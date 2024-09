Povestea actriței de filme porno Nelly Kent: Tata mi-a zis că din el și mama ce era să iasă? Doctor?

Am aflat prima dată de actrița porno Nelly Kent în 2020, prin intermediul lui George Buhnici. Ironic, nu? Prezent în podcastul Ceva Mărunt, Buhnici a afișat o atitudine de dispreț când Nelly Kent s-a alăturat conversației. În discuția publicată pe YouTube, Buhnici, pe care îl lovise pudismul în moalele capului, a spus că Nelly ar fi ultima persoană pe care ar vrea ca fiica sa să o cunoască. Mai mult, părea de-a dreptul scârbit de tot ce înseamnă industria porno, deși istoricul căutărilor din telefonul lui nu minte.

În aceeași perioadă am făcut un interviu cu Nelly Kent. Am vorbit despre necesitatea educației sexuale în școli și despre zecile de mesaje pe care le primește de la tineri, care arată cât de important este ca aceștia să primească informațiile corecte la timpul potrivit.

Nelly Kent e una din cele mai cunoscute actrițe de filme porno din România și totodată e o persoană extrem de puternică. Deși suntem de aceeași vârstă, viața i-a dat niște încercări enorme.

În urmă cu câțiva ani, Nelly a povestit într-o discuție cu Andy Popescu cum a ajuns copilul premiant să fugă de acasă, cum a dormit într-o autogară din București și despre drumul de la videochat la porn.

Nelly Kent are acum 25 de ani și o viață plină de suișuri și coborâșuri. Am vorbit cu ea despre copilărie, schimbările prin care a trecut în ultimii ani, afecțiunile care îi macină sănătatea, ce se întâmplă în spatele camerei, cum e viața printre pornstars și cum filmele porno nu sunt ceea ce par a fi.

Nelly Kent despre ritmul din industria de filme porno: Vin anual până la 150 de actrițe noi din țări ca Ucraina, Rusia sau Columbia. Majoritatea nu rămân

VICE: Ultima dată când am vorbit erai într-un fel de pauză forțată din cauza pandemiei. Cu ce te ocupi în prezent?

Nelly Kent: Sunt producător executiv pentru una din cele mai mari companii de porn din industrie. Produc pentru mine și produc și pentru ei.

Am schimbat câteva lucruri și-mi place mai mult pentru că e mult mai lejer. Lucrezi pentru tine, banii nu-i împarți cu nimeni, știi cum e, tu ești șeful, nu mai trebuie să spună nimeni ce să faci, cum să faci și așa mai departe. Eu fiind producătorul iau ce fată vreau, eu spun ce trebuie să se facă. Și e mult mai ușor și plăcut pentru mine, dar și pentru fetele și băieții cu care lucrez, pentru că eu fiind actriță înțeleg mult mai bine ce vor.

Mă gândesc că un producător femeie le face pe fete să se simtă mai confortabil.

Da, așa este. Munca este mult mai bună, automat, pentru că se simt mult mai bine. Ambientul e altfel, mai bem o cafea, un cappuccino, ceva, ca să se simtă cât mai relaxați.

Cam cât durează o filmare pentru un video în mod obișnuit?

Când sunt actriță mă trezesc la șapte, ca la opt să fiu la locație. La ora nouă începe make-up-ul. De la 10 la 11 se fac undeva la 200 de poze. Apoi vine băiatul, undeva pe la 12, și se face storyline-ul, ca după iar o ședință foto în poziții sexuale. După ora 16 faci scena care poate fi cu POV (point of view, când băiatul ține camera) sau fără.

Acolo durează că faci aceeași poziție și scenă de patru–cinci ori. Așa este o filmare normală. Mie îmi e puțin mai ușor că eu filmez și produc filme hardcore. La mine la filmări vine fata de la 9, că nici mie nu îmi place să mă trezesc așa devreme, facem câteva poze, nu prea multe și începe filmarea și într-o oră, două e gata. Fiecare e plătit și merge la casa lui.

„O parte din [fete] vin din industria asta de striptease, dans la bară, masaj erotic, videochat, dar sunt și care nu au niciun fel de background în zona de sex work.”

