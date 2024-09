Melodiile cu care o să rupi când agăți pe Tinder

Ah, da, Tinder – aplicația care cică trebuia să te ajute să ți-o tragi fără obligații și care, între timp, s-a transformat în metoda principală de a te alege cu o relație pe termen lung și cu probleme în anul de grație 2016. În caz că nu știai, au schimbat din nou Tinderul. L-au combinat cu Spotify, ca să-ți pui o piesă la profil, cum făceai pe vremuri în era Myspace.

E bine, nu? Tinder nu mai e doar infinit; acum este și audio.

Imediat după ce vei fi aflat treaba asta, adică chiar acum, pun pariu c-o să te obsedeze întrebarea asta: ce melodie crezi că și-ar pune redactorii și internii de la VICE pe profilul de Tinder și de ce? Nu-i așa că de-abia aștepți să afli?

Ei bine:

„COOL”

Dac-ar trebui să aleg un singur cântec, care să rezume toată experiența mea cu Tinderul și-n același timp – când e văzut pentru prima dată pe Tinder-ul meu, ca un soi de reclamă pentru mine – să fie unul foarte, foarte, foarte isteț, ar fi „Cool”, din musicalul clasic din 1961, West Side Story.

„Haha”, o să-și zică persoana respectivă (sper!). „Tipul ăsta clar are un super simț al umorului! Pare genul de tip cu care chiar aș putea, la o adică, să-mi petrec seara la un rând de beri, înainte să mă hotărăsc că: a) de fapt, chestia asta a lui cu ironia e super enervantă; b) de fapt, nu-i nici pe departe la fel de frumușel ca-n poze, sau c) căcat, chiar îmi doresc să fi mâncat înainte să vin aici, pentru că sunt prea muci ca să mai fac ceva în legătură cu a) și b) și n-am niciun chef să plec devreme, dar cred că el ia asta drept cine-știe-ce semn că merge bine întâlnirea când, de fapt, e pe dos.”

Cool!

@williamwasteman

„CAN YOUR PUSSY DO THE DOG?”

Am ales piesa asta în principal pentru că include body-uri cu imprimeu tigrat, machiaj dubios și pantaloni strâmți de piele, care-i fix ce mă reprezintă pe mine. În plus, sună sexual, dar, într-un fel suficient de dubios încât să se gândească oamenii de două ori înainte să-ncerce să mă agațe cu replica asta. Deși, inevitabil, probabil ar da naștere unei întrebări de genul dacă pisicuța mea poate să se pună cu dulăul lui, urmată de un emoticon care face cu ochiul și de întrebarea: „hei, ești?”, după care, „păi mă piș pe tine”.

@bijubelinky

„HOLIDAY RAP”

Pe de-o parte, imnul tău de Tinder e chestia care zice: „ăsta-s eu, așa mă fut; lasă-mă să te fut și pe tine măcar un pic – măcar un pic, cât să-ți bag ideea asta-n cap înainte să ajung să o fac pe bune – lasă-mă să te fut prin intermediul acestei melodii”, și, pe de altă parte, imnul tău de Tinder mai zice și: „asta e muzica mea, eu așa sunt, asta e personalitatea mea, distilată în trei minute și patruzeci de secunde de Adele”. Nu poate fi ambele. Nu poți să ai un cântec pentru futut și ca melodie care-ți reflectă personalitatea, decât dacă ești, la propriu, D’Angelo. Piesa care-ți reprezintă personalitatea nu poate să fie și melodia de futut. Trebuie să alegi o variantă sau alta.

Eu nu-ți spun ce variantă aleg, dar piesa mea de Tinder e „Holiday Rap” de la DJ Sven și Miker G.

@joelgolby

„SCENE SICK”

Al meu ar fi „Scene Sick”, de la Diet Cig, pentru că versurile cu care începe sunt ceva de genul: „M-am săturat să aud de trupa ta / Nu-mi pasă Nu-mi pasă Nu-mi pasă Nu-mi pasă Nu-mi pasă.” Ceea ce cred că m-ar ajuta să scap de posibilele întâlniri cu genul de oameni de pe Tinder care au lăută.

