Am vorbit cu mame tinere din România despre cum e sexul după naștere

Înainte să am copii, mi se părea că viața cuplurilor de adulți este mai mult decât plictisitoare și că fiecare își caută scuze să mai evadeze din ea. Când mi-am cunoscut partenerul, nici nu mi-am pus problema că noi am putea ajunge vreodată acolo. Au venit peste noi rate, chirii și un copil. Mai avem câțiva ani până la 40, dar primul bec de panică mi s-a aprins când mi-am dat seama că evit constant și insistent sexul cu partenerul meu.



OK, e normal la început. Abia ai scos din tine un om, mai cu operație, mai cu dureri, mai ia un Ketonal, mai pune un lubrifiant. Dar ce înseamnă la început pentru mamele din România? Pentru mine a fost mai mult de un an, ba chiar spre doi ani. Primele săptămâni nu se pun la socoteală, toate mamele au nevoie să se refacă la minte, la corp. După primele șase săptămâni, cum scrie la carte și cum recomandă medicii, viața sexuală poate fi reluată fără probleme, teoretic. Eu n-am avut parte de probleme medicale, deși am avut cezariană, dar ceva nu mi-a gâdilat deloc moleculele fericirii când sexul a reapărut în viața mea.



Dacă pui la socoteală și cele zece kilograme în plus pe care le purtam, alăptatul frecvent al bebelușului, co-sleeping-ul, prezența copilului în toate momentele vieții noastre, poftim, iată cum se conturează o imagine mai clară a situației. Nu a ajutat deloc nici semi-depresia postnatală în care m-am aflat până pe la șapte-opt luni ale copilului sau că trebuia să demonstrez la serviciu că nu am baby brains sau că trezitul de 20 de ori pe noapte nu mă afectează.

Mă simțeam într-un cerc din care mi-era greu să mă eliberez: el voia sex, ca orice bărbat sănătos, eu îmi găseam orice motiv să amân. „Sunt foarte obosită” (adevărat de fiecare dată), „Se poate trezi copilul” (adevărat pe jumătate), „Mă doare” (minciună în 90% din cazuri). Cu cât trecea o perioadă mai mare între întâlnirile conjugale, cu atât îmi era mai greu să mă mobilizez sau să văd ceva atractiv în această activitate. De cele mai multe ori când anulam cele 20 de minute de sex, nici măcar nu mă odihneam. Preferam să scrollez pe Facebook sau să mă uit la chestii pe YouTube.

„Nu mă interesa, nu mă atrăgea, îmi dădea dureri de cap, așa că mă făceam că nici nu există.”

Cercul s-a rupt aproape de doi ani, când am avut revelația că am doar 30 de ani. Dacă la 30 sexul este o dată la trei luni, la 50 va fi pe minus? Nu am o rețetă minune despre cum am reintrodus sexul în viața mea de cuplu, dar cumva a apărut. Astăzi viața noastră sexuală arată cu totul altfel decât acum un an, deci speranță este. Am vrut să aflu și de la alte mame tinere cum a fost pentru ele sexul după ce-au avut primul copil.

Andreea, 31 de ani, un copil de doi ani jumătate

„Vibratorul este unul dintre instrumentele care au ajutat să ne reluăm viața sexuală.” Fotografie din arhiva personală a Andreei

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună?

Andreea: Cam de patru ori pe lună, în lunile norocoase de vreo șapte-opt ori.



La cât timp după naștere ai făcut sex prima dată? Cum a fost?

La vreo trei luni după naștere, dar a fost nasol, extrem de dureros, cu libidoul scăzut. A trebuit să îmi impun și să muncesc cu mine că nu o să fie mereu așa.



Devine sexul un subiect tabu în relație, post-partum, atunci când nu se prea întâmplă?

Devine tabu în sensul că nu discutăm întotdeauna constructiv, ci ne aruncam reproșuri legate de viața sexuală.

Cum este sexul pentru tine după ce ai devenit mamă: mai bun sau mai chinuit?

Lucrurile nu pot fi albe sau negre, răspunsul depinde de o groază de factori. Per total, pentru mine este mai bună viața sexuală. Sunt mai multe chestii care o fac să fie mai bună: experiența sexuală de zece ani cu același partener – știm ce vrem, mergem la sigur; după naștere s-au întâmplat niște modificări fizice ale vaginului care ne îmbunătățesc sexul; faptul că ne implicăm în creșterea copilului în egală măsură ne conectează și se simte și în calitatea sexului.

