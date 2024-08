De când am început să iau testosteron mintea mi-a stat numai la sex

Când persoanele trans masculine încep să ia testosteron, majoritatea experimentează o „a doua pubertate”, o serie de schimbări fizice, mentale și emoționale. Adesea, acestea includ și creșterea bruscă a libidoului.

Această creștere variază de la o persoană la alta: Deși libidoul e descris ca o simplă reflexie a nivelului hormonilor, de fapt e produsul mai multor factori complecși – o ecuație la care experții încă sunt în căutarea unui răspuns. Tratarea disforiei de gen cu testosteron poate reduce nivelul de stres al unei persoane și o ajută să se simtă mai bine în pielea ei, iar chestia asta poate crește libidoul, de exemplu. Când începi să iei testosteron, libidoul poate crește în decurs de câteva luni sau câțiva ani, după care se stabilizează.

Dar e greu să gestionezi o creștere subită a dorinței sexuale. De aceea se vorbește mult despre asta pe forumurile și grupurile pentru persoane trans.

Dar, în afara acestor grupuri, e extrem de greu să găsești informații despre cum să gestionezi efectele schimbării de libido. Ca să deschid conversația pe acest subiect, am stat de vorbă cu River Pătrașcu, un bărbat trans care a început să ia testosteron pe la jumătatea lui 2019, și cu partenera lui, Devon Storm, o femeie cis, despre cum au abordat dezechilibrele dintre libidourile lor.

Fotografie de Sinnstax Photo + Media

River: E o chestie foarte subiectivă, bineînțeles, dar înainte să trec pe testosteron, eram interesat de sex și mă masturbam des. Dar nu aveam un libido mare, nu simțeam nevoia fizică de a face sex. În majoritatea vieții, am făcut sex nu din plăcere, cât pentru validare. Nici măcar nu lăsam oamenii să mă atingă prea mult în timpul sexului.

După două luni de testosteron, mi-a crescut enorm libidoul. Ajunsesem într-un punct în care nu mai puteam gândi clar dacă nu-mi luam timp să am un orgasm. Efectiv trebuia s-o fac cu orice preț. Nu e ca și cum m-a împiedicat să-mi fac treaba la job sau ceva, dar corpul meu urla după stimulare mai mult decât oricând înainte. Înainte să iau testosteron, dacă eram deprimat sau fără chef, nu simțeam nevoia să mă masturbez. Uneori rezistam luni de zile fără sex sau masturbare și eram ok. După ce am început să iau testosteron, corpul meu n-a mai rezistat niciodată atât.

Și schimbările anatomice care au loc în timpul tratamentului cu testosteron pot juca un rol în asta. De exemplu, ți se mărește clitorisul. Așa că ești mai conștient de el decât înainte. Gen, mă excitam când urcam scările, pentru că îl stimulam.

Pe atunci eram cu o altă parteneră, cu care eram dinainte să încep tranziția. Au fost momente în care îmi doream să fac sex și ea nu avea chef. Îmi amintesc că îi spuneam: „Nu vreau să te presez, dar simt o nevoie puternică și inconfortabilă și nu știu ce să fac”. Partenera mea a avut multă răbdare cu mine. M-a ajutat să mă obișnuiesc cu ideea că trebuie să mă masturbez mai mult ca să-mi rezolv nevoile sexuale atunci când ea nu avea chef de sex.

Împărțeam o casă cu alte persoane, totuși. Așa că nu puteam să mă duc în sufragerie și să mă masturbez oricând mă apuca. Am învățat că uneori e ok să te masturbezi cu partenera în cameră, dacă ea e de acord. Dar mi-a luat ceva. Mă simțeam vulnerabil să fac asta lângă ea. Dar după ce am reușit, am devenit mai confortabil cu propriul corp, cu limitele mele sexuale, cu ideea de vulnerabilitate față de partener.

Când am întâlnit-o pe Devon, luam testosteron de un an. Deja se mai stabilizase puțin situația și îmi puteam controla nevoile. Dar libidoul tot crescut era. Mi-a mai scăzut doar în ultimele câteva luni.

Devon: Da, în ultimele șase luni, să zicem.

River: Dar tot e mai mare decât era în trecut. Când ne-am cunoscut, eram într-un punct cu tranziția în care mă simțeam bine cu mine. Încă mai aveam disforie de gen, dar mă simțeam destul de confortabil. Iar starea asta de confort ajută și ea la creșterea libidoului. E greu să-ți dai seama cât e de la hormoni și cât e de la factorii psihologici.

Devon: Când ne-am cunoscut, tocmai mă despărțisem de un partener care mi-a restricționat sexualitatea și avea probleme cu faptul că sunt pansexuală. După despărțire, m-am simțit liberă și m-am culcat cu cine am avut chef. Am făcut match pe Tinder cu River în perioada respectivă, dar nu mă așteptam să am o relație serioasă. Dar asta e, uneori nimerești persoana potrivită și aia e. Ideea e că, la începutul relației, River m-a prins în faza asta în care voiam să fac sex tot timpul.

River: Așa se întâmplă în toate relațiile la început, cât ești în luna de miere: faci sex zilnic, ba chiar de mai multe ori pe zi. Dar, până la urmă, pe măsură ce trece timpul, libidourile vi se echilibrează. Așa că am ajuns să nu mai am nevoie de sex în fiecare zi. Și Devon la fel.

Devon: Da, dacă sunt stresată sau am viața dezorganizată, mi-e greu să mă concentrez pe sex. Eu mereu am fost o tipă anxioasă și depresivă, așa că n-am avut libidoul crescut nici măcar în perioadele în care făceam sex mult.

