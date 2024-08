Cele mai ciudate și absurde chestii în care au ajuns oamenii care livrează mâncare

Oamenii care își câștigă existența din livrări de mâncare pentru leneșii înfometați sunt adevărații eroi de zi cu zi.

Doar în Copenhaga, undeva între 150 și 200 de șoferi livrează mâncarea prin aplicația Just Eat. Ei furnizează mâncare pentru tot felul de oameni, în tot felul de situații. În unele țări, viața lor e chiar pusă în pericol. Totuși, oare cum e să joci unul dintre cele mai importante roluri din societate, în Danemarca?

Am vorbit cu doi șoferi de livrări care ne-au povestit cei mai nebuni clienți, de la femei isterice care au primit lapte cu ciocolată în loc de Cocal Cola la stoneri înfometați, bărbați goi și swingeri.

Frederik, 27 de ani, lucrează ca șofer de livrări de trei ani

Nu m-am simțit niciodată complexat că livrez mâncare, deși un prieten mi-a spus la un moment dat: „cel puțin nu ești șomer.” Nu m-am simțit niciodată rușinat de ceea ce fac. În mare nu prea se întâmplau chestii ieșite din comun, evident unele livrări erau mai ușoare decât altele.

Odată, o femeie a comandat mâncare, iar când am ajuns acolo nu găseam adresa. Deodată, a apărut un tip și a început să tragă de mânerul portierei. La momentul respectiv, aparent unora li se părea amuzant să atace șoferi, așa că am călcat accelerația și am șters-o. Se pare că ăla era prietenul tipei, trimis jos după mâncare, dar evident eu nu aveam de unde să știu.

Apoi, a mai fost odată când a trebuit să livrez niște sandvișuri. Era prima livrare din zi și am ridicat comanda de la restaurant, apoi am condus până la locația clientului. Ea a deschis ușa, i-am dat mai întâi sandvișurile și apoi băuturile. Când ridici comanda de la restaurant, trebuie să le arăți un număr și ei îți înmânează mâncarea.

Problema cu comanda asta e că primisem un lapte cu ciocolată de la Cocio în loc de o Coca Cola și nu i-a convenit. Ea m-a făcut bucăți, m-a întrebat dacă știu să citesc și a comentat că nu sunt cel mai răsărit. La fel a făcut și prietenul ei. Nu sunt sigur cine era el, dar era doar în chiloți, niște chiloți murdari.

Până la urmă am plecat. Când se întâmplă asta, de obicei, rămâne comanda greșită și primești una nouă gratuit. Dar asta nu a fost suficient pentru ea. Aparent, ea a sunat la serviciul clienți și a spus că m-a văzut în mașină cum beam Cola ei. După asta, am fost poreclit mult timp hoțul de Coca Cola.

Câteodată, clienți mă invitau înăuntru, dar din păcate nu cum vezi în filme porno. De obicei, ăștia sunt oamenii beți sau cu ceva la bord. Ei stau relaxați, fumează cuie și îți oferă ceva de băut. Sau oameni în vârstă care au nevoie de ajutor cu pachetul.

Odată am livrat mâncare unei femei în vârstă. Ea comandase diverse băuturi, sucuri și diverse feluri de mâncare, iar când am ajuns m-a pus să le întind pe masă. Se întâmpla să am un minut în plus la dispoziție, așa că am zis de ce nu? Mai târziu când i-am spus că trebuie să plec, ea s-a simțit ofensată și mi-a spus: „E nasol că îngrijitorii la domiciliu nu pot sta mai mult.”

Din fericire, majoritatea oamenilor sunt bucuroși când le duci mâncarea. Din când în când, mai primesc și bacșiș. Dar e un gest rar, în mare parte din partea turiștilor și bătrânilor. Câteodată se întâmplă ca oamenii să nu înțeleagă că deja au plătit online, dar îți lasă ceva acolo, dacă tot s-au sinchisit să scoată banii din portofel.

