M-am plimbat prin stațiunile părăsite de la mare, să văd de ce se mai duc românii acolo

Dacă citești materialul ăsta, probabil că ți s-a luat și ție de Vama Veche din n motive pe care nu le mai înșir. Și probabil că în Mamaia ai ajuns ultima oară la o petrecere de burlaci, care ți-a dat o gaură monstru în buzunar, de nici măcar mahmureala n-ai putut să ți-o dregi cum trebuie.

Între extremele astea două, Vama și Mamaia, care au ajuns mai asemănătoare decât ne-am dori cu adevărat să credem, există însă un întreg litoral despre care nu auzi aproape nimic. Hai, poate, din când în când, mai apare câte o știre cu o gașcă de politicieni care pun de o chermeză în Neptun. În rest, însă, pentru mulți dintre noi, Saturn, Venus, Jupiter sau Cap Aurora sunt doar niște locuri obscure cu nume bombastice.

Asta în ciuda faptului că, cel puțin pe booking.com, gradul de ocupare în Venus și Saturn, pentru weekendul 4-6 august, e de aproximativ 95%, iar în Jupiter e de 100%. Sigur, în afara bulei tale se desfășoara lumea în toată tristețea și frumusețea ei.

Așa că m-am dus și eu să aflu de ce ar alege tinerii să meargă la mare în stațiunile asta și să descopăr ce plaje secrete și exotice ascund ele. Sau dacă.

Jupiter, Cap Aurora

Saturn

Am început turul cu mastodonții din Saturn. De altfel, majoritatea stațiunilor din grupul ăsta au în comun chiar chestia asta: megahotelurile, genul ăla de construcții comune și pe litoralul bulgăresc. A doua chestie pe care o au în comun sunt cârciumile decrepite, aglomerația și mizeria, dar asta e deja altă poveste.

În Saturn, plaja era plină ochi, muzica urla de la o cârciumă goală cu flori de plastic, iar eu am oprit-o pe Nicoleta, de 32 de ani, s-o întreb de ce a decis să vină tocmai aici, și mi-a răspuns scurt: „N-am decis, așa am avut bilet de la sindicat”.

N-am rămas prea mult în Saturn. Pur și simplu nu a existat nimic pe care să îmi cadă ochii, nici măcar un loc drăguț unde să beau o bere. Saturn e oficial cea mai generică plajă din România. Pozele din Saturn ar trebui să apară în căutări după sintagma „plajă românească”, pentru că este cel mai tipic și ordinar exemplu posibil.

Ce nu mi-a plăcut: Că arăta ca-n vederile din arhiva bunică-mii, aglomerația și sentimentul deprimant că ai ajuns în Slobozia stațiunilor de la mare.

Ce mi-a plăcut: Nimic. Sad face.

Venus

În Venus, câțiva kilometri mai încolo, am coborât pe plajă, trecând printr-un labirint de tarabe cu colaci, ochelari de soare și gunoi, și m-am proptit la o cârciumă uriașă, cu terasa pe mai multe nivele, unde, la una dintre mese, o bere terminată pe jumate tot aștepta un ospătar care s-o debaraseze.

Am așteptat și eu același ospătar, dar n-a apărut niciodată, nici măcar în aria mea vizuală, așa că am coborât la un băruleț de pe plajă, unde am comandat un fresh de portocale, pentru care barmanul a trebuit să se ducă să cumpere portocalele de la o alimentară din vecinătate. Preț: 12 lei, ca-n centrul vechi din București. Dar hei, măcar nu era la sticlă.

Pe plaja ultra-super-full (dar cu un relief interesant, mi-am imaginat-o pentru vreo două secunde goală, fără șezlonguri, ci poate doar cu niște umbrele de stuf și arăta chiar bine), am întrebat câțiva tineri ce caută acolo, în loc să petreacă în Vamă sau la Mamaia.

VICE: E prima oară când vii aici?

Mircea, 33 de ani: Am mai fost odată acum doi ani, am doi copii mici, unul de un an, unul de trei ani și special pentru ei am venit. E mai liniște. Am fost și la Costinești, și n-a fost bine, e aglomerat. Și ne place, cazarea e ok, avem aici un loc amenajat pentru copii. Stăm șase zile.

Nu-ți lipsește distracția?

Deocamdată nu-mi lipsește nimic, suntem foarte mulțumiți, nu e gălăgie și sunt mulți copii mici. E drept că seara, noi ca adulți nu prea avem ce face, dar copiii merg la locul de joacă. Și asta e important. Prețurile sunt cam mari, dar asta e.

Unde v-ar plăcea să mai mergeți în vacanță?

