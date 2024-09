​Mi-am făcut o injecție pentru repornirea creierului

E bine să fii sceptic în privința medicamentelor-minune, pentru că de multe ori nu au nimic minunat. Așa că atunci când un prieten de-al meu care lucrează în finanțe mi-a zis că a descoperit un tratament miraculos care îi oferă un avantaj enorm față de colegii lui, am avut dubii. „Nu, crede-mă – sunt plin de energie în fiecare zi și mă simt un om nou!” mi-a promis el. „N-am nevoie să beau opt căni de cafea pe zi, e excelent! Nu trebuie decât să refac tratamentul odată la câteva săptămâni!”

Am suspectat că s-ar putea ca omul să fi aflat abia acum de modafinil sau de alte medicamente nootrope folosite de psihonauții internetului de ani de zile. Dar mă înșelam. Mi-a trimis un link la o farmacie care oferea „infuzii intravenoase pentru întărirea creierului”, chestie care suna prea tâmpit ca să fie reală. Dar am hotărât să-i dau prietenului meu o șansă și să mă dcumentez un pic.

Principalul ingredient din cocktailul intravenos e nicotinamida adenina dinucleotida sau NAD+. Descoperită în 1906, e o coenzimă descoperită în toate celulele vii, care e responsabilă de transformarea energiei alimentare în energie celulară, conform doctorului Mark Collins, psihiatru consultant la spitalul Priory din Roehampton.

Internetul îmi spune că NAD+ e popular în comunitatea anti-îmbătrânire, datorită unui studiu de la Harvard care a descoperit că are efecte de întinerire pe șoareci. E bună și pentru detoxifiere, creșterea energiei și a concentrării, reducerea oboselii cronice, creșterea metabolismului și îmbunătățirea sănătății cardiovasculare.

Tot suna a vrăjeală, dar singurul mod în care mă puteam convinge era să testez injecția, așa că mi-am făcut programare pentru a doua zi.

Zen Healthcare e o farmacie specializată în ceea ce te aștepți: terapii de slăbit, vaccinuri pentru călătorii îns trăinătate, botox, măști de ten cu sânge și injecții pentru restartarea creierului – care costă cinci sute de lire (mie mi-au făcut-o gratis, ca să-i promovez).

Am ajuns cam devreme, dar dr. Yassine mă aștepta și m-a avertizat în legătură cu efectele secundare ale tratamentului.

„S-ar putea să simți că ți se strânge pieptul și că te doare capul. Dar o să treacă”, a zis el.

Am semnat niște documente și am fost escortat într-o cameră în care Yassine mi-a luat tensiunea. Din fericire, era normală.

„Ți-e frică de ace?” m-a întrebat.

„Un pic, dar rezist.”

Yassine mi-a introdus perfuzia și, o clipă mai târziu, cocktailul de restartare a creierului îmi curgea prin vene. După cum mă avertizase, am simțit că mă strânge pieptul. După treizeci de minute, am început să mă întreb în ce dracu mă băgasem – mă durea capul, starea de disconfort era alarmantă și realizam că o substanță necunoscută îmi inundase sângele. Am cochetat cu ideea de a apăsa pe buton ca să-l chem pe Yassine și să opresc tratamentul, dar am hotărât să rezist până la capăt.

După cincizeci de minute, am simțit cum un sentiment de calm și pozitivism îmi învăluia corpul. Yassine a intrat și a zis că mai rămăseseră zece minute, care au zburat rapid. Mi-a scos perfuzia și m-a întrebat cum mă simt.

„Sunt într-o stare de visare”, i-am zis.

„Mulți oameni au aceeași senzație. Ai grijă în drum spre casă.”

I-am mulțumit și am plecat.

Am ieșit afară și m-a izbit: am simțit un impuls de energie. Starea mi se îmbunătățise vizibil. Mă simțeam pozitiv și alert. Știu că m-am gândit: „Ce grozav e!” Aproape am zis-o și cu voce tare. Am sărit în metrou, care era aglomerat ca de obicei, dar asta nu m-a mai enervat.

