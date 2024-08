Am întrebat imigranți români din Germania dacă li s-a schimbat viața din cauza extremiștilor

Acum mai bine de două săptămâni, în Germania, au avut loc alegeri parlamentare istorice, în urma cărora partidele tradiționale, CDU și SPD, au pierdut masiv față de alegerile trecute, în timp ce tânărul și populistul AfD a obținut aproape 13% din voturi și-a devenit a treia formațiune politică din Parlament. Fapt ce i-a îngrijorat pe mulți, inclusiv pe mine. Sigur, personal nu-i consider chiar de extremă-dreapta, cum i-am văzut deseori catalogați, dar nici conservatorismul naționalist, eurosceptic și cvasi-putinist pe care-l practică nu este tocmai pe gustul meu.

Cum în Germania trăiesc peste cinci sute de mii de etnici români, m-am gândit c-ar fi interesant de aflat perspectiva lor asupra ascensiunii dreptei populiste. Au răspuns solicitării mele șase conaționali, dintre care patru au drept de vot și au participat conștiincios la parlamentarele germane de anul ăsta. În mod surprinzător, am întâlnit opinii mult mai nuanțate decât istericalele care au circulat prin presa centrală în ultimele săptămâni.

Andreea, 31 de ani, teamlead într-o agenție de media online din München

VICE: Ce partid ai susținut la alegerile astea?

Andreea: Păi, am folosit faimosul Wahl-O-Mat și am votat prima opțiune CSU pentru listele directe și FDP pentru a doua opțiune, ceea ce a oarecum conform cu rezultatul Wahl-O-Mat-ului și în concordanță cu ce am votat și în trecut la alegerile locale.

Și cum ți s-au părut rezultatele?

Deși mă așteptam ca AfD să treacă de limita de 5%, nu mă așteptam să fie atât de sus cotați, ca al treilea partid în Bundestag. Acum aștept cu interes să vad ce coaliție se va cristaliza.

Ce crezi că a determinat scorul ăsta al AfD-ului?

Cred că mulți alegători care în mod normal nu votează, indecișii, au ales de data asta AfD ca reacție la politica de imigrație nu foarte fericită pe care au urmat-o partidele de la guvernarea trecută. Cred că pentru mulți a fost un anti-vot față de sistemul actual.

Spui că politica pe migrație nu a fost prea fericită. Să înțeleg că ești oarecum de acord cu poziția AfD pe partea asta?

Nu, deloc. Dar, de asemenea, cred că politica guvernului trecut nu a fost deloc bine comunicată. Nu cred că trebuie să închidem granițele și să nu mai lăsăm pe nimeni înăuntru, dar mi-e teamă că „cetățeanul turmentat” german care nu vede decât știrile șocante despre diversele atentate sau fapte penale pe care le comit indivizi cu background de imigranți nu s-a simțit deloc reprezentat de politica lui Merkel á la „refugees welcome”.

Dar pe tine, ca româncă, te-a afectat în vreun fel retorica lor anti-imigrație?

Ca româncă, deloc, pentru că pe de-o parte am cetățenie germană, pe de altă parte, în cercurile în care mă aflu – job, prieteni etc. – nu m-am simțit niciodată vizată sau tratată altfel, nici în ultimul timp. Dar popularitatea lor mi se pare îngrijorătoare indiferent de cetățenia sau etnia mea, nu pentru că mă simt amenințată, ci pentru că nu mi se pare corect să judecăm oamenii în termenii absoluți în care vorbește AfD.



Dar AfD, fiind mai conservator de felul lui, nu reprezintă un pericol și din alte puncte de vedere, nu doar pe chestiunea aceasta cu imigrația? Chestiuni gen avort, drepturi reproductive.

Principalul punct din programul lor politic cu care am avut contact e cel legat de imigrație. În teorie, sunt de asemenea un partid foarte pro-familie, în sensul clasic-conservator, dar au în același timp în frunte o lesbiană. Cred că le va fi dificil să argumenteze credibil această fațetă.

Cum crezi că va arăta Germania acum, cu ei în Parlament?

Hmm, greu de spus. Probabil vor încerca să blocheze multe inițiative, mai ales pe partea de imigrație, dar nu au nicio șansă la guvernare, ci doar în opoziție. Cred și sper totuși că prezența lor nu va avea un efect semnificativ. Speranța mea e că după ce se va calma criza legată de imigrație, AfD va pierde din popularitate și va scădea din nou sub cele 5 procente la alegerile următoare.



Dorin, 24 de ani, student în Hamburg

VICE: Ce impresie ți-a lăsat ultima campanie electorală din Germania?

