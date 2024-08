„A vrut să mă arunce de la etaj”: Femeile care au supraviețuit abuzurilor rapperului Moș Martin

Autoarea: Irina Răducan

Atenție — Articolul conține imagini, limbaj și descrieri ale unor scene deosebit de violente cu impact emoțional puternic.

Ionuț Martinescu – de care poate ai auzit și sub numele Moș Martin sau doar Martin – a ajuns în atenția publicului prin muzică. A fost prezent la festivalurile mari, a avut colaborări cu nume sonore din industrie și, în viața profesională, părea a rising star. În viața personală, femeile care l-au cunoscut au rămas cu numeroase traume, atât emoționale, cât și fizice.

Am vorbit cu multe dintre ele ca să înțeleg cât de departe a mers acest tip de comportament. În prima parte am spus povestea Ameliei*. Din nefericire, nu a fost un caz izolat.

Psihologii au identificat nouă semne ale abuzului: ignorarea, șantajul, umilirea, manipularea, gelozia, controlul, intruziunea, izolarea și intimidarea. Despre ele este vorba și în povestea Karinei*, cea de-a doua fostă iubită a lui Martinescu. Și în caz că voiai să sari cu prejudecățile, ține cont că dintr-o relație toxică e mai greu să ieși decât să stai în ea. Asta pentru că de multe ori la baza ei stau fricile personale, manipulările și speranțele deșarte.

„A părăsi o relație cu un partener abuziv poate fi ceva extrem de dificil pentru o femeie, chiar și atunci când își dorește acest lucru. Și aici e important de reținut că o relație în care există abuz începe deseori cu dragoste”, a explicat pentru VICE psihoterapeutul Bogdan Morar. „Rareori se întâmplă ca abuzul să apară de la început. Apare mai târziu, când relația și sentimentele au prins deja suficient contur încât plecarea să fie dificilă.”

Bogdan a subliniat că o femeie poate fi încă îndrăgostită de partenerul ei și să-l creadă când acesta îi spune că îi pare rău și că nu se va mai întâmpla din nou. „Pot exista perioade bune, presărate cu momente de tandrețe, între episoadele violente. Totodată, o femeie mai poate rămâne într-o relație toxică și din teamă pentru viața ei sau pentru siguranța copiilor ei. Nu în ultimul rând, există posibilitatea să nu aibă unde pleca, mai ales dacă este dependentă financiar. Vedem deseori cum abuzatorii își izolează partenerii, îi îndepărtează de prieteni, de familie.”

Persoanele implicate

Nume: Ionuț Cristian Martinescu – cunoscut drept Moș Martin, Martin sau Nosteam

Vârstă: 26 de ani

Zi de naștere: 11 ianuarie 1997

Oraș: Iași

Ocupație: cântăreț

Genuri: Hip-Hop, Rap, Underground folclor

Scurtă descriere: Într-un interviu din presa locală, Ionuț Martinescu a susținut că face muzică din 2011. A devenit cunoscut în urma participării la un concurs de hip-hop și apoi prin colaborările pe care le-a avut cu artiști renumiți de pe scena underground. (Nota redacției – VICE România a ales să nu menționeze numele colaboratorilor săi.)



Primul său concert l-a avut la Electric Castle, apoi a participat la festivaluri precum Untold, SummerWell, Afterhills, Winterfest, Hangariada, Kult Fest, Rocanotherworld, Sunset Festival, Insula Fest. De asemenea, pe 18 octombrie 2022, a avut o apariție la Urbanist Sessions, iar pe 20 octombrie 2022 a fost la emisiunea Rap Sheet.

Amalia* – A fost într-o relație cu Ionuț Martinescu în perioada mai – decembrie 2022. Povestește că a fost agresată verbal și fizic de mai multe ori, lucrurile escaladând până în momentul în care i-a fost rupt degetul. Ea susține că a fost amenințată, așteptată în fața blocului de către Martinescu și urmărită de persoane apropiate lui, când acesta era plecat din localitate.

A depus plângere la Poliție în care a reclamat inclusiv un act sexual forțat inițiat de către acesta. Ultima dată Martinescu a căutat-o în data de 17 februarie 2023, când a contactat-o pe singurul canal de comunicare pe care îl mai avea cu ea: chat-ul de la Revolut.

Karina* – Avea 17 ani când a început relația cu Martinescu, iar el 22. Au urmat trei ani de zile de abuzuri constante, violențe și crize de gelozie.

„De fiecare dată îmi punea mâinile la gură și începea să dea cu pumni și picioare. Colegii lui erau în camerele alăturate. Poate nu ar mai fi făcut carieră în muzică dacă știa toată lumea ce fel de animal este. […] S-a întâmplat de atâtea ori să deschid geamul și să strig după ajutor. Nu m-a auzit nimeni niciodată.” În urma violențelor la care a fost supusă, și-a scos certificat medico-legal.

Sofia* – L-a cunoscut pe Ionuț Martinescu când ea avea încă 15 ani. Au început relația la două luni după ce a împlinit 16 ani. El avea 20 de ani și era în primul an de facultate. Povestește că Martinescu era extrem de gelos, o jignea și era agresiv fizic, dar toate aceste lucruri se întâmplau doar în spate ușilor închise.