Mathias, 25 de ani, a livrat mâncare șase ani la rând

Am început să livrez mâncare după liceu, la 19 ani. Astăzi, sunt managerul tuturor șoferilor, dar din când în când mai fac câteo livrare, doar de socializare. Când conduceam full time, programul era de la 11 dimineața la 9 seara. În medie, poți face două livrări pe oră. În principal, noi servim sushi, burgeri și mâncare thailandeză.

Cea mai tare parte a jobului e că întâlnești atât de mulți oameni diferiți. Ai parte de multe experiențe.

Odată, am sunat la interfonul unui tip și el mi-a dat drumul în casă fără să întrebe cine sunt. Unii oameni fac asta. Când am urcat scările spre apartament, ușa era larg deschisă. OK, poate s-a dus să caute niște mărunt pentru mine, mulți fac asta. Dar au trecut câteva minute, așa că am ciocănit la ușă Cineva a strigat, „sunt în sufragerie, intră!.”

Când am intrat în cameră, am fost întâmpinat de un bărbat într-o postură de Superman, cu excepția că era complet gol. Doar un tip gol oarecare. El stătea așa, cu totul la vedere și am văzut cum i-a dispărut zâmbetul de pe buze și s-a instaurat panica. Aparent, el a crezut că e prietena lui care s-a întors de la muncă. Se pare că prietena lui îi comandase mâncare fără să-i spună.

Nu m-am putut abține să nu râd când am văzut cum se fâstâcea să caute o pernă cu care să se acopere. L-am întrebat politicos unde să las mâncarea și mi-a arătat spre masa din living. Am așezat mâncarea, i-am urat o zi bună și am plecat înainte să apuce să zică ceva.

Cel mai nasol e când trebuie să livrezi sandvișuri deschise. De obicei sunt ambalate în cutii fragile și e dificil să păstrezi mâncarea intactă în timpul transportului. Dar și comenzile mari pot fi dificile. Odată am livrat 50 de pizze la un apartament de la etajul trei și a durat mai mult decât o livrare normală.

Când petreci toată ziua livrând mâncare, inevitabil ți se face foame. De câte ori se întâmplă asta, eu sun la următorul restaurant de pe rută și întreb dacă îmi pot pregăti ceva. Dacă ai noroc, îți fac o mică reducere, câteodată e chiar moca.

Odată, am fost invitat la o petrecere de către niște tipe bete, iar cu altă ocazie, niște tipi m-au invitat înăuntru, în timp ce se uitau la fotbal și fumau cuie. Ei m-au invitat să mă alătur și să mă uit la meci, în loc să muncesc, dar nu am acceptat. Asta ar însemna mai multă muncă pentru colegii mei, dacă mi-aș lua liber în timpul programului.

Cea mai ciudată livrare pe care am făcut-o vreodată a fost de șase beri și o maioneză. Era pentru un domn în vârstă care probabil era un pic prea leneș să se ducă la magazin. Trebuie să comanzi și mâncare dacă vrei alcool. O idee isteață, dar destul de scumpă.

Trebuie să știi orașul destul de bine când livrezi mâncare, dar odată a trebuit să livrez la un subsol și nu reușeam să găsesc numărul casei. Am încercat să sun clientul, dar nu a răspuns. Am tot făcut ture, în speranța că o să mă contacteze clientul, ca să pot livra mâncarea. Un pic mai târziu, am primit un mesaj în care eram întrebat cine sunt și de ce am sunat.

Am răspuns că sunt de la JustEat, la care mi-au răspuns că mă pot întoarce, plus o îmbrățișare. Când am ajuns acolo, aparent era un club de swingeri trans în subsol, iar sosirea mea a fost întâmpinată de un grup de persoane îmbrăcate sumar. Ei erau destul de bucuroși să mă vadă, dar nu m-au invitat înăuntru.

