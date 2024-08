Moartea românească de la daci la inimi eviscerate

În rubrica Memento Mori discutăm săptămânal despre moarte și misterul care o înconjoară. Dacă vrei să fii la curent cu ce apare nou, abonează-te aici.

Editor: Ioana Moldoveanu

Videos by VICE

SURSE

Ion Ghinoiu – Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze românești ale nemuririi, Editura Fundației Culturale Române, București, 1999

Ion Horațiu Crișan – Spiritualitatea geto-dacilor. Repere istorice, Editura Albatros, București, 1986

Institutul Național de Statistică – Evenimente demografice. Anul 2017

Daniel McLaughlin, The Guardian – A village still in thrall to Dracula, 19 iunie 2005

Romania Insider – Romania had highest road death rate in the EU in 2017 , 10 aprilie 2018

Eurostat – Causes of death — standardised death rate, 2015 (per 100 000 inhabitants aged less than 65)

Cristine Palaga – Pomana de viu. Eseu asupra mutaţiilor culturale în pattern-ul ritualistic al înmormântării, 23 aprilie 2014

Hotărâre de Guvern 16/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului și deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum și a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare

Dexonline.ro

Crestinortodox.ro – Tradiții și obiceiuri la moarte

Crestinortodox.ro – Obiceiuri și superstiții la înmormântare