Modele de videochat mi-au spus cât câștigă în realitate

Când eram boboc la facultate, în campus era plin de pliante aruncate peste tot. Erau fosforescente, galben neon sau roz aprins și scria pe ele: CĂUTĂM TIPI SEXY 500 DE DOLARI PE ZI, cu litere îngroșate. Am trecut pe lângă pliante săptămâni întregi, fără să mă gândesc prea mult la ele, dar într-o zi, după ce mi s-a anulat un curs, m-am oprit să citesc ce scrie cu litere mici. Căutau oameni pentru videochat dispuși să se dezbrace, iar apoi să se masturbeze în fața unui webcam. Dădeau și o adresă de e-mail și un site unde rugau oamenii interesați să-i contacteze pentru mai multe informații.

O vreme, m-am gândit la asta. 500 de dolari era cam dublu față de cât aveam eu în cont la momentul respectiv. În plus, era ceva atractiv la ideea de a fi plătit ca cineva să se uite cum mă masturbez. La vârsta aia, eram blocat undeva între estetica indie rock și cea emo, slab, cu părul lung. Look-ul ăsta îi atrăgea pe dubioșii care se foloseau de Myspace în zilele de ducă ale platformei ca să-mi dea mesaje pe profil și să-mi facă propuneri indecente sau să flirteze direct. De ce să nu încerc să transform atenția în bani?

Deși, în cele din urmă, m-am hotărât să n-o fac, am avut o mână de prieteni/colegi care au intrat în industria videochat-ului și a altor forme de muncă sexuală de-a lungul anilor. M-a intrigat dintotdeauna economia din spatele acelor joburi. Chiar e posibil să faci cinci sute de dolari pe zi? Dar care sunt cheltuielile? Costurile de intrare în industrie? Programul e ok?

De curând, în timp ce contemplam la o schimbare radicală de la meseria de jurnalist freelancer, am întrebat câteva modele de videochat despre costuri/beneficii. Le poți citi răspunsurile mai jos.

Cecilia Renee Morrell, activistă pentru drepturile femeii și model de videochat

Mi-am început cariera ca model de lenjerie, nuduri, fotografii de budoar. Abia după ce mi-a zis cineva despre videochat am aflat ce e. Simțeam că, fiind atât de apropiat de ceea ce făceam în munca mea ca model… pur și simplu avea sens. Urma să lucrez de-acasă, să-mi canalizez exhibiționismul, să mă conectez și să stau pe chat cu sute de oameni din jurul lumii. M-a atras instant.

Mi-am făcut temele înainte să mă arunc cu capul înainte. Mi-am petrecut câteva seri uitându-mă la alte modele de videochat și citind pe forumuri. În cadrul comunității, cam toți tindem să punem resursele laolaltă. Am aflat ce tip de cameră mi-ar trebui pentru streaming de cea mai bună calitate, care sunt cele mai bune jucării în care să investești pentru show-uri și cum să-mi stabilesc scopurile și bacșișurile. Am început pe My Free Cams. Nu te pune să plătești nimic de la început, dar toate site-urile de videochat își iau un procent din ce câștigă modelele. Mi-am trimis buletinul ca să-mi verifice vârsta și am început după câteva zile.

În general, nu există prea multe costuri în plus de mentenanță, care vin la pachet cu videochatul. Nu simt nevoia să cheltuiesc sute de dolari pe lumini de studio pentru show-urile mele. Microfonul m-a costat cam 20 de dolari. Singurele chestii în care am investit au fost laptopul și webcam-ul. Puse cap la cap, au costat sub o mie de dolari. Oamenii sunt atenți la tine dacă arăți de milioane și te simți ca atare.

În majoritatea lunilor, câștig oricât între 1 500 și 2 000 de dolari din webchat. Când eram online regulat, puteam să mă aștept la peste trei mii de dolari, iar cel mai mult am câștigat cam șase mii de dolari într-o lună. Mi se pare important de menționat că plaja de venituri poate fi foarte fluidă. Au fost nopți în care m-am logat și n-am câștigat mai nimic, pe când în alte nopți, m-am ales cu sute de dolari.