„Când am împlinit 17 ani, de ziua mea, urma să ieșim în oraș să mâncăm. S-a pus să doarmă două ore, iar eu în timpul ăla m-am machiat și mi-am făcut părul. Când s-a trezit, a început să facă scandal, să dărâme prin casă și să dea în mine, că de ce nu i-am făcut cartofi prăjiți. M-a întrebat pentru cine m-am machiat și făcut părul și m-a pus să ies cu căciula în cap.”

Raluca* – A fost colegă de clasă cu Sofia încă din a noua și prietenă bună cu aceasta. Spune că ea a crezut inițial că Ionuț Martinescu e „iubitul perfect”, până când comportamentul Sofiei a început să se schimbe. A povestit cum aceasta i-a mărturisit într-un final ce se întâmpla la ea acasă.

„Mi-a zis: «m-a luat aseară și m-a dat cu capul de toți pereții, a vrut să mă arunce de la etaj, m-a luat de picioare și mă ținea cu capul în jos și îmi spunea că mă omoară.»”

Ana* – Este prietena Karinei. A fost împreună cu ea să își scoată certificatul medico-legal. „Ea trebuia să-și scoată fișa asta de la IML, știu că tot așa de frică renunțase la tot. De frica lui, pentru că de multe ori zicea că dacă își scoate ordinul de protecție de la poliție oricum are destui prieteni care o știu, că o să se trezească cu el la bloc și tot felul de amenințări din astea.”

Mihai* – A fost unul din cei mai apropiați prieteni ai Karinei. Deși nu au mai păstrat legătura de mai bine de jumătate de an cu ea, Martin l-a amenințat cu bătaia. „A intrat în studio și a încuiat ușa de două ori, chipurile să nu scap. A început să-mi zică pe un ton foarte agresiv cum de îmi permit eu să vorbesc cu iubita lui. El îmi relata niște povești din 2018, noi eram în 2020.”

Cristina* – Prietenă cu Amalia. A fost martoră la un scandal pe care Martinescu l-ar fi făcut în cluburile de la Spirală, din Iași. „A vrut să se bată cu cineva și la Shooters, și la Tavernă. Amalia era lângă el și se comporta ca și cum nu era acolo. În momentele în care îi răspundea, îi vorbea extrem de urât. A început să țipe pe la Spirală, era deja dimineață. Știu că a și împins-o pe Amalia, a bruscat-o.”

Bogdan* – Prieten din copilărie cu Amalia. A rămas într-o seară să doarmă la ea. A trebui să fugă în uscătorul blocului, unde a stat ascuns aproape două ore de frica lui Martin. „Amalia mi-a zis să fug, că dacă mă prinde el, mă omoară. Nu mi-am închipuit, totuși, cât de nașpa poate să fie.” Contactat de VICE România, Martin a spus că nu știa că Bogdan e gay.

Victoria și Tudor – Sunt prieteni cu Amalia. Au povestit cum ea s-a îndepărtat de grup după ce a intrat într-o relație cu Martin și „era vizibil afectată”. Deși nu au luat contact cu el, s–au simțit monitorizați de acesta, chiar și când nu ieșeau cu Amalia în oraș. „Oriunde mergeam ca și grup, el afla. Au fost dăți în care ieșeam doar noi și fără ea, și tot ne monitoriza. Dar nu-mi imaginez cine i-a zis «vezi că prietenii iubitei tale sunt la locul X și fac Y», mai ales că noi nici nu știm pe mai nimeni.”

Angela – Este mătușa lui Ionuț Martinescu care, după spusele fetelor, știa despre comportamentul pe care bărbatul îl are față de partenerele lui. Angela a recunoscut că nepotul ei are probleme de comportament și ieșiri violente. „Cred că are o problemă patologică. Am să mă duc cu el la o evaluare psihologică. Eu zic că e pe linie paternă. […] El sare de la o extremă la alta. E vulcanic. Într-adevăr genul ăsta de persoană trebuie pusă la punct.”

Cu toate acestea, le acuză pe fete că nu au părăsit relația și nu au depus plângere la momentul agresiunilor.

*Pentru siguranța victimelor și a martoriilor, am ales să le protejăm identitatea.

Karina: „Mi-am adus aminte de multe momente în care am fost presată să particip la acte sexuale după ce mă bătea”

Screenshots dintr-o conversație avută cu Amalia. Contactat de VICE România, Ionuț Martinescu a spus că era „ironic”

Karina l-a cunoscut pe Martinescu când avea 14 ani. Era la o petrecere și el s-a băgat în seamă. „Știu că el era într-o relație, ne-am întâlnit de mai multe ori întâmplător, îmi zâmbea. Iar la un revelion în Skin, unde el era MC, m-a abordat și mi-a zis că îi place de foarte mult timp de mine.”

Avea 17 ani când a început relația cu Martinescu. El 22. Și de la început văzuse unele semne că lucrurile nu sunt chiar okay.

