Minciunile pe care le spun oamenii atunci când vor să agațe

Toți încercăm să impresionăm partenerii la prima întâlnire, dar ce se întâmplă când minciunelele ne scapă de sub control? Am rugat câteva persoane să ne povestească cea mai nașpa minciună pe care i-au zis-o vreodată unui partener.



Fata care a pretins că e englezoaică

Odată, am fost foarte stresată la o primă întâlnire – atât de stresată încât l-am salutat pe tip cu un accent britanic când ne-am cunoscut. Nu știu ce mi-a venit, așa mi-a ieșit pe gură. Apoi m-a întrebat dacă sunt englezoaică și am zis că da, sunt din Greenwich. Ăla a fost singurul oraș care mi-a venit în minte. Tot restul serii am vorbit doar despre originile mele britanice și a trebuit să mint încontinuu. Nici măcar n-am un accent britanic credibil. Nu ne-am mai întâlnit a doua oară.

– Michelle

Fata care s-a dat yogină

Am o prietenă care a ieșit la întâlnire cu un tip care era înnebunit după yoga. Când l-a cunoscut, a fost atât de vrăjită de carisma lui încât a pretins că și ea e înnebunită după yoga. Păcăleala a ținut timp de câteva întâlniri, până când au mers la un picnic pe plajă, iar el a invitat-o să facă împreună cu el o anumită poziție de yoga. Ea a încercat să-l imite, dar n-a reușit și s-a prăvălit în nisip. A fost obligată să-i spună adevărul, iar el a fost șocat. Nu s-au mai văzut după asta.

– Allie

Tipul care s-a dat artist stradal

Am cunoscut la un moment dat o daneză care era înnebunită după arta stradală. Am întrebat-o dacă a văzut filmul Exit Through the Gift Shop, cel despre Bansky, și i s-au aprins ochii. Era filmul ei preferat. Ce coincidență! I-am zis că și mie îmi plăcea maxim. Am vorbit ore în șir despre Banksy și arta stradală și despre stilurile noastre preferate de street art. Nu știu dacă am fost eu carismatic sau am impresionat-o cu pasiunea mea inventată, dar până la urmă am petrecut noaptea împreună. N-am văzut niciodată filmul ăla, nici n-am dat cu spray-ul vreodată pe un zid.

– Mike

Fata cu iubitul decedat

O dată pe care o știam în liceu n-a vrut să-i spună tipului cu care ieșea că nu mai avusese nicio relație, așa că i-a spus că fostul ei iubit se înrolase în Marină. Apoi, ca tipul să nu mai aducă vreodată vorba de el, i-a zis că a murit într-un accident naval. Până la urmă a scăpat totul de sub control. A ajuns să nu vină la școală într-o zi pe motiv că era aniversarea morții lui. A trebuit să ne adunăm toate prietenele ei și să-i spunem că deja exagerează și că trebuie să se oprească.

– Sara

Fratele inventat

Când eram în liceu, nu știam pe nimeni pentru că tocmai mă mutasem în State. La o petrecere, am cunoscut un băiat mai mare pe care pusesem ochii de ceva vreme. După ce am reușit să-i trag atenția, a venit taică-miu să mă ia de la petrecere cu mașina. Tipul m-a întrebat cine a venit să mă ia și mi-a fost rușine să-i spun că taică-miu, așa că i-am zis că era frate-miu. Tot restul anului, de câte ori am interacționat, a trebuit să am grijă să-mi amintesc că îmi inventasem un frate. A fost nașpa.

– Sophie

Fata care s-a prefăcut că e kosher

I-am zis unui tip că sunt kosher (sunt evreică și m-am gândit că o să par mai interesantă). Dar mi-am luat-o imediat peste bot când mi-a arătat că tocmai mâncam împreună pizza cu cârnați.

– Rachel

