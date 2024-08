Ce lucruri dubioase fac oamenii când sunt singuri acasă

Mai ții minte vremurile în care te rugai să primești vineri seara un mesaj de la colegul de apartament în care să-ți spună că pleacă acasă la ai lui, și că rămâi singur? Acum că e epidemie, ești nevoit să retrăiești cel puțin pentru două săptămâni fantezia asta.

Poți umbla în curul gol cântând prin toate camerele. Poți face terapie cu pisica. Poți să spionezi prin toate camerele. Poți lăsa căldura la maximum și poți folosi șamponul scump al colegei bogate. Poți face 27 de băi în cadă, toate cu ușa deschisă! Posibilitățile sunt nenumărate!

Videos by VICE

Oamenii fac multe dubioșenii când sunt singuri acasă. Se știe. Am întrebat câțiva tineri cu ce se ocupă când sunt complet singuri acasă.

Mă uit la televizor în țâțele goale

Ador să stau în pielea goală când sunt singură acasă, pentru că e foarte relaxant. Dar de obicei pot face asta doar la mine în cameră, pentru că am colegi de apartament. Chiar și atunci, îmi fac griji că o să intre cineva peste mine fără să bată la ușă. Când îmi pleacă toți colegii, umblu goală prin casă, mă uit goală la televizor. E trist că probabil n-o să am niciodată casa mea și n-o să pot face asta când și cum am chef. – Rachel

Câinele familiei îmi intrase între picioare și îmi lingea coaiele

După ce am absolvit facultatea, am stat o vreme acasă cu ai mei și am fost cu o fată pe care o știam de la școală de când eram mici. Gagicii îi plăcea sexul spontan, așa că făceam sex prin casă când părinții și frații mei erau plecați. Odată, o făceam pe canapeaua din sufragerie complet dezbrăcați. Eu eram pe canapea și ea stătea deasupra. Am auzit un zgomot ciudat, dar credeam că noi îl facem. Apoi, deodată, am simțit o senzație dubioasă pe coaie. Fata a țipat și s-a întors și atunci am realizat că venise câinele familiei, se băgase între picioarele mele și mă lingea pe coaie.

După asta am fost mai atenți, dar odată a fost cât pe ce să ne prindă părinții în timp ce făceam sex în bucătărie. – Ethan

Cânt muzică de operă pentru pisică

Când sunt singură acasă, nu fac decât să vorbesc dubios cu pisica mea. Îi spun toate prostiile pe care n-am curaj să i le spun când e iubitul meu acasă sau o iau în brațe și valsez cu ea prin casă. Și îi cânt tot felul de cântecele. Cea mai jenantă chestie a fost când îi cântam operă pisicii și a venit un tip pe care l-a trimis proprietarul să repare dușul. A intrat singur pentru că avea cheile și mi-a auzit toată simfonia tâmpită. – Laura

Mă strecuram în camera colegului și-i tăiam cablul de internet

Eram într-un război constant cu fostul meu coleg de apartament care era mega enervant. Își pusese parolă pe internet, ca să nu-l pot folosi după o anumită oră. Când era plecat, intram la el în cameră și îi tăiam cablul, ca să nu funcționeze parola și să pot folosi internetul când voiam. El îl tot înlocuia și am ținut-o așa luni de zile, fără să vorbim despre asta. Imbecili, ce să zic. – Luke

Mă prefac că am propriul post de radio

Uneori, mă prefac că am propriul post de radio, când rămân singură acasă. Îmi pun playlist-urile cu muzică și vorbesc între ele, prezint melodiile. Gen: A fost Moloko… rar mai există astfel de artiști în ziua de azi. Iar acum urmează tot Moloko, cu piesa „Narcissus”. Se simte vinerea în aer.” Și tot felul de clișee din astea pe care le zic prezentatorii de emisiuni radio. Uneori mă întreb dacă sunt sănătoasă la cap. – Lola

Am cheltuit tone de bani pe farse pentru colegi

În facultate, am locuit cu trei alți tipi și am ajuns să facem concurs de farse între noi. De câte ori rămâneam singur acasă, puneam la cale o farsă pentru unul dintre ei: schimbam ketchup-ul cu sosul de chili, le puneam pastă de dinți în pasta de ras, le tăiam găuri în chiloți. Tot felul de porcării. La un moment dat, ajunsesem să cheltuiesc o grămadă de bani pe materiale pentru farse și pe lucrurile pe care trebuia să le înlocuiesc.

Cea mai nasoală farsă a fost când am plecat în weekend și unul dintre ei mi-a pus pastă de pește pe spatele radiatorului. Ore în șir am făcut curat și n-am știut de unde venea mirosul ăla insuportabil. După faza aia, mi-am pus broască la ușă și am ținut-o încuiată când am plecat. – Liam

Dormeam în patul părinților iubitului meu

Fostul meu iubit locuia cu ai lui, dar părinții lui erau plecați des și atunci când rămâneam singuri, dormeam în patul lor, pentru că avea saltea mai bună, cu spumă cu memorie. A fost ideea lui și m-am simțit ciudat în primele nopți, dar n-am făcut sex acolo. După ce au venit odată mai devreme și era să ne prindă, n-am mai dormit la ei. Dar era un pat super confortabil! – Jessica

Uneori mă cinstesc cu o labă în sufragerie

Apartamentul are pereți atât de subțiri încât îi auzi pe ceilalți cum respiră din camera cealaltă, deci nu pot niciodată să mă uit la filme porno cu sunet dacă e cineva acasă. Dar când toată lumea e plecată, mă uit la filme porno în sufragerie, pe TV-ul mare, cu volumul la maximum. – Karl

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.