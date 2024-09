Ascultă noua melodia a lui Nicki Minaj în care se ia de Donald Trump

A fost destul de tăcută-n ultima vreme, după colaborarea cu Arianna Grande, și pentru că-și pregătește albumul care ar trebui să apară anul viitor la un moment dat.

După ce a făcut puțin freestyle peste hitul lui Rae Sremmurd, „Black Beatles”, Nicki Minaj a numit versiunea ei „Black Barbies”, în care se ia de președintele Donald Trump. „Island girl, Donald Trump want me go home/Still pull up with my wrist looking like a snow cone/She said she got a hit record I said ‘oh shit’, picked up my phone cos I had to call bullshit/These bitches having nightmares of my new shit/These bitches pussy and they don’t ever do shit (geddit, douche it)…”

Nu e prima dată când Minaj a remixat duoul din Atlanta, a mai făcut asta și cu No Flex Zone în 2014. Dă play la „Black Barbies” și pregătește-te pentru întoarcerea celei mai cool femei din hip-hop.

