, e politica partidului social democrat. Cred că lucrurile în momentul de față sunt pe drumul corect și cu siguranță vom avea suficient timp la dispoziție să implementăm programul de guvernare.



Nu există riscul să fiți înlocuit peste șase luni?

Riscuri sunt peste tot. Și acum, dacă ies din clădire, sunt foarte multe riscuri la care mă supun. Eu îmi propun să mă prezint foarte bine în cadrul audierilor și să parcurgem toate procedurile. Ulterior mai vedem.

Ce aduceți în plus față de predecesorul dumneavoastră?

În plus sunt lucruri care țin poate de experiența din domeniu, faptul că am lucrat în acest domeniu și din punct de vedere procedură de preluare cred că-mi va fi simplu. Există o deschidere, o comunicare foarte bună cu fostul ministru, domnul Șova. Având un dialog foarte bun cu dumnealui cu siguranță voi putea continua toate proiectele. Sunt și chiar pot să mă declar un norocos din punctul ăsta de vedere, pentru că e un minister care funcționează împărțit în proiecte, pe relația cu Uniunea Europeană sau pe chestiuni care țin de dezvoltare, interacțiune cu celelalte ministere, chiar e acolo unde trebuie.

George Ivașcu, ministrul Culturii

VICE: În câte luni credeți că vă schimbă domnul Dragnea?

George Ivașcu: (Chicotește) Haideți să ne bucurăm de ziua asta, asta e important.

Totuși, e o întrebare legitimă, s-au schimbat două cabinete până acum.

Credeți-mă, haideți să ne gândim la ce e bine acum.



Dar ce aduceți în plus față de predecesorii dumneavoastră?

Nimic.



Nimic?

Iertați-mă, haideți că…



Și dispare în spatele unei uși…

Valentin Popa, ministrul Educației

Valentin Popa, mijloc

VICE: În câte luni vă schimbă domnul Dragnea?

Valentin Popa: Eu sper să treacă de 36 de luni.

Ce aduceți în plus față de domul Liviu Pop?

E greu să răspund la acest lucru. Vreau să vă spun doar că voi lucra în continuare cu domnul Pop, care are o experiență deosebită pentru învățământul preuniversitar. Aș dori ca să vă spun că vă aștept și la minister pentru dacă voi ajunge…



O altă jurnalistă îl întrerupe cu o întrebare despre cartea lui preferată, el își continuă nestingherit discursul:



…dacă voi ajunge la minister, vă voi aștepta acolo la o conferință de presă, vom discuta pe mai multe și să știți de la început, voi discuta problemele învățământului, nu vom da extemporale.



Bonus: Dăncilă, Dragnea și Tudose

Fiind răspândiți prin mii de comisii, pe mii de etaje, a fost dificil să-i prind pe toți noii miniștri. Atunci când i-am prins, unii au răspuns expeditiv, alții au refuzat categoric să-mi spună în câte luni cred că-i va schimba Dragnea. Ioana Bran, de la Tineret, m-a păcălit că vorbim după audierea de la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, dar după audiere a răspuns doar la întrebarea despre ce va face ca ministru, de la alt jurnalist. Pe mine m-a ignorat.

Anton Anton, ministrul Energiei, cunoscut și drept Profesorul de Fluide, s-a declarat prea emoționat pentru a răspunde la întrebările mele. Doamna Intotero mi-a spus că vom vorbi mai multe după ce se instalează la minister.

Deși pare că aș fi hărțuit-o pe doamna Natalia Intotero, nu este așa.

Rămas fără prea multe opțiuni, pe finalul zilei am hotărât să dialoghez cu oricine ieșea din plen. Cu Tudose, fostul premier. Cu Dăncilă, actualul premier. Cu Liviu Dragnea, actualul premier. Pardon, actualul lider PSD. Chiar și cu Patriarhul Daniel am încercat să vorbesc, dar Preasfinția Sa era deja obosită după o zi de privit politicieni din tribuna Parlamentului.

Mihai Tudose, fostul premier

VICE: Domnul Tudose, câte luni credeți că rezistă acest guvern?

Tudose: Eu sper să reziste trei ani, cel puțin.



Ce aduce în plus față de dumneavoastră?

Programul de guvernare.



Mă refer la doamna Dăncilă, ce aduce în plus față de dumneavoastră?

Programul de guvernare.



Viorica Dăncilă, actualul premier

Doamna Dăncilă ne-a cam trollat aseară. De două ori a părut că iese la declarații, de două ori i-a învârtit pe jurnaliști pe holuri doar ca să ajungă la reprezentatele organizației de femei, care veniseră s-o felicite ca la început de an școlar, înarmate cu un buchet mare de flori. La a treia ieșire a răspuns întrebărilor puse de jurnaliști. A mea a fost simplă: „În câte luni vă va înlocui domnul Dragnea?”

„Eu mi-am propus să duc acest mandat trei ani de zile, împreună cu miniștrii, deci nu pot să vorbesc despre o înlocuire. Vreau să plec cu încredere și cu încrederea pe care mi-au arătat-o toți cei care și-au pus speranțele în acest guvern și mai ales în programul de guvernare.”



Liviu Dragnea, premierul din umbră

După opt ore de umblat pe holurile Parlamentului, când a ieșit Dragnea la declarații, am făcut un gest necugetat. Fără pic de considerație pentru legile nescrise ale jurnalismului parlamentar, m-am repezit la șeful PSD cu aceeași întrebare simplă, doar că înainte să pornească camerele de filmat:

„Cine o va înlocui pe doamna Dăncilă în șase luni?”



Lipsa mea de considerație a generat rumoare printre colegii de breaslă, care mai aveau puțin și mă linșau acolo (un moment dificil pentru cariera mea de tânăr gazetar, trebuie să admit că m-au trecut toate transpirațiile), iar șeful PSD și-a ieșit efectiv din minți când a auzit cu ce întrebare îl abordez:

„Cine sunteți dumneavoastră?”, m-a întrebat un Liviu Dragnea vizibil nervos.



I-am spus cine sunt, colegii reporteri m-au împins spre marginea mulțimii, camerele au pornit, totul părea că reintră-n normal, dar eu nu m-am lăsat păgubaș și am repetat întrebarea buclucașă.

„Nimeni”, mi-a scuipat Dragnea printre dinți și apoi și-a îndreptat atenția către ceilalți jurnaliști.