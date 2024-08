Toate mesajele dubioase pe care le-am primit de la bărbați doar pentru că sunt femeie

Internetul e o lume dură, când vine vorba de flirt și de agățat, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, dar din motive diferite. Stereotipurile de gen încurajează bărbații să facă sex cât mai mult, dar fac shaming femeilor dacă le place prea tare. De-asta ne aflăm în situația tristă, în care ei sunt frustrați că nu reușesc să agațe, devin agresivi și disperați, iar ele sunt agasate de tentativele dezamăgitoare și stupide de cucerire.

Un tip înțelegător

Da, de asta primești „seen” sau block ca bărbat, imediat după ce ai scris un „sal, cf”: pentru că femeile primesc mult prea multe oferte, majoritatea interacțiuni infantile care se termină prost, sub semnul ego-ului masculin rănit de un refuz pe care nu-l poate accepta. M-am plictisit să văd cum se ajunge, în câteva replici, de la „Ești o femeie superbă, vreau să te sărut din cap până în picioare” la „Curvo, oricum ești grasă și urâtă”.

Până la vârsta de 36 de ani, am apucat să întâlnesc toate tipurile de bărbați care încearcă să agațe online și situația e sumbră. Tiparele se repetă în așa un hal încât am ajuns să cred că atracția și seducția sunt niște ecuații. Multă vreme am crezut că doar eu atrag bărbați din ăștia, pentru că fac fotografie nud și sunt o tipă poliamoroasă asumată, lucruri care funcționează ca un magnet pentru dubioși.

O grămadă de tipi încearcă să mă abordeze pornind de la pozele nud și îmi propun sesiuni de pictură sau fotografie fără să aibă vreun portofoliu sau un talent real în domeniu.

Dar, de curând, am găsit un grup de Facebook unde femeile postează screenshot-uri cu interacțiunile lor online cu bărbați și am înțeles că majoritatea abordărilor sunt la fel, indiferent cum arăți, ce vârstă și ce preocupări ai. Poate că, în viața reală, ele ar funcționa, dublate de expresia facială a unei persoane sau de chimia pe care o aveți. Dar, printr-un simplu mesaj pe rețelele sociale, e mult mai greu să arăți că ai carismă, mai ales dacă începi cu cea mai seacă abordare, de tipul „sal, cf”. Nu-mi dau seama la ce fel de femei funcționează stilurile acestor bărbați. Ca să dai block mai ușor, ca femeie, dar și ca să eviți asta, ca bărbat, iată toate tiparele de comportament masculin pe care le găsești online când vine vorba de agățat.

Pick-up artistul

Cine este: Această tentativă de bărbat e un amărât cu încrederea în sine la pământ, care încă îl citește pe piticigratis și a văzut câteva videoclipuri online despre arta agățatului, practicată de masculii alfa care știu că femeile sunt doar niște gazele care abia așteaptă să fie vânate. A aflat că metoda ușoară de a cuceri o femeie e să-i submineze încrederea în ea, astfel încât să nu se mai simtă dorită de nimeni și să zică mersi că o vrea el. Șmecheră metodă, nu-l trădează deloc că ar fi vreun un lăbar trist, incapabil de comunicare.

Cum acționează: Acest mare artist al vrăjelii proaste a învățat din cursurile de agățat că femeile sunt niște ființe superficiale, iar centrul existenței lor este înfățișarea. Deși tocmai ce a făcut laba la pozele ei, îi spune: „Nu înțeleg de ce te crede lumea așa de frumoasă, ai nasul mare. Și degetele tale de la picioare arată ca niște gheare de găină”. Sau: „Domnișoară, stai liniștită, toți știm că în realitate nu arăți deloc la fel de bine ca în poze.” Apoi își freacă mâinile satisfăcut și așteaptă ca prada sensibilă să i se arunce în brațe plângând: „Nu e adevărat! Hai să ne vedem în realitate, ca să-ți dovedesc ce frumoasă sunt!”

Reacția: E uimit când „prada” îi dă block, dar nicio problemă, perseverează mai departe cu altele – știe sigur că până la urmă va avea succes, doar i-a promis piticigratis că fetele o să se îngrămădească să i-o sugă dacă le face urâte, ca să-i dovedească și ele că sunt bune la ceva.