Sunt o groază de stereotipuri legate de industria asta. Foarte mulți oameni au impresia că e ceva ce ar putea să facă absolut oricine, oricine poate fi unul dintre pornstars, ceea ce e clar că nu, mai ales din ce mi-ai povestit. Care au fost cele mai grele provocările pe care le-ai avut?

Clar prima provocare ține de partea fizică. Bine, aici depinde de ce fel de filme tragi. Eu sunt cunoscută pentru filmele hardcore cu anal, dar sunt fete pe soft, playboy și așa mai departe, care nu fac ceva extraordinar, astfel că nici nu trebuie să se chinuie prea mult. Pe partea de hardcore trebuie să ai o rezistență fizică mult mai mare.

Mai trebuie să ai și de-a face cu proști, ca în orice industrie. De ambele sexe. De exemplu, mie îmi vin ca modele fete care nu sunt chiar strălucite.

Nu multe persoane rezistă însă în industrie. Gândește-te că la o agenție vin undeva la 100 – 150 de fete noi pe an. Majoritatea sunt din țări ca Ucraina, Rusia, Columbia și sunt fete care au nevoie de bani. Fac câteva scene, după care se retrag. Să zicem că din astea 100 și ceva, patru–cinci rămân să filmeze mai mult. Nu multe rămân peste ani.

Unele sunt foarte tinere, altele sunt undeva la 28, 30 și ceva, dar arată foarte bine. O parte din ele vin din industria asta de striptease, dans la bară, masaj erotic, videochat, dar sunt și care nu au niciun fel de background în zona de sex work.

În România există bărbați care pretind că sunt producători de filme porno, dar sunt de fapt doar șarlatani

Tu de cât timp ești în industrie?

Am început în 2018, în februarie, și până acum. Pe perioada pandemiei, un an și jumătate, nimeni nu a fost activ, așa că nu se pune.

Dar cum ai intrat în industrie?

Am avut noroc, sincer. Prima dată am căutat în România dacă sunt producători și am dat peste tot felul de indivizi care pretind că fac asta. Ei sunt de fapt niște bărbați normali, care nu au treabă cu industria. Te invită, chipurile, la un casting, dar este un total scam. Postează videourile, câștigă bani și tu nu primești nimic. E țeapă.

Îți dau întâlnire în fel de fel de apartamente sau Airbnburi, niciodată în hoteluri și am auzit inclusiv de cazuri de viol. Eu am dat peste un astfel de producător și cum am simțit că ceva nu e okay am fugit din apartament.

După care, lucrând pentru LiveJasmin, un producător din America mi-a zis să încerc și filmele porno și mi-a dat agenția corectă la care mă pot înscrie, adică BrillBabes. Multe persoane mă întreabă unde se pot înscrie și cred că e mai bine să știe numele unei agenții for real, decât să ajungă pe cine știe unde.

Care sunt criteriile de selecție?

Uite, avem multe fete din București care se înscriu dar majoritatea se așteaptă ca într-o săptămână, ele nefiind cunoscute, să câștige zeci de mii de euro. Nu se întâmplă asta pentru că nimeni nu te știe și trebuie să mergi la foarte multe castinguri să vezi dacă producătorii te acceptă. Vor să știe dacă vorbești engleză, dacă ești cât de cât okay și ce anume poți și vrei să faci.

Eu când am venit în prima săptămână am avut și noroc, am făcut destul de mulți bani, am întâlnit foarte mulți oameni importanți și de asta am rămas în industrie.

Și ai fost nominalizată de mai multe ori în competiția Oscarurilor din industria asta.

Da, ai putea să le numești un fel de Oscar al filmelor porno. Cel mai important este să fii nominalizată în fiecare an pentru că asta arată că ești activă. În afară de 2022, pentru că nu am mai filmat, am fost nominalizată în fiecare an. Acum, nu te gândi că toată competiția e una corectă. Unele premii se cumpără. Costă undeva la 40 de mii de euro. Sau câștigi pe merit. Depinde de competiție.

Nelly Kent, despre trecerea de la videochat la filme pentru adulți

Cum a fost trecerea de la videochat la actriță porno?

