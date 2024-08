Ce spun influencerii români despre referendumul homofob al Coaliției pentru Familie

De când influencerii români au început să intre în mainstream, activitatea mea preferată e să mă uit de la depărtare la oamenii de pe Internet care își varsă frustrările pe tot felul de vloggeri sau fete cu mulți followers pe Instagram. Îi recunoști cel mai ușor atunci când își exprimă disprețul scriind „influensăr” – un nivel de cringe pe care îl mai poți atinge doar dacă scrii „Românica”.

Explicațiile pentru antipatia față de celebritățile neformate în eprubetele televiziunilor sunt evidente: diferențele generaționale, faptul că cei cu job-uri „serioase” nu înțeleg cum poți să faci bani doar postând pe internet, televiziunea speriată că pierde tinerii care stau doar pe YouTube și așa mai departe.

Și prin tot hate-ul ăsta se mai strecoară și argumentul cum că influencerii nu vorbesc despre problemele serioase din jurul nostru. Lucru pe care, evident, nu sunt obligați să-l facă, dar, din câte am observat eu, sunt oricum destui care nu se feresc de subiectele sensibile. N-o să intru în toate cazurile, ci o să mă concentrez pe ceva ce am văzut recent la mine-n feed: oameni care urlă că influencerii nu zic nimic despre referendumul de redefinire a Constituției pe tema familiei din 6-7 octombrie.

Așa că am făcut eu pasul întru împăcarea celor care nu se uită la vloguri sau nu folosesc Instagram și am întrebat cinci persoane celebre pe Internet care e treaba cu referendumul.

Selly (Andrei Șelaru), vlogger

1.6 milioane de abonați pe canalul de Youtube

Selly. Poză via contul lui de Instagram.

VICE: Ce părere ai despre referendum?

Selly: E un referendum inutil, niște bani aruncați pe fereastră. Căsătoria între două persoane de același sex oricum nu era posibilă în România. Întărirea chestiei ăsteia, prin modificarea Constituției, nu ar face decât să arate ura și mentalitatea învechită pe care o are țara asta. Mi se pare că va fi folosit drept o perdea de fum, că să distragă opinia publică de la lucrurile grave care se întâmplă în politică, spre exemplu.

Ai spus într-un vlog recent că susții protestele și ai încurajat ferm oamenii să se informeze și să iasă la vot. Ce i-ai îndemna să facă în cazul referendumului ăsta?

Să voteze împotrivă. Problemele familiei în România sunt complet altele: violența domestică, rata mare de divorț și așa mai departe. Sunt atât de mulți copii în România care cresc doar cu mama sau doar cu tatăl. Nu homosexualii care vor să întemeieze o familie mă îngrijorează, ci cât de plini de ură și intoleranți pot fi unii români în anul 2018 față de niște oameni care nu le afectează viețile cu nimic.

Ai întâlnit în grupul tău de prieteni sau printre cei care te urmăresc persoane care sunt de acord cu referendumul sau pur și simplu anti-LGBT?

Da, destul de mulți. Mulți invocă ideea adopției de către cuplurile de homosexuali. A, și ideea aia stupidă cu „cum i-aș explica eu copilului meu doi homosexuali care se sărută?”. Ăsta e cel mai frecvent „argument” pe care îl aud și, în același timp, cel mai stupid. Cred că asta spune multe despre noi. Am vorbit pe larg despre toate lucrurile astea anul trecut, într-un vlog, în care am luat principalele argumente anti-gay și am încercat să le demontez. Cred că a avut un impact pozitiv asupra comunității mele.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=472&v=GL57GtCccf0

Tu ce i-ai spune copilului tău dacă te-ar întreba de ce se pupă doi bărbați sau două femei?

Pentru că așa simt ei, că se iubesc.

Am văzut oameni care spun că influencerii ar trebui să adopte o atitudine mai fermă când vine vorba de nedreptăți în societate. Ești de acord cu asta? E vreun avantaj în a rămâne imparțial?

Sunt clar avantaje în a fi imparțial. Aici fiecare influencer decide pentru el, în funcție de cât de mult îi pasă de subiectul respectiv și așa mai departe. Cred că ajută părerea lor pe anumite subiecte, dar nu ar trebui nimeni pus la zid pentru că nu vorbește despre un subiect. Eu, spre exemplu, m-am implicat în toată discuția despre proteste, cât și în cea despre homosexuali, dar atât cât am simțit că e necesar. Nu o să bag pe gât opinia mea în mod repetat oamenilor mei, care sunt abonați la mine pentru entertainment.

Te duci la vot sau #boicotezi?

