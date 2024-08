Femei din România mi-au povestit cât de mișto e să ieși gravidă în club

Există în societatea românească această idee împământenită că femeia gravidă, chiar dacă are o sarcină fără probleme, trebuie să stea liniștită acasă, să nu se distreze prea tare. Am citit pe net texte care nu doar că nu te lăsau să te duci la cinematograf, că stai prea mult în aceeași poziție, dar recomandau ca femeia „nu cumva să se uite la altceva decât comedii și desene animate”, că agită fătul. Iar despre karaoke recomandau: „dacă totuși gravida vrea foarte mult să cânte, să cânte pentru copilul ei”.

Să fii gravidă nu este egal cu să fii bolnavă. Cele nouă luni de sarcină diferă de la femeie la femeie, unele sunt blocate la pat din motive medicale, altele nici nu simt că cineva crește în burta lor. Mai puțin când vomiți pe stradă sau te doare spatele sau nu-ți mai vin hainele sau nu mai ai chef de sex. Ok, poate fi un chin, dar poți să te și bucuri de timpul ăsta fără să schimbi totul la stilul tău de viață.

Pe scurt, atât timp cât medicul tău nu ți-a recomandat să stai nemișcată, în casă, să ieși în club nu e o crimă. Nu pierzi și nici nu strici copilul, oricât te-ar blama Internetul, ultra creștinii de la Pro-Vita, babele din familie și restul de gură-cască. Nu înseamnă că ești denaturată. Am vorbit cu mai multe femei cu copii, care în timpul sarcinii și-au asumat că încă pot face lucrurile aproape ca înainte, chiar dacă nu pot să bea sau să danseze cu aceeași intensitate.

DANA ANGHEL

Costume designer. Are copii de 8 și 5 ani

Dana, Revelion 2013-2014, luna a noua. Fotografie de Cătălin Olteanu

VICE: De ce ai ieșit în club când erai gravidă?

Dana Anghel: Am făcut un pact, faptul că vom deveni părinți nu ne va schimba viața radical și pe cât posibil vom face ceea ce făceam și înainte, când ieșitul la club era un stil de viață. Cu fiul meu am ieșit cât de des am putut, câteodată săptămânal, în funcție de cât eram de obosită, pentru că și munceam. În dimineața în care mi s-a rupt apa, abia ce mă întorsesem de la o seară de dans la ziua unui prieten. Mergeam la petreceri de muzică electronică, techno, ambient, balearic, disco și festivaluri. Odată m-am dus chiar la o petrecere de manele de intelectuali.

Ce probleme ți-ai pus înainte să faci asta?

M-am gândit la ce riscuri mă supun și am vorbit cu medicul meu. Mi-a zis să nu fac nimic mai mult decât de obicei. Adică, dacă eram obișnuită să fac mișcare, puteam dansa în continuare, fără să întrec măsura. Ba chiar puteam să beau puțin alcool, dacă obișnuiam. Mi-a zis că stresul provocat de frustrarea unei pofte neîndeplinite este mai mare decât două guri de alcool. M-a sfătuit să stau mai departe de boxe și mi-a spus că cel mai mare pericol sunt ceilalți, neatenția lor și riscul de a mă lovi.

Cum le-ai evitat?

Dezvoltasem un fel de poziție scut, cu mâinile, când mă deplasam. Mereu ieșeam cu un grup mai mare, iar ei făceau un cerc de siguranță în jurul meu. Dacă simțeam copilul agitat, plecam acasă. Cel mai stresată am fost de fumul de țigară, dar la a doua sarcină deja se interzisese în locuri publice. Loc să stai jos găsești mereu. Oricum, există două categorii de oameni care reacționează când te văd gravidă la club: cei care se uită la tine că la o nebună și cei care sunt excesiv de protectori, de parcă ai avea o boală.

Te-ai simțit vreodată judecată?

