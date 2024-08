Mafioții americani care se credeau Clanul Soprano în viața reală

Descinderile federale majore în clanurile Bonanno și Gambino care au avut loc la începutul acestei luni și cea asupra clanului DeCavalcante în 2015 sugerează că mafia își face simțită în continuare prezența în New York și New Jersey. Dar nu e nicidecum ca acum 40 sau 50 de ani, când luarea de mită de la corupți era modul în care primarii rezolvau lucrurile. La Casa Nostra și-a pierdut din putere de-a lungul timpului grație mai multor factori: autorități mai bine pregătite, asimilare culturală, rivalitățile care se lăsau cu vărsări de sânge și schimbări economice. Dar chiar și atunci când loviturile seculare ale mafiei au început să se rărească, și când Clanul Soprano i-a convins pe părinții tăi, membri ai generației baby-boomer, să-și facă abonament la HBO, adevărații mafioți din New Jersey au fost reduși la o ceată de indivizi insuficient înțeleși.

În cartea Garden State Gangland: The Rise of the Mob in New Jersey, disponibilă începând de luna viitoare la Editura Rowman & Littlefield, istoricul specializat în mafie Scott M. Deitche, cu care am mai vorbit în 2015 despre legăturile dintre cocktailuri și crima organizată, oferă un studiu cuprinzător al mafiei prezente în stat. L-am sunat pentru a afla de ce mafioții din New York primesc toată atenția, cine au fost mafioții mai puțin cunoscuți (și mai activi) din New Jersey au fost, și, mai recent, ce (sau pe cine) a avut la bază Clanul Soprano. Iată ce a avut de spus:

VICE: De ce ai vrut să explorezi mafia din New Jersey? Nu e ca și cum lucrurile astea nu sunt în văzul lumii, având în vedere că serialul este cunoscut și tabloidele nu mai contenesc cu lingușelile?

Scott M. Deitche: Mi-am petrecut toată viața în New Jersey. Am fost oarecum în sfera de influență a New Jersey-ul de nord, nu prea departe de New York City. Am văzut multe activități de-ale mafiei pe vremea aia. Mereu am fost de părere că tipul ăla de literatură nu avea o istorie completă a mafiei din New Jersey. Au fost scrise tone de cărți despre mafia din New York, dar doar câteva despre cea din New Jersey. Asta are la bază cartea mea.

Pentru a ajunge la întrebarea la care își dorește toată lumea un răspuns, experții și cunoscătorii mafiei au făcut glume timp de ani de zile în legătură cu sursa de inspirație care a stat la baza serialului Clanul Soprano, clanul DeCavalcante fiind bănuiala cea mai des întâlnită. Tu la ce concluzie ai ajuns?

Eu cred că serialul Clanul Soprano este un amalgam de persoane diferite din underground-ul din New Jersey. E aceeași problemă ca în Nașul. Care a fost sursa de inspirație care a stat la baza lui? Oamenii spun că toți mafioții, de la Sam DeCavalcante până la Carlo Gambino. Cred că același lucru putem spune și despre Clanul Soprano. Există oameni în mafia Lucchese și în mafia DeCavalcante care s-ar potrivi cu unele personaje. Desigur, membrii mafiei DeCavalcante au fost surprinși de către FBI cu ajutorul unui microfon ascuns în timp ce se comparau cu personaje din serial. Dacă privim clanul DeCavalcante ca pe un orășel, atunci da, rețelele de mafioți din New Jersey reflectă Clanul Soprano cu o oarecare acuratețe.

Se pare că, atunci când vine vorba despre personaje non-fictive, personalitățile mafiei din New York atrag toată atenția. Este din cauza intereselor din mass-media?

Un lucru e clar: mulți dintre mafioții din New Jersey au activat în New York. Nu ai asocia niciodată Vito Genovese cu New Jersey, deși a trăit în New Jersey. El a fost capul Clanului Genovese în New York City și cu asta a fost el mereu asociat. Cred că de vină este și faptul că New York City este un brand în sine. Dacă stai să te gândești, un tip care operează din Newark nu e la fel de extravagant sau de sexy ca unul care o face din Manhattan.

De asemenea, unii dintre cei mai importanți mafioți (John Gotti, Carlo Gambino și Frank Costello) erau în libertate în New York City. Mulți dintre tipii cu scaun la cap din New Jersey, care se poate să fi avut multă influența și care probabil aveau la fel de multă putere, au stat o vreme potoliți ca să nu fie prinși.

Abner „Lunganul” Zwillman a fost un mafiot evreu cu multă influență acum vreo sută de ani, despre care probabil americanii nu știu. Dar era doar un bandit, nu-i așa?

