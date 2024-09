Mai mulți bărbați mi-au povestit cum au luat-o razna petrecerile lor de burlaci

Fotografie de Jake Lewis

Bărbați, bere și un pic de sadism în cinstea tovarășului care se va uni, prin binecuvântarea Domnului, cu femeia vieții sale! Petrecerea burlacilor: unde cei mai buni prieteni se reunesc sa facă miștouri proaste pe seama unui norocos care a avut tupeul să se însoare. Asta-i bună!

Însă, conform științei, nu toți bărbații se bucură de petrecerea burlacilor (#NotAllMen). Atunci când cercetătorii s-au dus la câteva petreceri de burlaci (în numele științei!), ei au descoperit că bărbații sunt forțați de mentalitatea grupului să adopte un comportament cu care nu se simt deloc confortabili.

Videos by VICE

Ca să elucidez odată pentru totdeauna situația petrecerilor de burlaci, am întrebat câțiva bărbați care au fost momentele exagerate prin care au trecut și dacă s-au distrat sau doar s-au simțit groaznic a doua zi.

Citește și: Petrecerile burlacilor îi fac pe bărbați să se simtă umiliți, rușinați și depravați

Clive*, 27 de ani

Am fost în Amsterdam pentru trei zile, cu un grup de vreo 15 prieteni. Era clar din planurile făcute pe grupul WhatsApp, că această excursie nu era în scopuri culturale. Totul a început în Stansted, unde l-au îmbrăcat pe mire ca Vicky Pollard din Little Britain și a trebuit să rămână îmbrăcat așa toată ziua și prima noapte.

Alcoolul a intrat în schemă la zece dimineața, în aeroport. Apoi am avut o plimbare tipică de turiști prin Amsterdam, cu mult alcool la bord, până pe după-amiază.

Aș spune că de pe atunci a început să fie cam dubios. Nu-mi aduc aminte când ne-am dat jos din barcă sau când s-a despărțit grupul. Mai târziu, i-am găsit pe ceilalți din întâmplare. Până atunci apucasem să testez marfa locală și eram într-o stare destul de prietenoasă. Într-un bar, am început să vorbesc despre gunoi cu un danez chel și l-am pipăit pe cap, cum faci atunci când te vezi cu un chel.

În secunda doi, tovarășul lui și-a ridicat tricoul ca să-mi arate pistolul, în timp ce vorbea nervos în daneză. Am încercat să-l calmez, dar nu am reușit, pentru că evident, întrecusem măsura. Am descoperit că erau din clanul Ajax Ultras și cel mai probabil, ei aprovizionau localul respectiv cu droguri și protecție. Însă, am reușit să plecăm până să devină prea violent.

În retrospectivă, au fost câțiva din grup cărora nu le-a plăcut unele chestii la fel de mult ca celorlalți. Poate ei nu voiau să se spargă în cafenele. Ca britanic, eu cred că e regretabil și inconfortabil să te duci în alte locuri și să păstrezi mentalitatea stereotipică, lucru pe care și noi l-am făcut. Totuși, nu regret că i-am atins chelia danezului ăla.

Kit, 34 de ani

Am plecat spre Hamburg, în număr de 15, pentru trei zile. Ne-am întâlnit la șase dimineața la barul din Aeroportul Gatwick, pentru câteva beri înainte de a urca în avion. După ce ne-am îmbarcat, cavalerul de onoare a cerut imediat încă un rând de beri. El a mai cerut un rând înainte ca însoțitoarea de bord să le aducă pe cele comandate deja.

Restul zilei a fost destul de standard. Cu excepția faptului că Ted, „uriașul blând” al grupului a crezut că și-a pierdut portofelul și a fugit să-l caute, dar nu s-a mai întors în seara aia.

Uitasem cu toții de el și nu mai avea niciunul baterie la telefon. Ne-am trezit a doua zi, pe la zece dimineața și în timp ce beam prima bere, apare Ted cu tricoul pătat de sânge și un ochi vânăt. În goana lui val vârtej, a dat peste un polițist, l-a împins din calea lui, dar a intrat cu capul în dubița de poliție și de aici vânătăile de pe față. A fost arestat și a petrecut o noapte la închisoare.

Mereu am avut o părere proastă despre petrecerile burlacilor. Practic, ești captiv într-o excursie cu mulți bărbați, care s-ar putea să nu-ți placă atât de mult. E un risc. E ușor să-ți dai seama când cineva se preface că se distrează, pentru că se chinuie prea mult. Am văzut bărbații care se forțau unii pe ceilalți să meargă în cluburi de striptease, deși niciunul nu voia, dar ei credeau că asta trebuie să facă.