„Nu-mi răspundea câte două săptămâni la telefon. Noi trebuia să ne vedem și eu mă duceam unde stabilisem să ne vedem și el nu-mi răspundea. În momentele respective, bineînțeles, căutam un refugiu în prietenii mei, fete sau băieți, și ajunsese să-mi reproșeze că tot ce făceam eu pe atunci era să să-l înșel.”

Karina descrie relația ca „un iad”, trecând prin zeci de agresiuni, abuzuri și crize de gelozie extremă. „Îmi spunea că sunt o cuvă, o panaramă, că mă ft cu toată lumea.”

Exact prin aceeași formă de agresiune verbală a trecut și Amalia.

„Mi-am adus aminte de multe momente în care am fost presată să particip la acte sexuale după ce mă bătea”, a povestit Karina. „Mi-a zis că fac sex cu toată lumea numai cu el nu. Că eu sug pu*a la toată lumea, mai puțin lui. Că nu e normal să fim într-o relație și să nu vreau să fac oral.”

Karina spune însă că și-a început viața sexuală cu el. „Chiar și așa, el zicea că sunt cu*va orașului, că a auzit el ce făceam eu înainte și alte mizerii din astea. Mi-a zis că nici măcar nu eram virgină că nu a curs așa mult sânge. Lui îi apăruse niște bube în zona intimă și mi-a zis că îl înșelam cu prietenul meu cel mai bun gay, pentru că numai gayii pot avea din astea”, a povestit Karina.

Ea consideră că Martin o presa să întrețină raporturi sexuale, pentru „a-și acoperi urmele”. „Dacă mă duceam la Poliție, nu m-ar fi crezut nimeni că el mă bate, că doar sexul îl faci din plăcere.”

Martin i-a spus că dacă se duce la Poliție, ei vor crede că urmele de pe corp sunt hickeys

Ea susține că l-a prins în luna octombrie 2019 că a înșelat-o și avea dovezi. „Cam ca orice abuzator care îți reproșează absolut tot ceea ce face el, au început toate acuzațiile că eu îl înșel de fapt.”

Mesajele din telefon și agresivitatea

Karina a povestit despre unul dintre primele momente de agresiune prin care a trecut.

„La două săptămâni după, eram la studio. Deodată lui i-a venit ideea să-i arăt mesajele. Se simțea ca și cum ar ar putea să degenereze în ceva agresiv. Eram timorată, dar nu pentru că aveam ceva de ascuns, ci că pur și simplu chiar știam că omul ăsta poate să facă din nimic, ceva foarte mare”, a amintit Karina. „Se tot ducea până în fundul posibilităților și ajunsese la niște conversații cu un prieten extraordinar de bun de-al meu cu care oprisem legătura la un moment dat.”

„Nu m-a lăsat să plec acasă, mi-a luat cheia. Nici nu știu cum am scăpat.”

Conversațiile nu erau ieșite din comun pentru niște prieteni. „Eram așa cum sunt cu toți prietenii mei, și fete, și băieți, pentru că până la urmă asta e o prietenie. Cum îmi tratez prietena fată așa o să-mi tratez și prietenul băiat.”

Reacția lui Martin a fost una agresivă. „A început să urle, am ieșit afară, mi-a aruncat telefonul, dădea cu pumnii în pereți. Am plecat atunci.”

După câteva zile în care aceștia nu au mai vorbit o contactează din nou pentru a se vedea. „Era 3 dimineața. Aveam teză la mate în ziua aia. Eu aveam 17 ani pe atunci, așa că am ieșit din casă pe ascuns și m-am dus să-l văd. Atunci era și un prieten de-ai lui de față și a văzut cum efectiv nu mă lăsa să plec, cum mă trăgea de haine, cum a început să dea cu pumnii pe lângă mine și i-a spus: «Martin, dacă nu te oprești, eu plec. Nu este posibil așa ceva» și până la urmă prietenul ăla a plecat și m-a lăsat cu el. A fost o decizie oribilă. Nu m-a lăsat să plec acasă, mi-a luat cheia. Nici nu știu cum am scăpat, cum am ieșit pe lângă el și am putut să fug.”

De acolo au început însă alte crize. „Cred că l-a pomenit pe băiatul ăsta trei ani de zile, timp în care nici măcar nu mai voiam să știu ce se întâmplă cu el.”

„Nu ești sechestrat, doar te țin eu aici”

Băiatul în cauză era Mihai, unul din prietenii Karinei cu care mergea la concertele lui Martin.

„Eram în parc și m-a sunat un prieten de la studio și mi-a zis ca el a venit acolo foarte nervos, că mă caută și că mă omoară dacă mă găsește. Eu nu știam despre ce e vorba. Am întrebat dacă sigur era despre mine vorba, eu neavând niciun contact cu el până atunci. M-am dus la studio”, a povestit Mihai momentul acela.

„El nu mai era acolo, așa că l-am rugat pe un tip să îl cheme. Când am ajuns a încuiat ușa de două ori. Ca să nu scap, chipurile. L-am întrebat de ce mă sechestrează. A zis: «Nu ești sechestrat, doar te țin eu aici».”

„Mi-a zis că trebuie să îmi fie frică de el, să am grijă să nu mă mai întâlnesc cu el.”

