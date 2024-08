Ce înseamnă să înșeli într-o relație poliamoroasă

Articolul a apărut inițial pe Broadly



Când l-am cunoscut prima oară pe soțul meu, mi-a spus fără nici o urma de dubiu că el consideră și sărutul o infidelitate. Așa că probabil o să te surprindă că, zece ani mai târziu, facem sex cu alte persoane în mod regulat.



Videos by VICE

Niciunul dintre noi nu a avut o relație deschisă înainte, dar am vorbit mereu sincer despre sex, dragoste și relații. La fel ca multe cupluri poli-curioase, am testat terenul înainte cu câteva partide în trei, după care ne-am extins și am ieșit individual cu alte persoane. Zilele astea ne definim relaţia ca non-monogamă. Suntem căsătoriți, trăim împreună și ne punem pe primul loc relația, dar ne vedem și cu alți oameni. Așa că, atunci când l-am întrebat din nou pe soțul meu dacă încă simte că sărutul e înșelat, mă așteptam să râdă. Dar nu s-a amuzat.



„Da”, a spus el. „Dacă e ceva care nu e de comun acord.”



La prima vedere, poate părea îngrijorător faptul că nu eram pe aceeași lungime de undă, dar, de fapt, această neînțelegere denotă cât de ușor este ca oamenii poli-amoroși să interpreteze greșit propriile reguli ale relației. Pe moment, m-am simțit copleșită de gândul că aș fi putut răni fără să vreau persoana pe care o iubesc. (Din fericire, am avut apoi o conversație lungă despre exact când și de ce un sărut ar fi nepotrivit, așa că am clarificat lucrurile de atunci.)



Din exterior, poate părea că orice e permis în poligamie. Dar, de fapt, cele mai multe relații non-monogame se bazează pe un set de reguli foarte personalizate. Ca orice cuplu non-monogam, nu ne ferim de conversațiile lungi. Discuțiile serioase și lucide despre limite, incertitudini, nevoi și dorințe sunt într-un contrast puternic cu libertatea sexuală emancipată pe care mulți şi-o imaginează în poligamie. Cu siguranță e posibil să înşeli într-o relație poliamoroasă. Dar ceea ce se pune ca înșelat poate varia considerabil de la o relație la alta.



Aşa cum au spus Franklin Veux și Eve Rickert, autorii cărţii More Than Two: A Practical Guide to Ethical Polyamory, cinicii pot vedea poligamia ca fiind „doar o modalitate fandosită de a spune că partenerul tău îţi dă voie să înşeli”. Adevărul e că „o relație poli-amoroasă nu înseamnă că orice e permis. Înseamnă să asculți, să discuți și să auto-analizezi mai mult decât ai fi obișnuit.”

Vezi și: How to Get Over Your Ex



Cathy și Thomas Keen sunt împreună de nouă ani și non-monogami de șapte. Mai bine de un an, cuplul din Londra întrețineau o relație deschisă cu prietena lor, Nicole Everett. În acea perioadă, cei trei erau liberi să se implice şi în alte relații, dar, recent, Everett, de 27 de ani, are un partener nou care nu are aceleași păreri față de non-monogamie.



„El știe despre relația mea cu Cathy și Thomas, dar nu ar fi OK ca eu să mă văd cu cineva nou”, a explicat ea. „Dacă m-aş culca cu altcineva, Cathy și Thomas nu s-ar supăra, dar pentru el ar fi o formă de înșelat. E un pic confuză situația”, a recunoscut Everett.



Este greu de cuantificat infidelitatea în relaţiile non-monogame, dar un lucru e sigur: oamenii poliamoroși pot înșela. În studiile de caz ale psihoterapeutei Esther Perel, Mating In Captivity: Sex, Lies and Domestic Bliss, ea subliniază că toate relațiile se bazează pe încredere și orice încălcare a acelei încrederi înseamnă trădarea acesteia, la fel ca în relațiile monogame. „Chiar dacă regulile pot fi foarte diferite, încălcarea lor are consecințe la fel de dureroase”.

Marceille Bisset. Fotografie din partea subiectului

Marceille Bisset, 26 de ani, a fost devastată când a aflat că partenerul ei poliamoros din alt oraş avea prietene secrete. Cuplul era deschis faţă de poligamie: el știa despre celelalte relații ale lui Bisset, iar ea se aștepta la aceeași sinceritate din partea lui. Bisset plănuia să plece din orașul ei natal Philadelphia pentru a-l vizita, când a primt un mail prin care o anunţa că a întâlnit pe cineva nou care dorea să fie monogam. Presat de întrebările ei, omul a recunoscut că această „iubită nouă” era, de fapt, iubita lui de doi ani şi că mai avea o altă parteneră, într-un alt oraș. Ce a durut nu a fost că se vedea şi cu alţi oameni, ci lipsa de sinceritate.