A doua zi m-am trezit la 7 dimineața și nu m-am simțit oribil, ceea ce e neobișnuit pentru mine. Nu mai aveam starea de visare, dar mi se îmbunătățiseră în mod clar concentrarea și nivelul de energie. Starea asta m-a ținut tot restul zilei și a continuat în următoarele opt zile. Dar ce efecte va avea asupra pasiunii mele pentru bere?

„Se știe de decenii că o doză mare de vitamina B3 are un efect benefic asupra alcoolicilor, atât ca detoxifiere, cât și în reducerea nivelului de anxietate de după detoxifiere”, mi-a zis dr. Mark Collins într-un e-mail.

Și teoria pare să stea în picioare. Tot timpul cât am simțit efectele tratamentului n-am simțit nevoia să beau nici măcar o halbă.

Bine, nici nu se poate spune că aș fi dependent. Mie doar mi-e poftă de bere, nu simt nevoia patologică s-o beau. Așa că l-am întrebat pe dr. Yassine cum poate fi tratată cu injecția de restartare a creieruluio persoană care suferă de sevraj.

„NAD+ are un rol important în reducerea efectelor sevrajului prin restaurarea echilibrului dintre neurotransmițători, care se schimbp semnificativ după ce drogul la care ai renunțat e eliminat din corp”, a explicat el. „Drept urmare, pacientul nu mai are aproape deloc simptome de sevraj după perfuzie.”

Desigur, dr. Yassine lucrează la un spital care oferă această procedură, deci e și normal să ridice în slăvi NAD+. Dar și dr. Collins – care e specializat în dependențe și nu are niciun motiv să-i aducă laude tratamentului – a zis același lucru, cu mai multă prudență: „Am asistat la efectele tratamentului pe mulți pacienți și sunt foarte impresionat de rezultatele pe termen scurt”, mi-a scris el. „Dar e nevoie de mai multe cercetări pentru analizarea efectelor pe termen lung.”

Dr. Yassine m-a pus în legătură cu câțiva pacienți care să-mi spună, în condiții de anonimitate, cum a funcționat tratamentul pentru ei.

„Am luat codeină în ultimele câteva luni”, a zis Jeff. „Am început să iau din cauza unei dureri de spate și n-am crezut că o să devin dependent. Apoi am încercat să renunț și a fost un coșmar. Singurele care m-au ajutat au fost infuziile cu NAD+.”

Ian, care a luat heroină o vreme, a avut o experiență similară.

„Aș minți dacă aș zice că nu mă mai gândesc să bag iar, dar nu mai am nevoia aia intensă și înnebunitoare pe care o simt dependenții”, a zis el. „Merg și la un terapeut ca să aflu de ce am tendința să mă dezvolt astfel de comportamente, dar, în orice caz, simt că am, în sfârșit, control asupra vieții mele. Mai am multe tratamente de urmat și probabil și ședințe de terapie, dar slavă cerului că am hotărât să-mi împărtășesc cele mai intime probleme unor necunoscuți. Lucrurile ar fi putut lua o turnură îngrozitoare.”

Ian are dreptate: terapia cu NAD+ – deși pare utilă conform spuselor tuturor pacienților cu care am vorbit – nu e un panaceu. Deși îi poate calma pe unii pacienți, pe alții nu-i ajută atât de mult. Și de multe ori e nevoie să fie combinată cu alte forme de tratament.

Pentru mine, tratamentul a făcut exact ce a promis că va face și există semne promițătoare că mă poate ajuta să renunț și la droguri și alcool. Cât despre proprietățile anti-îmbătrânire sau despre abilitatea de a-ți îmbunătăți metabolismul și sănătatea cardiovasculată, e încă devreme ca oamenii de știință să se poată pronunța. După cum a spus și dr. Collins, e nevoie de mult mai multe cercetări înainte să putem trage concluzii.

