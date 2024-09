M-am lăsat pe mâinile unei antrenoare de sex timp de o săptămână

„Când nu mai ai nimic de ars, trebuie să-ți dai foc.” E un vers din piesa „Your Ex-Lover Is Dead” de la Stars, precum și principiul care-mi guvernează viața romantică. M-am simțit inspirată să-mi renovez viața, dar n-aveam chef să fac curat, să-mi organizez finanțele sau să reciclez, într-un final glorios, colecția crescândă de sticle de vin care zac precar în vârful frigiderului. În schimb, aveam să-mi las viața sexuală în mâinile unei femei pe care n-o mai cunoscusem niciodată.

Sunny Rodgers, sexolog clinician și antrenor de sex atestat scrie la ea pe site că scopul ei e să „salveze lumea, orgasm după orgasm”. I-am scris s-o întreb dacă ar fi interesată să-mi micro-gestioneze viața sexuală timp de o săptămână și mi-a răspuns: „O să fie DISTRACTIV.”

Sunt singură, deci viața mea amoroasă e un amestec robust de masturbare și, gen, sex de două ori pe săptămână. Drept urmare, sfaturile lui Rodgers urmau să se aplice atât la partide de sex (dacă avea să se ivească prilejul) și auto-satisfacere. Înainte să înceapă săptămâna, am pălăvrăgit cu Rodgers despre fanteziile mele și despre chestiile pe care clar nu-s dispusă să le fac. În baza conversației noastre, ea a pus la punct un itinerariu de o săptămână, pe care să-l urmez. Uite cum a mers.

Ziua unu: Bea suc de ananas pentru un vagin gustos

Într-o zi în care știa că am o întâlnire – una despre care bănuiam că o să implice sex oral – Rodgers m-a instructat să beau suc de ananas, pentru ca vaginul meu să aibă gust de fructe, infuzându-mi astfel viața sexuală cu o aromă îndrăzneață și vibe-uri tropicale. Cu câteva ore înainte de ora la care stabiliserăm că ne întâlnim, am dat pe gât o doză de suc de ananas și am avut arsuri stomacale instant. Ananasul e foarte acid! M-am rugat ca vaginul meu să aibă gust de piña colada, astfel încât să merite disconfortul.

Când am ajuns la mine după întâlnire, sexul oral pe care-l prevăzusem a avut loc, dar am fost eu prea nesigură pe mine să-l întreb dacă am gust de ananas. Nu puteam să-l întreb înainte, pentru că nu voiam să-l setez să fie părtinitor cu confirmarea; nu puteam să-l întreb după, pentru că am adormit imediat (cea mai bună mișcare sexuală a mea). A doua zi, mi s-a părut prea dubios să-i dau SMS: „heeeeeeeei, m-am simțit super aseară ;) a app vaginul meu avea gust de vagin pe dinăuntru hai ne auzim!!” El n-a menționat nimic, deci sunt sigură că totul avea gust ok, dar poate nu aducea neobișnuit de mult a ananas. Aveam, însă, nevoie de răspunsuri, așa că am luat trei Dicarbocalmuri anticipat și-am mai dat pe gât o doză. După câteva ore, m-am gustat singură. Am reperat niște unde de dulceață și câteva note mai lemnoase, dar niciun strop de ananas.

Ziua doi: Admiră-te în oglindă

Azi Rodgers m-a pus să găsesc trei chestii care-mi plac mult la corpul meu. Deși am destul de multă încredere în mine în viața de zi cu zi, există un motiv pentru care n-am nicio oglindă la mine-n cameră: ori de câte ori îmi examinez corpul prea atentă, mă fixez pe chestiile care nu-s în regulă. Faptul că genunchii mei seamănă cu niște fețe zâmbitoare de bebeluși, smocul ăla de păr de pe gât, semnele lăsate de coșuri de-a lungul maxilarului, faptul că am sâni de forme diferite, niciunul dintre ei nefiind rotund.