Mihai a amintit că Martin vorbea „pe un ton foarte agresiv” și îi „relata niște povesti din 2018”, deși atunci era 2020.

„I-am explicat cum stă treaba, că eu nu nu mai vorbisem cu ea de jumătate de an. I-am dat și eu, și iubita mea argumente. Ea i-a zis: «Dacă eu știam și vedeam mesajele și eram okay cu asta, pe tine ce anume te deranja mai exact?» Nimeni nu înțelegea ce anume făcusem. Mi-a zis că trebuie să îmi fie frică de el, să am grijă să nu mă mai întâlnesc cu el.”

„La un moment dat am început și eu să cred despre mine că prin faptul că vorbesc sau că sunt în jurul oamenilor de sex opus înseamnă că îl înșel”

Karina a povestit că gelozia lui era una extremă, lucru care a împins-o să rupă legătura cu toți prietenii și colegii băieți pe care îi avea.

„Societatea noastră ne face să credem că prieteniile între băieți și fete nu se pot întâmpla, exact tocmai din cauza acestor mentalități ale bărbaților, că tot ce vor bărbații de la tine e să facă sex cu tine. Dar eu mereu am fost o persoană care a fost foarte apropiată de băieți”, a explicat ea.

După spusele ei, Martin îi făcea gaslighting, încerca să o manipuleze și să pună presiune psihică constant pe ea.

„Se uita în ochii mei ca un nemernic și-mi zicea: «Ia spune-mi ce mai trebuie să-mi spui acum. Știu tot? Mi-ai spus tot adevărul?» Și în situațiile alea începeam să tremur, să mă bâlbâi. Nu pentru că chiar ascundeam ceva, ci pentru că văzusem de ce-i în stare până la urmă.”

„Erau niște chestii care ajungeau să te înnebunească.”

Teroarea din relație ajunsese să-i afecteze toate aspectele vieții personale. Ștergea imediat, de frică, mesajele de la colegi sau vechi prieteni din cartier care o întrebau doar ce mai face. „Câteodată vedea că le-am șters, pentru că mesajele începeau de săptămâna aceea, deși știa că oamenii ăia erau de mai mult timp în viața mea. Nu mai știam cum să justific lucrurile astea, cum să-i explic că ascundeam nimicuri, tocmai pentru felul în care acționa.”

„Erau niște chestii care ajungeau să te înnebunească”, după cum a prezentat Karina situația din acea perioadă. „Când coboram de la școală, dacă era doar un singur băiat cu mine, îmi trepida inima. Dacă coboram în fața blocului să îmi iau țigări și oprea o mașină, îmi zicea că a venit pentru mine. Zicea lucruri pentru care nici măcar nu mai știam cum să am dovezi că nu e adevărat.”

„L-am prins că m-a înșelat. Când l-am confruntat, m-a luat de gât și m-a ridicat în aer, de mi-au rămas urme pe tot gâtul”

Frica și teroarea din relație o făceau să se simtă neputincioasă. „Eram cumva încremenită, nu știam cu cine să vorbesc. Cu prietenii mei s-a rupt comunicarea după ce m-a făcut în toate feluri după episodul cu telefonul. Și-a continuat în stilul în care efectiv mă punea în orice situație inconfortabilă posibilă”, a adăugat ea.

Asta până într-un punct când s-a gândit să acționeze.

Între noiembrie 2019 și februarie 2020, după cum a caracterizat-o Karina, era ziua, cearta și acuzația. „M-am gândit că-i ceva putred la mijloc.”

Contul lui Ionuț de Instagram rămăsese salvat în telefonul ei. „Mi-a mărturisit că a bătut pe cineva foarte foarte grav în Roman, de l-a lăsat aproape neînsuflețit. El a postat atunci la story un mesaj că ai grijă ce vorbești de acum. I-am zis să scoată de la story că îl poate incrimina. A intrat pe telefonul meu atunci și mi-a rămas contul salvat. Am intrat de două ori pe el, în ambele dăți am aflat că mă înșela.”

Karina a simțit că avea toate dovezile necesare pentru a-l confrunta. Doar că reacția lui a fost una foarte agresivă.

„M-a luat de gât și m-a ridicat în aer, de mi-au rămas urme pe tot gâtul. A rupt scaunul cu mine, a distrus toate cadourile pe care i le-am dat și apoi, ca la un câine, cum făcea mereu, mi-a zis: «Strânge!».”

„Când un om îți reprimă libertatea, dar în același timp el are voie să facă toate lucrurile pentru care tu încasezi pumni, mi se părea o agonie”

După acel moment, Karina a mers la psiholog. „Deși abia împlinisem 18 ani, psihologul m-a pus să-i anunț pe părinții mei. Tatăl meu a zis să mergem la poliție, eu nu voiam atunci.”

Martin obișnuia să pună poze cu alte fete la story, pentru că știa că asta o va face pe Karina să-i scrie.

