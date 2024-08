Melodiile despre violuri și sex dur pe care ai dansat de-ai rupt în România

Foloseai melodii d-astea ca să agăți sau să transmiți mesaje subliminale? Sau, pur și simpu, erai atât de mic și nevinovat, încât nu știai ce spune tipul ăla în cântec, atunci când ai tăi te încurajau să dansezi slow cu puștoaica vecinilor de la etajul 2? Prin ’90 sau 2000 nu existau chef sau club în care să nu auzim piesele astea. Era un ritm atât de lasciv, încât n-avea cum să nu te ducă cu gândul la sex, chiar și atunci când nu înțelegeai versurile. Sau, mă rog, le înțelegeai, dar nu-ți pica fisa că acadeaua sau poneiul nu aveau sensul ăla nevinovat.

Cum spuneam, când sunt în engleză, parcă pot fi ascultate și fără să ți se ridice sângele în cap. Uite un exemplu: mulți români spun sus și tare „Fuck off!”, dar mai puțini au curaj să trântească o înjurătură neaoșă de morți sau alte origini.

Bine, printre toate hiturile astea care ți-au marcat hormonal adolescența, am intercalat și două capodopere de-ale noastre, ca să vezi că există potențial și-acolo unde te-ai născut.

Cine și când: Ginuwine – Pony, 1996

Versuri epice:

If you’re horny, let’s do it

Ride it, my pony

My saddle’s waiting

Come and jump on it.

În primul rând, să stabilim un lucru! Chiar dacă tu, la vârsta candidă a adolescenței și cu ceva cunoștințe de engleză, luai, pe vremea aia, textul ad litteram, știi acum că ce cânta tipul ăsta nu are nicio legătură cu vreun ponei sau alte ființe simpatice de la ferma animalelor.

„Vino să-mi călărești poneiul!” sună mult mai puțin ambiguu zis în română, dar hei, copiii din generația MTV care se unduiau pe piesa asta chiar credeau că este vorba despre cawboys și rodeo. Noroc că ai noștri nu înțelegau engleza, iar videoclipul piesei nu lăsa să se vadă cât de excitat era cântărețul.

Cine și când: LL Cool J – Doin’ It, 1995

Versuri epice:

It’s the first time together and I’m feeling kinda horny

Conventional methods of makin love kinda bore me

I wanna knock your block off, get my rocks off

Blow your socks off make sure your G spots soft

Aș putea spune că rapperul ăsta vechi și gagica invitată în piesa lui cântau pe ritmul sexului dur. Gemete sunt? Da. Aluzii sexuale? Nope, totul este pe față și cât se poate de explicit, așa că ăștia doi, când au terminat de înregistrat, erau probabil înfierbântați și uzi fleașcă. Cred că genul ăsta de conversații mai auzi pe la liniile alea fierbinți, dacă mai există ele.

Pe scurt, domnul Cool J vrea să i-o tragă de să-i iasă ochii din cap, iar ea vrea să fie lovită și așteaptă ploaia lui dulce. Când dansam noi în unica discotecă din Giurgiu pe piesa asta, singurul lucru pe care-l înțelegeam este că ăștia doi o făceau (doin’ it). Și, de data asta, era cât se poate de clar ce anume.

Cine și când: Valahia – Banana, 2000

Versuri epice:

Hey, Roxana, dă-mi înapoi banana

Dacă nu mi-o dai, mă supăr rău

Și te spun direct lu’ mama

Asta-i banana mea, e banana prețioas

Se mănâncă numai după după după masă

Că se asculta la mișto sau nu, e clar că piesa asta a lui Mihai Trăistariu și a lui Costi Ioniță chiar se asculta. Iar aluzia aia cu banana era la fel de finuță ca umorul celor de la Vacanța Mare, alți oameni cu succes teribil prin vremurile alea. Oricât de mici și neexperimentați erau noi pe-atunci, știam care-i faza cu banana, că doar fructul ăsta e asociat cu sexul oral de când lumea.

Dacă un tip îți fredona refrenul ăsta la o petrecere sau aiurea, era clar că voia și el să faci ce făceau Roxana și Suzana cu banana. Uite dezavantajul unei melodii cântate în limba română. Prea pe față și aiurea ca să agăți cu ea fete romantice.

Cine și când: Salt-n-Pepa – Push It, 1988

Versuri epice:

Ah, push it – push it good

Ah, push it – push it real good

Ah, push it – push it good

Ah, push it – p-push it real good

Erau vremurile în care tu erai mic, mic, mic, iar acest cântec te depășea cu totul. De-aia a și ajuns să fie apreciat la adevărata lui valoare mai târziu, când ai înțeles care era faza cu „push it” ăla. Nu exista bairam sau petrecere de apartament în care să nu se bage și caseta cu Salt-n-Pepa.

La piesa asta puștii se împărțeau în două categorii: ăia care se așezau, jenați, pe scaune, și ăia care se mișcau așa cum au văzut la fetele alea dominatoare din clip, într-un fel de dans al împerecherii. Cumva, așa aflai și cine și-a început deja viața sexuală. Sau, mă rog, intenționează s-o facă cât mai repede.

Cine și când: Romeo Fantastik – Oh Carolina, 2004

Versuri epice:

Urcă-te pe mine

Freacă-te mai bine

Dai motoare verticale, de-alea supranaturale

Ia mai stai un pic

Sărută-mă-n buric

Și mai jos, jos, câte-un pic, câte-un pic, câte-un pic

Melodia asta de pe vremea în care Dan Diaconescu era senzațional a făcut parte din viața ta, fie c-o ascultai doar la chefurile alea penale din Berceni, după ce amestecai vinul cu berea și cu țuica. Sau poate, cine știe, sunt unii cărora le plăcea sincer de inventatorul manelelor porno. Ce se-ntâmplă?

Omul era regele sexului, iar versurile erau un fel de comenzi pentru tipa asta, Carolina, mai cunoscută ca nehalită, haladită, sângerită, șmecherită și nesimțită. Interesant este că, deși omul le zicea atât de pe față, reușea exact contrariul: să te facă să ți se taie și de sex frontal, și de ăla orizontal.

Cine și când: 50 Cent – Candy Shop, 2005

Versurie epice:

I’ll take you to the candy shop

I’ll let you lick the lollipop

Go ‘head girl don’t you stop

Keep going ’til you hit the spot

Chestia asta cu linsul acadelei, spusă chiar și în engleză, e atât de folosită, că aproape și-a pierdut din impact. Un fel de apropo de autobază pentru sexul oral sau o invitație la fel de agreabilă ca una la viol. Bine, când ai 18 sau 20 de ani, nu stai să te revolți din cauza versurilor care obiectivizează femeia. Pe atunci, singura ta grijă era să ți-o tragi. Nu cunosc tipă să fi refuzat, pe atunci, invitația vreunui tip de a dansa lasciv pe Candy Shop, pe motiv că versurile sunt de porc.