Acasă, la Philadelphia, am stat goală în fața oglinzii și m-am studiat, contorsionată în poziții inspirate de Bella Hadid. Nu puteam să stau normal. Mi-am ridicat fundul și mi-am supt stomacul. Ce-mi place? Am făcut câteva genuflexiuni, ca să mai câștig niște timp. Mi-am plimbat mâinile peste talie și am simțit cum devine concavă, apoi conveză. Asta mi-a plăcut. Mi-am scos vârfurile degetelor de la picioare înainte și mi-am admirat forma gleznelor; și de ele mi-a plăcut. Acum mai aveam nevoie doar de o a treia chestie. M-am apropiat de oglindă și am decis să fie buzele, pline și roșii de la cât le tot mușc. Am făcut botic. A intrat câinele în cameră, să vadă ce se-ntâmplă.

„Rocky, mare noroc ai că ești câine”, i-am zis. El s-a bășit.

Ziua trei: Examinează-ți vulva, labiile, clitorisul și punctul G cu o oglinjoară

Se pare că dacă tragi în sus de partea din față a vaginului și ții sub tine o oglinjoară poți să-ți vezi punctul G, pe care Rodgers îl descrie drept „moale și cu textură de burete”.

Eram sceptică. Când m-am băgat înăuntru, nu prea am reușit să văd ceea ce descrisese ea drept punctul G, dar, uau, a fost o revelație să intru în toate cotloanele și să sap pe-acolo. Nu-mi văd niciodată vaginul pe interior, și fix de-aia îmi place atât de mult ideea de cameră video pe pulă.

Aș recomanda exercițiul ăsta oricui are vagin – strict ca experiență educativă. Cu toate astea, nu m-a făcut să mă simt mai sexuală; mai degrabă mi-a amintit cât de terifiant e să ai un corp, unul cu găuri și coridoare și părți întunecate pe care nici nu poți să le vezi, nici să le controlezi.

Secretul m-a excitat cumva, dar toți câinii ăia m-au distras. Voiam să mă împrietenesc cu ei.

Ziua patru: Masturbare fără penetrare

„Masturbează-te! Dar doar prin stimulare externă, fără penetrare”, mi-a zis Rodgers pentru ziua patru. „Folosește-te de exercițiul ăsta ca să explorezi locul unde s-ar putea afla celelalte zone erogene ale tale – în spatele coatelor, după genunchi, pe spatele urechilor, după degetele de la picioare, unde-or fi. De multe ori, oamenii se excită de la atingeri moi în zone arareori atinse.”

Am aprins o lumânare și m-am dezbrăcat. Mi-am poziționat silueta lui Drake din carton, în mărime naturală, în așa fel încât să facem contact vizual. Am pipăit. Am început cu suspecții de serviciu: sâni, gât, interiorul coapselor. Plăcut, ca de-obicei. Componenta „fără penetrare” a exercițiului m-a frustrat și, sincer, m-a demoralizat, dar am înțeles ce voia Rodgers să spună. Era ceva satisfăcător la a-mi locui și a-mi extinde dorința, a o cunoaște fără să o satisfac, de fapt, niciodată cu totul.

Mi-am plimbat mâinile peste tot și am ajuns la interiorul coatelor, cum sugerase și ea; a fost plăcut. Nu m-am gândit niciodată că-s genul de tipă care se excită la urechi, dar și spatele urechilor s-a simțit minunat. S-ar putea ca, pe viitor, să îndrept mâinile altora spre zonele astea două.

Femeia care s-a ocupat de viața mea sexuală. Fotografie obținută prin amabilitatea lui Sunny Rodgers

Ziua cinci: Stimulare secretă

Rodgers m-a pus să mă masturbez în secret în locuri cotidiene; habar n-avea că am mai făcut asta de nenumărate ori înainte, inclusiv în timp ce mi se făcea poza pentru pașaport.