„Nu-s deloc o persoană geloasă. M-am uitat și cum îi săreau fete în brațe, și cum voiau să facă poze, și cum avea relații de prietenie cu fete, ceea ce eu n-aveam voie niciodată să am cu băieți. Eu nu făceam crize de gelozie, ci crize de nedreptate. El avea o prietenă într-un bar din Iași căreia îi tot spunea că sunt nebună, că eu cred că mă înșeală. Dar eu știam în adâncul inimii mele că nu sunt nebună, în schimb mă deranja cumplit nedreptatea.”

La vreo două săptămâni după ce-a agresat-o, a postat o poză cu acea fată. „În agonia mea, că n-am primit nici măcar un «îmi pare rău», l-am sunat și l-am întrebat cum poate să-mi facă așa ceva, mă bate și apoi își vede de viață”, a povestit Karina.

Ea a amintit și de un incident de la Snowfest. „A avut niște crize de personalitate și-a dat un pumn într-un geam. A trebuit să fie cusut și dus la urgențe. Era să-și piardă un deget. Și atunci tot timpul ăsta prietena aia a lui a avut grijă de el. Iar mie mi-a reproșat că l-am părăsit. M-am simțit obligată să mă întorc și să am grijă de el.”

Karina își amintește că în perioada aia se simțea ca într-o cușcă, în timp ce el avea voie să facă tot ce voia. „Slăbisem la 40 de kile, eram oase și piele, toată lumea observase treaba asta. Disociam foarte tare, mă duceam în baie să plâng. Când un om îți reprimă libertatea, dar în același timp el are voie să facă toate lucrurile pentru care tu încasezi pumni, mi se părea o agonie.”

Un alt incident s-a petrecut la Bacău, la Festivalul Young Island.

„Îmi ținea mâna la gură și dădea cu pumnii, mă strângea și de gât, mă trăgea de cap.”

„Au venit două prietene de-ale lui să-i facă o surpriză. Una dintre ele știu că avea sentimente pentru el. I-am zis: «Dacă eram eu în locul tău, și un tip care mă plăcea venea să-mi facă o surpriză, eu eram bătută acasă.» Și a trebuit să stau cu ele și să mă prefac că mă bucur”, a amintit Karina.

Problemele au început după. „Când am ajuns la cazare, a început să dea. Cu mâinile la gură, ca de fiecare dată, pentru că țipam să mă lase. Mă durea foarte tare.” Băieții cu care mai colabora erau în camerele alăturate și ăsta era unul dintre motivele pentru care nu voia să se știe. „Poate nu ar mai fi făcut carieră în muzică dacă știa toată lumea ce fel de animal este. Îmi ținea mâna la gură și dădea cu pumnii, mă strângea și de gât, mă trăgea de cap. Dacă ajungeam cumva pe jos să mă apăr îmi dădea și un picior.”

Ana: „Am mers cu ea să își scoată certificat medico-legal. De frică nu a mai făcut nimic după”

Ana e una din prietenele cele mai apropiate de Karina și a fost una din puținele persoane căreia i-a povestit o parte din lucrurile care se întâmplă în casă ei.

„Trebuia să ies cu ea la o cafea și m-a sunat, m-a întrebat dacă aș putea să vin la spital după ea. A mers pentru investigația aceea ca să scoată o fișă de la IML”, a povestit Ana. Era șocată, pentru că nu știa nimic de agresiunile fizice. „Karina nu spunea nimic, nimănui și nici nu se arăta în vreun fel. Știu că se mai certau, se mai despărțeau, se mai împăcau, în fine. Am bănuit că sunt certuri normale, toată lumea se mai ceartă.”

De frică renunțase la viața ei personală. Vorbise și cu părinții ei, dar ei n-au înțeles neapărat situația și cum ar fi trebuit procedat. „Toate astea de frica lui, că de multe ori zicea că dacă își scoate ordinul de protecție de la Poliție oricum are destui prieteni care o știu, că o să se trezească cu el la bloc și tot felul de amenințări din astea”, a povestit Ana.

Ea susține că până să afle de agresiuni, el nu a dat niciun semn că ar face asta. „Când îl vedeam cum interacționa cu ea de față cu mine nu părea deloc o persoană violentă sau periculoasă în vreun fel. Făcea glumițe, părea foarte okay. Se ascundea destul de bine”, a adăugat Ana.

Ea a fost martoră și la o ceartă de ale lor.

„Ea trebuia să doarmă la mine. El a sunat-o și i-a zis să vină acasă, că dacă nu pleacă, își face bagajele. Erau foarte multe episoade din astea în care el ajungea la gară, ea îi spunea hai, nu pleca, el se întorcea, în fine. Atunci am vorbit și eu cu el la telefon, pentru că n-o credea c-o să doarmă la mine. Credeam că îl înșeală cu oricine, colegi de la facultate, foști iubiți, foști prieteni de-ai ei. Efectiv oricine. Atunci ea a zis că e mai bine să se ducă, că dacă nu, mâine s-ar putea să fie mai rău.”

Ana a auzit multe dintre episoadele oribile prin care a trecut Karina. „Îmi zicea: «Uite, am făcut de Crăciun o căsuță de turtă dulce, mi-a trântit-o în cap, a aruncat cu sucul pe pereți.» Am văzut-o de nenumărate ori cum ea strângea dezastrul și stricăciunile pe care el le făcuse la nervi.”

