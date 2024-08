Am testat mașinăria care promite un sex oral de milioane și vine cu comenzi vocale

Autoblow a evoluat mult. A fost introdus în 2008 de Brian Sloan, iar site-ul original îl descria ca „jucăria sexuală masculină a viitorului”.

„Tehnologia le-a adus oamenilor beneficii în toate aspectele vieții. Conducem mașini, pilotăm avioane, explorăm internetul. Progresul tehnologic în domeniul jucăriilor sexuale pentru bărbați e reprezentat de Autoblow.”

Autoblow AI+ e succesorul lui Autoblow AI din 2018, un aparat de masturbat de mărimea unei doze mici de vin, cu margini rotunjite. Îți bagi penisul în manșon și un inel alimentat de un mic motor se mișcă în jos și în sus, de-a lungul penisului, cu diverse viteze și tipare de mișcare pe care le poți schimba într-o aplicație. La fel ca predecesorul său, Autoblow AI+ nu are inteligență artificială, dar acest model e măcar conectat la internet și are o bibliotecă de sex oral pe care o poți descărca, plus comandă vocală.

Dispozitivele de supt penisul sunt deschizătoare de drumuri în ce privește perspectiva societății asupra jucăriilor sexuale. Ca să mențină interesul publicului, producătorii de jucării sexuale au trebuit să adauge mereu calități surprinzătoare. Autoblow a trecut prin tot felul de schimbări, chiar dacă unele au fost mai puțin grozave, iar Sloan crede că e jucăria sexuală masculină a viitorului.

Am testat ultima lui variantă în 2018, iar acum am primit de la Sloan cel mai recent model.

Testarea Autoblow AI+

Modelul pe care l-am primit are o carcasă transparentă din plastic, așa că se vede totul prin ea: inelul Penis Gripper în jurul unui manșon din silicon care are la capăt o gură umană din silicon. Produsul trimis clienților va avea carcasa din plastic alb, deci interiorul nu va fi vizibil.

După ce am scos jucăria din cutie, am încercat să o conectez la internet. Spre deosebire de alte jucării sexuale conectate la internet, cum e Lovense sau We-Vibe, Autoblow AI+ nu are o aplicație descărcabilă pentru controlarea dispozitivului. E o alegere intenționată a lui Sloan, pentru că n-a vrut să-l dea Google și Apple Store afară de pe platformele lor care cenzurează strict termenii legați de sexualitate. Așa că Autoblow AI+ utilizează o aplicație web și mi-a luat cinci minute ca s-o instalez corect. Am băgat jucăria în priză, am pornit-o și am ținut apăsat butonul de pauză până când telefonul meu a detectat o rețea specifică în setările mele de WiFi, una generată de Autoblow. A trebuit să mă conectez la ea, apoi la rețeaua mea de acasă, să copiez și să salvez niște caractere care sunt parola dispozitivului, după care am ieșit din setup. Dar toate astea sunt explicate frumos într-un videoclip.

Nu e greu, dar trebuie să ai un pic de răbdare. Și cum toți bărbații din viața mea aruncă imediat instrucțiunile de câte ori își cumpără un gadget nou, mă îndoiesc că prea mulți o să le păstreze. Pe de altă parte, nu putem subestima băieții pasionați de jucării sexuale cu o tehnologie complexă.

După ce am terminat de setat jucăria, pentru că nu știam încă dacă e safe pentru penisuri reale, am folosit o banană foarte coaptă.

De cum am încercat să îndes banana în gura de silicon, am realizat că am nevoie de lubrifiant. Cu lubrifiant, a intrat ca unsă, cu foarte puțin efort.

Am folosit mai multe viteze și am plasat inelul mai aproape de bază, apoi mai aproape de vârf. Cum a început să se răspândească în cameră un miros de banană coaptă, m-am gândit că poate jucăria a făcut praf banana. Am scos-o să verific și am descoperit că era intactă, nu avea nici măcar o vânătaie. Încântată, am băgat banana înapoi pentru runda a doua.

Noul model are un feature de comandă vocală care e încă în dezvoltare. Poți spune în telefon șase comenzi: Go (Pornește), Pause (Pauză), Faster (Mai repede), Slower (Mai încet), Next (Următorul program), Finish Me (Termină-mă) – n-am putut să mă abțin să nu spun comanda asta cu vocea din Mortal Kombat. Acest feature are mici probleme și sistemul nu înțelege cuvintele din prima. A fost o experiență nouă pentru mine să urlu la o jucărie sexuală „Pornește!” și „Mai repede!”. Nu multe jucării au comenzi vocale, dar Sloan e convins că asta e direcția în care se îndreaptă piața.

