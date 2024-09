​Cele mai dubiose lucruri pe care și-au spart studenții banii de bursă

Prima oară când obții un

credit pentru studenți e cam ciudat. Ai auzit tot felul de chestii despre studenți săraci care subzistă cu conserve de fasole ani de zile. Și deodată te trezești cu cea mai mare sumă de bani pe care ai avut-o vreodată în contul bancar, fără să ți se pună alte întrebări. Dacă ești isteț, îi ții deoparte pentru chirie și facturi. Dar ești student, deci nu ești prea isteț, așa că îi cheltui pe toți într-un singur weekend și apoi te rogi de ai tăi să-ți dea bani tot restul semestrului.

Unii oameni nu se descurcă deloc cu banii, alții sunt de-a dreptul dezastruoși. Iată cele mai cretine lucruri pe care și-au cheltuit studenții creditele.

Marc, 24 de ani

Odată, am cheltuit toate cele cinci sute de lire din împrumut într-o singură noapte. S-a întâmplat într-o excursie cu clasa la Amsterdam în anul doi. Cumpăram de băut pentru toată lumea, veneam mereu la masă cu tava plină de shoturi. Am cumpărat și coca de la cineva de pe stradă. Abia a doua zi am realizat ce am făcut, când mi-am verificat contul. Foarte rar mi se întâmplă să uit ce-am făcut, dar noaptea aia a fost haos.

Cel mai nasol a fost că trebuia să plătesc chiria a doua zi. Nu mai aveam fonduri deloc. Am aplicat pentru o bursă de urgență la facultate. M-au întrebat care era motivul și le-am zis că am cheltuit iresponsabil și acum nu-mi permiteam să plătesc chiria.

Mi-au zis că trebuia să le furnizez datele contului bancar. Nu le venea să creadă că am fost atât de prost. A fost ca o palmă care m-a trezit la realitate. Până la urmă, mi-au dat niște

bani de urgență, dar m-au obligat să merg la consiliere ca să-mi rezolv problemele cu cheltuitul banilor iresponsabil. M-am dus la o ședință de terapie de grup. Dacă am învățat ceva din ea? Nu. Tot așa am rămas. La finalul facultății, mă știa toată lumea drept tipul cu datorii. Acum lucrez în Finanțe.

Lisa, 24 de ani

În liceu și generală n-am avut niciodată

bani de dat pe haine, așa că imediat ce am pus mâna pe credit, nici nu mi-a trecut prin cap să economisesc banii. În ziua în care am primit împrumutul, am înnebunit și i-am cheltuit aproape pe toți la Topshop. În noaptea aceea am comandat și mai multe haine online. A trebuit să mă rog de ai mei să-mi dea bani de chirie. La scurt timp după asta, am aflat că existau locuri în care puteai cumpăra fără să plătești pe loc. Așa am ajuns să fac cumpărături în H&M, unde puteai plăti peste o lună, deși știam că nu mai aveam deloc fonduri. Toată chestia s-a terminat cu o scrisoare pe care au primit-o ai mei de la H&M, în care erau anunțați că în luna respectivă mă vor târî la tribunal pentru că nu reușisem să plătesc rata de 17 lire din datoria mea. Și toate astea pentru o căciuliță cu moț și o fustiță plisată.

Jonathan, 28 de ani

Se poate spune că sunt dispus la dezvoltarea de dependențe. Și, într-o noapte, la facultate, am fumat câteva jointuri cu un tip. De acolo am luat-o în jos. La început, nu dădeam mult pe iarbă, maxim douăzeci de lire pe săptămână, și fumam doar în weekenduri. Dar pe parcurs, am ajuns să cheltui patruzeci sau chiar optzeci de lire pe iarbă într-o săptămână. Mă trezeam, îmi făceam un cui și începeam să fumez. Fumam câte zece jointuri pe zi.

Uneori, când luam banii la sfârșitul lunii, trebuia să aleg între mâncare și iarbă. De obicei câștiga iarba, așa că stăteam câte două zile fără să mănânc mai nimic. De obicei jucam jocuri video ca să uit de foame. Știu că tânjeam la ciocolată, cipsuri, pizza și burgeri, porcării din astea de care ai chef când fumezi iarbă. Până atunci mă descurcasem foarte bine la Chimie, aveam numai note bune la examene. Dar din cauza fumatului, am rămas cu restanțe. Nu-mi mai păsa nici de mine, nici de job, nici de familie. Îmi pierdusem total motivația și chestia asta mi-a futut viața. Din fericire, am reușit să depășesc perioada aia oribilă.

Alan, 20 de ani

Cred că era într-o luni. Tocmai primisem împrumutul și am vrut să ies cu un prieten să luăm niște beri, dar peste tot era închis. Ne îndreptam spre casă, când am trecut pe lângă un tip care ne-a dat un flyer care îi făcea reclamă unui bar mișto cu „multe fete “. Am dat zece lire și am intrat.

Ne-am trezit singurii doi tipi într-un club de striptease cu vreo opt fete care se plictiseau de moarte. Le-am zis că tocmai primisem împrumutul pentru studenți și gagicile au cerut toate de băut. Așa s-a dus prima sută de lire. Apoi am cumpărat un rând de tequila și am fost târât într-o cameră unde două fete au dansat pentru mine. Una dintre tipe m-a întrebat dacă vreau pachetul VIP. M-au dus sus, unde aceleași dansatoare s-au tăvălit pe podea și s-au lins, în timp ce-și zvârleau chiloții cât colo. Un show nemaipomenit pentru luni noaptea. Eram atât de beat încât probabil au profitat de mine. Am rămas fără niciun ban tot restul semestrului, dar, sincer să fiu, a fost una dintre cele mai tari nopți din viața mea.

George, 18 ani

Am văzut cu prietenii filmul

The Secret Life of Pets

și apoi ne-am dus la McDonalds. Nu aveam destui bani pentru un meniu normal, așa că am luat un Happy Meal, care a venit la pachet cu o jucărie din Secret Life of Pets. Nu știu cum s-a întâmplat, dar am intrat într-o competiție tâmpită cu prietenii ca să vedem cine completează primul tot setul de jucării. Se apropia sfârșitul semestrului, iar noi mergeam la McDonalds în fiecare zi. Când mi-a venit împrumutul, am început să-l toc sistematic pe Happy Meals. Mă simțeam gras și unsuros și începuseră să-mi iasă coșuri. Dar a meritat: am câștigat. M-am oprit doar când au ieșit de pe piață jucăriile alea. În schimb, am continuat să-mi iau Happy Meals. Chiar ieri am mâncat două.