Eu am făcut videochat pentru Studio20 vreo doi ani. E clar că este o diferență, că în primul rând că la videochat nimeni nu te atinge, dar sunt mai mulți oameni nebuni acolo decât în viața reală.

Eu am peste 400 și ceva de filmări până acum, dar nu am filmat cu 400 de bărbați. Sunt aceiași maximum 20 de actori, că oricum nu sunt mulți în Budapesta, unde locuiesc, și se și filmează.

În porn e mai multă plăcere, faimă și bani, dar eu mai fac videochat. Na, cine vrea să facă, să facă, pentru că acum există și posibilitatea, de când cu OnlyFans, să nu mai fie nevoie să-ți arăți fața și chestia asta intrigă și le place cel mai mult.

Totuși, de când cu OnlyFans, multe fete nu mai lucrează în porn. E mai lejer să stai acasă și să te filmezi când vrei tu, iar pe deasupra și faci mai mulți bani.

„Dacă aș sta și m-aș poza, cum sunt fetele astea pe Instagram, sincer n-aș face bani pentru că oamenii așteaptă altceva.”

Tu de ce nu te-ai orientat în zona asta?

Nu lucrez cu OnlyFans din cauza regulilor. Eu sunt pe XVideos. Fiind actriță porno nu pot doar să fac poze și să fiu drăguță. Fanii mei mă știu drept hardcore, altceva nu văd. Dacă aș sta toată ziua și m-aș poza, cum sunt fetele astea pe Instagram, sincer n-aș face bani pentru că oamenii așteaptă altceva.

Am văzut că ai o relație. Cum funcționeză în raportul cu jobul?

Am o relație cu un producător francez. Știu că toată lumea are impresia că dacă amândoi suntem în zona asta nu ne afectează relația. Nu e adevărat. Ăștia care suntem în industrie, și nu vorbesc doar în numele meu, suntem niște persoane foarte geroase. N-ai cum să nu mai ai sentimente.

Cum te pregătești înainte de o filmare?

Clar trebuie să faci analizele înainte. Se fac odată la 10 zile și constau în toate BTS-urile posibile (HIV, sifilis, herpes etc.). Fără test (preț standard, 150 de euro) nu filmezi. În Franța, de exemplu, se filmează cu prezervativ. Chiar și așa trebuie să ai test.

Se mai întâmplă să existe și câte un tâmpit care să fake-uiască testele. De exemplu, acum câteva luni a fost unul în industrie care avea sifilis, și-a falsificat analiza și a continuat să filmeze așa. Când s-a aflat, a fost banat total din industrie, a fost dat în judecată și așa mai departe.

Au mai fost care au luat HIV și nu mai au voie să lucreze. Mai sunt care au avut sifilis, dar s-au tratat și filmează. Trebuie să spună însă înainte ca cealaltă persoană să fie de acord.

Care e cea mai mare frică a ta?

Cel mai tare mă sperie să rămân însărcinată și să iau vreun BTS. Nu îmi doresc copii, dar nu se știe niciodată. Uite, cum e producătorul acesta cu care sunt și mai filmează. Dacă se îmbolnăvește și eu sunt gravidă acasă? Sau cum a fost cazul acela de sifilis de care ți-am zis. Mai toți actorii bărbați sunt căsătoriți și au copii.

Suma cea mai mare pe care a luat-o la filmare a fost de trei mii și ceva de euro

În funcție de ce anume se face plată? Contează vizualizările online?

Orice actor nou începe cu un preț. Tu practic vinzi filmul respectiv către producție. Dacă te caută mulți producători, atunci crește și prețul. Ei te plătesc pentru o scenă, să zicem cu 50 de euro, și se consideră că ai prestat un serviciu în acea sumă. Tu nu ai niciun drept după la filmul respectiv, cam ca atunci când îți cedezi drepturile de autor.

Ca banii să vină direct la tine pe baza vizualizărilor ar trebui să ai tu canal de PornHub, Only, Xvideos sau ce mai e. Sau mai câștigi dacă faci o colaborare cu o casă de producție și împarți costurile. Asta, în general, dacă vrei să faci ceva mai deosebit sau cu o anumită actriță. Actrița respectivă poate să împartă costurile și să ceară și din câștiguri.