Nu m-am simțit sexy să strig lucrurile astea, dar, într-adevăr, nu aveam organul genital în interiorul jucăriei. Eu m-am simțit așa:

Cât timp se distra banana în mașinărie, eu m-am uitat la un clip despre ajustarea inelului Penis Gripper, căruia îi poți modifica grosimea. Aplicația te avertizează că e cel mai bine să folosești comenzile vocale într-o cameră în care e liniște totală. Când am dat comanda Finish Me, aparatul a început să masturbeze banana viguros – teoretic, până la orgasm.

Dar după ce a intrat în modul respectiv, n-am mai reușit s-o opresc. Am urlat PAUSE! STOP! NO! și m-a ignorat. Aveam degetele unse cu lubrifiant și n-a mers să o opresc nici de pe telefon. A trebuit să folosesc butonul de off al jucăriei.

Partenerul meu a intrat în cameră și a zis că avea impresia că mă cert cu cineva într-o întâlnire pe Zoom, dar m-a găsit urlând la o gură de silicon care sugea o banană.

Dezvoltarea Autoblow AI+

L-am sunat pe Sloan ca să îi spun că m-am jucat cu creația lui toată dimineața. I-am pus și câteva întrebări despre ea. A zis că s-a ocupat toată pandemia de dezvoltarea noii variante Autoblow. E mai silențios decât cel anterior, iar inelul reglabil e ceva nou în industrie și a fost cerut chiar de clienții lui. Cel mai interesant e că se poate conecta la internet. Ultimul model, deși conținea AI în nume, nu putea fi conectat.

Iar comenzile vocale sunt viitorul jucăriilor sexuale, spune Sloan.

„E un mod natural de a controla masturbarea fără să te mai gândești la butoane”, a zis el. Comenzile nu necesită un apelativ, nu trebuie să spui înainte „Hei, Autoblow” ca să te asculte.

Pe lângă comenzile vocale, cea mai mare îmbunătățire e biblioteca de sex oral. Aplicația vine la pachet cu zece tipuri de sex oral precum „Full Stroke” sau „Teasing Slow Edge”, care sunt rezultatul eforturilor unei echipe care a colecționat 109 de ore de clipuri cu sex oral din 1 200 de filmulețe, ca să reproducă mișcările din materialele respective. Această versiune nouă le permite utilizatorilor să descarce 17 experiențe diferite pe lângă primele zece.

Dintre toate absurditățile legate de jucăriile sexuale pentru bărbați, poate cea mai interesantă chestie despre Autoblow AI+ e că Sloan a refuzat să-i facă o aplicație în Google și Apple Store, în semn de protest față de discriminarea sexualității pe aceste platforme. Google nu permite aplicații care promovează conținut sexual, inclusiv pornografie sau servicii sexuale, iar Apple interzice materialele sexuale sau pornografice. Aceste reguli sunt un coșmar pentru lucrătoarele sexuale și pentru oricine încearcă să facă aplicații de educație sexuală. Așadar, Sloan a decis să evite aceste platforme și să facă o aplicație web.

Screenshot din aplicația Autoblow AI+.

„Sexualitatea e o latură importantă din viața umană. Nu e vreo ciudățenie practicată doar de câțiva oameni. Activitatea sexuală e o funcție a ființelor umane. Mi se pare nasol că poți folosi un telefon pentru orice, dar nu și pentru activități cu specific sexual. Efectiv mă depășește logica lor”, a zis Sloan.

Dacă ar fi dezvoltat o aplicație pentru Apple sau Google, ar fi trebuit să omită termeni precum „blowjob” sau „sex oral”, iar asta i s-ar fi părut o concesie inacceptabilă. „Mi s-ar părea nasol să nu spun lucrurilor pe nume, deoarece cuvintele afectează ideile, iar ideile afectează comportamentul. E un cerc vicios să nu putem numi lucrurile așa cum sunt și refuz să particip la așa ceva.”

Asta înseamnă, într-adevăr, că ai nevoie de un plus de răbdare ca să setezi jucăria, iar asta s-ar putea să îi descurajeze pe unii utilizatori. Dar nu e un proces atât de complicat. „Ne facem un pic griji că un segment din populație nu va avea chef să se uite la un clip de cinci minute cu instrucțiuni, dar vom vedea după ce îl lansăm cât e de grav.”

O altă problemă ar mai fi mărimea jucăriei. Toți bărbații cărora le-am arătat-o s-au întrebat cât timp ar fi în stare să o țină pe penis. Sloan mi-a zis că va plasa și o curea cu care jucăria va putea fi susținută. „Ai fi uimită cât de greu e să faci design-ul pentru ceva care pare atât de simplu”, a zis Sloan.

Înainte să te întrebi cum va funcționa în practică, nu uita că acesta e același bărbat care a conceptualizat jucăria pentru masturbare care îți face sex oral la volan.

Autoblow AI+ se poate cumpăra cu 249,95 dolari, de pe site-ul Autoblow.