Inteligentul

Similar cu pick-up artistul, acest mascul nu te jignește direct, dar te abordează de pe picior de superioritate. Deși nu știi cine e și nici nu te interesează, apare din senin în inbox-ul tău cu pretenția să-i dovedești că te duce capul și nu ești chiar proastă.

Începe întotdeauna cu un pseudo compliment: „Hm, interesant, pare că ai ceva în cap pentru o femeie frumoasă”. Când îi atragi atenția că e misogin și îngust la minte, răspunde că nu e cazul să te enervezi, doar se știe că femeile frumoase își folosesc corpul, nu creierul. Dacă nu te-a cucerit cu insulta, sigur o să te dea pe spate cu un stereotip penal, nu-i așa? Nu-și poate imagina că nu-ți ajunge nici la degetul mic pe plan intelectual și continuă să se facă de râs, presărând cu termeni academici conversația care era oricum sortită eșecului încă din prima clipă.

În zilele în care ai chef, te joci cu el ca o pisică cu șoarecele pe care urmează să-l mănânce. Dacă nu-ți arde de masculinitate toxică, îi dai block de la prima replică.

Dickpic guy

Bărbatul care a înțeles că n-are rost să-și bată capul cu strategii de seducție. E de ajuns că are pula mare. Sau că, măcar a găsit un unghi bun din care pare așa. A absolvit cursurile academiei PornHub și acolo a învățat că cel mai important lucru pentru femei e un penis enorm. Ceea ce îl bucură, pentru că, săracul, nu știe să comunice, se teme să își exprime emoțiile și nu are skill-uri conversaționale. Tot ce a învățat este greșit. Nu realizează că un dickpic se trimite după ce ai reușit să stabilești o conexiune cu o persoană și ambii participanți la conversație sunt in the mood for sex.

Femeile îi dau block imediat, iar el nu înțelege care e faza cu idioatele astea, dă o labă și plânge în pernă. Încă o noapte în care doarme singur, pentru că dickpic-ul lui nu a făcut nicio cucerire.

Limbistul

E varianta online a mesajului scris prin parcuri și gări, ăla cu „Dau limbi”, urmat de un număr de telefon. Profită de faptul că mulți bărbați sunt ignoranți și nu fac sex oral femeilor și cred că cea mai ușoară cale de a ajunge într-un context sexual e să-i promită ceva de care ea nu are parte.

Merge cu încredere totală pe acest as din mânecă – nu consideră că mai e nevoie de altceva ca să cucerească. În majoritatea cazurilor, nici măcar nu salută. Propune direct o partidă de sex oral, care să dureze toată noaptea, ca să-ți scoți pârleala pentru toți foștii care nu ți-au dat limbile pe care le meriți.

Nu știu cât succes au mesajele astea, dar tot ce se poate. Eu recunosc că îmi sună foarte bine, dar aș vrea să primesc oferta asta de la cineva care îmi place, nu de la un dubios random de pe net.

Rivalul iubitului tău

Tipul ăsta începe conversația cu „Iubitul tău e foarte norocos”. E o strategie simplă: pac, ți-a făcut un compliment și află dacă ai iubit, fără să te întrebe direct. De obicei, acestui gen de tip îi răspund ca o tocilară îndrăgostită: „Și eu sunt foarte norocoasă să-l am pe el”. Unu, pentru că așa e, și doi, ca să scap mai repede.

Dar asta nu-l descurajează pe voinicul nostru, care, după ce s-a lămurit că ai iubit, se grăbește să ți-l demonteze pas cu pas, fără să-i treacă prin cap că nicio fată normală la cap nu va fi fermecată de faptul că îi insulți persoana iubită. Așadar, iată-l pe rivalul iubitului tău cum îți promite că el, în locul lui, te-ar ține închisă în casă, că ești prea frumoasă. El nu te-ar lăsa să faci poze nud, pentru că e normal să fii gelos când iubești. El ți-ar da limbi cinci ore, nu doar cinci minute înainte de sex, ca iubitul tău.

Hai, o mai freci mult cu terminatul ăla de gagică-tu, când ai la dispoziție un psihopat romantic care abia așteaptă să te lege de calorifer și să ia la bătaie pe oricine se uită la tine pe stradă?