În cazul în care, să zicem, tu ești producător și mă alegi pe mine ca actriță și mă plătești cu 500 de euro, 20 la sută merge la agent, iar eu mai dau alți 20 la sută agentului din câștigul meu.

Cel mai mult dintr-o filmare am luat la începutul lui 2020. Aveam o scenă cu trei bărbați de culoare, dublu anal, și una de fisting anal. Am primit 3 000 și ceva de euro, dar crede-mă că sunt mulți bani. Nu prea plătesc atât actrițele.

Nu te-a durut?

Ba da. A fost durerea vieții mele. Cu fistingul mai ales. Am zis că nu mai fac niciodată în viață. Dar partea de hardcore e mai bine plătită și devii și mult mai repede cunoscută.

Problemele cu Rocco Siffredi

Cum ai ajuns să filmezi cu Rocco Siffredi?

Pentru mine nu a fost greu, chiar dacă are penisul de zece metri. Chiar recent am vorbit cu el pentru că am făcut un podcast în care povesteam cum a fost cu el la filmări și jurnalistul a tăiat doar o secvență care îl distrugea pe Rocco.

În fine, el și-a cam distrus renumele din industrie, pentru că merge la TV și zice că și-a violat mama, mătușa, vecina. Nu mai știu. Parcă a spus la un moment dat că în săptămâna aia în care mama lui a murit sau ceva de genul, s-a culcat cu mătușa lui care avea vreo 80 de ani. Foarte ciudat. Și nu spune în glumă sau ceva.

Multe actrițe s-au plâns de comportamentul lui.

Pentru că sunt pe profilul agenției, el m-a bookuit. El stă tot în Ungaria cu soția și băieții. Are doi băieți de vârstă cu mine. Ei vin la filmări. Unul dintre ei cred că vrea să continue ce face taică-său. Dar familia lui e foarte de treabă.

„El tot mă avertizase că domn’e, am să te distrug. Nu s-a întâmplat asta, dar am încercat să storc două lacrimi.”

Am înțeles că a încercat să te facă să plângi. E adevărat?

El are o plăcere să vadă femeile că plâng, suferă și că el e cel mai tare și hardcore. Și pe mine nu mă făcea să plâng. De ce să plâng? Doar pentru că îmi băga aia în fund? El tot mă avertizase că domn’e, am să te distrug. Nu s-a întâmplat asta, dar am încercat să storc două lacrimi. M-am gândit și eu la ceva trist, na. De atunci a rămas gluma asta că el tot mă amenință că o să mă distrugă. I-am zis că n-are decât.

Nu tot ce se întâmplă în filme porno e real, dar, mă întreb, cum se face că atunci când un bărbat ejaculează nu are nicio treabă cu cantitatea normală, din viața reală?

Există producțiile unde se exagerează foarte mult, cum sunt cele de la Brazzers. Noi știm că acolo trebuie să exagerăm expresiile faciale, gemetele, tot. Știi Gaviscon? Se pune într-o seringă fără ac, actorul își deschide uretra și își bagă acolo soluția.

E dureros, dar s-au obișnuit. Și noi ne-am obișnuit cu ea pe față, dar e mentolată rău și nu ne place.

Sunt însă multe lucruri care nu sunt reale. Ca de exemplu vocile. Noi tragem filmul în engleză, dar în țări precum Franța sau Germania filmele sunt dublate cu alți actori.

Tu ești foarte asumată cu ceea ce faci. Cum reziști la valul de hate?

Așa cum am zis de o mie de ori, nu recomand nimănui să se lase de școală și să se apuce de porn. Eu sunt conștientă de ce fac. Sunt conștientă cum am ajuns, unde am ajuns. Povestea mea e diferită, dar nu n-aș spune nimănui să facă asta.

Dacă nu făceai asta, ce altceva ți-ar fi plăcut?

Mi-ar fi plăcut să fac jurnalism.

Cum a reacționat familia ta când a auzit ca faci porn?