Mai degrabă de persoane în vârstă, care considerau periculos ce fac. De cele mai multe ori primeam laude, eram un fel de model aspirațional pentru tipele care își doreau copii și aveau dileme privind modul în care le va schimba viața. Eram și singura persoană trează de acolo, aveam o rezistență de invidiat, dansam câteodată toată noaptea, iar dimineața mai făceam și pe șoferul pentru petrecăreți.

Dă-mi un cod de conduită al gravidei la club.

Bea apă plată. Mișcă-te cât poți, face bine la retenția de apă, la durerile de spate, la luatul în greutate. Dansatul e un fel de gimnastică. Nu merge singură. Pleacă la primele semne de oboseală sau agitație ale copilului.

DORA CODIȚĂ

Make-up artist. Are un copil de 3 ani

Dora, cu șapte zile înainte de naștere. Fotografie din arhiva personală

VICE: Cât timp ai ieșit la club când erai gravidă?

Dora Codiță: Tot timpul sarcinii, ultima dată la festivalul Rokolectiv, în Control, când aveam opt luni de sarcină. Nu mi-am făcut nicio problemă și nici vreo pregătire specială. Așa cum am putut să muncesc 12-15 ore pe zi în picioare, puteam să stau/dansez și două, trei ore la club. Eram gravidă, nu bolnavă. Mi se pare firesc să poți să te și distrezi.

Care erau pericolele?

Singurul „stres” era aglomerația sau faptul că în semiîntuneric oamenii nu văd că ești gravidă. Dar nu am avut niciun incident, era chiar amuzant că aveam o strategie de dans cu mâinile în față burții. Era un karate dans, dacă s-ar fi apropiat cineva prea tare de mine, și-o lua. Dar dansul meu nu era energic, mai mult o bâțâială de pe un picior pe altul.

Te-ai simțit vreodată judecată?

La un moment dat am fost la baie cu soțul meu (a vrut el să mă însoțească) și cât eram înăuntru a auzit două domnișoare vorbind despre mine: „Ce caută asta aici? Să stea, naibii, acasă unde îi e locul, cum să vină la club în halul asta?” Am râs amândoi când mi-a povestit. Am zis: lasă, că mai cresc ele și vor afla că există viață și cu copii acasă (sau în burtă), sunt prea tinere ca să înțeleagă că și o gravidă are nevoie să se simtă bină cu prietenii sau să asculte niște muzică mișto.

Dar laude, ai primit?

Nu văd un motiv de laudă așa cum nu văd un motiv pentru care pot fi judecată.

IULIA VASILE

Arhitect. Are un copil de 6 ani

Iulia la un miting Nicușor Dan. Foto de Sebastian Nițulescu

VICE: De ce ai ieșit la club când ai fost gravidă?

Iulia Vasile: Din când în când oamenii simt nevoia să iasă la un concert și să socializeze, gravizi sau nu. Prima dată am ajuns în luna a doua la un party și m-am simțit independentă, fără responsabilități față de burta mea. Am băut o treime dintr-o bere și m-am dus să mă culc.

Ai simțit vreo frustrare față de cum te distrai înainte?

Am simțit frustrare că alcool nu, nurofen nu, antibiotic nu, Olynth nu, pastile de tuse nu, pastă de dinți cu fluor nu, pește cu mercur nu și o lungă listă de nu, dar eu nici măcar juma de țigară nu puteam să inhalez, chiar dacă mă chinuiam.

Cum te distrai?

Am fost la câteva petreceri în club sau în aer liber unde am dansat energic până la extaz, iar lumea se bucura de bucuria mea. Dar stăteam departe de boxe. Am cunoscut și gravide care petreceau mai bine decât înainte.

Fă un ghid al gravidei la club.

Dansează cât te simți bine, cere să ți se aducă orice ți-e lene să-ți procuri, profită de starea ta de „vulnerabilă” cât poți, s-ar putea să nu se mai repete niciodată.