Te-ai forțat vreodată, de când sunteți părinți, să faci sex cu gândul că trebuie să faci asta?

Da, de multe ori. Este un instrument cheie care scade nivelul de stres al partenerului și readuce starea de bine în familie: nu mai suntem nervoși, irascibili, putem să comunicam ca oamenii.

Planificați sexul sau e spontan?

De obicei seara, după ce adoarme copilul și mai rar, dimineața, înainte de serviciu. Sexul nu mai poate fi planificat, pentru că programul nostru sexual e ca Pământul în jurul Soarelui: se învârte după copil.

Cum reaprindeți pofta? Cărți, filme, instrumente, alte ajutoare?

Cu cărți și alcool. El preferă să aducă și jucării sexuale în pat, pe care accept să le folosesc doar dacă sunt foarte relaxată și excitată.

Ai alăptat? Ți s-a părut că are vreo influență asupra vieții voastre sexuale?

Alăptez în continuare, dar singura legătură între alăptat și sex este că mi s-au sensibilizat sânii și acum accept să fiu atinsă în zona aia și chiar să îmi placă.

Fii sinceră, ai prefera să faci altceva cu minutele alea în loc de sex?

Când fac sex din obligație, aș prefera să dorm sau să mi se facă masaj.

E un clișeu să spui că viața sexuală se schimbă după ce ai copil?

În ceea ce ne privește, este o afirmație perfect adevărată.

Mihaela, 30 de ani, un copil de trei ani jumătate

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună?

Mihaela: Între șase și opt ori.

La cât timp după naștere ai făcut sex prima dată?

La trei-patru luni după. A trecut ceva timp de atunci, dar parcă n-a fost cum îmi aduceam eu aminte.

Devine sexul un subiect tabu în relație, post-partum?

La noi nu a fost subiect tabu, am discutat mereu pe față despre orice.

Cum este sexul pentru tine după ce ai devenit mamă: mai bun sau mai chinuit?

Cel mai bine descrie sexul nostru ca fiind pe apucate. Nu pot spune că e chinuit, dar nici mai bun. Suntem amândoi conștienți că e o perioadă și că vor veni vremuri mai bine.

„După ce ai copii, totul se schimbă, inclusiv viața sexuală.”

Te-ai forțat vreodată, de când sunteți părinți, să faci sex?

Nu.

Sexul e mai degrabă planificat sau spontan?

Spontan. Am avut câteva tentative de a-l planifica și am abandonat. Fără finalizare.

Folosiți alte instrumente pentru a vă reaprinde pofta de sex?

Aplicăm principiul pofta vine mâncând. Nu avem timp sau energie pentru mai mult de atât.

Crezi că alăptatul are vreo influență asupra vieții voastre sexuale?

Încă alăptez, dar nu mi se pare că are vreo influență. Doar că avem grijă să nu se suprapună cu ora de alăptare.

Ai prefera să faci altceva cu minutele alea în loc de sex?

Foarte sincer, zic că nu.

Emilia, 37 de ani, doi copii de cinci și șase ani

„Sticla noastră cu ulei extra virgin mai ajută din când în când.” Fotografie din arhiva personală a Emiliei

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună?

Emilia: O dată, în lunile bune.

La cât timp după naștere ai făcut sex prima dată?

La prima naștere după patru luni, la a doua după nouă luni de la naștere.

Cum este sexul pentru tine după ce ai devenit mamă?

Nu este neapărat mai chinuit, dar nici mai bun. Este altfel, mai amuzant – când îmi dau seama de intențiile lui, mai spontan pentru că nu ne mai planificăm, mai intens când reușim să ne conectăm mai bine.

Te-ai forțat vreodată, de când sunteți părinți, să faci sex?

Cred că mi-a trecut prin cap în perioadele lungi de pauză că trebuie să mă forțez, doar ca să încep de undeva.

Ai prefera să faci altceva cu minutele alea în loc de sex?

Nu, chiar îmi face plăcere din prima secundă în care pune mâna pe mine cu intenții onorabile.

Când apucați să faceți sex?

