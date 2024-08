În final are și Bucureștiul un festival de muzică la fel de blanao ca alea din Cluj

În cazul în care nu ai aflat până acum, capitala României are în sfârșit un festival cu care se poate mândri. Cel puțin în comparație cu Electric Castle sau Untold, nu vorbim de străinătate. Uite că nu toate festivalurile de muzică mari au loc în Cluj-Napoca. Timeshift Music Festival, care are loc în perioada 20-23 iulie la Romexpo, e alternativa pentru cei din București care nu vor să facă un drum în plus. Și chiar merită. Are un line-up pentru toți, organizatorii au băgat bani serioși în producție, și, best of all, nu e organizat de Primăria București.



La modul cel mai serios, lista de artiști e excelentă. Dacă ești pe trip-ul EDM, la scena principală o să dai de David Guetta, Robin Schulz, ATB, DJ Snake și alți maeștrii ai stick-ului. Dacă ești cu techno, tech house sau alte genuri de muzică electronică, poți să stai la scena Kristal. E festivalul perfect la care să mergi cu prietenul ăla al tău din copilărie care nu ascultă aceeași muzică ca tine, dar ați rămas tovarăși pentru că vă leagă amintiri. El nu vine niciodată la show-uri cu tine pentru că tu ești pe techno și el e pe ultimul mix de la Armin Van Buuren. Acum e șansa să mergeți împreună la un festival. Fiecare la scena lui. După vă întâlniți rupți în gură să împărțiți Uber-ul.

Pentru hipsterul adevărat există scena Control, care, mare atenție, nu o să fie chiar în clubul Control. Ai fi surprins să afli câți oameni m-au întrebat de chestia asta. Nu, scena Control o să fie tot la Romexpo, ffs. E bine de știut, pentru că eu doar acolo o să fiu în astea patru zile. La scena Control de la Romexpo, nu din Control. Pentru Young Fathers, Death In Vegas, Leftfield, Mogwai, The Soft Moon și Sevdaliza. E ca un sezon întreg de concerte faine la Control, îngrămădit în patru zile la Romexpo.

Tot la scena Control o să dai și de Submotion Orchestra, un grup de artiști britanici care fac o muzică ce combină jazz-ul cu dub-ul, niște electro, glitch, cu o tipă care suspină peste toate sunetele astea. Știu, pare destul de complicat, dar adevărul e că sună foarte chill. Cam la fel de chill ca mix-ul pe care membri trupei l-au făcut în exclusivitate pentru VICE, înainte de concertul lor de duminică.

E o selecție de piese care o să te liniștească la modul că o să vrei să înceapă deja weekend-ul, cu toate că e doar joi. Ceea ce e OK, pentru că azi debutează festivalului, și vrei să fii în priză pe tot parcursul petrecerii. Cum ar fi să te distrezi diseară și apoi să mergi mâine dimineață la birou? Nu se poate. Eu îți recomand să vorbești cu șeful și să-ți iei o zi liberă mâine. Nu e de parcă o să ai altă opțiune după ce asculți mix-ul.

Tracklist:



Native Dancer – Love

XOA – Mass

Abstract Orchestra – Dilla Mix 1

Gentlemans Dub Club – Music is the girl I Love/Prince Fatty Remix

Submotion Orchestra – Doppleganger

Trilogy – Brother Don’t Cry

Glenn Astro – Computer Killer

Planas – Rain on me

Author – After Time

Ta-Ku – Make me Wanna