Am vrea să mergem la anul la greci sau la turci. Înainte de copii am fost și la Mamaia, și ne e cam dor de petrecerile de acolo, dar cu copii mici nu se poate, doar să vii cu bona după tine.

VICE: De ce ai venit aici?

Mihaela, 19 ani: E o stațiune mai liniștită și o am și pe cea mică – are un an. Stau șapte zile. Am venit aici pentru că e un loc liniștit și nu așa agitat ca în Mamaia.

Cum ți se pare, comparativ cu Mamaia?

Acum doi ani am fost acolo ultima oară și era mult mai aglomerat decât aici. Aici prețurile nu sunt chiar mici, și nu îmi place că hotelul n-are ieșire directă la plajă și trebuie să ocolesc mult. În Mamaia mi-e dor să merg, da, dar doar eu cu prietenii, fără copil.

VICE: De ce ai venit tocmai la Venus în vacanță?

Costin, 24 de ani: E mai bine, mai relaxat, e vorba de familie, de copii. Am mai fost în Mamaia și Vama Veche, dar nu ne e dor de ele, am trecut deja de faza asta. O să vezi și tu când o să ai copii, că e mai bine aici.

Ce mi-a plăcut: Golfulețele, care probabil arată drăguț când sunt goale, pe la sfârșitul lui septembrie

Ce nu mi-a plăcut: Jegul și aglomerația

Jupiter și Cap Aurora

Ok, deci, bilete de la sindicat și copii, până acum. Să merg mai departe, zic, în Jupiter – Cap Aurora (că sunt fix una lângă alta, le bați pe jos dacă ai chef). Iar dacă în Jupiter era cam aceeași atmosferă ca la Venus și aceleași hoteluri gigantice și creepy, punctate, din loc în loc, de hoteluri micuțe și cu aspect de cămine studențești, în Cap Aurora am descoperit, cu surpriză, un colț de plajă, pe malul unui golfuleț drăguț, unde nu era nici lume, nici șezlonguri, nici umbrele. Și unde puteai să bei un suc decent la o terasă de unde – șoc! – nu urla niciun superhit de sezon.

A fost ceva mai complicat să aflu însă de ce vin oamenii în Cap Aurora, pentru că puținii oameni care se prăjeau acolo nu prea aveau chef de vorbă.

Daniel și Ana de 30 și 28 de ani din Timișoara, veniseră aici pentru un curs de pregătire, care a venit la pachet cu o rezervare la un hotel din stațiunea asta. Altfel, probabil că s-ar fi dus altundeva, dar tot în România:

„Nu știu dacă altfel am fi ales să venim aici, dar sigur am fi ales litoralul românesc. Ne place să ne plimbăm de la an la an, am fost la Eforie, la Neptun. Stațiunea asta e cam pentru familie, nu e foarte animată, dar în principiu și de-asta am vrut să venim, mai ales pentru odihnă. Stăm șapte zile.”

Oamenii mi-au zis că au fost și prin afară țării, la greci, în Lefkada, dar nu au fost foarte încântați. Da, plaja și apa au fost wow, dar serviciile nu i-au dat pe spate. Tot mai bun rămâne litoralul românesc.

Cap Aurora

Înainte să sar și eu în apă în golfulețul ăla care arăta al naibii de atractiv, am mai abordat o doamnă care tocmai se prăjea pe un prosop, dar care mi-a tăiat-o rapid:

„Suntem aici pentru liniște, da? Și cu asta am terminat. Dacă aș sta mai mult de vorbă cu tine aș contrazice chiar motivul pentru care am venit.”

Ce mi-a plăcut: Plaja din Cap Aurora, care, între două extreme amenajate are un colț sălbatic, cu apă curată

Ce nu mi-a plăcut: Că dacă pleci din colțul ăla dai înapoi de balamuc.

De fapt, rămâne cum am stabilit

Și adevărul e că da, la Cap Aurora era liniște. A fost cam singurul loc pe care l-am găsit în turul meu unde mi-aș arunca probabil prosopul pentru câteva ore, unde nu se stătea șezlong lângă șezlong și nu behăia nicio divă de vară din difuzoarele teraselor, la volume insuportabile. Că gunoi am găsit și pe acolo, aruncat prin boscheți, ca peste tot.

Altfel, pentru cine nu mai are chef de petreceri și balamuc și nici nu vrea să se deprime într-o stațiune de-asta împietrită în anii 90, rămân în continuare, ca opțiuni valabile, plajele din Corbu și Vadu, plaja din Tuzla, Gura Portiței și eterna Bulgarie, cu ale ei Krapets și Ezerets și ce mai pe acolo.