Susținătorul monogamiei

Tipul ăsta se leagă strict de faptul că sunt o femeie poliamoroasă asumată, deci am relații non-monogame cu mai multe persoane, lucru pe care l-a aflat de pe profilul meu. Replicile lui de agățat pornesc de la „Aaa, ce prost e iubitul tău că te lasă cu alții!” și se încheie cu „Asta înseamnă că nu te iubește, eu n-aș lăsa pe nimeni să te atingă”. Pentru că, nu-i așa, dacă am renunțat la monogamie acum 11 ani, în tot acest timp l-am așteptat pe el, un mascul român tipic needucat și cu un ego cât casa, să mă convertească înapoi. Tot ce spune omul ăsta e un turn off continuu pentru mine. E ca toți foștii de care m-am despărțit pentru că erau posesivi, frustrați și nu-mi permiteau libertatea de care am hotărât că am nevoie în viața mea.

Drăgălașul

E o categorie aparte de bărbat, despre care nu știu ce să cred. Trimite inimioare, filmulețe cute cu animale și copii, stickere și emoticoane drăgălașe. E o pauză binevenită după toți masculii toxici cu care ai de-a face. La prima vedere, pare inofensiv. Dar, după atâtea interacțiuni cu bărbați idioți, nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva e tot o metodă de a obține sex. Și e mega dubios să încerci să obții sex prin filmulețe cu pisici care mănâncă zmeură și bebeluși care râd molipsitor.

Poate că, totuși, nu vrea sex, la ce trimite pare chiar o persoană asexuată. Îți zice „pisoi drăgălaș” și „îngeraș scump”, te infantilizează, un lucru acceptabil în relația cu persoana iubită, dar deplasat în interacțiunea cu un necunoscut. Dar filmulețele sunt drăguțe, nu poți să nu dai cu love și relația poate funcționa așa câțiva ani, chiar dacă tu nu trimiți niciodată filmulețe drăgălașe înapoi.

Probabil că nu e un tip nașpa, dar interacțiunea cu el este ciudată, pentru că, totuși, nu v-ați văzut niciodată și îți vorbește de parcă ai fi copilul lui. Păstrează-l în listă dacă ai dat mai departe fimulețele de la el măcar de câteva ori.

Depresivul

Tipul ăsta te face să rezonezi instant cu el, pentru că toți suferim, nu? După atâția idioți care fac pe șmecherii, un sensibil se detașează în peisaj, mai ales că mizează pe vulnerabilitate, îți povestește despre tristețea lui și îți trezește instinctul matern. Din păcate, sensibilitatea lui se transformă destul de rapid în șantaj emoțional.

După câteva zile de discuții, în care realizezi că te seacă de energie și nu-i mai răspunzi, îți zice că ești un om de căcat, o insensibilă în fața căreia s-a deschis degeaba. Ba chiar ajunge să te amenințe că se sinucide. Am prietene care au ajuns să aibă relații foarte abuzive, în online, cu astfel de bărbați.

Când apare un astfel de personaj, cel mai bine e să-l încurajezi să meargă la terapie, pe cât posibil fără să sune lipsit de respect. Deși știm cu toții că el te vrea pe tine ca terapeut, wink wink.

Ageist-ul matur

Vrea să îți arate ce înseamnă un bărbat adevărat, te ia drept o copiliță care n-a înțeles nimic din viață și nu știe ce e bun. Vine el să îți explice. Vorbește simandicos, te ia cu „domniță”, „domnișoară”, „muză” și trântește tot felul de nume de artiști sau autori care să-l facă să pară intelectual, fără să aibă habar că tu te-ai plictisit de ei încă din clasa a opta. Dacă îi spui asta, începe să se plângă de noua generație care nu are valori și respect. Îl scoate din sărite faptul că îl iei la mișto și îl închizi cu replicile tale, așa că îți dă block și se retrage indignat spre următoarea muză, rotind între degetele cu unghii perfect tăiate un baston din fildeș imaginar.