De obicei când nu sunt copiii acasă, când ajungem înapoi de la serviciu la o oră rezonabilă și când mai putem să ne mai mișcăm. E foarte spontan, fiindcă nu mai ai așteptări.

Ați folosit alte instrumente ca să vă revină pofta de sex?

Nimic nou, doar sticla noastră cu ulei extra virgin. Vibratorul a fost mereu în peisaj, dar nu e obligatoriu nici acum.

Ai alăptat? Ți s-a părut că are vreo influență asupra vieții voastre sexuale?

Da, am alăptat. Nu pot să îmi dau seama dacă au avut legătură.

E un clișeu să spui că viața sexuală se schimbă după ce ai copil?

Lucrurile se schimbă oricum. S-au schimbat și la noi, dar nu vreau să fac legătura cumva cu copiii. S-au schimbat și asta este.

Clara, 32 de ani, un copil de trei ani

„Am avut o perioadă când cărțile erotice mă ajutau cu dorința de sex.” Fotografie din arhiva personală a Clarei

VICE: De câte ori faceți sex într-o lună?

Clara: În lunile bune și de șase-opt ori, în lunile mai puțin bune, chiar deloc. O medie anuală ar fi de trei-patru ori pe lună, din păcate.

La cât timp după naștere ai făcut sex prima dată?

Cred că după șapte-opt săptămâni. A fost ciudat, ma așteptam să mă doară, dar a fost OK. Doar că eram așa obosită că aveam chef doar de somn.

Devine sexul un subiect tabu în relație, post-partum?

În cazul nostru, nu. Deși se întâmplă mult mai rar decât ne-am dori amândoi și uneori soțul devine foarte frustrat din acest motiv, discutăm des despre asta, despre nemulțumirea lui, despre lipsa dorinței mele etc. Cumva prin discuțiile astea reușim sa ne conectăm, să ne înțelegem nevoile și limitările fiecăruia.

„De cele mai multe ori preferam să dorm, să citesc sau pur și simplu să nu fac nimic.”

Cum este sexul pentru tine după ce ai devenit mamă: mai bun sau mai chinuit?

După ce am devenit mamă, sexul nu a mai fost așa important pentru mine. Eram foarte obosită și nu mai aveam energie să o canalizez în direcția asta. Fetița se trezea foarte des noaptea, eu eram obosită, stresată cu serviciul și nu numai. Nevoia mea de sex scăzuse mult. Ca și intensitate au fost multe dăți când a fost mai bun, am reușit sa trec peste unele limitări ale mele, și să simt mai intens actul în sine.

Te-ai forțat vreodată, de când sunteți părinți, să faci sex cu gândul că trebuie să faci asta?

Da, de multe ori mi-am zis: „Hai, femeie, mobilizează-te, au trecut două săptămâni de când nu ai făcut sex, bărbatul pare ușor frustrat, hai că o să vezi că după o sa vă fie mai bine”. Uneori reușeam să conving vocea din capul meu care zicea că vrea sa doarmă, alteori nu. Cert e ca și eu mă simțeam mult mai bine dacă făceam sex, cumva îmi luam un stres din minte. „Hai că acum câteva zile poți să stai liniștită, te poți concentra pe alte lucruri”. A fost o perioadă când ni se părea mai mult obligație și mă enerva maxim. Mi-aș fi dorit să nu mai existe sex. Din fericire, am trecut peste perioada aia.

Cum reaprindeți pofta? Cărți, filme, instrumente, alte ajutoare?

Am avut o perioada când mai citeam cărți erotice și era chiar OK, aveam chef mai des. Apoi nu am mai vrut să folosesc ajutoare și m-am lăsat păgubașă. De o lună, am reluat cărțile erotice și pare sa fie mai bine.

Ți s-a părut că alăptatul are vreo influență asupra vieții voastre sexuale?

Am alăptat aproape trei ani. Cel mai probabil a avut o influență, dar nu am dat importanță, alăptatul era important atât pentru mine și copil, cât și pentru soț. El m-a susținut întotdeauna sa alăptez cât mai mult.

E un clișeu să spui că viața sexuală se schimbă după ce ai copil?

Nu știu dacă este clișeu, la unii se schimbă, la alții nu, depinde cât e de important sexul pentru cuplul respectiv. La noi cu siguranța s-a schimbat, dar își va reveni încet-încet.

*Unele nume au fost schimbate pentru a proteja identitatea mamelor.