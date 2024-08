M-am dus la un curs despre nutriția energetică și-am dat de reiki tracic

„Rise and shine! Astăzi planetele sunt aliniate și rămâne să ne întâlnim la ora 18 la Hotel Perla”, mă anunță un mail primit la 8.47. „Oh boy”, falsez un ton entuziast, „abia aștept să merg la cursul de azi despre nutriție energetică!”. Chestia e că în ziua de dinainte m-am culcat devreme, așa că I’ve risen and shined încă de la 4 dimineața. Oare o nimeresc la fel oamenii la nutriție cum m-a nimerit mesajul lor automat cu programul?

Cursul gratuit era ținut de Florentina Gionea. În 2010, Florentina visa să fie next diva. Într-o engleză de Videle, în 2012 zicea că „Almost all the time Univers or God, depends how you wanna call it, send you messages. It is up to you if you take them or ignore them”. Câteva luni mai târziu, credea că a reparat conexiunea la serverele băncii ei datorită rostirii „Tatăl nostru”.

Din 2013, s-a transformat în blogăriță vegetariană cuantică. Practic, atunci și-a găsit scara umană pe care trebuie să urce pentru a ajunge un om de succes. Adică, serios, să n-ai 30 de ani și să apari la Antena 3 ca om care oferă păreri e ceva, nu? Zilele următoare, Gionea mai găzduiește cursurile „Ești Singură? Afla Cum Să Atragi Bărbatul Visurilor Tale”, „Deschide-te către o relație împlinită” și încă o tură de nutriție energetică. Femei singure, credule, dar nu sărace. Într-un cuvânt, vulnerabile. Publicul perfect.



Video via Florentina Gionea / YouTube.

Conferința n-avea nicio legătură cu nutriția, de fapt

Ajung în sala de conferințe a hotelului Perla din Timișoara. E aproape ora 19. În spatele meu, niște oameni care se cunosc au venit în grup. Discută despre uleiuri. O tipă își întreabă amica dacă a cumpărat doar pachetul standard, sau unul care părea că sună mai premium. „Da’ care-i diferența?”, întreabă un tip. „De câteva milioane!”

Peste câteva minute, începe cursul. „V-am pregătit o mare surpriză”, ne anunță Florentina. „Prăjituri?”, glumește cineva din public. „Ăsta e curs despre nutriție energétică, fără prăjituri”, îi răspunde altcineva, tot din public. Prezentarea începe cu discuții despre chakre, aure și centrii energetici ai corpului. Nu cred că trecuseră cinșpe minute, și deja îmi era clar că momentul cu prăjiturile va fi singura discuție despre nutriție ce va avea loc în seara asta.

O brunetă din fața mea, la două scaune mai la stânga, deja a terminat de umplut o pagină cu lecții importante. Gionea zice despre conceptul de nutriție energetică, că „e unul nou, pe care eu l-am inventat și la care lucrez de mai mulți ani”. N-o să te trec prin tot ce am învățat acolo, dar mica mea revoltă internă, din cauză că prezentarea e axată doar pe „energetică” și deloc pe „nutriție”, se transformă în renunțare, amuzament și acceptare. Deja merg la atâtea cursuri de genul ăsta, încât simt că ating nirvana.

În creierul românului, gândirea magică e inoculată de generații. „Dacă în medicină avem mai multe ramuri”, ne convinge gazda, ele tratează „efectul, și nu cauza”. Genul de mentalitate sănătoasă din cauza căreia mor oameni. Pentru Florentina, însă, explicația e simplă. „Ceea ce credem noi așa ni se și întâmplă. De ce la unii oameni funcționează medicina alternativă, iar la alții nu?”. Sala identifică bine cauza, care-i lipsa de credință. „Dacă nu crezi, energia plantelor nu are cum să funcționeze”. Așadar, române cu gândire magică, trebuie doar să crezi! Pe același principiu, poate-l vei readuce la viață și pe Moș Crăciun. Nu ar fi frumos?

Vampirii energetici există, iar România va fi casa spirituală a Universului

Fotografie de autor.

Se scurg cam 45 de minute, așa că ne apropiem de pauză. Se ia prima tură de întrebări din public. Un tip din stânga mea întreabă dacă există vampiri energetici. „Da, da. Există și povestim în a doua parte despre asta”, află de la prezentatoare. „Și cum pot fi alungați?” e o curiozitate a altcuiva, care nu mai află cheia de la aceeași persoană, dar încerc s-o ajut, în mintea mea: „usturoi energetic”.