Ageist-ul tânăr

Cum am 36 de ani, dar nu-mi arăt vârsta, am parte de ageiști din ambele direcții. Pe lângă cel care mă ia drept o puștoaică, pentru că n-a citit pe profil ce vârstă am, mai e cel care a citit și încearcă să mă lovească unde crede el că e punctul meu slab. Puștanul ăsta (între 16 și 22 de ani) îmi reamintește că sunt, de fapt, o hoașcă bătrână, în drum spre mormânt, și că n-ar trebui să ratez ocazia să călăresc un penis fraged și tânăr, care rezistă ore în șir.

Știm toți că, în majoritatea cazurilor, nu e adevărat și nu mi-ar rezista nici cinci minute, dar asta nu-l oprește să se folosească de ceea ce societatea l-a învățat că e coșmarul oricărei femei: vârsta. Când îl iei la mișto și îi explici că probabil n-are nici cea mai mică idee să te satisfacă și nu merită efortul, se oftică și dă imediat block, după care se duce să-și înece durerea cu niște supică fierbinte, că doar stă cu mami și cu tati.

Incelul

Tipul ăsta e doxă de teorii pe care le-a învățat din manualul Ce vor femeile și de ce nu te vor pe tine. Are capul plin de masculi alfa, beta și omega, știe foarte clar că oamenii sunt animale la bază, și că, până la urmă, nu vor decât să procreeze.

Bărbatul vrea doar să-și poată răspândi sămânța pe toată planeta, la cât mai multe femei, iar ele îi vor permite asta, dacă el le oferă siguranță, adăpost și mâncare. De asta se declară indignat de faptul că femeile nu-l vor, pentru că nu are mașină și casă. Sau se înfurie că nu-l doresc, în ciuda faptului că are mașină și casă. Regretă timpurile bune din epoca de piatră, în care bărbatul vedea o femeie care îi plăcea, îi dădea cu ghioaga în cap și o târa în grota lui.

Să încerci să ai o discuție cu un astfel de om e ca și cum te-ai da cu capul de un zid în mod repetat. Te va inunda cu link-uri care dovedesc teoriile lui, fără să citească nimic din ce scrii. E o pierdere de vreme.

Tipul care vorbește singur

Bărbatul ăsta nu consideră tăcerea ta un obstacol. Nu îl deranjează că nu i-ai răspuns la „ce faci?”, te mai întreabă o dată și mâine, și poimâine, are timp destul. Nici măcar nu încearcă să schimbe strategia. Poate repeta același lucru la nesfârșit, dar speră mereu la un rezultat diferit. Sau ce știu eu, poate seen-ul pe care i-l dai e pentru el un început de relație, îi e de ajuns că îl vezi, că știi că există.

Sunt momente în care ajunge să te înduioșeze, dar nu e cazul. De cele mai multe ori, dacă îi dai un deget, nu va face decât să insiste direct să te vezi cu el sau, de ce nu, să vă căsătoriți. Un strop de atenție după câteva luni de „ce faci?” și „ești frumoasă” poate scoate toți demonii din el.

Unii dintre ei ajung să se enerveze și să-și descarce demonii pe tine fără ajutorul tău: fie te înjură, fie îți bat obrazul, ca un bunic, pentru lipsa de bun simț. De asta e cel mai bine să îi dai tu block din timp.

Toate tipologiile astea de bărbați mă fac să oscilez între furie și compasiune. Îmi pare rău că societatea i-a învățat pe bărbați să își ascundă emoțiile, să facă pe durii, să facă sex ca să-și consolideze masculinitatea, să se simtă emasculați de un refuz, să vorbească urât despre femeile cărora le place sexul, deși sunt disperați să întâlnească astfel de femei. A creat niște monștri condamnați la nefericire, care nu știu să-i ofere satisfacție sau iubire unei potențiale partenere.

Știu că nu e neapărat vina lor și tocmai de asta încerc să fac educație cu mulți dintre ei… Dar toate aceste stereotipuri sunt atât de adânc înrădăcinate în ființa lor, încât majoritatea conversațiilor se termină foarte prost, oricâtă răbdare am. Totuși, dacă reușesc să salvez unul din zece și să-l fac să înțeleagă unde greșește când abordează femei, eu mă declar mulțumită, pentru că încerc să pun bazele unei societăți în care femeile și bărbații se respectă și trăiesc în armonie. Pentru mai mult conținut pe această temă, caută-mă pe Instagram.

