Jocul ăsta îți arată ce se întâmplă cu corpul tău după moarte (dacă chiar îți pasă)

Se moare pe capete în jocurile video, tărâmul posibilităților de înjunghiere, împușcare, decapitare și să calci cu mașina un personaj, toate într-un singur nivel. Dar rareori vezi ce se întâmplă cu cadavrele celor decedați.

Asta se va schimba odată cu lansarea jocului A Mortician’s Tale. Așa cum punctează și designerul jocului, Gabby DaRienzo, ăsta e primul joc video în care toată acțiunea e din punctul de vedere al lui.

Charlie, personajul principal, de abia s-a angajat la compania fictivă de pompe funebre Rose & Daughters. Jocul se desfășoară ori în camera de pregătire, unde Charlie îmbălsămează sau incinerează cadavrele, ori în salonul de înmormântare, unde are grijă de apropiații persoanei decedate, în timpul slujbei. Dacă te-ai întrebat vreodată cum se pregătește un cadavru pentru înmormântare sau incinerare, jocul ăsta e pentru tine. Jucătorii au parte de toate etapele, de la masarea corpului pentru a scăpa de rigor mortis, la aruncarea oaselor într-un sfărâmător pentru așa ceva.

Pe lângă faptul că moartea are un rol imens în jocul A Mortician’s Tale, DaRienzo mai găzduiește și podcastul Play Dead, unde explorează moartea în jocurile video mai pe larg. Ea a vorbit cu VICE despre inspirația ei, natura extrem de personală a jocului pentru creatori și trendurile de moarte din jocurile noi.

VICE: De unde ți-a venit ideea de a face un joc despre un tip de la pompe funebre?

Gabby DaRienzo: De fapt, eu chiar am câțiva prieteni care sunt angajați la morgă sau au lucrat în domeniu și acum sunt programatori de jocuri. Mereu am fost fascinată de joburile lor, puneam constant întrebări și chestii de genul. Însă, nu m-am gândit să fac un joc din asta, decât după ce am citit cartea lui Caitlin Doughty, Smoke Gets In Your Eyes: And Other Lessons from the Crematory, care e foarte bună. De aici am învățat despre filozofia pozitivă din jurul morții și mi s-a părut destul de grozavă. Însă, m-a inspirat și povestea ei personală.

Fără să divulgi prea mult din poveste, poți să ne spui pe scurt ce se întâmplă în jocul A Mortician’s Tale?

În joc trebuie să te ocupi de opt cadavre. Fiecare cu propria poveste și oamenii apropiați. Poți să-i asculți și să vezi cum jelesc. De asemenea, mai există o poveste paralelă despre casa de pompe funebre la care lucrezi și prin ce schimbări trece cât timp ești acolo. La început, pornește ca o afacere de familie, iar pe la jumătate, când este cumpărat de o corporație, începi să observi schimbările.

Poveștile din spatele cadavrelor la care lucrează Charlie sunt destul de variate. Sunt inspirate din viața reală?

Majoritatea celor decedați și mulți dintre cei dragi lor sunt inspirați direct din decesele personale pe care echipa noastră le-a trăit. Nu am pus oamenii direct în joc sau ceva de genul ăsta, dar poveștile sunt foarte inspirate de lucrurile prin care trebuia să trecem. Este un joc foarte personal.

Suntem o echipă formată în principal din femei queer, iar ăsta a fost un lucru important despre care am vrut să discutăm. Există un email în joc, unde vorbim despre decesele LGBTQ. Identificarea eronată a sexului este un aspect important care se întâmplă oamenilor trans. Plus, mulți oameni din echipa noastră au pierdut persoane dragi din cauza sinuciderilor. Așa că am vrut să vorbim și despre asta.

Cum te-ai documentat despre îmbălsămare?

Multe din informații le-am strâns din interviuri cu oameni care mi-au explicat pas cu pas tot procesul. Există și un wikiHow despre cum să îmbălsămezi cadavre, care a fost destul de util. Însă nu am găsit prea multe videouri despre asta.

E greu. Am găsit un clip despre îmbălsămare. Dar motivul pentru care a fost distribuit este deranjant. Era de pe un forum de gore și cred că membrii aveau un fetiș de necrofilie. Era un videoclip instrucțional din anii ’50 sau ’60 cu un tânăr adult care era îmbălsămat.

Am găsit și un videoclip despre înlăturarea unui stimulator cardiac. Avem și asta în joc. Așa că am căutat pe Google și era cât pe ce să leșin. Eu sunt destul de OK cu chestiile de genul, dat clipul ăsta… frate. Ăsta a fost un aspect pe care a trebuit să-l deslușim: Cum să facem să pară mai puțin înfiorător?

Eu cred că moartea este parte din jocurile video, dar nu și ce se întâmplă cu cadavrele. Mortician’s Tale este concentrat pe îmbălsămare și incinerare. Ai avut în gând de la bun început juxtapunerea asta?

Cu siguranță. Eu consider că jocurile video se folosesc de moarte în diferite feluri violente. Nu mi se pare nimic greșit în asta, dar e cool să vezi și alte jocuri care fac lucruri mai interesante cu moartea.

Ce trenduri cool despre moarte mai găsești în jocurile video mai noi?

Poți să încerci What Remains of Edith Finch, care e un joc first-person. Ești ultimul membru al familiei Finch, care se întoarce în căminul abandonat al familiei, unde găsești amintiri cu rudele decedate. Apoi interacționezi cu ele și te transpune în momentul exact când ruda a decedat. E foarte bun. Nu vreau să spun prea multe ca să nu-l stric pentru alții.

Un alt joc bun este Severed. Nici nu știu cum să-l descriu. E un joc de acțiune/aventură unde joci rolul unei tinere femei a cărei familii a fost atacată, iar ție ți s-a tăiat brațul. E un fel de Zelda la persoana întâi. La sfârșitul fiecărui nivel, dai de un membru al familiei, dar e decedat. Toată familia ta a fost omorâtă. Frățiorul tău mai mic, mama și tatăl tău, sunt toți morți. Dar scopul jocului e să le oferi o înmormântare adecvată.

În mod normal, în jocurile video, toată lumea scapă cu viața la sfârșit. Deci, cu cât jocul avansează, trebuie să te descurci cu suferința personajului. E atât de isteț felul în care se folosesc de mecanismele tradiționale pentru a crea un vibe pozitiv în jurul morții.