Dorin: Destul de liniștită. În afară de propunerile mai radicale venite din partea AfD, chiar n-a fost nimic special. Am avut impresia că toate partidele au avut de la început un țel: să atragă o anumită categorie de electorat. Și cred eu că au reușit asta fără prea mari probleme, cu excepția SPD. Încă nu m-am întâlnit cu colegii mei germani să îi intreb de căderea SPD în Hamburg, de exemplu.

Tu ce tabără susțineai?

Ideologic, mă simt de centru-stânga, aș fi mers pe SPD. Au făcut ceva ce celelalte partide nu au avut curajul să facă: introducerea salariului minim pe economie, care a fost un lucru extraordinar nu numai pentru muncitori, dar și pentru studenți. Plus sistemul de educație aproape gratuit, la care a contribuit și CDU. Toate astea fac Germania o țară foarte atractivă pentru forța de muncă tânără din Estul Europei.

Poți să urmezi studii aici și să muncești part-time. Efectiv te poți întreține singur cu banii pe care-i câștigi.

Despre rezultatul AfD-ului ce părere ai?

Nici eu, nici colegii de muncă, nici colegii de facultate, nimeni nu se aștepta la rezultatul ăsta. Cred că ar fi putut să ia chiar și 20% din sufragii dacă alegerile ar fi avut loc imediat după valul de imigranți ce a ajuns în Germania. Ce e și mai trist pentru mine e că în Hamburg, zonă foarte de stânga, au scos undeva la 8%.

De ce crezi că au reușit să obțină un asemenea scor?

Aș merge pe distincția noi versus ei ca posibilă cauză – cosmopolitism și comunitarism. Așa trebuie privite lucrurile pentru a înțelege de ce AfD a crescut atât de mult și de ce atât de mulți oameni nu se simt reprezentați de partidele mainstream. Nu imigrația a influențat scorul, ci mass-media. Consider că greșește foarte mult când îi pune pe toți imigranții în aceeași oală. Tu arăți acele știri unor persoane din estul Germaniei, care nu au văzut în viața lor un musulman. Ei ce sa creadă? Ei n-au șansa să experimenteze multiculturalismul, ca cei din orașele mari, ceea ce e trist, pentru că se poate ajunge la două societăți sau grupuri foarte scindate.

Dar tu, ca român, cum ai resimțit ascensiunea AfD-ului?

Sincer, n-am observat nicio schimbare. Până acum, din septembrie 2015, nu am avut parte de nicio discriminare, mai mult m-a discriminat statul român decât cel german. Crede-mă, am avut probleme birocratice, le-am zis că sunt român și absolut toată lumea m-a ajutat. N-am interacționat nici cu electoratul AfD, ce-i drept, simt că trăiesc într-o bulă și nu pot da de ei.

Radu, 29 de ani, doctorand la Universitatea Tehnică din München

VICE: Ce tabără politică ai ajuns să susții?

Radu: În principiu, am fost tot timpul atras de liberali, FDP. La alegerile astea, însă, nu i-am putut vota pe liberali, pentru că discursul lor a fost un pic anti-european. Nu prea mai vor să se adâncească integrarea europeană, ceea ce mie nu îmi convine.

Atunci ce ai votat la alegerile astea?

Cu social-democrați, au o deschidere mai mare față de Uniune și pozițiile lor au fost destul de asemănătoare cu ale lui Merkel și așa nu a trebuit să votez cu CSU, partidul-soră al CDU din Bavaria, care are poziții ușor populiste și de dreapta. În campanie au avut un poster pe care scria „Burka? Nu, mersi!”. Dacă aș fi fost în orice alt land, aș fi ales CDU, plus că social-democrații nu au fost atât de socialiști pe cât te-ai aștepta. Au zis că vor să scadă taxele pentru cei care câștigă până la 60 000 de euro pe an, deci mi-a convenit. Acum, că vor să prelungească ajutorul social în anumite condiții – nu a fost cea mai mulțumitoare poziție, dar în condițiile economice actuale nu ar fi fost un dezastru.

Dar despre scorul surprinzător al AfD-ului ce părere ai?

M-am ofticat că, fix la primele mele alegeri la care am putut participa, a ieșit un rezultat atât de prost. Cred că o să urmeze negocieri de coaliție haotice, pentru că singura soluție de guvernare acum implică patru partide care au multe poziții diametral opuse. Este enervant ce s-a întâmplat cu AfD, dar pot să înțeleg de ce au urcat atât de repede și atât de sus.

De ce?

Mulți oameni sunt îngrijorați de câte chestii se schimbă-n jurul lor și s-au bucurat să vadă pe cineva care le oferă „poziții clare”, ignorând că partidul nu are soluții care pot fi implementate. În special în estul Germaniei, mulți s-au simțit ignorați de establishment și au simțit nevoia să protesteze, votând AfD. Recent am citit un articol în Spiegel în care era prezentat un orășel de 13 000 de locuitori din estul Germaniei care are doar zece refugiați, dar oamenii erau speriați de ideea că țara le este invadată de ei, așa că peste 30% au votat AfD. Le-a fost frică de o schimbare teoretică, pe care ei nu o simt cu adevărat.