Contactat de VICE, Martinescu a spus că el e „gelos ca orice om” și că „oricât de mulți nervi ai avea și în orice situație nu trebuie să ridici mână”. „Dacă eu am făcut asta nu mă pot considera bărbat în acel moment. Agresiunea e agresiune.”

La concerte, Karina era „fata mea”, „iubita mea”. „Ajungeam în camera de hotel și mâna la gură și pumni dați”

Karina a povestit de o perioadă în care a reușit să se rupă temporar de Martin. E vorba de trei luni de zile, timp în care ea s-a văzut de câteva ori cu altă persoană.

Atunci el i-a compus o melodie în care normalizează comportamentele toxice din relație.

Noi nu știm cum arată frumosul,

Noi ne complacem în haosul nostru,

Și Doamne, ce îmi place să-o gafez ca prostul,

Conștient fiind cât de mare e costul.



[…]



Mereu când greșesc de vină ești tot tu

Neasumat, mândru, ce domină totul.

Ce tont, nu? Ce tare sunt eu când ridic tonul

În lumea noastră, dictatorul.



[…]



Și dau cu piciorul, mă închid cu zăvorul

Orgoliu câștigă, doar eu pierzătorul.



Versuri din melodia „Martin – FLORI DIN ARTERE”

După cele trei luni de zile de despărțire, Karina i-a spui lui Martin că ea s-a văzut cu altcineva. „De acolo au început cele mai oribile momente din relația noastră”, a povestit ea.

„Cred că s-a împăcat cu mine ca să mă facă să plătesc. În fiecare deplasare, mă bătea în toate camerele de hotel. Știam ce urmează atunci când încuia ușa. Cel mai rău s-a întâmplat în Constanța, după o serie de evenimente de la Neversea, în 2021. S-a îmbătat și a început cu toate. Mereu punea întrebări despre acest individ. Tot încerca să mă dea afară din camera de hotel. Omule, e 4 dimineața, sunt într-un alt oraș, unde aș putea să mă duc? Și tot îmi arunca lucrurile pe hol. Până la urmă m-a lăsat să mai stau o zi și apoi mi-a zis că îi pare rău pentru ce a făcut.”

Karina a relatat multe momente de agresiune la care a fost supusă. „Mi-a băgat folia de sticlă de la telefon în mână și m-am tăiat toată. Am închiriat o cameră de hotel pentru că l-a dat mătușa lui afară din casă. Acolo m-a lovit foarte tare, a rupt tricoul de pe mine.”

Un alt incident s-a petrecut la Untold, unde el era invitat.

„La Untold în 2021 a fost super violent cu mine. Eu plecam în fiecare zi mai devreme pentru că bea și știam ce mă așteaptă. Mă suna încontinuu, a dat în mine și în casa prietenilor mei din Cluj. Mă tot împingea din pat și îmi spunea că eu nu merit să stau lângă el. O altă fază s-a petrecut la mainstage. Era un stand cu mâncare vegană și eram foarte entuziasmată, pentru că-s vegană. Practic ne-am certat că omul mi-a povestit meniul vegan, a fost nice cu mine și eu cu el, că așa-i frumos. I-a sărit țandăra atunci.”

A acuzat-o inclusiv ca flirtează cu alt artist. „M-a închis în backstage, a aruncat cu apă pe mine, a început să mă împingă și cred că în luciditatea lui i-a fost frică să nu fie cineva la baia de acolo. S-a dus să verifice și atunci am apucat să fug.”

„Mi-a pus stăpânire pe apartament și pe viață”

O bună parte din relație s-a desfășurat după ce ea abia terminase liceul și intrase la facultate. Ca bani, depindea de el și de ce îi trimiteau părinții. „El mereu s-a folosit de asta. Îmi lua ceva de mâncare și îmi reproșa că eu îl iubesc doar când îmi cumpără chestii, asta deși a stat în casa mea foarte mult timp și nu a plătit o factură. Iar eu trăiam un coșmar continuu. Se purta ca și cum era casa lui. Mă închidea afară din casă, dacă îi spuneam să plece, mă trântea pe jos, începea să mă scuipe, scotea hainele afară din dulap și le arunca pe mine. Mereu mă punea să le strâng după.”

Au fost și multe drumuri până la gară și înapoi. „Pleca și până la gară mă întreba încontinuu: «Ești sigură?» Îl iubeam și îmi era greu să renunț la el. Asta și pentru că mereu voiam să cred că îi pare rău și nu meritam toate astea.”

Ea a spus că în ultima săptămână de relație ar fi fost bătută de patru ori. „S-a întâmplat de atâtea ori să deschid geamul și să strig după ajutor. Nu m-a auzit nimeni niciodată. Îmi era și frică că dacă strig mai tare mă omoară.”

Într-un final a venit și despărțirea.

„Trebuia să doarmă colegul lui la noi. El l-a sunat de față cu mine și i-a zis că nu poate să vină că eu iar îl dau afară din casă. Dar eram așa nervoasă că am țipat: «Spune-i de ce te dau afară!» Și a închis telefonul și m-a călcat efectiv în picioare. A rupt standerul ăla de haine și mi-a zis: «Meriți să fii bătută!».” Atunci a avut un declic. „Într-o psihoză completă am început să mă apăr de el. Până atunci mai aveam momente în care simțeam că îmi pierd mințile, dar mă loveam pe mine. Și el râdea. Atunci am simțit că nu mai pot continua.”