Mama a fost bucuroasă că a putut după să zică ce chestii nasoale am făcut. Ea oricum zicea despre mine lucruri urâte dinainte de a mă apuca de filme porno. Nu e genul de părinte care să te susțină sau să aibă grijă să ai mâncare acasă. Suntem patru frați și am trăit foarte săraci. Am avut o copilărie foarte dificilă.

Aveam cinci–șase ani și nu ne dădea mâncare cu zilele. Ne bătea, ne teroriza și ne punea să dormim afară în zăpadă.

Din 2016 nu mai vorbesc cu ea. D-asta nici nu mă mai întorc în România, că nu am la cine. Noi am crescut fără tată și toți avem tați diferiți. Ei mai vorbesc cu ea, că nu vor să fie în viață și fără tată și fără mamă.

Tata, în schimb, e foarte mândru. Mai glumește și zice: „Păi, din mine și maică-ta ce era să ajungi? Doctor?”

Doctorii i-au zis că mai are 10–15 ani de trăit

Cu sănătatea cum ești? Am înțeles că ai avut multe probleme cu ea în ultima vreme.

Am făcut analizele și mi-au venit pozitive pentru o infecție la creier. Acum am făcut teste pentru o tumoare pe creier. Eu am mai multe diagnostice psihiatrice. E ceva foarte rar și doctorii mi-au dat undeva la 10–15 ani de trăit. Adică mi-au zis în față n-ai să ajungi babă și mă bucur într-un fel că, na, e urâtă bătrânețea.

Poate de asta și fac ce-mi place, nu mă interesează de alții și mă doare în fund de lume. Am tăiat contactul cu oamenii toxici, mi-am făcut un pic de ordine în viață ca să zic așa și acum aștept rezultatele la analize.

Cum îți afectează viața aceste diagnostice?

De exemplu, fac niște crize foarte nasoale, similare cu crizele de epilepsie, dar mult mai severe. Pare că aș adormi brusc. Corpul nu mai răspunde, de parcă am murit. Am și probleme cu memorie câteodată. Acum nu, sunt okay. Am putut purta o conversație.

Cât durează aceste crize?

De la 30 de secunde până la opt ore. Am și contracții musculare foarte puternice. Am și dureri de cap foarte mari. Acum iau niște pastile foarte puternice care mă țin un pic sub control, dar m-au făcut să iau 20 de kilograme în plus. Ca să înțelegi, eu eram mărime XS, iar acum sunt L.

Crizele sunt însă foarte urâte și îi sperie pe oameni. Eu am doi căței și mă duc cu ei în parc aici unde stau. Mai sunt alți oameni cu câini în zonă și mă ajută când cad pe jos sau ceva.

Am problemele astea din august 2022. Acum iau câte trei pastile de trei ori pe zi. Nu consum alcool, droguri, nimic, pentru că nu îmi fac plăcere. Beau în schimb un pahar dacă intru într-un episod psihotic că mă ajută să mă controlez.

Cum adică?

Eu am și episoade psihotice unde sunt foarte periculoasă pentru oamenii din jur. Și când simt că mi se întâmplă asta trebuie să fug imediat acasă, că dacă m-ar enerva cineva sau m-ar atinge cu un deget sar la bătaie.

De asta m-am înregistrat aici în Ungaria ca fiind cu problemele mele, că în cazul în care se întâmplă, doamne ferește, ceva în timp ce am un moment din ăsta psihotic, poliția să vadă că sunt bolnavă și că nu e cu rea intenție.

Mi s-a întâmplat odată să am un episod din ăsta când eram în oraș și am dat peste cap două pahare de vin ca să mă apuce somnul, să pot ajunge acasă calmă. A funcționat așa, ca un anestezic. Și câinilor le e frică de mine atunci și trebuie să mă duc în altă cameră.

Asta mi se întâmplă o dată la două zile. Am încercat terapie, hipnoză. Ce nu am încercat? Dar nu sunt singură, cu siguranță nu sunt singură. Foarte mulți oameni trec prin lucrurile astea, dar le este frică să spună. Le e frică de ce cred alții, mai ales dacă au un job normal. Mie nu îmi e frică și sper că la rândul meu le voi da putere și altora să se accepte așa cum sunt.