Poate fi o carieră destul de benefică și stabilă în videochat, odată ce te obișnuiești cu programul, strategia de marketing și planul de afaceri. Dă-ți seama ce funcționează pentru tine și ce nu. Există mulți oameni care se grăbesc să spună că nu e o opțiune realistă de carieră. Nu sunt deloc de acord. Pur și simplu trebuie să-ți menții concentrarea și să ai o etică puternică de muncă. În lumea normală e foarte ușor să te ții de o structură pe care ți-o oferă șeful/superiorul ierarhic, dar poate fi o mare provocare să te ocupi de propria afacere imediat ce te apuci. Durează o vreme ca să înveți cum să fii cea mai productivă și de succes versiune a ta. Odată ce te obișnuiești, merge lin… poate că domeniul ăsta nu-i pentru oricine, dar sigur e pentru mine.

Daniel James, actor

Fotografie via Twitter

Dădeam târcoale videochaturilor cu băieți, iar unii dintre tipii ăștia nu fac altceva decât să stea cu un webcam de o calitate oribilă pe organ, nu-și arată fața, își țin pula bleagă în mână și nu fac absolut nimic. Mi-am zis… sincer, aș putea să dau un show chiar simpatic, cu lumini și recuzită mai bune și chiar să fac conversație cu spectatorii. Asta e toată ideea la videochat: să-ți atragi spectatorii în această lume fantastică pentru distracție pe termen scurt. Atunci m-am gândit să-mi încerc norocul.

Inițal, am început pe site-ul CAM4. M-au contactat și m-au întrebat dacă m-ar interesa să fac show-uri pe site-ul lor, la scurt timp după ce am cunoscut câțiva dintre reprezentanții lor la o ședință foto. Secțiunea pentru bărbați de pe site se adresează celor cărora le place să se uite la tipi, nu doar la tipe, așa cum funcționează majoritatea platformelor.

Simt că pentru tipi nu-i mare lucru să intre în domeniu. Evident, femeile trebuie să bage constant mai mulți bani în show-uri, din cauza chestiilor scumpe, gen lenjerie, machiaj și coafură. Eu am început doar cu două lumini softbox pe care mi le luasem de pe Amazon cu mai puțin de o sută de dolari. La scurt timp după, mi-am schimbat webcam-ul cu unul mai bun, la circa 50 de dolari. Aveam deja la dispoziție o colecție de lenjerie intimă, deci, în ce privește hainele n-a trebuit să-mi cumpăr nimic în plus. Sincer, nu există „tarife” pe care trebuie să le plătești site-urilor. Păstrezi toate bacșișurile pe care le faci. Spectatorii care îți lasă bacșiș folosesc token-uri. Costurile de procesare asociate site-urilor sunt incluse în token-uri.

Veniturile se schimbă tot timpul. Să nu uităm că, evident, fetele fac mai mult din asta. Dar din experiența mea ca tip care face videochat, o lună proastă poate să însemne câteva sute, pe când una foarte bună, câteva mii. În industria asta nu câștigi doar din videochat. Vinzi poze, clipuri porno pe site-urile video și privat pe Snapchat, prin care poți maximiza veniturile ca entertainer în industria pentru adulți.

Când faci asta, e inevitabil să nu ai o bază dedicată de fani, care e în creștere. Există un model pentru oricine din lumea videochat-ului și odată ce spectatorii își găsesc modelul ideal, nu se mai opresc din urmărit. Uneori devin cam obsedați. E mișto să vezi cum intră aceiași oameni pe chat în fiecare săptămână și fac conversație cu tine. Mereu te întreabă ce mai faci, ce se mai întâmplă în viața ta sau vor să știe ce interese ai. E o senzație plăcută. Spectatorii dedicați clar cheltuiesc mai mult decât ăia care dau târcoale la-ntâmplare prin camere de chat. Un fan ezită mai puțin să cheltuiască pe tine, pentru că deja v-ați construit o relație, așa că se simte conectat cu tine, ca și cum ați fi prieteni în viața reală.

Pur și simplu încerc să explorez cât mai multe căi de a face bani în clipa asta. Sunt tânăr și n-am prea multe responsabilități. Mereu pun deoparte o bucată din cât câștig. Scopul meu principal e ca, într-o zi, să-mi fac o carieră în dreptul corporativ.

