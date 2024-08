Am profitat de profesorii vulnerabili din liceu ca să copiez la examene

Bine ai venit la Academia Escrocilor, unde vei găsi povești despre tot felul de escrocherii care se petrec în liceele și facultățile din Statele Unite.

De data asta îți prezint povestea unei eleve care s-a împrietenit cu profesorii ei ca să ia note de trecere la liceu.

Videos by VICE

Am mers la un liceu agricol în New England, unde, pe lângă mate și engleză, învățam să ne ocupăm și de câini și pisici. Primii doi ani au fost mai ușori, dar în anul trei, lucrurile s-au complicat. Aveam grupuri de chat pe care făceam rost de răspunsuri la teste, dar unele erau greșite. Așa mi-a venit ideea să fac un plan care să mă ajute să iau note de trecere: m-am împrietenit cu profesorii mei.

Mi-a venit ideea pe când lucram într-un cinematograf. Șefii mei erau tineri și mă împrietenisem cu ei, ieșeam mereu la bere după job. Și prietenia asta cu ei m-a ajutat să lucrez mereu în ce ture am vrut. Știam că e manipulare, dar măcar nu am făcut-o pentru un salariu mai bun, ci pentru că voiam să dorm și eu mai mult.

Când am aplicat strategia asta în cariera mea academică, am început cu profa de istorie și sociologie. Pentru că îmi preda două materii, deja ne vedeam de mai multe ori pe zi. Avea multe probleme acasă și era distrasă de ele – soțul ei era bolnav și era în pericol să-și piardă jobul, avea gemeni pe care trebuia să-i țină în facultate și se temea că n-o să-și mai permită. Am început să o întreb de sănătate și am realizat că nu prea avea prieteni. Până la urmă, a ajuns să se descarce la mine.

Mă simt prost că a fost o țintă atât de ușoară, dar până la urmă a ajuns să aibă mai multă încredere în mine decât trebuia. Mi-a dat numărul de telefon și ne-am dat mesaje. Făceam diverse sarcini pentru ea. Eram mereu în preajma ei, așa că, atunci când ieșea din încăpere, îi umblam în sertare sau în geantă, îi găseam răspunsurile de la teste, le fotografiam și mi le puneam ca background pe telefon. În timpul examenelor, țineam telefonul în poală.

După ce mi-am dat seama cât era de ușor să manipulez profesorii singuratici și fără prieteni, am trecut la profesoara de economie și alții. Am aflat ce cluburi de activități găzduiau și am început să merg la ele, chiar dacă nu eram interesată de activitățile respective. Mă puneau să mă ocup de activități și mă lăsau singură în clasă cu ceilalți elevi. Am ajuns să fac asta pentru patru dintre cele șapte materii pe care le studiam – celelalte trei erau ușoare.

Pe la jumătatea anului, când am început să realizez cât de nasoală era viața profei mele de istorie și sociologie, am început să mă simt prost. Pe de altă parte, nu e ca și cum făceam ceva groaznic. Aveam amândouă de câștigat din asta: ea avea cui să se descarce, iar eu am intrat la toate facultățile la care am aplicat, pentru că aveam note bune. Încă țin legătura cu profesoara asta. Ieșim amândouă la prânz din când în când. Dar n-aș putea să-i spun vreodată de ce am ajuns să mă împrietenesc cu ea, m-aș simți prea aiurea.

Și recunosc că, deși am intrat la facultate pentru că am avut note bune, nivelul de dificultate de aici mă depășește și nu mă descurc prea bine. Așa că pot spune că n-a fost cea mai bună idee să fentez sistemul.