Zwillman era a treia generație de evrei în Newark și a ajuns cu adevărat la putere în timpul Prohibiției. Era cunoscut și ca Al Capone de Newark. Ce era interesant la Zwillman e că a luat o grămadă din banii pe care i-a făcut în timpul Prohibiției și pe cei câștigați în urma înșelătoriilor, și i-a investit în companii reale. A deținut un portofoliu de afaceri destul de vast până la moartea sa în anii ‘50. El a fost cu siguranță unul dintre cei mai puternici și influenți escroci din New Jersey. Era apropiat de Meyer Lansky și avea legături cu mafioții din New Jersey și New York. A fost în Havana, Cuba, așa că avea mâinile pline. Dar nu a rămas în memoria colectivă ca un mafiot evreu influent. Meyer Lansky este mai cunoscut, deși Zwillman a avut o putere enormă și a trăit toată viața în New Jersey.

Sunt fascinat și de Ruggiero „Richie Gheata” Boiardo. Chiar și într-o lume în care omuciderile nu erau așa de neobișnuite, a reușit să se facă remarcat, nu-i așa?

Trăia într-o vilă imensă din Livingston, New Jersey, care se presupune că avea o încăpere în care erau depozitate cadavrele, în special ale rivalilor lui. A avut o mulțime de conexiuni politice importante și le-a folosit de-a lungul carierei sale de mafiot. În mod sigur, când FBI a început în anii ‘60 să se concentreze pe rețelele de crimă organizată din New Jersey, Gheată era unul dintre printre primii luați în vizor.

L-ai menționat pe Simone „Sam Instalatorul” Decalvacante. Ce l-a făcut remarcat, atât de cunoscut?

Avea un stil destul de sofisticat, dacă te luai după cum se îmbrăca. A devenit liderul singurei rețele mafiote care a luat ființă în New Jersey, cea din zona Elizabeth. În perioada în care el preluase frâiele, FBI începuse să dea nume rețelelor în funcție de persoana aflată la conducere, așa că a devenit mai degrabă cunoscută ca mafia DeCavalcante în loc de clanul lui Sam „Instalatorul”.

A renunțat la „tron” în anii ‘70, s-a pensionat în Miami Beach și a murit în 1997. A fost unul dintre puținii lideri care a murit fără a fi încarcerat sau omorât. El a fost unul dintre primii lideri mafioți care a fost ascultat de către FBI. Polițiștii plantaseră microfoane în sediul central al companiei de instalații sanitare și încălzire pe care o avea în Kenilworth, New Jersey.

Am fost uimit de Angelo „Gyp” Decarlo” în mare parte datorită relației lui cu Richard Nixon, care ne reamintește că politicienilor ca el nu le este mereu frică să fie onești și deschiși despre lucrurile astea. Și avea și legături cu Frankie Valli, nu-i așa?

Gyp DeCarlo opera în principal în zona Hudson/Hoboken și era cunoscut în calitate de cămătar și agent de pariuri. Avea legături cu Newark Mayor Hugh Addonizio, precum și cu politcianul John Kenny din Hudson. Ce e interesant la Decarlo e că a fost i-au fost interceptate toate mișcările în interiorul sediului, cunoscut ca Hambarul, vreme de 3 ani, din 1961 până în 1963. Casetele conțin de la informații neimportante despre emsiunile TV până la afaceri. A fost condamnat prin anul 1970 sau ceva de genul și a fost grațiat de președintele Richard Nixon după două ani de închisoare. Apare în filmul despre Frankie Valli, The Jersey Boys. El a fost unul dintre primii susținători ai lui Valli.

Poate că cea mai memorabilă imagine din analele mafiei din New Jersey, care nu a fost asociată cu Clanul Soprano, e cea a asasinatului lui Willie Moretti. Cine a fost el și de ce a fost „eliminat”?

Moretti a fost omorât în 1951, în New Jersey, într-un restaurant Joe’s Elbow Room, în parcul Cliffside. Se crede despre el că a fost tipul care a reziliat contractul pe care Frank Sinatra îl avea cu Tommy Dorsey [personajul din filmul Naşul]. Era un personaj destul de cunoscut în lumea cluburilor de noapte din New York și New Jersey. Au existat zvonuri cum că a suferit de sifilis într-un stadiu avansat și că gura lui slobodă l-a condus spre moarte.

A fost o crimă destul de impresionantă. A avut loc în timpul zilei. Câțiva mafioți au intrat și l-au omorât chiar în mijlocul restaurantului. Nici până în ziua de astăzi nu a existat o condamnare. Există o mulțime de teorii despre cine ar fi putut să-l omoare și de ce. Dar, oficial, ăsta este unul dintre cele mai fascinante asasinate neelucidate din lumea interlopă.

Dacă vrei să afli mai multe despre cartea lui Deitsche, care va fi lansată în luna decembrie, dă un click aici.