Clara Joy, Stripchat

Clara. Fotografie via Twitter

Încercasem și alte joburi înainte de ăsta, dar, sincer, voiam pur și simplu să-mi fac banii mei. Acum cinci ani, o prietenă mi-a recomandat studioul la care lucrez și acum. Nu știam prea multe despre genul ăsta de muncă, habar n-aveam ce înseamnă să fii model de videochat sau cum să te porți în fața camerei. Dar știam că vreau să mă mut în alt oraș, să fiu independentă și să câștig cât mai mulți bani, cât de repede cu putință. Primul site pentru care am început să lucrez a fost LiveJasmin, care e pe bani. Mi-a luat doar câteva minute să-mi dau seama de ce sunt capabilă. Singurul cost inițial a fost pe câteva ținute. Au fost suficiente cât să mă ajute să devin model de top din primul minut în care am intrat online. Poate și pentru că personalitatea mea e diferită de cea a majorității modelelor pe care le cunosc.

Studioul la care lucrez asigură și make-up artist, camerele și toate celelalte lucruri de care au nevoie modelele. Tot ce trebuie să faci e să fii frumoasă, deșteaptă și să înveți ce vrea și ce are nevoie fiecare utiilzator de la tine. Uneori trebuie să gândești în perspectivă și să știi ce-ar putea să vrea, chiar dacă acesta nu știe încă. E destul de greu să fii model și nu toată lumea poate s-o facă cum o fac eu! Mă simt ca un psiholog aproape în fiecare minut pe care-l petrec online. Membrii au nevoie de mine și de sfaturile pe care le ofer.

Cât câștig depinde, sincer, de perioadă. Aproximativ opt mii de dolari pe lună. Cel mai mult am făcut 14 mii de dolari. Sigur, nu mă plâng, dar unde e loc de mai mult, eu ajung prima acolo. O să bat la orice ușă, din ce în ce mai departe.

Vreau să ating un nivel suprem de câștiguri! Deci, băgați! Eu sunt pregătită!

Wes Myers, model

Fotografie via Twitter

La început, videochatul era doar ceva ce făceam sporadic. Abia după ce am luat un job la sediul unuia dintre site-urile de videochat mi-am dat seama ce înseamnă să fii model. Am știut dintotdeauna că sunt diferit și foarte sexual. Faptul că am cunoscut această comunitate chiar mi-a deschis ochii. M-a făcut să-mi dau seama că nu sunt singur și că există oameni exact ca mine pe lume. Odată ce n-am mai lucrat la sediul central al site-ului, am început să iau videochatul mai în serios. Pentru mine nu e vorba de bani, e mai mult despre oamenii și comunitatea cu care vin la pachet.

Chiar nu costă mult să te apuci. N-ai nevoie decât de un laptop, o conexiune decentă la internet și un webcam de calitate. Inițial, făceam videochat pe CAM4, dar de curând am trecut la Chaturbate, ca să fac mai mult videochat. Nu costă nimic să te înscrii și e 100% gratis! Unul dintre cele mai mari costuri e probabil cel pe jucării. Vrei să-ți menții show-urile interactive și diferite, deci ai nevoie de chestii cu care să te joci. Jucăriile nu sunt ieftine. Unele modele își cumpără fundaluri diferite, ecrane pentru efecte speciale și altele. Mie-mi place să mențin prospețimea prin show-uri cu diferite teme: Seara în oraș, etc.

N-o fac doar pentru bani, așa că nu m-aș numi model de top, când vine vorba de venituri. Cel mai mult am câștigat două mii de dolari într-o lună. Nu mă loghez atât de des pe cât mi-aș dori. Am un job cu normă întreagă de luni până vineri. Cel mai mult fac videochat seara și în weekenduri.

Cea mai grea parte e să te apuci și să-ți construiești o comunitate de fani. E foarte rar ca un model aflat la început să se logheze și să facă mii de dolari în timpul primului show. Ai nevoie de timp să-ți construiești brandul. E greu să nu te lași descurajat la început, când treaba merge încet, dar lucrurile se îmbunătățesc. Pur și simplu interacționează cu oamenii din chat room-ul tău, împrietenește-te. Uneori e mai bine să ai mai puțini oameni pe chat room. În grupul acela restrâns ți-ai putea găsi unul care-ți lasă bacșișuri mari! Dar, din nou, clar partea mea preferată e comunitatea, spectatorii. Mai e super tare și să vezi modelele la diverse expoziții și convenții. Dragostea și sprijinul oferit de diverse modele de videochat chiar te inspiră. Ador să spun că sunt parte din asta.