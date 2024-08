Nu mai am voie în America din cauza unor mesaje despre cocaină

Isabella „Issy” Brazier-Jones și Olivia Cura își doriseră dintotdeauna să meargă împreună într-o excursie prin Statele Unite. După ce carierele lor de actrițe n-au ieșit așa cum sperau, au planificat o excursie de câteva luni împreună, ca să se bucure de o țară nouă. Dar la controlul vamal au întâmpinat niște probleme. După un interogatoriu de câteva ore, lui Brazier-Jones i s-a refuzat accesul în Statele Unite pentru că avea în telefon mesaje cu referințe la cocaină. Acum nu are voie să mai intre în State timp de zece ani. Ne-a spus povestea ei.

Eu și Olivia suntem cele mai bune prietene de când am făcut școala de teatru împreună. Știi cum e când simți că ți-ai întâlnit sufletul pereche?

Videos by VICE

După ce am absolvit, ne-a fost greu să pătrundem în industrie, așa că am lăsat deoparte actoria o vreme și ne-am văzut de viețile noastre. Dar, în scurt timp, am alunecat pe o cale pe care nu ne-o doream. Așa că am decis să facem un plan – să plecăm din țară timp de câteva luni și să ne dăm un restart. Ni s-a părut perioada perfectă să mergem în America, pentru că vorbeam de multă vreme despre asta.

Ne-am dat demisia amândouă și ne-am rezervat zborul. Am plănuit totul cu o lună înainte. Planul era să stăm o lună în LA, apoi o lună în New York. Ideea era să mergem într-o aventură într-o țară în care ne intriga cultura, ca să vedem dacă ne-ar plăcea să trăim acolo.

În ziua zborului, am fost amândouă stresate. Eram puțin îngrijorate că renunțasem la joburi și plecam spre altă lume, dar aveam și o doză mare de entuziasm.

În ziua aceea, la șapte dimineața, m-am întâlnit cu Olivia acasă la părinții ei, iar mama ei ne-a dus la aeroport. Ne-am luat rămas bun și am urcat în avion. Am chicotit cu Olivia tot drumul.

Issy Brazier-Jones (stânga) și Olivia Cura. Fotografii din arhiva lui Issy.



Când am aterizat, am fost foarte stresată de ideea că vom trece prin controlul vamal, pentru că știam cât de riguros e în America. Olivia a filmat un clip cu mine când am aterizat, pentru că se aștepta să fiu entuziasmată, dar de fapt arăt foarte stresată în el.

Am aterizat în LA la 17:00. Când am ajuns la punctul de control, am fost întâmpinată de un tip sever care a început să-mi pună întrebări generale: „Cât o să stați?”, „Care e scopul excursiei?”, „Unde sunteți cazată în seara asta?”. Apoi m-au întrebat câți bani am în cont. I-am zis și nu i-a plăcut. I s-a părut prea puțin. Probabil de asta a continuat. M-a bombardat cu întrebări la care nu eram pregătită să răspund.

Era o situație intimidantă. După care mi-a confiscat telefonul și pașaportul și i-a făcut semn colegului său care o controla pe Olivia să facă la fel. Apoi am fost escortate la centrul de deportare – o cameră de așteptare cu scaune de plastic și un paznic la ușă, unde ni s-a zis să nu ne așezăm una lângă alta și să nu ne uităm una la alta.

În sala de așteptare era o atmosferă apăsătoare. Oamenii intrau și ieșeau constant. Unii încercau să nu adoarmă. O familie de asiatici stătea acolo cu un copil de trei ani care urla. Eram derutată. Nu înțelegeam care ar putea fi problema pentru care ne țin acolo și mă gândeam că e doar un control de rutină și că, în scurt timp, vom ieși, vom bea împreună cocktailuri și vom râde de toată povestea.

Dar situația a degenerat rapid când au strigat doar numele Oliviei și pe al meu nu. Am răsuflat ușurată când au strigat-o, dar apoi mi-am dat seama că pe mine nu m-au strigat. A fost ultima oară când am văzut-o până când am urcat în avion.

După ce ea a ieșit, m-a apucat panica. Nu voiam să fim despărțite. Îi tot întrebam pe agenți dacă o pot anunța pe prietena mea ce se întâmpla, dar nu îmi spuneau decât că trebuie să tac și să stau jos.

Îmi amintesc interogatoriul ca prin ceață. Eram deja epuizată. M-au interogat în mod repetat, de opt ori în 24 de ore. La ultimul nu m-au întrebat decât despre muncă, dacă intenționez să lucrez acolo.



După aceea, mi-au spus că o să-mi caute prin telefon. Au scos la iveală e-mail-uri vechi de cinci ani – era ridicol. M-au dus într-o celulă și m-au mai interogat de câteva ori. Apoi am așteptat încă cinci ore în timp ce îmi căutau prin telefon.

La ultima rundă de interogări deja deliram, pentru că nu dormisem și nu mâncasem. Și deodată, conversația a ajuns la subiectul „droguri”. Mi-au zis: „Recunoaște, lasă vrăjeala. Nu ne mai pierde timpul. Știm că ești o mincinoasă. Nu ne plac astfel de oameni în țara noastră”.

Mi-au zis că mi-au găsit în telefon o referință la cocaină. Am întrebat care era referința, dar au refuzat să-mi spună. M-au întrebat dacă luasem vreodată cocaină și le-am zis că da, am încercat. Așa am fost deportată din cauza unei referințe despre care mi-au zis că era veche de doi ani.

Nu știu care era mesajul, iar când m-am întors, am șters tot de pe telefon. Ar fi putut fi orice. Prietene care mă întrebau dacă luasem coca la un party și nici măcar nu le-am răspuns! E greu să nu faci referințe la cocaină când trăiești în Londra.

În punctul acela, mă gândeam că nu mai vreau să revin niciodată acolo. M-au escortat până la avion și mi-au dat pașaportul înapoi abia când am aterizat acasă. Când am văzut-o pe Olivia, a fost cel mai tare sentiment. Am râs amândouă.

Acum nu am voie să revin în State timp de zece ani. Mi-au pus o ștampilă pe pașaport.

Nu mă simt grozav acum că m-am întors. O vreme, mi-a fost și frică să ies în lume. Sunt o persoană incredibil de privilegiată și încerc să nu uit asta, dar uneori privilegiile te fac naiv. Nu ai idee prin ce trec alți oameni mai puțin privilegiați. Dar uite că am avut ocazia să aflu.

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.