Morgan Harries

„DEAD RINGER FOR LOVE”

Un singur cântec n-ar putea niciodată să surprindă nuanțele unei ființe umane, individualismul unui suflet unic – și, totuși, aici am ajuns, Tinder. Cântecul meu ar putea fi orice, de la „Rain On My Parade, de Barbara Streisand – care să comunice și ideea unei Hannah spontane, amatoare de chestii pompoase și dramatice – până la orice de la Grouper sau Slowdive – pentru existențialista Hannah, care zace prea mult timp în adâncurile nefericirii. Dar o să aleg Meat Loaf feat. Cher – „Dead Ringer For Love”, pentru că, exact ca mine, piesa asta rupe.

Nu știu dacă Jim Steinman, compozitul ei, era conștient, la momentul respectiv, de faptul că e un geniu liric, dar versurile lui surprind perfect experiența Tinder: „Nu știu nimic despre tine, baby / dar ești tot ce am visat.” În plus, melodia mă super reprezintă: estetica înălțătoare afectată și solo-urile alea de jale sunt fix ca mine, când mă port cel mai frumos; acele „baa baa uu”-uri sunt o aluzie la posibilitatea c-o să ne părem unul altuia deosebit de enervanți când o s-ajungem să ne cunoaștem mai bine.

@hannahrosewens

„THOMAS THE SMASH MOUTH ENGINE”

Există doar două chestii pe care le apreciez la un potențial prieten de sex și acestea sunt: 1) simțul umorului și 2) o apreciere sinceră a formației rock americane Smash Mouth. Nu cred că cer prea mult. Dar de ce, Emma, o să mă-ntrebi – de ce, dacă ești așa moartă după Smash Mouth, ai alege drept piesă pentru profilul tău imaginar de Tinder, mash-up-ul ăsta penal dintre hitul lor din 1999, „All Star” și genericul de la Thomas the Tank Engine? Zău că e simplu?

Această capodoperă „ușor neterminată” e o probă de admitere pentru cât de ușor faci față vieții. Dacă stai să te gândești, în adâncul tău, nu cumva ești acest mash-up între „All Star” și Thomas the Tank Engine? Când aud piesa asta, mă gândesc la haosul și absurditatea vieții. Cântecul ăsta reprezintă emoțiile mele după șapte beri. Cântecul ăsta reprezintă toți oamenii pe care i-am cunoscut vreodată – hămesiți, goi, care dau swipe unor fețe necunoscute, goale de conținut, de pe Internet, în căutarea unei puli pe care să se așeze. Oare nu suntem toți o combinație dintre două forțe complet opuse, care mărșăluiesc prin lume, complet desincronizate, cu toată grația unei cămile care iese dintr-un cort? Oare, la urma urmei, nu suntem toți „ușor nefinisați”?

În plus, e-al dracului de amuzantă.

@emmaggarland

„THAT’S THE WAY I LIKE IT”

Pentru imnul meu de Tinder, o să folosesc o formula verificată și testată. Aveam cel mai mare succes pe platformele de socializare pe vremea când foloseam Myspace, prin anul 2005. Poza mea de profil era una cu mine în tricou de Superman și eram în topul de prieteni a 15 tipe diferite. Comentariile, comentariile cu poze și cererile de prietenie curgeau ca mierea, pe vremea aia. Tocmai ieșeam din etapa în care eram plinuță și descoperisem timer-ul de la aparatul digital al părinților mei, ceea ce a dus la istantanee bine regizate, în care apăreau din plin bretonul și energia sexuală. A fost o epocă de glorie a popularității, iar într-o lună chiar m-am bucurat și de un șir neîntrerupt fete diferite cu care m-am tot lins patru weekend-uri la rând.

Piesa mea? „That’s the Way I Like It”, de la KC and the Sunshine Band, desigur.

@a_n_g_u_s



Traducere: Ioana Pelehatăi