Crezi că temerile lor sunt complet neîntemeiate?

Da, cred că statul german are capacitatea de a-i integra pe refugiați. Vor fi cu siguranță și nebuni sau criminali printre refugiați, dar cred că proporția e comparabilă cu germanii delicvenți. Plus că nu prea mai au de ce să se teamă, nu cred că Merkel va mai repeta vreodată ce a făcut în 2015, a înțeles că, dacă va mai deschide vreodată granițele la fel, și-a compromis partidul. Atunci a fost într-adevăr o situație excepțională, care a necesitat o soluție atipică.

Poate, în interiorul lor, oamenii cu care am interacționat s-au schimbat, dar la germani nu vezi ușor schimbări emoționale.

Tu ai simțit vreodată, ca imigrant roman, că germanii nu-s deschiși față de tine?

Nu, dar am și fost într-un mediu unde oamenii sunt mai deschiși față de alte culturi. Și München este un oraș destul de cosmopolit, deci nu țin minte să fi văzut oameni rasiști. A, stai, da, mă rog, au fost adunările Pegida (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West), dar n-am avut de-a face cu ei. Sincer, n-am observat o schimbare nici după atentate.

Tudor, 22 de ani, student la Drept în Berlin

VICE: Ce partid ai susținut la ultimele alegeri?

Tudor: CDU. Sunt singurii care aveau un program electoral ok și au dovedit că pot să guverneze o țară chiar și-n perioadă de criză. Criză în sensul de ce au avut acum, cu imigranții. Bine, s-a văzut și-n 2008-2009, că s-au descurcat excelent față de restul Europei.



Înțeleg că mulți votanți au fost dezamăgiți de felul în care Merkel a gestionat criza refugiaților și au migrat către alte partide.

Mda, într-adevăr. În iulie, dacă te uitai la sondaje, observai că CDU era undeva la 38-39%, AfD-ul la 7%. Și cam pe 15 sau 16 iulie a dat Schulz o declarație prin care practic a reintrodus ca temă de campanie problema refugiaților. În interiorul uniunii CDU-CSU a fost întotdeauna ceartă pe tema refugiaților, cei din CSU fiind mult mai naționaliști, astfel că, atunci când s-a reintrodus tema asta de campanie, singurii care au profitat de disputa asta din partidele mari au fost cei de AfD. Asta era singura lor temă de campanie adevărată, criza refugiaților.

Cum vezi viitorul Germaniei cu AfD în Parlament?

Nu știu dacă AfD-ul o să dispară în următorii patru ani, doar că nici nu-i văd crescând. Zonele care au votat majoritar cu AfD sunt cele care nu au prea mulți refugiați și sunt, pur și simplu, orașe care au impresia că guvernul federal a uitat de ele. Ceea ce e fals, pentru că Germania federală a pompat extrem de mulți bani în Est. Oamenii trebuie cumva să înțeleagă că această criză a refugiaților nu i-a afectat, cel puțin financiar, cu absolut nimic.



Tu, ca student român, ai simțit cumva creșterea AfD-ului?

Sincer, nu. Berlinul e oricum un oraș special, al extremelor. Se vede și acolo foarte clar diferența dintre Vest și Est. Vestul a votat majoritar CDU, pe când în Est au câștigat Die Linke, stânga radicală, o circumscripție a fost câștigată de verzi, iar AfD-ul a luat și el mult acolo. A fost o bătaie între extreme în estul orașului. Chestia e că nu prea observi asta, extrema stângă e oarecum prietenoasă cu străinii, iar cu extrema dreaptă nu prea am avut tangențe, asta deși locuiesc în est.

Am avut o singură ciocnire cu cineva de extremă dreapta – eram la o cafenea și vorbeam în română cu alți trei colegi și a venit unul la noi și ne-a zis că, dacă nu vorbim germană, ar trebui să plecăm. Sau să nu mai venim în locul ăla, că nu e ok, că nu suntem doriți. Dar asta s-a întâmplat o singură dată și mergem acolo constant.

Tudor, 29 de ani, inginer în telecomunicații în München

VICE: Ce tabără ai susținut la ultimele alegeri?