IOANA CALEN

Face Modulab. Are un copil de 2 ani

VICE: De ce ai ieșit la club când erai gravidă?

Ioana Calen: Aveam FOMO. Dar am ieșit doar la ocazii speciale. Dacă puteam să muncesc pe rupte, de ce n-aș fi putut să și ies? Nu m-am simțit judecată, dar nici nu m-a interesat cum se uită lumea la mine.

Au fost oameni care te-au lăudat?

Nu este absolut nimic de lăudat. Fazele astea cu „uitați-vă la mine cât sunt de cool, ies în club, deși sunt insărcinată” sunt doar în capul gravidelor. Nimeni nu gândește așa despre ele, în afară de ele însele. Dacă ai chef să ieși, o faci fără să-ți pui problema cât ești de cool, dacă nu ieși, nu te simți de căcat că ești o looser-iță care stă în pat.

Doctorul ce-a spus?

Că nu e ok din cauza vibrațiilor, pot să provoace și naștere prematură, gen să-ți dea contracții.

Te-ai pregătit în vreun fel pentru asta?

Da, m-am machiat și mi-am făcut unghiile.

Tatăl copilului te-a susținut?

Are totală încredere în mine și nici nu mă aplaudă, nici nu îmi face observație. Nu cred că am avut vreodată nevoie de susținerea și aprobarea lui în nimic din ce am făcut în sarcină. Ce, el n-a ieșit în club când aștepta un copil, în loc să stea să mă mângâie pe burtă?

Este clubbingul pentru o gravidă o dovadă de iresponsabilitate?

Și ciocolata, fumatul, sedentarismul sau prea mult sport pot fi. Orice poate deveni o dovadă de iresponsabilitate în sarcină, pentru că organismul nu îți mai aparține, este vehicul, hrană și matcă pentru copilul ăla care îți modulează creierul, deciziile și tot.

Dă-mi un cod de conduită al gravidei în club.

Să nu se drogheze, să nu bea alcool și să nu fumeze. În rest, e în funcție de cum se simt ea și copilul.

VERA ION

Scriitor, scenarist. Are un copil de 3 ani

Vera, în șase luni, nu băuse din sticlă, doar făcea glume. Fotografie de Bogdan Marcu

VICE: Cât de des ai ieșit la club când erai însărcinată?

Vera Ion: Un ieșit odată pe lună nu mi s-a părut exagerat, mai ales că eram pe program de venit acasă la ore rezonabile, până în trei noaptea. Mergeam la party-uri pe la Manasia și Control. Am ieșit până prin luna a șaptea. După aia n-am mai avut chef de îmbulzeală.

Ce probleme ți-ai pus înainte să ieși?

Am încercat să evit zonele mega aglomerate și să am mereu câte un scaun prin preajmă, deși nu mi-a venit niciodată să stau jos. M-am întrebat dacă o să se facă Marinică mare dansator și dacă o să reușesc să mă distrez la fel de bine ca în vremurile când beam alcool. M-am distrat, dar la un moment dat mă plictisisem de atâtea mellow orange și ape și gusturi de lămâie, iar dacă muzica era lame, mi se tăia cam repede cheful.

Ce era mișto?

Era amuzant să văd tatăl copilului cum se îmbăta și devenea din ce în ce mai vorbăreț. De obicei eu mă dau în spectacol, de data asta era invers și a fost mișto, ca dinamică între noi, să mai las loc și altora să se dea în stambă.

Este ieșitul la club când ești gravidă o dovadă de iresponsabilitate?

Nu. Dacă ai chef să ieși, e bine s-o faci. E o prostie să te iei după alt ghid decât ce simți tu că e ok pentru tine. Cred că am primit câteva priviri câș, dar le-am zâmbit larg.

Este copilul mare dansator acum?

Da, chiar a zis despre el că e „mare dansator”, în cuvintele astea. Bagă mai ales trap.

Editor: Iulia Roșu