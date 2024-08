Am încercat meditația virală pe internet care promite să mă facă bogată

N-am fost niciodată amatoare de meditație. Dacă îmi ceri să-mi închid ochii și să mă concentrez pe modul în care respir, cel mai probabil o să mă simt ca și cum nu mai pot respira. Indiferent câte ședințe de Headspace fac, pur și simplu nu pot să fiu atentă și să mă relaxez.

Mai multe încercări eșuate m-au făcut să concluzionez că poate meditația nu e pentru mine. Asta până când am descoperit una care promitea să mă facă bogată și faimoasă.

„Quantum Jumping”, pe lângă conceptul pe care probabil l-ai studiat la fizică, a apărut ca o subcultură online care susține că poți să descoperi o existență mai împlinită prin „schimbarea cronologiilor”. Cu peste 90 de milioane de vizualizări pe TikTok, trendul „quantumjumping” arată creatori din Generația Z care folosesc un „portal” să acceseze o dimensiune alternativă prin vizualizare și manifestare.

Bazată pe credința că, în orice moment, existăm în dimensiuni multiple, tehnica asta pune accent pe vizualizările intense ale acestor dimensiuni diferite pentru a te ajuta să intri într-o versiune ideală a ta. Ideea e că prin vizualizarea celor mai puternice și productive versiuni ale tale, poți debloca o mai bună înțelegere a ceea ce ai nevoie pentru a avea succes. Și al naibii de mulți bani. Pare ca un amestec de The Secret – ideea că poți „atrage” ce vrei în viață – și Multiverse-ul Marvel.

Când am auzit de metoda asta de meditație uitându-mă la chestii mistice pe YouTube, am știut că trebuie să aflu mai multe. Așa că am contactat-o pe Teja Priyadarshini, o hipnoterapeută cu specializare și în regresia în viețile trecute, care oferă un modul numit „Quantum Jumping To Blissful Success” și care m-a hipnotizat anterior într-o altă viață ca să-mi liniștesc anxietatea.

„Această tehnică ne permite să accesăm informații pe care probabil că le avem deja, dar mintea conștientă le dă la o parte”, mi-a spus Priyadarshini. Mi-a explicat că atunci când tehnica asta este făcută în mod repetat și consistent, promite să-ți ofere înțelepciunea de a deveni cea mai creativă și productivă versiune a ta, adesea prin sfaturi pe care ai tendința de obicei să le ignori.

„Mintea noastră ne oferă adesea aceste indicii intuitive, dar câteodată le dăm la o parte fiindcă simțim că nu sunt importante”, a spus ea. „Această tehnică revalidează ce-ți spune intuiția, prin faptul că-i permite minții subconștiente să confirme că informația este validă.”

Conform lui Priyadarshini, cu cât ai „sărit” mai mult sau te-ai adâncit în această tehnică, cu atât vizualizările ar putea să se manifeste în realitate. Practic, genul ăsta de meditație este o versiune mult mai palpitantă a trendului cu manifestări care a luat cu asalt TikTok-ul și Reels-urile.

Fie că rezultatele pozitive ale Quantum Jumping se datorează efectului placebo, unui exemplu destul de complicat al biasului de confirmare, unei manifestări a sănătății mintale precare sau pur și simplu un experiment filosofic de gândire, eram pregătită să mă îmbogățesc și să am succes în noul an.

Încercarea #1

La începutul lui decembrie mă simțeam foarte neproductivă odată cu sărbătorile care se apropiau și făceau și cele mai simple sarcini să pară plictisitoare. Așa că, m-am gândit că e momentul potrivit să încerc meditația care promitea să mă ajute să mă concentrez, printre altele. Am dat drumul la înregistrarea audio care urma să mă poarte prin meditația ghidată și am pornit spre ceea ce speram să fie o călătorie intergalactică (spoiler alert: nu a fost).

Meditația a început destul de direct. Sunetele fermecătoare izvorâte dintr-un bol sonor, combinate cu vocea lui Priyadarshini au încercat să mă ademenească într-o stare calmă, meditativă.

Mă întind pe spate în timp ce vocea lui Priyadarshini mă instruiește să inspir și să expir înainte să-mi ceară să vizualizez trei numere cu fiecare inspirație. Apoi mi-a cerut să mă imaginez cum trec printr-un hol, insistând la fiecare pas că „în fiecare zi devin din ce în ce mai bună în fiecare fel”, o mantră care trebuia să acționeze ca o afirmație. În timp ce mă imaginez cum trec printr-un coridor rece și abandonat mi se spune să mă uit după o ușă care deschide un univers alternativ.

Aici, am fost asigurată, urma să întâlnesc o versiune alternativă a mea, una care are viața în ordine și care-mi va împărtăși din cunoștințele și înțelepciunea ei ca să mă ajute să înfloresc în cea mai bună versiune a mea. Dar înainte să trec la asta, am fost instruită să o accept pe „Kua”, o ființă de lumină dintr-o dimensiune alternativă care mă va însoți în călătoria de a deveni cea mai bună versiune a mea. Atunci lucrurile au devenit puțin… dubioase.

Priyadarshini mi-a spus că pentru a crede cu adevărat că orice vizualizez se va manifesta în realitate, trebuie să mă vizualizez cum o caut pe Google pe Kua. Bănuiesc că știa că fix ăsta va fi primul lucru pe care-l va face sinele meu cinic. Apoi mi-a cerut să-mi ating cu vârful limbii cerul gurii, o tactică despre care a zis că m-ar ajuta să mă „programez” în credința că gândurile mele se vor transforma în realitate.