Well, n-am împlinit 18 ani, deci nu pot merge. Cât despre discuția asta despre boicotarea referendumului, nu știu ce să zic. Dacă vor fi mulți din tabăra pro-gay care vor boicota, o să vedem toți indivizii ăia de extremă dreapta, toate televiziunile de știri cancer și toate site-urile alea dubioase triumfând, vorbind non-stop despre „majoritatea covârșitoare” care a votat pentru modificare și i-a „zdrobit” pe „tinerii frumoși și liberi” . În schimb, dacă mergi la referendum, validezi practic risipa asta de bani, cu care se puteau face multe lucruri, ceea ce e la fel de trist.

ILLIEN (Iulia Boloca), vlogger

98 000 abonați pe canalul de Youtube

Foto via contul ei de Instagram.

VICE: Era necesar referendumul?

ILLIEN: Nu cred că era necesar. România are alte lucruri mai grave și prioritare de rezolvat până să ajungem să ne permitem să ne preocupe subiecte de genul, în contextul actual politic.

Ai prieteni care sunt împotriva comunității LGBT?

Am prieteni care cândva erau 100% împotrivă și am încercat să le arăt o altă perspectivă. Cu toate astea, tot nu vor ca „anormalitatea” să fie celebrată, lucru care îi motivează să voteze contra LGBT. E foarte greu să schimbi convingerile cuiva, mai ales când invocă religia.

Există frica cu copiii care văd homosexuali pe stradă. Ai văzut vreodată două persoane de același sex sărutându-se pe stradă, ziua în amiaza mare?

Mi se pare că acest cuplu emblematic folosit ca argument nu există la noi. Eu nu am văzut pe stradă. Iar dacă aș vedea, nu aș fi împotrivă. Când nu ai aceeași orientare sexuală cu ceilalți, este o luptă să te accepți, da’ apoi să mărturisești apropiaților, apoi să faci public (mai ales în România). Și nu cred că un copil ar deveni gay dacă ar vedea. Să ne uităm la cuplurile straight care au copii gay. Asta nu se învață în niciun caz de la părinți.

O altă problemă invocată e adopția copiilor de cuplurile LGBT. Crezi că persoanele de același sex ar trebui să aibă dreptul să adopte copii?

Clar. Să-mi zică în față ăla care e împotrivă cum e mai bine: în orfelinat sau într-o familie LGBT? E o comparație care nici n-ar trebui să existe.

Ar trebui ca influencerii să adopte poziții mai ferme în mesajul lor?

Vlogging-ul e un tool care îți face vocea auzită pentru o audiență destul de mare. E datoria noastră să vorbim despre subiectele care au impact asupra societății și să îndemnăm audiența să își caute informația, astfel încât să își formeze propria opinie. Dacă avem puterea schimbării pentru câțiva, de ce să n-o folosim? Avantajul în taking no sides e că nu pierzi cifre, din moment ce lumea n-are de ce să nu fie de acord cu tine. Am vorbit pe Instagram despre asta și multe reacții au fost super pozitive, doar câțiva nu au fost de acord. Am stat de vorbă cu cei care erau contra și păreau deschiși la opinii diferite.

O să vorbești cu comunitatea ta despre referendum?

Da. Și o să-i sfătuiesc să stea acasă.

Micutzu (Cosmin Nedelcu), comediant

247 000 de like-uri pe pagina de Facebook

Poză via contul lui de Facebook.

VICE: Ne ajută cu ceva referendumul?

Micutzu: Mi se pare o pierdere de timp și de bani.

Ai întâlnit în grupul tău de prieteni sau printre cei care te urmăresc persoane care sunt de acord cu referendumul sau sunt speriate de homosexuali care se sărută pe stradă?

Din fericire, nu. Sunt înconjurat de oameni capabili și empatici. Dar cred că ar trebui să îi explici copilului tău chestii mai nasoale până a ajunge la lucruri sexuale: de ce nu o să mai fie aer curat sau apă potabilă când va crește, de ce există violență. De obicei, ăia care au o frică interioară față de sex reacționează așa. Cărora le e teamă să explice copiilor chestii simple despre sexul clasic, lăsat de Dumnezeu pe Pământ pentru propagarea speciei.

Am văzut în facultate doi bărbați care s-au sărutat într-un taxi. Nu pot să zic că nu am o strângere în mine când se întâmplă asta, mă uit în altă parte. În Amsterdam iarăși s-a întâmplat asta, m-am uitat tot în altă parte și mi-am văzut de treabă. Asta fac și atunci când văd un tip și o tipă că se sărută sau când văd o femeie alăptând.

Adopția copiilor de cuplurile homosexuale: pro sau contra?

