Momentele dubioase când părinții au încercat să-mi vorbească despre sex și s-a lăsat cu penibil

Probabil cel mai dubios moment din viața adolescenților are loc când părinții le spun că n-ar trebui să se rușineze de chiloții umezi de dimineață, ca apoi să elaboreze despre sex. Deși sexul nu e un subiect necunoscut pentru majoritatea adolescenților, ideea că părinții tai încearcă o poziție nouă poate fi destul de intensă.

Cu toate astea, acele conversații sunt importante. Cărțile prăfuite de biologie pot explica diferențele dintre corpus cavernosum și corpus cavernosum urethrae, dar o discuție despre cum se simte de fapt sexul, ce anume ar trebui să faci și cum ar trebui să te comporți e adesea evitată. De fapt, potrivit Rutgers Sexuality Knowledge Center (KSR), mulți copii simt nevoia să vorbească mai des și mai detaliat despre sex acasă, ca să poată să-și facă o idee mai clară despre ce reprezintă cu adevărat.

Eu nu am avut parte de o astfel de discuție. Tata e artist și toată casa era plină de picturi cu femei goale, penisuri erecte și cupluri care fac dragoste. Faptul că am văzut lucrurile alea m-a învățat despre ce e sexul. Și asta e păcat, fiindcă pur și simplu am ratat neplăcerea „conversației”.

Am fost curioasă să văd cum a fost pentru alți oameni, așa că am decis să-mi deranjez colegii și să-i întreb pe ei. Nu mi-am imaginat niciodată că implică asemenea descrieri detaliate despre felațiile mamei sau desene imense cu vulve pe nisip.

Sander

Când eram adolescent, mă masturbam mereu în timp ce stăteam culcat pe podeaua din baie. De fiecare dată când îmi dădeam drumul, foloseam un prosop curat ca să mă șterg. Mergeam regulat la baie, cam de două ori pe zi ca să mă masturbez. Într-o zi, a intrat mama furioasă în camera mea cu unul dintre acele prosoape cu spermă în mână. Mi-a zis: „Vreau să te oprești din a-ți mai sufla nasul toată ziua pe prosoapele curate!” Am fost total îngrozit. Mi s-a părut foarte drăguț că a folosit „suflatul nasului” ca eufemism ca să evite să mă simt rușinat.

A devenit explicit abia când tocmai învățasem cuvântul muie și într-o sâmbătă am întrebat-o chicotind: „Mami, tu îi face vreodată muie lui tati?” Contrar a ceea ce speram, părinții meu au luat treaba foarte în serios. Tata a spus: „Da, mami face asta câteodată. A făcut-o chiar săptămâna asta. E foarte drăguț când oamenii își fac asta și de aia mami îmi face și mie la fel.” Am fost tare supărat. Cred că faptul că încă îmi amintesc atât de clar spune totul.

Rick

Când aveam zece ani, am fost în vacanța de vară la Terschelling, cum făceam de obicei. În timpul uneia dintre multiplele noastre plimbări pe plajă, am fost luat deoparte pentru un moment de tată-fiu. Tata dezgropase un băț cu care a desenat solemn o vulvă mare de un metru pe nisipul ud. Apoi a urmat o conversație de o greutate pe care rar o experimentasem înainte, despre funcțiile organului genital feminin și despre importanța clitorisului – pe care îl arăta în mod repetat cu bățul. Nu prea am înțeles motivul discuției, dar seriozitatea tonului său m-a făcut să înțeleg că trebuia să ascult tot. Disconfortul usturător m-a copleșit abia acasă când tata a pus un prezervativ pe o banană pentru partea a doua a lecției în timp ce încercam să mă uit la clipuri pe TMF.

Ewout

Într-un articol VICE, cuplul Erica și Udy sunt intervievați despre jobul lor, care implică să facă sex pe o scenă care se învârte la Casa Rosso. Când l-am citit, am avut sentimentul că-i recunosc de undeva. Brusc, mi-am amintit de seara din anii 90 când cuplul a fost intervievat pe AT5, probabil de Ton van Royen, un bărbat cu multe bucle și prezență în fața camerei. Televizorul era în sufragerie, unde se simțea mirosul de tocană și unde stăteam pe canapea cu mama.