Tudor: Mi-e foarte greu să zic că am susținut clar o tabără. Pentru că mulți au și idei bune, dar și idei mai puțin bune. Sunt și unii cu care nu sunt deloc de acord, cum ar fi AFD-ul. Îmi era clar că voi vota cu un partid care chiar o să aibă șanse să intre în parlament, dar nu știam exact care, așa c-am folosit Wahl-O-Mat, o pagina pusă la dispoziție de o agenție pentru educație politică. Pe acel site se pun întrebări cu privire la diverse teme și la final se dă o statistică legată de partide, respectiv cu ce partid coincid cel mai mult opiniile tale.

Și ce ți-a ieșit?

Mie mi-a ieșit într-o proporție relativ egală că părerile mele sunt reprezentate de SPD (social – democrați), Verzi și FPD (liberalii) și l-am ales pe unul dintre ele.



Cum ți s-au părut rezultatele alegerilor?

Era cumva de așteptat că partidele din actuala guvernare vor pierde, speram totuși să nu iasă AFD-ul cu 13,5%. În rest, sper să fie capabili cei aleși să cadă de acord asupra unui program de guvernare și să reușească să formeze o majoritate, pentru că dacă se ajunge la anticipate, nu are cum să fie bine.

Ca imigrant român, cum resimți ascensiunea asta a AfD-ului?

Eu nu pot să zic că am resimțit-o pentru că locuiesc în München, unde nu au foarte mulți simpatizanți. Singura chestie pe care am remarcat-o au fost afișele electorale, unele apelând la partea serioasă a oamenilor și altele fiind trolling maxim. Eventual sunt clișeele alea, că se minunează oamenii că ești din România și vorbești atât de bine germană, dar nu pot spune că m-am simțit vreodată discriminat.

Alex, 31 de ani, consultant la o firmă de software din München

VICE: Ce tabără politică din Germania susții?

Alex: Din punct de vedere ideologic, am cam fost de partea CSU/CDU, la început destul de convins. Am stat mult pe gânduri la alegerile astea, pentru că am fost dezamăgit de cum au fost abordate niște chestii, mai ales chestia cu Diesel-Skandal (scandalul cu Volkswagen și emisiile). Nu sunt naiv să cred că nu există lobby, că deh, așa funcționează lumea, dar mi s-a părut prea de tot cât de mult sunt influențați „negrii” noștri, adică CDU/CSU de diferite borduri de directori și grupuri de interese.

Despre AfD ce părere ai?

Sincer, mi se pare că AfD-ului i se face o imagine mult mai rea decât poate ar trebui. Și e foarte ușor să fii foarte pro sau foarte contra AfD, bănuiesc că ăsta e și scopul lor, să polarizeze. Era de așteptat ce s-a întâmplat, pentru că, din păcate, iar aici nu vreau să jignesc pe nimeni, cred că majoritatea oamenilor au o înțelegere basic a fenomenelor. Cine știe, poate chiar și eu. AfD a oferit posibilitatea unor răspunsuri foarte simple și foarte clare la niște probleme complexe, iar pentru alegătorii care poate nu sunt interesați de problemă în toată complexitatea ei – problema migranților e foarte, foarte complexă – e de preferat o politica clară care rezolvă probleme pe plan local.

Deci nu te îngrijorează intrarea lor în Parlament?

Mă îngrijorează în sensul că lumea e clar nemulțumită, iar ăsta nu e semn bun. Înseamnă că politica moderată nu le-a dat oamenilor siguranța că lucrurile se vor rezolva. Nici eu nu sunt 100% convins. Faptul că sunt acum 30-40 de delegați de la AfD din 700, nu mi se pare că e sfârșitul lumii. Retorica din AfD e diferită de la politician la politician. Există unii care sunt extremiști de-a dreptul, cum e Björn Höcke, dar există și multi foști politicieni CDU care vor să se întoarcă la politica mai veche a partidului, adică să fie puțin mai concentrați pe național decât pe internațional.

Mi-e egal că sunt din Siria, România sau whatever, sunt de părere că integrarea tre’ să aibă loc, iar dacă nu vor, atunci să fie invitați politicos să plece.

Odată cu radicalizarea asta a discursului, ți s-a întâmplat ca oamenii să se uite mai ciudat la tine, doar pentru că nu ești etnic german?

Cred că la mine e foarte greu, eu vorbesc germana perfect, am învățat din clasa întâi, lumea nici nu-și dă seama că nu sunt de aici. Când le spun că vin din România, sunt foarte mirați. Oricum, în cercurile în care mă învârt eu, nu prea sunt prejudecăți. Integrarea este însă o temă. Mi se pare inacceptabil să vii într-o țară ca refugiat sau imigrant și să nu vrei să renunți la chestiile care sunt incompatibile cu țara aia. Sau să vină cineva aici și să nu vrea să învețe germana. Toți nemții pe care îi știu eu apreciază foarte mult când cineva este dispus sa învețe, nimeni nu se supără că ăla mai greșește sau vorbește cu accent.