Nu am înțeles multe, dar am făcut ce am crezut că e mai bine. Fiindcă asta e viața.

Apoi, în final mi s-a spus că o să dau nas în nas cu cea mai bună versiune a mea. Am așteptat cu entuziasm să văd cum arată. În schimb, am fost întâmpinată de un prieten vechi: întunericul. Mintea mea era goală și doldora de citate motivaționale în loc de sfaturi menite să-mi schimbe viața. La naiba, m-am gândit eu, va trebui doar să încerc din nou.

Încercarea #2

A doua oară când am reușit să mă motivez să încerc tehnica asta de meditație a fost la scurt timp după Crăciun, când în ciuda afirmațiilor mele pozitive, am rămas fără bani. Se apropia anul nou și speram că, de data asta, versiunea mai bună a mea va apărea și-mi va arată cum să înaintez.

M-am scufundat direct și am dat play la înregistrarea audio, de data asta cu o încredere calmă pe care n-am mai avut-o înainte. O stare de transă confortabilă a început curând să-mi cuprindă corpul. Poate că eram doar obosită de la dezmățul de sărbători, dar de data asta m-am simțit mult mai relaxată și mai aliniată cu gândurile mele.

Așa că, atunci când vocea lui Priyadarshini mi-a cerut din nou să-mi vizualizez cea mai bună versiune a mea, mi-am imaginat prompt o variantă mai în vârstă și mai calmă a mea. Părul mi-era prins într-un coc dezordonat, purtam un pulover bej și stăteam la un birou de marmură cu laptopul meu. Nu prea știam ce job avea versiunea mea alternativă, dar am simțit (sau poate am sperat) că aveam o prezență impunătoare și o putere silențioasă.

Dar când a urmat partea de colectare a informațiilor care să-mi schimbe viața, tot ce am putut înregistra au fost căcaturile generice: urmează-ți pasiunea, nu alerga după bani, muncește din greu. Nu am fost prea impresionată de sfatul pe care aparent mi l-am oferit și l-am dat la o parte rapid. Asta era tot ce putea face cea mai bună versiune alternativă a mea? Atât de dezamăgitoare.

Dar câteva zile mai târziu, când mi-am revizuit performanțele la sfârșit de an, am fost surprins plăcută de rezultate. Am lucrat într-adevăr din greu și am acumulat câteva câștiguri frumușele pe parcursul lui 2021, dar părea că-mi priveam succesul și valoarea de sine într-o altă lumină. Ținea de mine sau de manifestări? Nu eram prea sigură, dar după câteva luni de anxietate care m-a făcut să-mi pun la îndoială alegerile, mă simțeam ca și cum în sfârșit mă împac cu propriul sine. Eram conștientă că lucrurile precum vizitele la prieteni, vacanța din ultima săptămână din an și faptul că aveam un plan de călătorii poate că m-a ajutat să-mi alin anxietatea din pandemie. Dar m-am gândit că meditația nu era un compromis prea rău pentru ceea ce părea a fi speranță și fericire.

Acum tot ce mai trebuia să fac era să aștept banii.

Încercarea #3

Odată cu începutul noului an și cu o nouă frică de creșterea cazurilor cu Omicron, plictiseala mea indusă de izolare mi-a făcut toate rezoluțiile din 2022 să se spulbere în fața mecanismelor de adaptare nesănătoase. Așa că am decis să încerc din nou Quantum Jumping, în speranța că o să încep noul an recuperând o parte din banii pe care i-am cheltuit pe distracțiile din decembrie.

Mi-a fost și mai ușor să intru în starea meditativă de data asta în timp ce-mi imaginam că traversez un univers alternativ cu scopul de a mă împrieteni cu cea mai bună versiune a mea. De data asta, părul meu era și mai grizonant, purtam ochelari albi cat-eye și dădeam instrucțiuni pentru ceea ce părea a fi o echipă de producție de film. În timp ce stăteam față în față cu versiunea mea alternativă imaginată și am întrebat-o ce trebuia să fac ca să am succes, singurul gând care mi-a trecut prin cap a fost să continui să fac sarcinile care mi-au fost alocate, indiferent cât de leneșă sau nemotivată mă simt. Practic, am realizat că, atunci când n-am motivație, trebuie să mă prefac că o am până îmi iese. Având în vedere în ce fel e lumea acum, nu pare un sfat prea prost de la mine pentru mine.

Nu m-am așteptat să obțin mai mult decât aceste frânturi mediocre de înțelepciune de la sinele meu alternativ. Eram aproape gata să renunț la speranțele pentru bogății, când mi-am verificat contul bancar și am descoperit că cineva mi-a trimis în mod misterios patru mii de rupii indiene (53 de dolari). Am fost șocată și mi-am întrebat toți prietenii care-mi datorau bani dacă mi-au trimis acea sumă. Au spus că nu, dar mi-a oferit și oportunitatea perfectă de a le cere să-mi înapoieze datoria, și astfel am primit mai mulți bani. Cred că nu voi ști niciodată dacă meditația m-a făcut să câștig niște bani în plus sau a fost doar portofelul meu karmic care s-a reechilibrat singur.

Totuși, după ultima mea încercare, aveam sentimente amestecate despre meditația asta. Da, m-a ajutat să mă concentrez și să intru într-o stare mai relaxată, dar poate fiindcă aveam prea multe așteptări nu mi s-a părut atât de extraordinară precum speram.

Apoi mi-a trecut un alt gând prin minte: Poate asta era cheia succesului. Poate că am reușit să-mi gestionez așteptările și să mă concentrez pe găsirea de proiecte care mă inspiră, în loc să încerc să meditez pentru mai mulți bani.