„Toate trei am crezut că suntem în relații consensuale non-monogame cu el, dar ne-a ținut în secret una faţă de cealaltă”, spune Bisset. „Nu a vrut să-şi asume responsabilitatea etică faţă de noi. Dar dacă non-monogamia înseamnă cu de toate pe față, de ce te mai ascunzi?”



Leanne, al cărei nume l-am schimbat la cererea ei, mi-a povestit cum s-a destrămat căsnicia deschisă, după ce soțul ei s-a culcat cu cineva despre care știa că ea nu va fi de acord. „Regula în căsnicia noastră poliamoroasă a fost că nu puteai să te culci cu cineva fără să vorbești despre asta în prealabil”, spune Leanne, 54 de ani. „Fostul meu a vrut să se culce cu mama unuia dintre prietenii fiului meu. Știa că dacă ar fi discutat cu mine, aș fi spus nu. Dar el a făcut-o oricum, timp de șase luni.”



Psihologul și antrenorul de sex și intimitate, dr. Lori Beth Bisbey, spune că în relațiile non-monogame, înșelatul este mai puțin despre activitate și mai mult despre încălcarea încrederii pe care o ai în relația ta. „În non-monogamie, stabilești felul în care gestionezi relațiile și ce limite impui”, a spus ea. „Atunci când încalci lucrurile astea, practic te piși pe munca pe care ai depus-o în relație. Nu este vorba despre sex, nici despre gelozie, deși, contrar părerii generale, e și asta o problemă cu care oamenii poli-amoroși se confruntă, ci despre minciună.”



Regulile variază de la relație la relație. Unele persoane poli-amoroase pot fi de acord să nu se vadă cu alți oameni de un anumit sex. Alții permit doar anumite activități sexuale. Mulți oameni, inclusiv eu şi soțul meu, au nevoie de aprobare înainte de a se întâlni cu un nou partener. Dar și regulile se pot schimba. Cea mai mare parte a oamenilor poliamoroși cu care am vorbit au spus că ceea ce considerau „infidelitate” a evoluat de-a lungul timpului.

Tereza și Josef. Fotografie din partea subiecților.

Cuplul din Praga, Tereza și Josef Sekovovi, au avut o relație monogamă timp de zece ani, înainte de a deveni poliamoroşi acum doi ani. De-a lungul timpului, atât ei cât şi regulile lor stricte s-au mai relaxat. La început au convenit să nu se culce cu nimeni altcineva fără aprobare în prealabil. Dar, după o întâlnire de o noapte, care l-a lăsat pe Josef cu dilema de a telefona acasă și de a-și trezi soția, şi-au dat seama că nu era tocmai practic. „Au fost și câteva încercări de probă la început, mai întâi am spus că „săruturile şi îmbrăţişările sunt OK” și am observat că reacționam bine la asta, așa că am continuat: „E OK să faci sex cu altcineva”, spune Josef.



Cheia este comunicarea. În timp ce există şi cupluri non-monogame care operează pe principiul „nu întreba, nu spune”, toată lumea cu care am vorbit a fost de părere că onestitatea și transparenţa e singura modalitate de a evita infidelitatea. „Nu există nicio opțiune de a nu spune”, a spus Tereza. „Ar fi cu adevărat ciudat dacă ar trebui să ascund ceva de Josef. Aş simți că-l trădez”. Josef e de acord. „Dacă aş trăi o experienţă intimă cu altcineva fără să-i spun Terezei, aș considera că o înșel.”



Sexul protejat este o altă temă comună. Un studiu întreprins de Universitatea din Michigan, care a strâns date despre câteva sute de indivizi printr-un chestionar online, a constatat că persoanele care înşeală în relații monogame sunt mai puțin susceptibile de a practica sexul în condiții de siguranță, decât persoanele consensual non-monogame. Toți oamenii non-monogami cu care am vorbit au fost foarte vehemenți în privinţa importanței folosirii prezervativelor. „Să nu foloseşti prezervativ și să nu spui este probabil cel mai rău lucru posibil într-o relație poli-amoroasă”, a spus Cathy. „S-a întâmplat cu fostul meu. Am căpătat clamidia cu toții. Am fost absolut furioasă.”



Deși este clar că majoritatea cuplurilor poliamoroase au o părere difuză despre ce înseamnă înşelatul şi ce consecinţe ar avea, mulți dintre cei cu care am vorbit admit că nu înseamnă neapărat sfârșitul unei relații. În ciuda faptului că a fost rănită în trecut, Marceille crede că oamenii non-monogami sunt capabili sa treacă peste înșelat. „Cred că ceea ce nu are monogamia atunci când este vorba de iertarea infidelității este capacitatea de a restructura o relație fără ca aceasta să se încheie”, spune ea. „O încălcare a limitelor nu înseamnă că trebuie să te rupi de acea persoană pentru totdeauna, așa cum te învață monogamia.”