Cred că toată lumea ar trebui să adopte copii. Ăia care zic de gay și copii, cu senzația că e o abominație, să-i adopte ei, să rămână mai puțini de adoptat pentru gay.

Am observat că ai fost activ pe Facebook în cazul protestelor. Ar trebui ca toți influencerii să adopte poziții mai ferme în mesajul lor despre comunitatea LGBT sau în general?

În primul rând, nu sunt influencer, sunt comediant, fost actor. În al doilea, eu nu sunt de acord nici cu LGBT, cred că adevărul e undeva la mijloc și dacă ar trata problema altfel, mai inteligent și cu mai multă empatie, ar sesiza că lucrurile devin mai ușoare și acceptabile.

De exemplu, „marșul diversității” mi se pare că dă orice metodă de comunicare la margine și o lovește cu pietre. Înțeleg scopul, dar dacă ceilalți ar vedea acolo niște oameni normali care merg pe stradă, ar realiza că nu-s diferențe așa mari. Apoi, am realizat acum ceva timp că o să îmi zic părerea tot timpul, bineînțeles după ce m-am documentat și e o concluzie pertinentă. Dacă nu, o să tac. Oricum ar fi, încerc să păstrez tonul funny, pentru că orice am face și orice am zice, ar trebui să nu fie 100% serios, decât în cazuri extreme.

Nu cred că e treaba influencerilor/cântăreților/comedianților/actorilor să ia atitudine și nu cred că lumea ar trebui să se aștepte la asta. Nu sunt nici profesori, nici mentori, nici sfinți. E grav dacă societatea a ajuns să se aștepte la salvare din partea noastră. Eu îmi zic părerea pentru că așa m-au educat ai mei, cu un soi de simț al dreptății și o revoltă în fața nedreptății. Părinții mei au avut de pierdut din asta, înțeleg riscul și mi-l asum.

Ce reacții negative ai primit când ai mai discutat politică pe Facebook sau la show-uri?

Clasicul „lasă politică, de ce faci politică, rămâi la stand-up”, ceea ce rezultă în block.

Politica ar trebui să intereseze pe toată lumea, ar trebui să învățăm să ne menținem părerea documentată și să fim capabili să argumentăm. Cred că dacă am participa cu toții activ la viață socială și politică, am avea un viitor mai bun, dar asta înseamnă să nu ne mai ferim unii de alții, să ne expunem părerile fără teamă. Dacă există ruptura asta între popor și politică, rezultatul e unul singur și îl trăim în fiecare zi – nu ne va reprezenta nimeni, acolo, printre jegoși.

skivomady (Mădălina Cazacu), vlogger

133 000 de urmăritori pe canalul de YouTube

Poză via contul ei de Instagram.

VICE: Ce părere ai despre referendum?

skivomady: Consider că organizarea acestui referendum nu era necesară. Hai să fim sinceri, uitați-vă cum este formulată întrebarea care va apărea pe buletinele de vot. Sunt multe lucruri de luat în considerare când vorbim despre referendum, dar nu sunt de acord cu faptul că nu suntem în concordanță cu tot ce se întâmplă dincolo de granițe. Sexualitatea este un subiect personal și sensibil.

Tu ce i-ai spune copilului tău dacă te-ar întreba de ce se sărută două persoane de același sex?

„Iubire, mami!”. Iubirea are multe forme, nu este nimeni în măsură să judece alegerile nimănui. Ne trăim viața cu ajutorul iubirii, orice părinte ar trebui să fie deschis în comunicarea cu copilul, să discute despre iubire, sex, droguri, minciună, orice.

Crezi că persoanele de același sex ar trebui să aibă dreptul să adopte copii?

Circulă o memă pe net zilele astea cu un mesaj simplu: dacă familia tradițională nu și-ar mai abandona copiii, cuplurile LGBT nu ar mai avea ce să adopte. Copilul trebuie să crească cu iubirea și căldura unei familii, nu neapărat cu un bărbat și o femeie.

Am văzut oameni care spun că influencerii nu abordează destule subiecte serioase în contentul lor. Ce părere ai despre asta?

Este adevărat, se discută mult în online de influencerii care nu se implică în politică sau problemele din această perioadă. Cine spune asta? Guess who, fix cei care urmăresc superficial toată industria asta. Sunt multe persoane din mediul online care vorbesc despre asta, fie prin Instagram stories, share-uri ale articolelor relevante pe această temă, inserții prin clipuri și așa mai departe. Nu consider că există avantaje sau dezavantaje în a lua partea unei opinii, fiecare vorbește atunci când simte.

