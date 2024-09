Lucrurile (aproape) mișto de la Untold, pe care o să le ratezi dacă ești hater aiurea (sau nu)

ȘOCANT: Oameni care SE DISTREAZĂ la Untold. Fotografii de pe pagina de Facebook a festivalului

Untold Festival s-a încheiat luni dimineața și toate lucrurile pot reveni la normal în Cluj-Napoca. Și pe internet. Nimeni nu va mai putea să se plângă de muzică, străzi închise, afaceri dubioase, prețuri uriașe, lansarea Uber în Cluj (care nu are absolut nimic de-a face cu festivalul) sau reptilieni pe scenă în fața unui laptop care fac „zgomot”.

Adevărul e că din fața laptop-ului suntem cu toții critici. Mai ales când cel care își dă cu părerea se uită la poze cu zeci de mii de oameni care se rup pe o muzică care cu toate că e ușor de digerat, pentru el e greu de înghițit. Înțelegi ce vreau să zic.

Dar să critici festivalul Untold și să spui că e praf doar pentru că te-ai uitat la niște poze sau filmări apărute pe net e ca și cum te-ai îmbăta dacă te-ai uita la spot-uri publicitare care promovează brand-uri de bere pe Youtube. Nu poți să ai o părere până nu ai trecut și tu prin experiența festivalului.

Nu te condamn dacă ești de părere că line-up-ul suge. Și da, majoritatea DJ-ilor de EDM bagă muzică asemănătoare, focusată pe drop-uri, care se schimbă din minut în minut și ajung să pună trei sute de piese într-o oră. E o labă repetitivă, da.

Nici eu nu am fost un mare fan al festivalului pe hârtie. De aceea am zis că ar trebui să merg anul acesta să văd dacă într-adevăr am dreptate și nu e pentru mine, sau sunt un hater când mă gândesc că nu aș putea să mă distrez pe Cluj Arena. Așa că am stat toate cele patru zile în centrul Clujului pentru a simți pe pielea mea „the Untold experience”.

Da, la finalul zile de duminică mi-am dat seama că prefer sunetul pe care-l aud când închid ușa de la toaleta ecologică decât „Hotline Bling”, pentru că am auzit-o mixată și remixată de prea multe ori. Am rămas și cu contul gol și câteva datorii. Nu toate show-urile la care am fost m-au dat pe spate. Am dat și de assholes printre cei 70 de mii de oameni care au venit în medie în fiecare zi. Dar după patru zile și patru nopți concluzia e că a fost excelent. Și nu credeam că o să zic asta înainte să pornesc spre Cluj-Napoca.

După ce m-am trezit dintr-un somn ce m-a ținut inactiv o zi întreagă și o noapte, ți-am făcut un ghid, ca să știi la ce să te aștepți dacă vii anul viitor la Untold.

Fii deștept, nu sta la coadă ca la buletine

La coada asta îl poți vedea chiar pe primarul Clujului, însoțit de soție

Anul acesta evenimentul a înregistrat primul sold-out din scurta lui istorie. Ceea ce e lucru mare, mai ales când main stage-ul e pe un stadion. Care era plin de oameni. Chiar și în tribune. La un moment dat, în timpul set-ului lui Armin Van Buuren de sâmbătă seara, nici măcar nu te mai lăsa să intri pe stadion până nu se mai golea un pic, de frica supraaglomerării. Zici că erai la un congres PSD.

În consecință, erau cozi peste tot. Asta dacă erai leneș și nu voiai să te miști un pic. Sau poate nu știai. Ei bine, job-ul meu e să văd care-i treaba prin toată incinta festivalului. Ceea ce am și făcut. Și am dat de niște scurtături. De exemplu, dacă ajungi devreme, să zicem până la ora 18:00, nu îți umple cardul cu bani de la credit point-urile din afara stadionului. Fii deștept și bagă-ți capul înăuntru și o să vezi că alea care se află pe gazon sunt goale.

La fel stă treaba și invers. Dacă deja e party și toată lumea e pe stadion evident că toate barurile sau credit point-urile vor fi pline. În loc să stai prea mult la coadă, mai bine dai o tură până afară să-ți reîncarci cardul sau stomacul. Poate că nu o să găsești locuri chiar în apropierea arenei, dar, crede-mă, sunt locații aproape goale. Spre exemplu, noaptea, pe la ora două, credit point-urile de lângă intrare sunt libere ca Andre la mare. Va trebui să faci un drum, da, dar nah, mai dai jos din kilogramele pe care inevitabil o să le pui pe tine la bar.

Dacă nu vrei să-ți verifici finanțele sau să-ți mai iei o băutură, ci pur și simplu vrei să ajungi mai aproape de scenă, nu trebuie întotdeauna să o tai prin mijlocul oamenilor. De exemplu dacă vrei să ajungi în fața scenei de lângă Sala Polivalentă, intră pe prima ușă de lângă scări și ieși afară la ultima. O să ajungi relativ aproape de scenă și nu va trebui să-ți ceri scuze că ai răsturnat șase doze și trei long drink-uri în drumul tău.