Doar că despărțirea definitivă de el nu a fost una ușoară. „Am crezut că o să mă sinucid fără el. Nici eu nu mă mai credeam că pot să mă mai despart.”

Karina și-a dat seama că nu era singura care a trecut prin așa ceva. A mai fost o fată care l-a reclamat, Sofia.

„Mi-a spus că e posibil să fiu singura femeie care ar putea spune că a fost bătută de el, că zvonurile pe care le-a zis Sofia erau minciuni, că de abia eu dacă aș vorbi aș avea de ce să vorbesc. Mi-am dat seama pe parcurs că a mințit cu absolut tot legat de ea, pentru că erau doar tehnici de manipulare, astfel încât să nu vreau s-o contactez să ne dăm seama că nu suntem nebune.”

Sofia: „A început să dea foarte tare în mine cu picioarele, m-a trântit de toți pereții, m-a luat de cap și m-a ținut cu capul în jos pe geam, la etajul 4”

Sofia l-a cunoscut pe Ionuț Martinescu când ea avea încă 15 ani. Au început relația la două luni după ce a împlinit 16 ani. El avea 20 de ani și era în primul an de facultate.

Sofia a povestit cum a trecut printr-o situație similară cu Martin: i-a pus stăpânire pe casă, era extrem de gelos, o jignea și era agresiv fizic, dar toate aceste lucruri se întâmplau doar în spate ușilor închise. Din spusele ei, Martin a înșelat-o și pe ea. „Știa orarul meu de la școală, cât fac până acasă și îmi calcula câte țigări aveam voie să fumez, că dacă mai stăteam la încă una după școală, îl înșelam.”

Schimb de mesaje dintre Sofia și Martin din perioada în care erau împreună

Într-o zi, când ea a ieșit de la școală, l-a sunat și el i-a spus că a plecat la facultate. „Bucuria mea era că am mai putut să mai stau la o țigară cu colegii. De fapt, el se ascunsese în dulap și m-a urmărit să vadă ce fac prin casă.”

Absurdul era dus la extrem. I se părea suspect și dacă ea se ducea doar până bancomat, cu mama ei. „De ce te duci cu mă-ta sa scoți bani? De ce nu stai acasă? Cine rămâne acasă cât voi sunteți plecate?” erau câteva dintre întrebările „interogatoriului”. „I se părea suspect inclusiv dacă mă epilam și aranjam cât el era plecat. «Pentru cine te epilezi?», mă întreba.”

Sofia a povestit că Martin îi jignea prietenii și familia în mod constant

„Mereu existau scandaluri și agresiuni, dar eu ripostam. Au fost pumni și picioare luate, n-am să te mint”, a povestit Sofia.

Un moment important a fost când a împlinit 17 ani.

„Urma să ieșim în oraș să mâncăm. S-a pus să doarmă două ore, iar eu în timpul ăla m-am machiat și mi-am făcut părul. Când s-a trezit, a început să facă scandal, să dărâme prin casă și să dea în mine, că de ce nu i-am făcut cartofi prăjiți. M-a întrebat pentru cine m-am machiat și făcut părul și efectiv m-a pus să ies cu căciula în cap”, a povestit Sofia.

Raluca a fost colegă de clasă cu Sofia încă din a noua și prietenă bună. A crezut inițial că Ionuț Martinescu e „iubitul perfect”, până când comportamentul Sofiei a început să se schimbe. A povestit cum Sofia i-a mărturisit într-un final ce se întâmpla acasă.

„Mi-a zis: «M-a luat aseară și m-a dat cu capul de toți pereții, a vrut să mă arunce de la etaj, m-a luat de picioare și mă ținea cu capul în jos și îmi spunea că mă omoară.»”, a amintit Raluca.

Sofia mi-a povestit și ce se întâmpla când el era plecat. „Eu trebuia să mă duc să stau cu bunica lui, să fiu monitorizată. Și cât făceam asta am luat legătura cu o prietenă. Când a văzut mesajele, s-a enervat foarte tare și a început iadul. A început să dea foarte tare în mine cu picioarele și m-a luat de cap și m-a ținut cu capul în jos de la etajul 4. Am început să urlu în speranța că va veni bunica lui, dar ea nu se băga niciodată.”

Bunica și mătușa lui știau. „Bunica lui mă jignea, înjosea și dădea vina pe mine”

Atunci când nu locuia la fete, Martinescu stătea ba cu bunica, ba cu mătușa sa.

Când a aflat că Amalia vrea să facă demersuri pentru a reclama abuzurile prin care a trecut, Martin a rugat-o să nu facă acest lucru, pentru că el trebuie să aibă grijă de bunica lui.

Deși este neclar dacă foștii și actualii colaboratori din muzică ai lui Moș Martin știau despre acuzațiile care i se aduc din partea partenerilor, bunica și mătușa lui știau despre comportamentul acestuia. „Bunica mă considera pe mine vinovată că eu stau. Ea mereu era de partea lui, mă jignea foarte tare, ma înjosea”, a amintit Sofia.