Un băiețandru care se ușurează în mijlocul unei petreceri de burlaci mai liniștite. (Fotografie de Kirk Bravender via)

Nigel, 34 de ani

În total, eram nouă. Planul era să mergem în Portsmouth, South Hampton și Insula Wight. Eram într-o cursă pe barcă, la șase dimineața și ne-am apucat de băut în timp ce ne îndreptam spre Portsmouth. Nu eram morți de beți, ci ne bucuram de un flux constant de alcool, dar asta e o capcană, pentru că nu-ți dai seama cât bei.

Eram destul de varză și a doua zi ne-am trezit mahmuri pe barcă. Tovarășul meu trebuie să facă treaba mare, dar barca noastră s-a lovit de ceva și el a căzut între pat și o masă și s-a câcat pe el. Apoi a încercat să ajungă la o toaletă, dar era prea târziu, iar când a ieșit din baie, a căzut în curul gol și a mai împrăștiat niște rahat în patul lui și cel de lângă. A încercat să spele situația cu dușul, dar tot ce a făcut a fost să umple barca cu rahat diluat în apă. Se simțea mirosul de rahat de pe punte, iar când ne-am uitat în jos, el stătea gol pușcă, aplecat, cu gaura curului mare și roșie și defeca. Apoi a trebuit să curățăm toată barca. A fost magic.

În schimb, asta nu ne-a schimbat părerea despre petrecerile burlacilor, dar nu am mai mers cu barca de-atunci.

Kevin, 32 de ani

Eram zece bărbați. Planul era să ne întrunim într-un apartament din Brighton, să ieșim toată noaptea prin baruri și apoi să continuăm băuta în apartament. Am început să bem pe la șase după amiaza, când am ajuns la sediu. Am ieșit într-un sfârșit din casă, pe la zece jumătate. Probabil, lucrurile au scăpat de sub control în momentul în care am fost dați afară din bar și ne-am făcut un plan să luăm mai multe beri și niște whisky și să mergem pe plajă. Nu eram suficient de cumpătați să stăm în casă fără să facem gălăgie.

Când am ajuns la plajă, era cancer, temperaturi standard pentru o noapte în Brighton. Nimic incredibil de neplăcut. Unul din membri grupului, Eustace, s-a dezbrăcat și a început să alerge spre mare înainte să deschidem prima bere. Am cedat și eu. Apoi lucrurile au devenit cam confuze, iar eu m-am trezit gol într-un pat, lângă Eustace. Petrecerile burlacilor sunt mereu distractive, dar eu am noroc de prieteni de calitate, nu doar idioți, deci aș putea înțelege de ce unii bărbați rămân traumatizați.

(Fotografie de Andy Wright via)

Terry, 28 de ani

Am fost în jur de 18 la cea mai bună petrecere de burlaci la care am fost până în momentul actual, când am închiriat o casă masivă din Cornwell. Am vorbit cu șeful mirelui și l-am întrebat dacă ar fi ok să-l luăm pe sus de la muncă. Ne-am îmbrăcat în salopete, cu dresuri pe față, l-am luat cu japca și l-am băgat în portbagajul mașinii din care se auzea Rammstein. La un moment dat l-am scos din portbagaj și ne-am dus la casa închiriată, unde am băut și ne-am drogat până la refuz.

Aranjasem și niște activități sportive pentru a doua zi, iar dimineață toți eram îmbrăcați la costum în curtea casei opulente pe care o închiriasem. Până la urmă, mirele a ajuns să fie legat cu mâinile de glezne și cu pantalonii trași în vine. L-am pus să alerge în timp ce îl plesneam peste fund și aruncam cu ouă în el.

Mai pe seară, l-am convins pe mire să-și bage un pill în fund. El a spus: „Dacă cineva trebuie să-mi bage ceva în fund, prefer să fiu eu ăla”. Dar mai târziu a scos pill-ul, pentru că-l ustura, l-a spălat și l-a luat pe cale orală. A fost destul de haos.

@williamwasteman

Traducere: Diana Pintilie

Urmărește VICE pe Facebook:



Citește mai multe despre petrecerile burlacilor:

Piticii mi-au povestit care sunt cele mai dubioase lucruri pentru care au primit bani la petreceri

Petrecerile burlacilor din România sunt mai triste decât nunțile-n sine

M-am distrat cu stripteuzele timp de 16 ore în noul Disneyland al burlacilor din Spania