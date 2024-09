Zece întrebări pe care ai vrut mereu să i le pui unui cuplu care nu face sex până la căsătorie

Sarah (de 21 de ani) și Stefan (de 25 de ani) sunt doi studenți din Graz, Austria, care au hotărât să se păstreze până la căsătorie și chiar au reușit. Cuplul e împreună din 2013, dar ei nu au făcut sex până la nunta din vara lui 2015. Am purtat o discuție cu ei despre dragoste, limitele intimității și momentele de slăbiciune.



VICE: Cum v-ați întâlnit?

Sarah: Noi ne cunoaștem de-o viață.

Stefan: Ne întâlneam la biserică de când eram mici. Am fost împreună un an și jumătate înainte să ne căsătorim.

Sarah: Deși, am avut alte relații înainte. Ultima oară când s-a nimerit să fim amândoi singuri, ceva s-a legat.

Videos by VICE

De ce ați hotărât să așteptați până să faceți sex?

Stefan: Principiile legate de dragoste și relații sunt influențate de credința noastră. Evident, nu ne-am gândit la căsătorie imediat. Dar un lucru a fost clar pentru noi: dacă relația mergea, următorul pas ar fi fost căsătoria.

Sarah: La început, căsătoria nu a jucat un rol atât de important pentru mine. Dar am discutat despre asta înainte să devenim oficial un cuplu, precum și despre părerile noastre legate de dragostea fizică. Mereu am fost de comun acord că vom aștepta până la căsătorie.

Stefan: Mereu mi-am pus bazele în Biblie și credința mea pentru deciziile importante. Sunt convins că ar trebui să te păstrezi pentru căsătorie și asta face toată experiența sexuală mai specială. Sexul este ceva pe care îl împărtășim doar între noi doi.

Sarah: Și mie mi se pare rezonabil să aștepți. Astfel, te concentrezi mai mult pe relație, pe clădirea sentimentului de încredere și ajungi să-ți cunoști mai bine partenerul, înainte să te apropii și fizic.

Ați făcut sex cu alte persoane înainte să fiți împreună?

Sarah: Nu. Foștii noștri parteneri erau persoane cu aceleași principii despre sex. Așa că noi ne-am pierdut virginitatea împreună.

Ați dormit vreodată împreună înainte să vă căsătoriți?

Stefan: Sarah a dormit la mine de câteva ori, dar mereu în cameră separată. La începutul relației noastre, am discutat despre ce limite ar trebuie să stabilim și am hotărât să evităm și săruturile pasionale. Ne pupam pe obraz sau pe frunte, dar nimic mai mult.

De ce ați ales să faceți asta?

Stefan: Am hotărât să nu ne sărutăm, deoarece ne era frică să nu ne ispitească. Sărutul este puternic și un lucru te îmbie la altul, așa că am vrut să evităm asta.

Care a fost diferența dintre relația voastră amoroasă și una de prietenie [înainte de căsătorie]?

Stefan: Aș spune că singura diferență a fost faptul că nu ne-am apropiat fizic, cum fac alte cupluri. În afară de asta, relația noastră era la fel ca celelalte: eram îndrăgostiți, petreceam mult timp împreună și vorbeam despre orice. Eu îi spun Sarei lucruri pe care nu le-aș spune nimănui. Sarah mă cunoaște cel mai bine și e cea mai importantă persoană din viața mea. Plus, ne exprimam dragostea și în mod fizic.

Cuplu ăsta nu e Stefan și Sarah. Fotografie de Wyatt Fischer via flickr.com

Cum v-ați exprimați fizic dragostea înainte de căsătorie?

Sarah: La fel ca orice alt cuplu. Ne îmbrățișam, ne țineam de mână, ne sprijineam unul de celălalt, ne mângâiam reciproc pe spate, chestii de genul.

Stefan: Noi doar nu ne sărutam și nu dormeam împreună. În afară de asta, eram ca orice alt cuplu de îndrăgostiți.

Ați trecut prin momente de slăbiciune?

Stefan: Nu prea, dar asta datorită faptului că dormeam în camere separate. Ar fi fost foarte dificil dacă dormeam în același pat.

Sarah: Am trecut prin momente în care ne doream mult să ne sărutăm.

Stefan: (Râde) Asta s-ar putea să fie adevărat. Nu prea îmi mai aduc aminte acum. Dar nu am fost niciodată delăsători.

Citește și: Interviu cu tipul care nu s-a masturbat și n-a făcut sex 100 de zile

Cum a fost prima oară? Ați făcut sex în noaptea nunții?

Stefan: Totul s-a întâmplat în etape. Primul nostru sărut a fost la starea civilă, cu două zile înainte de ceremonia religioasă.

Sarah: Da, acele două zile au fost destul de antrenante.

Stefan: Eram prea obosiți în noaptea nunții, deci nu s-a întâmplat mare lucru, decât a doua zi. Amândoi am abordat sexul ca pe un proces de învățare, deoarece trebuie să îți dai seama ce-i place celeilalte persoane.

Sarah: Cred că am abordat situația foarte înțelept. Am vorbit despre sex și am făcut schimb de idei, plus am citit o grămadă înainte. De asemenea, am auzit de la multe persoane că prima oară nu e atât de marfă. Asta ne-a redus așteptările și am fost mai relaxați. Știam că orice s-ar fi întâmplat prima oară, o să lucrăm împreună ca să fie mai bine. Nu regretăm faptul că am așteptat. Dacă ar trebui să o luăm de la capăt, am proceda la fel.

De ce v-ați căsătorit atât de tineri? Ați făcut asta ca să puteți face sex cât mai repede posibil?

Sarah: În punctul în care amândoi ne-am dat seama că relația noastră merge bine, căsătoria a fost următorul pas.

Stefan: Știm că ne-am căsătorit mai devreme decât în mod normal, dar am simțit că era momentul potrivit. Nu mai aveam nici un motiv să așteptăm. Știam tot ce era nevoie unul despre celălalt.

Urmărește-o pe Sabrina pe Twitter: @Sprinert

Traducere: Diana Pintilie

Urmărește VICE pe Facebook:



Citește mai multe despre abstinență:

Lucruri pe care le înveți când ești virgin la douăzeci și ceva de ani

Beneficiile științifice și personale ale abstinenței de la masturbare

Am stat de vorbă cu trei virgine