Karina, pe de altă parte, i-a povestit mătușii lui. „Era singurul adult în care simțeam că pot să am încredere. Ea a știut toată povestea de la început. Uneori o sunam. Mă închideam în dormitor sau în baie, și o sunam că îmi era frică.”

Mesaje între Karina și mătușa lui Ionuț

Ana a amintit și de perioada de după despărțirea de Karina. Mătușa lui o tot suna ca să-l ajute să-și completeze actele și să își primească în continuare banii de la stat în pandemie. „Cumva începuse s-o hărțuiască și mătușa lui: «Uite, ajută-l pe Ionuț, că știi că el e mai complicat. Știu că el mai face prostii, știu că e nu știu cum, dar e băiat bun.»”

Karina a povestit că și mătușa lui, și el o făceau să se simtă ca și cum era datoare cu ajutorul. „Mătușa lui a devenit foarte insistentă pe treaba asta, așa că a trebuit să o blochez.”

Mătușa lui Martin: „E ceva patologic. El sare de la o extremă la alta. E vulcanic”

Imediat după ce VICE l-a contactat pe Martinescu, mătușa lui Angela a luat legătura cu două dintre cele trei fete care au reclamat comportamentul abuziv al lui Ionuț. Asta deși nu știau numele reale ale femeilor.

„Eu pe ultima prietenă nici nu o cunosc”, a spus Angela în discuția cu reporterul VICE. „Doar pe Karina o știam. Era un copil bun, învăța foarte bine. Mie ea îmi plăcea, dar îl agasa și insista. Și unul, și altul erau agresivi. Erau niște copii.”

La începutul relației, Karina era un copil. Avea 17 ani, un metru jumătate și puțin peste 40 de kile. Ionuț avea 22 de ani și accese de furie pe care și mătușa sa le recunoaște.

„Cred că are o problemă patologică”, a spus aceasta. „Am să mă duc cu el la o evaluare psihologică. Eu zic că e pe linie paternă. Părinții au divorțat, el a stat mai mult cu taică-său și din comportamentul lui și mediul nociv în care a crescut s-a ajuns aici. El sare de la o extremă la alta. E vulcanic. Într-adevăr genul ăsta de persoană trebuie pus la punct.”

Cu toate astea, Angela o învinovățește pe Karina pentru că a continuat relația cu el și nu a reclamat abuzurile mai devreme.

„Eu i-am zis: «Nu ai nimic în comun cu el. Lasă-l în pace. Tu ești deja la două facultăți, Ionuț e cu muzica.» Dacă e cineva care îți face rău, de ce te mai întorci? Asta nu-i dă dreptul lui Ionuț să o lovească. […] Ele trebuiau să facă ceva atunci. De ce în doi ani de zile nu a făcut nimic?”

Ionuț Martinescu s-a apărat și a spus că n-a dat în nicio femeie vreodată, „doar împins”, iar vânătăile de pe brațele Karinei sunt ca urmare a faptul că „eu cu fosta mea iubită așa făceam, ne mușcam și ne pișcam”. Despre Sofia susține că după despărțire „am făcut story împreună, am invitat-o la ziua mea. Am screenshot când mi-a zis să ieșim. Dacă era atât de grav pe cât sunt portretizat, nu cumva nu mai vrei să vezi persoana aia?”

Sofia a comentat acel story menționat de Martin. „I-am zis la mulți ani de ziua lui, m-a invitat să ieșim și a pus poza pe story cu mine și a folosit pozele acelea împotriva mea, să le zică oamenilor că el nu a fost atât de rău cu mine cum le-am zis. A profitat de bunătatea mea. Eu chiar îl iertasem.”

Conversație de când Sofia și Martin erau împreună

Demersul fetelor este departe de a ajunge la final. În prezent există o plângere la poliție, un certificat medico-legal emis, dar și un tip acuzat de agresiune fizică și emoțională care se bucură de viață, faimă și câștiguri.

Această a doua parte a poveștii lor vine și ca un semnal de alarmă pentru tine sau apropiați de-ai tăi. Acum e vorba de Ionuț Martinescu, un tânăr care vrea să-și facă o carieră în muzică. El nu este însă singurul cu un comportament de tipul ăsta și și victimele sunt mai multe decât ai putea crede în funcție de cercurile în care ești.

Dacă observi astfel de comportamente, de momente, de semne, vorbește cu victimele sau recomandă-le să ceară ajutor și oferă-le suport. După cum a subliniat și Bogdan Morar, să ieși dintr-o relație cu un partener abuziv poate fi extrem de dificil pentru o femeie, așa că nu judeca prea aspru.

În cele două părți ale poveștilor despre ce-au trăit fetele în relațiile lor cu Ionuț Martinescu ți-am arătat și că lumea îl credea altfel, poate chiar incapabil de astfel de abuzuri. Oamenii se arată altfel în public și ține cont și de asta. Totuși, s-ar putea ca semnele că ceva nu e în regulă să fie deja acolo.