„Folosește-ți chiloții cu vibrator ca să faci sex în secret cu tine însăți astăzi”, mi-a zis. „Promite-ți că o să-i dai drumul cel puțin de trei ori – și o dată într-un loc public. Ai răbdare, ca să vezi dacă secretul ăsta te excită sau te stresează. Dacă te vezi cu vreun tip dispus să facă asta azi, poate îi permiți partenerului să preia controlul uneia dintre sesiuni.”

După ce m-am oprit un pic ca să-mi închipui cum ar fi cu un partener indispus („Credeam că mi-ai scris pentru networking; nu vreau să am nimic de a face cu asta!”) m-am decis că exercițiul ăsta ar fi mai distractiv pe cont propriu. Am scos bătrânii chiloți cu vibrator, mi i-am pus și m-am plimbat prin parcul McCarren, în timp ce simțeam minunatele vibrații. Secretul m-a excitat cumva, dar toți câinii ăia m-au distras. Voiam să mă împrietenesc cu ei. În cele din urmă, am găsit un loc mai izolat sub un copac și mi-am permis să mă bucur de excitație. Am fugit acasă să termin în intimitate, pentru că încă sunt prea stresată să am orgasm în public, mai ales într-un cartier în care șansele să dau nas în nas cu un fost, un tip cu care m-am cunoscut pe Tinder în 2011 sau un aproape-amic cu care n-am ieșit niciodată la bere sunt 100%.

Ziua șase: Iubirea de sine

„Astăzi poți să te masturbezi cu penetrare. Dar, spre deosebire de majoritatea sesiunilor de masturbare, cu asta să nu te grăbești, să fie senzuală”, mi-a zis Rodgers. „Începe cu o baie cu spumă și un pahar de vin. Seduce-te, seduce-ți simțurile! Permite-mi să-ți prezint o practică sexuală din ce în ce mai populară – Kareeza, care e plăcerea călătoriei sexului, nu neapărat a rezultatului.”

Cu alte cuvinte, scopul la Kareeza nu e ejacularea sau orgasmul, ci mai degrabă o mai bună înțelegere a propriului corp și a procesului de excitație. Nu e la fel ca edging-ul, care mi se pare mai sinistru. Mi-a luat nici mai mult, nici mai puțin de 30 de minute să trec peste presiunea să „mă bucur de asta!!!”, dar odată ce am trecut peste, experiența Kareeza chiar a fost delicioasă și, da, romantică. Romantismul pe care l-am simțit față de mine însămi a fost cel mai pasional. Are sens: persoana care locuiește într-un anume corp e cea mai în măsură să-l seducă.

Ziua șapte: Maria rebela

Deși mi-am petrecut toată săptămâna cunoscându-mă mai bine, Rodgers m-a sfătuit să închei săptămâna cu dezvoltarea unei persona complet noi preț de o seară. Mi-a spus că asta o să mă ajute să iau contact cu fanteziile mele. Dintr-un motiv sau altul, ea mă percepuse drept o tipă drăguță, prezentabilă și „curățică” atunci cînd vorbisem pe Skype, așa că a vrut să probez o persona de tipă rebelă – adică să mă îmbrac în haine închise la culoare, seducătoare, să-mi aleg un nume nou și să mă așez la un bar, unde să mă dedic cu totul noii mele identități, în eventualitatea în care aveam să vorbesc cu cineva.

Mi-am ales numele de Lucille și mi-am pus o fustă nepotrivit de scurtă (cu vedere completă la chiloți când mă dau jos din mașină) și o bluză decoltată. M-am dat cu gloss mov închis și cu mai mult rimel. Mă îndreptam către Aeroportul Newark, ca să iau un avion către Bangkok. Din lumea asta, dar nu cu totul, aeroporturile sunt locurile perfecte să-ți asumi o nouă identitate. (După ce treci de pază, desigur; vreau să fie foarte clar că nu încalc legile.) Ești înconjurată de străini hărtăniți, mulți dintre ei beți, toți dispuși să creadă orice – că avionul lor chiar are o întârziere de doar 15 minute, că excursia asta la Paris va fi cea în care Jean-Luc se decide, în cele din urmă, să-și părăsească nevasta, și că eu sunt Lucille.