Apropo, dacă ești băiat, ai câștigat la loteria genetică. Cel puțin la Untold. Asta pentru că dacă vrei să mergi la baie, o să ai întotdeauna unde să mergi. Și nu mă refer la un pom iluminat de un sponsor în Parcul Central. Nu, chiar în băile din incinta stadionului sau sălii polivalente. De ce? Pentru că pisoarele sunt tot timpul libere. Nu toate, dar sigur găsești măcar unul disponibil. Nu-ți face griji dacă vezi cozi interminabile la băieți. Ei sunt mai rușinoși și așteaptă să stea la separeu. Întotdeauna am găsit loc liber la baie, în toate zilele, ceea ce spune mult la + 70 de mii de participanți.

Oamenii care s-au plâns despre puhoiul de lume și timpul de așteptare la cozi chiar sunt leneși. Poți să găsești scurtături și hack-uri peste tot prin festival. Trebuie doar să cauți.

Nu îți recomand să mergi cu prietenii la festival

Da, știu, sună ciudat. Cine vrea să meargă singur la un festival? O să te simți atât de lonely că vei începe să plângi pe scările de la Arenă. Și nu va fi din cauza muzicii. Dar, crede-mă, e mai bine să o arzi singur la un astfel de eveniment. În orice gașcă de prieteni există cel puțin un om care a venit pentru headlineri. Sau cel puțin vrea să prindă un DJ faimos doar de dragul de a se lăuda cu treaba asta. Din cauza lui o să ajungi „in the middle of the people” fără șansă de scăpare.

Și când ajungi acolo și încerci să-ți dai seama care au fost pașii care te-au adus în jurul unor oameni care cred că e o idee bună să-ți împodobești fața cu ochelari în formă de floarea soarelui, o să realizezi foarte repede că și dacă ai pleca tu singur și ți-ai lăsa prietenii, sigur nu o să-i mai vezi în seara aia. Pentru că nu există semnal sau 4G sau telegraf sau porumbei cu care să-i anunți unde te-ai mutat.

Cel mai bine e să nu te întâlnești cu ei, ca să nu ajungi unde nu vrei. Bagă o scuză super idioată. Spune-le că trebuie să te întâlnești cu o tipă sau că ți-a mâncat câinele biletul. Habar n-am. Fii creativ. Ideea e că așa o să poți să mergi unde vor urechile tale și nu o să fii nevoit să stai tot timpul în EDM.

Să nu mă înțelegi greșit, sunt și artiști faini la scena principală. De exemplu, anul ăsta m-au rupt băieții de la Golan, Nneka și concertul britanicului Kwabs, de care nu știam foarte multe înainte să-l văd. Dar chestiile cu adevărat interesante sunt de obicei la scenele secundare.

Și ca să ajungi la ele trebuie să scapi din mulțime, ceea ce e aproape imposibil. Mai merge dacă ești în tribune, sigur, dar dacă ești pe gazon, nu ai nicio șansă. E prea multă lume. Cred că nici El Chapo nu putea să scape de pe Cluj Arena de la Armin van Buuren sau Tiesto.

Și pe lângă muzică mai sunt și alte chestii nașpa dacă ești prins în mijlocul oamenilor:

Sparge orice minge gonflabilă pe care o vezi, dacă vrei să te simți bine

Nu credeam vreodată că voi merge la un festival și să dau peste o treabă mai enervantă decât vorbitul excesiv în timpul concertelor. Uite că m-am înșelat. Am mai văzut eu mingi gonflabile pe la festivaluri, dar erau două-trei și de obicei dispăreau după câteva piese, și nimeni nu știa unde s-au dus. La Untold zici că s-a spart conducta. Parcă toată recolta de pe plaja de la Neptun a ajuns la Cluj.

Habar nu am unde a luat naștere tradiția asta cu mingile gonflabile în publicul de la Untold. Poate cineva s-a gândit: „Hei, hai să jucăm volei colectiv la Untold pentru că de ce pula mea să lăsăm oamenii să se bucure de concerte?”. Sau poate cineva a zis: „Știi ce ar fi o idee bună? Să lovim oamenii în cap cu mingi gonflabile până se enervează”.

În orice caz, e incredibil de enervant să încerci să intri în filmul artistului și să te lovească o minge în cap. Nu e o lovitură insuportabilă. Chiar deloc. Dar e enervantă. Și ideea e că dacă ajunge la tine trebuie să o lovești mai departe. De multe ori am văzut oameni care din lipsă de dexteritate au lovit alți oameni direct în meclă. Funtold pe naiba.

