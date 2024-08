Am fost martoră la două atacuri teroriste

A fost un caz incredibil de ghinion și noroc în același timp. Marit van Renterghem din Belgia, acum în vârstă de 22 de ani, a fost în Nisa, Franța, de Ziua Bastiliei, în 2016, când un bărbat a intrat cu un camion în mulțime și a ucis 86 de persoane. Luna următoare, era într-un bar din Thailanda când teroriștii au detonat în zonă 11 bombe. Marit a vorbit cu VICE despre cum e să treci prin așa ceva, cât de traumatizat te simți și cum te vindeci.

***

Videos by VICE

Pe 14 iulie 2016, eram în vacanță în Nisa cu mama și o prietenă. Închiriasem un apartament în centrul orașului, la cinci minute de Promenade des Anglais. În noaptea aceea au fost multe artificii, pentru că se sărbătorea Ziua Bastiliei. Străzile erau pline de oameni și atmosfera era festivă.

După artificii, am zis să mergem pe promenadă să ascultăm niște muzică live. Dar prietena mea trebuia să ia avionul a doua zi dimineață și a vrut să fie odihnită, așa că ne-am dus spre casă. În timpul acesta, bărbatul deja intrase cu camionul în mulțime, pe partea cealaltă a promenadei. La câteva minute după ce a fost împușcat, noi stăteam fix în același loc.

Deși am auzit sirenele poliției în timp ce mergeam spre apartament, nu știam ce se petrece. Ne-am închis telefoanele și ne-am culcat. Dimineața devreme aveam o grămadă de apeluri ratate. Când am aflat ce se întâmplase, am început să tremur. Am trezit-o pe mama și, împreună cu ea, le-am spus tuturor care ne sunaseră că suntem ok. Ne-am imaginat ce s-ar fi întâmplat dacă am fi mers în cealaltă direcție noaptea care trecuse.

Am ajuns acasă în Ghent fix când a început festivalul Gentse Feesten. Atmosfera era mai puțin exuberantă ca de obicei, pentru că toată lumea se temea de un nou atac. Când oamenii m-au întrebat dacă mi-e frică, îmi amintesc că le-am zis: „Nu prea, ce șanse sunt ca cineva să treacă prin două atacuri teroriste, unul după altul?”.

La câteva săptămâni după excursia la Nisa, am zburat în Thailanda. Era în vara de după primul an de facultate. Nu-mi plăcea cursul la care mă înscrisesem, așa că renunțasem și nu eram prea fericită. Mă gândeam că trei săptămâni de voluntariat în Thailanda o să-mi schimbe starea în bine.

În prima săptămână am lucrat într-un orfelinat, în a doua am curățat temple și plaje în Hua Hin și în a treia trebuia să predau engleză. Într-o joi, în Hua Hin, era ultima noapte pentru un alt grup de voluntari, așa că am ieșit în oraș.

Eram 12 persoane, ne plimbam pe străzile aglomerate, ticsite cu baruri și cluburi. Eu am sugerat să mergem la cafeneaua Blue Monkey, dar când am ajuns acolo, locul era aglomerat și foarte scump. „Știți ce? Așteptați aici să caut ceva mai bun”, le-am zis. Am plecat înainte pe stradă împreună cu un alt tip din grup. În față la Blue Monkey, o femeie vindea papaya. Îmi amintesc că m-am gândit că vreau să-mi cumpăr unul când mă întorc.

După ce am găsit un bar drăguț după colț, ne-am întors să-i luăm pe ceilalți. Dar chiar în clipa aceea, am auzit o bubuitură puternică. Am știut imediat că ceva e în neregulă. Primele secunde după explozia bombei au fost foarte calme, dar după ce ne-am apropiat, am văzut o mulțime de oameni care veneau spre noi în panică totală. Poliția a apărut imediat. Se pare că o altă bombă fusese detonată în alt loc cu o jumătate de oră înainte. Poliția nu ne-a lăsat să ne apropiem ca să ne căutăm prietenii.



I-am sunat pe coordonatorii programului de voluntariat. Ne-au sfătuit să mergem acasă și să ne uităm la știri. Bomba fusese detonată chiar din ghiveciul de lângă femeia care vindea papaya. Femeia murise la impact. Toți prietenii mei fuseseră loviți de șrapnele. Supraviețuiseră, dar jumătate dintre ei trebuiau operați.

Le-am dat mesaj părinților: „Cred că tocmai a avut loc un atac terorist, dar sunt bine”. Nu voiam să-și facă griji în cazul în care ar fi văzut la știri ce se întâmplase. Mai târziu, am aflat că în sudul Thailandei fuseseră detonate mai multe bombe. Mai exact, în Hua Hin.

În ziua următoare, am hotărât să mă întorc în Belgia. Aveam o stare groaznică de vinovăție. Simțeam că toți fuseseră răniți din cauza sugestiei mele din noaptea aceea, în afară de mine. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac, dar separatiștii din provincia Pattani erau suspecții principali.

Aceste două evenimente m-au schimbat total. Eram mult mai absorbită de mine însămi, dar am devenit mult mai empatică după atacuri. Acum nu vreau decât să ajut oamenii, să le ofer consiliere și susținere, chiar dacă nu-i cunosc.

După Thailanda, am avut coșmaruri și mi s-a declanșat o tulburare de anxietate. Am avut un nod în stomac zilnic în ultimii trei ani. Sunt mereu în alertă și încerc să mă pregătesc pentru ce e mai rău. Când eram în plină criză, nu puteam nici măcar să merg pe stradă fără să monitorizez absolut totul. De câte ori ieșeam în oraș, o voce din cap îmi spunea: „Dacă cineva ia un cuțit și începe să înjunghie oamenii? Dacă se detonează o bombă chiar acum?”.

Nu eram stresată doar de potențiale atacuri teroriste, ci de absolut orice. Până la urmă, părinții mei au stabilit că nu se mai poate așa și am început să iau medicamente pentru anxietate. Datorită terapiei, nu mă mai tem de atacuri, dar încă am coșmaruri și mă tem să nu pierd oamenii pe care îi iubesc.

De curând am renunțat la diploma de Studii Japoneze. Urma să termin facultatea, dar am renunțat la studii din cauza anxietății după vara aceea. Frica a devenit tot mai mare, până când n-am mai putut-o controla. La un moment dat, ceva a făcut declic în mine și am început să fac cercetări. Am citit despre modalități alternative de vindecare, inclusiv yoga, meditație și scris în jurnal.

Acum simt că-mi pot controla fricile. Încă mai am de evoluat și mă panichez din când în când, dar reușesc să-mi gestionez emoțiile. Și, deși nu mă simt confortabil în mulțimi, nu am încetat să călătoresc. Sunt atâtea de descoperit în lumea asta. Toată lumea trece prin momente dificile și e important să nu uităm că nu putem pune pauză la viață, trebuie să continuăm.

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.