Nu-s sigură dacă mă excita joculețul sexual sau mirosul de cârnat pe grătar, dar o simțeam.

Am ajuns la aeroport cu cinci ore mai devreme (Lucille ar fi ajuns pe muchie, dar Maria se ducea în Tailanda și n-avea absolut nicio intenție să fută meciul ăsta) și am trecut lejer de securitate. M-am postat la o caricatură de cârciumă irlandeză și am examinat peisajul, să văd dacă e vreo persoană simpatică cu care să stau de vorbă. Eram emoționată, dar și excitată – nu-s sigură dacă mă excita joculețul sexual sau mirosul de cârnat pe grătar, dar o simțeam.

Rodgers pune adeseori cuplurile căsătorite – care „încă se mai iubesc, dar au încetat să se mai placă unul pe altul” – să facă exercițiul ăsta; se cunosc la bar, ca străini, chestie care, speră ei, o să re-injecteze pasiunea și intriga în relația lor altminteri monotonă.

Era un tip care stătea singur la bar; toți ceilalți tipi erau fie cu familiile, fie cu iubitele, iar Lucille o fi rea, dar nu-i atât de rea. Mi-am comandat un Jameson sec, cu gheață, și mi-am jurat să stau de vorbă cu tipul singur, care părea să aibă pe la 40 de ani și să fie foarte bine hrănit, odată ce-l terminam. Nu se uita la mine și nici măcar n-avea vreunul dintre genunchi îndreptați spre mine, semnul după care mă iau eu ca să evaluez dacă o persoană e interesată. (Poate că nu se uită, dar dacă are corpul orientat spre tine, aia e.)

„Hei, ce faci? Eu sunt Jessica”, am zis. CĂCAT. Jessica?

„Hei, încântat de cunoștință”, a zis. Am zâmbit. În timp ce încercam să găsesc o întrebare imbecilă pe care să i-o pun, a început să-i bipăie telefonul și, până să-mi vin eu în simțiri, el era pe FaceTime cu toată familia: doi copii mici, un câine și nevastă-sa.

Mi-am comandat cartofiori la cuptor și m-am mutat la o masă în fața unui televizor din care urlau reluări la The Steve Harvey Show.

Concluzii

Se întâmplă incredibil de rar ca oamenii să ia măsuri active să-și îmbunătățească viața sexuală, cum fac, poate, cu fitnessul și cu cariera. Faptul că nici nu mai ÎNCERCASEM să-mi văd vaginul pe dinăuntru înainte de experimentul ăsta mă cam supără, drept să spun; mă bucur foarte mult că m-a rugat femeia asta pe care n-o mai cunoscusem niciodată să fac așa ceva – mi-aș fi petrecut fix la fel de mult timp zgândărinu-mi o coajă de pe gleznă sau dând refresh la Snapchat – să-mi explorez tot restul corpului, într-un fel la care nici nu mă gândisem vreodată: atentă, senzuală, cu compasiune.

Poate că vaginul meu nici n-are cum să aibă gust de ananas. În fine. La urma urmei, scopul exercițiului ăluia nu era să îmbunătățesc aromele corpului meu de dragul vreunui tip. Gestul de a încerca chestii ciudate și neașteptate – de a-mi construi o identitate aparte și de a-mi da voie să o locuiesc – îți dă un plus de entuziasm în viața sexuală, pentru că sparge rutina, banalitatea și toate forțele care fac sexul să fie de căcat.

Sex Machina e o rubrică extrem de personală, care explorează intersecția dintre sex, romantism și tehnologie.