Înainte să iau Prozac, când eram anxioasă, îmi rodeam unghiile, iar în timpul sexului mă usturau de la lubrifiant sau fluide corporale.

Înainte de relația actuală, cea mai lungă relație a mea a fost cu o tipă cis lesbiană. Dar după o vreme, am ajuns să nu mai facem sex deloc, cum se întâmplă în multe relații între lesbiene. Eram doar foarte bune prietene și era ok. Așa că mi s-a părut palpitant când am început relația cu River și făceam sex tot timpul.

Înainte să fiu cu River, nu știam nimic despre cum poate afecta testosteronul viața sexuală și libidoul cuiva. Unul dintre primele lucruri pe care i le-am zis a fost că nu știu nimic despre experiența trans. Dar am făcut tot posibilul să mă educ și să înțeleg prin ce trecea el.

River: Până la urmă, a trebuit să aduc în discuție dezechilibrul dintre libidourile noastre. I-am zis că există soluții, că unele persoane deschid relația când se întâmplă asta. Dar a zis că nu vrea. I-am mai făcut câteva propuneri, dar nu i-a convenit niciuna.

Așa că i-am zis: „O să fiu sincer: Pot să mă masturbez dacă sunt disperat, dar nu pot menține o relație monogamă pe termen lung cu cineva care are libidoul mult mai scăzut decât al meu și nu putem cădea de acord la o soluție”. Pentru că nu e vorba doar de un orgasm sau o descărcare, ci de faptul că vreau să îmi explorez noul corp, să văd de ce e capabil. Încă descopăr senzații noi.

Devon: Asta a fost o problemă mare în relația noastră. Știu că River se temea că nu sunt atrasă de el, dar fiecare partidă de sex mă împlinea maxim, era mai mișto decât orice sex făcusem înainte să-l cunosc. Problema nu era că nu eram atrasă.

River: Am avut la un moment dat o conversație lungă despre asta și ne-am enervat amândoi, așa că am hotărât să mergem să vorbim într-un parc din apropiere. I-am zis lui Devon că nu mă mai simțeam apropiat de ea. Nu doar pentru că nu mai făceam sex. Nu voia nici să ne giugiulim în pat. Nu venea să mă ia în brațe sau să mă sărute. Eram distanți din punct de vedere fizic. Iar ea mi-a zis că nu înțelege care e problema mea.

Devon: Eram supărată pe el! Mi se părea că vrea să complice lucrurile aiurea. Nu înțelegeam de ce face așa mare tevatură. Aveam inima frântă pentru că îmi zisese că nu voia să mă preseze, dar că avea nevoie de sex în relație.

River: Devon a fost de acord să mai încerce cu intimitatea. N-am făcut un program pentru sex sau ceva de genul, dar eram foarte atent la posibilele momente potrivite pentru atingeri intime și acționam. Gen o puneam pe Devon pe masa din bucătărie și o sărutam lung, după care mă retrăgeam. Uneori, Devon se excita și voia sex, alteori nu. Am vrut să îi arăt că puteam face sex și fără penetrare sau orgasm, că putem fi senzuali în orice moment al zilei. Că pot să mă uit la curul ei în timp ce gătește și să-mi vină să o ating sau să o sărut, fără să mai urmeze ceva. Când facem sex, nu e neapărat nevoie să terminăm amândoi. Ne putem opri și după câteva minute. Nu e ca presiunea pe care o simt cei sau cele care fac sex cu bărbați cis.

Devon: Înainte de Devon, am avut relații cu bărbați cis și credeam că sexul înseamnă doar penetrare. Dar am ajuns într-un punct în viață în care putem trăi liniștiți fără penetrare până la sfârșitul vieții. Am realizat ce voia să spună River prin intimitate sexuală, dar schimbarea a fost inconfortabilă. Îi sunt recunoscătoare pentru perseverență.

River: Mi-am petrecut o mare parte din viață ca femeie, așa că am înțeles ce simțea Devon. Am avut grijă să se simtă iubită și în siguranță. I-am zis inclusiv că e ok din partea mea dacă își găsește un alt partener care să fie în aceeași etapă ca și ea. Cam în perioada aceea, Devon a început să ia Prozac și a ajutat-o mult.

Devon: M-a ajutat să gestionez mai bine depresia și anxietatea, așa că mi-a crescut libidoul – dar tot nu era la nivelul lui River.

River: Mă bucur că am trăit mult timp ca femeie și pot înțelege femeile. Comunicăm foarte bine despre orice, inclusiv despre sex, iar asta o ajută pe Devon să se simtă mai confortabil în timpul sexului.

Devon: Da, mă simt în siguranță. Și chiar mi-a crescut libidoul în ultima vreme.

River: Al meu a mai scăzut în ultimele luni. Înainte să iau testosteron, îmi doream să fac sex de vreo trei ori pe săptămână. După testosteron, am ajuns la cinci ori pe săptămână. Dar acum nu simt o nevoie imensă. Mă mai apucă uneori în mijlocul zilei, dar rezolv repede, în câteva minute.

Devon: River se pricepe să se masturbeze repede și discret. Nu prea îl observ niciodată, găsesc doar mici semne – de exemplu, sticluța de lubrifiant pe masa de cafea. [Râde] Dar mă bucur că își explorează corpul și se simte bine.

River: Nici nu am nevoie să fiu discret. De obicei îmi ia câteva minute! Și am ajuns într-un punct foarte confortabil în relație, în care mă simt în siguranță să fac asta oricând.