Omul nu primește răspuns, deoarece Florentina se grăbea să ne spună despre oferta de azi. O carte audio cu discuții și meditații, un jurnal alimentar „unic în România”, precum și cartea scrisă de orator. 125 de lei în loc de 195, dar nu înainte de a ni se citi două-trei testimoniale ale unor oameni entuziasmați. Pauză.

Încărcat de informație, îmi iau o bere de la butic și dau o tură pe strada paralelă și pe cele perpendiculare, ca să-mi reechilibrez zenul. Mă întorc, iar vecinul de pe scaunul din stânga are carte. Nu știu dacă și audiobook. Dar probabil că da, că dacă și-așa ai da 35 de lei pe ea, de ce nu 125 pe tot?

Gionea ne vorbește despre pacienții ei, despre jocuri pe telefon și relaxare. Se află și adevăruri prin ce spune ea, că trăim vremuri destul de nasoale pentru psihicul uman. Nu mă feresc să recunosc că și eu mă lupt ocazional cu tentația internetului. Pe parcursul prezentării, mai apar întrebări. „În următorii ani, România va fi casa spirituală a universului”, susține prezentatoarea, la un moment dat. Vecinul din dreapta, de peste culoar, pufnește într-un râs nazal, grohăit. Cred că e singurul care a venit aici fără vreo dorință de shopping.

În rândul din spate-dreapta mea sunt niște doamne care notează de zor. Fiecare are carnețelul ei. Mai scot ocazional câte o interjecție, în momentele-cheie ale discursului.

Când ni se povestește despre tehnica împământării, o altă participantă e nedumerită. „Cum adică îi dau comandă creierului?”, întreabă ea, înainte de o meditație. Nu știu dacă meditația ce a urmat i-a răspuns la întrebare. Tipul de lângă mine înregistrează comanda către creier cu video și lumină. Probabil că n-a auzit de voice recording. Ori asta, ori vrea să sporească cu lumină energia pozitivă din sală.

Fotografie via iubimsagatim.ro.

Trec zeci de minute de anecdote, platitudini și pseudoștiință. Dar totul e împachetat în chestii care sună a știință plus credință, așa că e OK. Ca de multe ori, cea mai bună parte a unei mese e desertul. Radiestezia e o tehnică folosită de vechii daci, când căutau apă. Tracii făceau reiki. Reiki tracic, da. „S-ar putea să nu avem sufletul întreg”, mai zice Florentina. Sau poate capul.

Cărțile scumpe devin mai ieftine când le compari prețul cu altceva

Către final, ne sunt prezentate din nou prețuri. De data asta, pentru cursuri viitoare. 350 lei vs. 2 050 lei e o afacere „pe care n-o puteți refuza”, spune Gionea. Al doilea e un calcul făcut de energonutriționistă din „prețuri de pe net”, iar primul e prețul oferit de ea pentru ceva curs premium, pe data de 7 februarie. Se sondează sala. Cam șapte persoane ar veni pe 7 (cifră magică!). Înainte, însă, sunt proiectate niște videouri cu oameni „de succes”, după cum îi descrie gazda, atât din Timișoara cât și din țară. Partea amuzantă e că cei prezentați sunt lideri și oameni de succes, dar nimeni n-are un amărât de trepied când filmează clipurile astea de promovare. Totul e mișcat, ca la cutremurul din ‘77.

O ultimă încercare de a mai convinge lumea e Gina, o tipă slabă și palidă. Gina e poftită în față, să-și spună povestea. A fost diagnosticată cu poliartrită reumatoidă. „Te rog să spui prin ce ai trecut înainte și cum s-au rezolvat lucrurile pentru tine”, o îndeamnă Florentina. Gina își prezintă mărturia miraculoasă. Sunt cinci ani de când nu putea să meargă, când a intrat pe cabinetul energonutriționistei. Acum, poate. Sala aplaudă. Trebuie doar să crezi. Gina se întoarce la masa de la intrare, unde oamenii se pot înscrie la cursul din 7.

O regulă de bun simț spunea că dacă cineva face mai mulți bani din cursuri despre ceva decât practicând acel ceva, probabil că ai de-a face cu un șarlatan. Oamenilor le place de alți oameni care vorbesc frumos și le spun exact ce au nevoie să audă. Poți, crede, e simplu. Te-am rezolvat, dă 300 de lei, ține o carte și-o diplomă!

O zi mai târziu, primesc un nou mail. „Reminder Conferința Gratuită Secretele unei Relații Împlinite” se intitula, și tot cu „Rise and shine!” începea. Am zis pas.