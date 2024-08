Cele mai penibile momente de care am avut parte în pat din cauza lipsei de educație sexuală

Educația sexuală în școli lipsește cu desăvârșire sau apare fugitiv la ora de biologie. De cele mai multe ori, începe cu profesoara care spune penis și toată clasa izbucnește în râs și se încheie aproape la fel de prost. Dar nu e nimic amuzant la faptul că majoritatea creștem fără să primim sfaturi utile despre sex.

D-aia m-am gândit să întreb oamenii despre momentele în care și-au dorit să fi avut parte de o educație sexuală ca lumea.

A TREBUIT SĂ MERG LA DOCTOR SĂ CER O CREMĂ SPECIALĂ

„Ar fi fost bine dacă bărbații din viața mea ar fi știut mai multe despre produsele de folosit în timpul sexului, gen ulei de cocos pe post de lubrifiant. Zic asta pentru că, odată, făceam sex cu un tip și eram cam uscată și el a deschis sertarul să scoată ceva ce credeam că e lubirifiant. La câteva secunde după ce m-a dat cu crema, am simțit cum îmi arde vaginul. Sincer, ustura atât de tare de zici că îmi dădea cineva cu uscătorul de păr în vagin. Se pare că era o cremă hidratantă. El o folosea pentru masturbare și se gândise că, dacă e ok pentru penis, e ok și pentru vagin. A trebuit să fug la baie să mă spăl. În ziua următoare, m-am dus la doctor să cer o cremă specială ca să scap de usturimea cauzată de alcoolul care îmi făcuse praf PH-ul. Cineva să-i învețe pe bărbați lucrurile astea, vă rog.”

– Florence, 25 de ani

„AM CREZUT CĂ PRELUDIUL ÎNSEAMNĂ SĂ MĂ COSTUMEZ ÎN POMPIER”

„Am fost la o școală catolică, așa că n-am avut parte de nicio educație sexuală. Un fost preot ne-a arătat niște diagrame cu spermatozoizi care înoată spre ovul. Cred că ne-a zis și de masturbare, dar nu ne-a explicat ce e, doar părea că dezaprobă acest obicei.

Așadar, când am început să fac sex, am presupus că sunt profesionist. Odată, mă sărutam cu o fată și, când am vrut să-mi bag penisul în ea, m-a întrebat: „Niciun preludiu, nimic?”. Nici măcar nu știam ce înseamnă, auzisem cuvântul doar pe la televizor. Credeam că înseamnă să mă costumez în pompier. După asta nu s-a mai întâlnit cu mine.”

– John, 26 de ani

„E UN PROCES BIOLOGIC, FIULE – NORMAL CĂ O SĂ ȘTII CE SĂ FACI”

Prima mea oră de educație sexuală a început cu profesorul nostru de biologie care a strigat la noi agresiv: „La cursul ăsta, n-o să existe banane cu prezervativ!” Un coleg – genul care se lăuda că face sex cu zeci de fete, deși nici măcar nu sărutase vreuna – a ridicat mâna și a întrebat: „Domnule, ce se întâmplă dacă se ajunge la sex și… nu știi ce să faci?” S-a lăsat liniște în clasă, dar toată lumea s-a bucurat că întrebase. Profesorul a răcnit la el: „E un proces biologic, fiule – normal că o știi ce să faci!”.

Așa că nu e de mirare că, înainte să facem sex prima oară, eu și iubita mea am fost atât de stresați încât am băut un shot de Sambuca înainte. Nu mi s-a sculat și am presupus că asta e, n-o să pot face sex. După aia, am fingeruit-o vreo 45 de minute. Probabil a fost groaznic, dar draga de ea s-a prefăcut că e minunat. M-a apucat de pulă de parcă era un clește din ăla cu care pescuiești jucăriile la bâlci. Și am tot ținut-o așa vreo șase luni.

„Cumva, mă consider norocos. Tot știu mai multe decât alți colegi. O colegă de-ale mele mi-a zis că fetele sunt fertile doar la mijlocul săptămânii și de aia iese toată lumea în oraș doar în weekend.”

– Neal, 28 de ani

„AM CREZUT CĂ A IEȘIT DIN MINE UN SPIRIT RĂU”

„La cursul de educație sexuală, ne-am uitat la un filmuleț numit Educație în iubire, care ne-a vorbit despre sarcină. Îmi amintesc că eram atât de stresată cu privire la poziția picioarelor când femeia stă deasupra sau la cât zgomot ar trebui să fac în timpul sexului. Nu mă interesa plăcerea, ci să nu mă fac de râs. Când am început să fac sex regulat, îmi amintesc că am tras un pârț din ăla puternic din vagin. Habar nu aveam că se poate așa ceva, am crezut că a ieșit din mine un spirit rău. Iubitul meu n-a părut deranjat, a râs și a continuat. Dar mie mi-a fost super rușine și mi-a luat mult până am avut curaj să mai fac sex cu el.”

– Hattie, 28 de ani

„AM CREZUT CĂ TREBUIE SĂ SUFLI CÂND FACI SEX ORAL”

„Singurul lucru pe care mi-l amintesc despre educația sexuală din școală e că profa ne-a pus să spunem fiecare cum zicem la penis și la vagin și toți colegii au strigat: Păsărică! Cuculeț! Și din astea. Matty a strigat pizdă și i-a scăzut nota la purtare.

Când am început să fac sex, eram atât de stresată – habar nu aveam ce să fac, credeam că trebuie să sufli când faci sex oral, nu să sugi. Așa că îmi umflam obrajii ca o caraghioasă. Din fericire, nici iubitul meu de atunci nu era expert, așa că se mulțumea cu orice.

A trebuit să învăț despre sex de pe internet. Odată, când eram în facultate, știu că am salvat un articol de pe Cosmopolitan care te învăța cum să faci sex oral. Patru ani mai târziu, iubitul meu de acum zice că fac sex oral de vis, așa că până la urmă m-am prins cum stau lucrurile.”

– Leanne, 23 de ani