Deci dacă mergi random prin festival și vezi un grup de oameni cu o minge sub braț, sparge-o. Dacă ei vor fi nervoși/supărați pe tine, uită-te în ochii lor și spune-le: „O fac pentru binele tuturor”. Nu te vor înțelege pe moment, dar cum ajung la main își vor da seama că ai dreptate. Și mai bine, așa vor mai rămâne doar 69 999 de oameni cu câte o minge gonflabilă.

Mănâncă de acasă, dacă vrei să rămâi cu niște bani

Bă, da, mâncarea e destul de scumpă. Cu nimic mai mult decât ceea ce vezi de obicei pe la festivaluri, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot e costisitor. Și când berea costă opt lei, trebuie să vii la show bine pregătit. Sfatul meu e să-ți angajezi un contabil privat, să-ți stabilească un buget clar. Altminteri ajungi să dai prea mulți bani și să te miri unde s-au dus.

Și da, localurile de lângă centrul Clujului și-au mărit prețurile pe meniu în perioada Untold-ului. Ce să-i faci? Trăiești în capitalism, la ce te-ai așteptat? De parcă nu încearcă tot omul să profite de pe urma unui festival din apropierea lui.

Mai bine cumpără-ți o conservă și o pâine de la magazinul alimentar și te-ai scos. Bagă în fața intrării. O să te saturi de combinația asta după primele două înghițituri, dar crezi că prietenii tăi vor să audă: „Hey, am dat 25 de lei pe un sushaorma. Era o combinație de sushi și shaorma. GE-NI-AL”? Nu, ei vor să audă povești despre cum te-ai pișat în spatele unui burger van în timp ce erai rupt în gură.

Și apropo de rupt în gură, oricât de beat ai fi, rezistă tentației de a mânca de la festival. Știi momentul ăla când vrei neapărat ceva la ghiozdan înainte să dai check-out? Ignoră-l.

Eu nu am reușit și am dat 50 de lei pe ceva mâncare mexicană. A fost excelentă, clar, dar am regretat banii a doua zi. Și decizia de a exagera cu sosul picant.

Bucură-te de tot ce presupune un festival care nu e organizat prin nu știu ce teren abandonat

Untold are loc în mijlocul orașului. Nu în ceva sat din depresiunea colinară. Ceea ce te face să te simți de parcă ești la un chef mai mare la tine în oraș, nu neapărat la un festival. E foarte fain să poți merge la un astfel de eveniment cu taxiul. Și după să mergi la after, într-un club din apropiere. Sau să bagi micul-dejun la un restaurant. Orice vrei să faci. Da, nu simți că ești unul cu Mama Natură, dar să știi că nu e rău să simți asfalt la picioare.

În plus, nu te simți de parcă ești la un festival pentru că e plin de polițiști peste tot. Asta pe lângă oamenii de la firmele de securitate. Și jandarmii. Anul acesta organizatorii au venit cu măsuri de securitate sporite, pentru că se tot vorbea de un atentat terorist. Cu toate că singurul atentat terorist a fost la main stage.

Pentru un om care s-a plimbat cu o doză în mână prin parcul ăla înainte de festival, mi-a trebuit ceva vreme să mă obișnuiesc cu polițiștii care treceau pe lângă mine și nu ziceau nimic. De obicei mă legitimau. Acum nu aveau treabă. A fost ciudat, dar nu la fel de ciudat ca momentul în care m-am întâlnit cu Emil Boc și mi-a zis „Distracție plăcută”, înainte să meargă să-și caute soția prin mulțime.

Alege scenele secundare și o să găsești muzică la care nu te-ai aștepta la Untold

Oamenii care zic că nu sunt trupe sau artiști faini la Untold au nevoie de ochelari. Asta ca să citească mai bine numele scrise cu un font mai mic pe afiș. Dacă ai o părere bazată doar pe headlineri, e clar că ai pierdut ideea. Anul acesta am prins o tonă de trupe faine. Unele de care nici nu am auzit până acum, cum ar fi FKJ, un tip care a cântat pe scenă la chitară, clape, MPC și bass. Într-o singură piesă. Mă așteptam să scoată la un moment dat și un kazoo și ajungeam în extaz. Poate data viitoare.

Asta a fost la Daydreaming, o scenă dedicată unei muzici mai chilleanu și experimentală. Aveai ceva pentru indie-ul din tine la Forest, unde au cântat artiști ca Moonlight Breakfast, Otherside, Belau, Akua Naru și mulți alții, mult techno și minimale la Galaxy, rap și dubstep la Alchemy. Practic, cam tot ce ai nevoie la un festival.

Și chestia cu adevărat faină e că de obicei publicul care era la Cluj Arena nu prea venea la scenele secundare. Doar la Hodor. Acolo era plin, dar e de înțeles de ce.

În rest, aveai destul loc să te tripezi pe ce muzică voia suflețelul tău. Deci stai liniștit, e destulă diversitate și la Untold. Nu trebuie să-ți faci griji că o să-l asculți doar pe Tiesto, în timp ce vei fi atacat constant cu mingi gonflabile.