Cum vorbești cu cei din comunitatea ta despre subiecte sensibile?

Personal am preferat să share-uiesc opinii mult mai bine dezvoltate decât aș fi putut eu să o fac, postări ale oamenilor care și-au exprimat gândurile pe înțelesul tuturor. Cele mai multe reacții de la comunitate le-am primit la o postare în care cineva zicea „susțin orice căsătorie care nu mă implică pe mine”. Despre asta este vorba, o postare funny care transmite un mesaj puternic și pe înțelesul tuturor.

Laura Mușuroaea, vlogger

122 000 abonați pe canalul ei de YouTube

Poză via contul ei de Instagram.

VICE: E necesar să avem referendum?

Laura Mușuroaea: Chiar nu cred că este necesar, dimpotrivă mi se pare stupid, o risipă de bani care încearcă să creeze o problemă pe care România nici măcar nu o are.



Ai întâlnit în grupul tău de prieteni sau printre cei care te urmăresc oameni care sunt de acord cu referendumul sau pur și simplu anti-LGBT?

Da, din păcate am întâlnit oameni împotriva comunității LGBT. Motivele lor sunt „nu este normal ca doi oameni de același sex să se căsătorească și să adopte”, „nu vreau să văd bărbați pe stradă sărutându-se”, „nu vreau să vadă copilul meu transsexuali pe stradă și să creadă că e ok să fie așa”, iar lista poate continua. Uităm că în antichitate aristocrații erau bisexuali și doar oamenii din clasa socială de vârf își „permiteau” relații amoroase cu persoane de același sex. Uităm că religia creștină e nouă față de alte religii și culturi, în care homosexualitatea era un lucru considerat normal.

Am văzut că ai vorbit despre experiența nașterii și viața de mamă. Tu ce i-ai spune copilului tău dacă te-ar întreba de ce se pupă doi bărbați sau două femei?

I-aș spune că așa cum eu îl iubesc pe Alex (n.r. soțul Laurei), acei doi bărbați/femei se iubesc și că au ales să formeze un cuplu. I-aș explica diferența între cuplurile heterosexuale și cele homosexuale, de la ce înseamnă ca impact social și i-aș spune că și el, pe viitor, în funcție de ce va simți, va fi cu cineva, și că indiferent de ce simte el, este în regulă și că mami îl iubește mult și că este mândră de el.



Ar trebui ca persoanele din comunitatea LGBT să aibă dreptul să adopte copii?

Da. Ar trebui. De ce am vrea oare să lăsăm copiii să crească fără o familie? Atâta timp cât persoanele care adoptă pot oferi o viață decentă copilului, un cămin, dragoste, o educație bună, de ce ne tot împotrivim?



Ești de acord că influencerii ar trebui să fie mai fermi în privința nedreptăților din societate?

Cred că ar trebui să avem niște mesaje clare, pe care să le susținem și să reușim să influențăm oamenii în bine, spre o societate mai bună, nu doar să influențăm comercial. Cred foarte mult în a vorbi despre subiectele și mesajele în care crezi. De aceea îmi fac curaj în fiecare zi să fiu mai vocală, chiar și cu acest interviu. Evident, fără a îngrădi părerea altcuiva și fără a instiga la violență sau negativitate.

În politică nu mi-a plăcut niciodată să mă implic, dar când vine vorba de subiecte sociale, cum ar fi acesta, deși există și o legătură politică, nu pot să nu îmi exprim părerea.



Ai încercat să vorbești cu fanii tăi despre subiecte sensibile? Ce reacții ai primit?

Am dat câteva share-uri la articole și poze legate de acest subiect. Reacțiile au fost din ambele tabere, dar nu mă deranjează că oamenii să aibă o părere, atâta timp cât o respectă pe a mea.



O să vorbești cu cei care te urmăresc despre referendum?

Îmi propun să fac acest lucru. Eu sunt mai pacifistă, nu sunt genul care instigă prin mesajele transmise. De obicei îmi place să informez oamenii, să le expun un punct de vedere și să îi îndemn să își ia propriile decizii, din prisma principiilor lor. De aceea nu o să mă vedeți niciodată având un mesaj de genul „Faceți X sau Y”, ci o să spun „vă sfătuiesc să vă informați legat de X, Y, Z, uite, eu asta am aflat despre subiect și vă îndemn să luați și voi o hotărâre pentru voi”.



Deci te duci la vot sau #boicot?

#boicot :)



Notă: Unele răspunsuri și întrebări din acest interviu au fost scurtate, din motive ce țin de cursivitatea textului și de spațiul permis de formatul site-ului VICE, fără însă ca sensul să fi fost în vreun fel distorsionat.