Eram în perioada aia când, ca băiat, te exciți imediat cum vezi și doi păduchi împerecheați, așa că am plecat rapid în camera mea „plictisit” ca să dau televizorul meu pe AT5, dar fără sonor, și să mă uit la ei. Cu toate astea, mama s-a prins și mi-a ținut o morală lungă despre faptul că pornografia nu înseamnă sex și iubire, în timp ce eu am negat pe față că am plecat în camera mea să mă uit la cuplul porno. A fost multă pedeapsă pentru puțină distracție.

Sander

Când m-am masturbat prima oară pe la vârsta de nouă ani, am fost puțin șocat de chestia albă și lipicioasă de pe mâna mea. După ce m-am șters cu hârtie igienică în baie, m-am dus la mama șocat și am întrebat-o ce naiba se întâmpla. M-a asigurat că era ceva normal pentru vârsta mea. Și că mulți tipi pierd lichid alb pentru prima oară după ce au „un vis umed”.

Joos

Când aveam șase ani, părinții mi-au dat un pliant educativ despre sex care era desenat atât de copilăresc încât ani de zile am crezut că un ovul avea mărimea unui ou și că putea să treacă prin burtă. Am crezut și că sexul însemna să stai culcat lângă o altă persoană, goi amândoi. Am realizat că penisul trebuie să intre în vagin și că există poziții, când am vrut să joc jocuri online și îmi apăreau tot felul de spamuri pornografice.

Henry

Părinții mei au fost mereu foarte deschiși legat de sex. În diminețile de duminică puteam să-mi dau seama datorită mișcărilor candelabrului și zgomotelor ocazionale că făceau sex matinal. Tata mai zicea uneori cum „a răsfățat-o bine pe mama de dimineață”. Așa că știam deja cum funcționa sexul, dar nimic nu m-a pregătit pentru o conversație pe care am avut-o cu frate-miu.

Suntem gemeni și am dormit în aceeași cameră o perioadă. Frate-miu a făcut sex mult mai devreme și a avut o iubită la 15 ani. Mi-a spus la un moment dat înainte de somn că pizda se simte ca o lavetă moale și caldă pe care o pui peste pulă, „mai moale decât cea mai moale lavetă”. Nu eram încă pregătit să mă gândesc la genul ăla de lucruri și i-am spus să se oprească. Nu mult mai târziu, mi-am făcut coming out-ul. N-am văzut niciodată o vulvă și până în ziua de azi o asociez cu o lavetă moale și caldă.

Hannah

Nu mi s-a părut atât de dubioasă conversația despre sex cu părinții mei. Când la 15 ani mi-am făcut un iubit și mama a vrut să mă pregătească în caz că fac sex, a chemat-o pe mama lui să discute despre nopțile împreună. Apoi mi-a dat o cutie de prezervative cu diverse arome și texturi și o listă în care să bifez prezervativele pe care le-am folosit și dacă mi-au plăcut. După ce am folosit toate prezervativele, mi-am primit „licența”. Am încercat tot și i-am spus mamei care mi-au plăcut și care nu au avut un gust bun sau nu se simțeau bine. Foarte inteligent de fapt, fiindcă după asta am avut mereu curajul să vorbesc despre orice cu mama mea.

Birthe

Când aveam 15 ani, m-am culcat cu un băiat de care-mi plăcea în timp ce tata credea că am dormit la o prietenă. Câteva zile mai târziu, când stăteam la masă cu toată familia, m-am scăpat că nu am dormit de fapt la prietena aia. S-a lăsat o liniște inconfortabilă și tata a părut destul de confuz.

I-a picat fisa abia după cină: rahat, fii-mea iese cu băieți. A venit la mine și a vrut să-mi explice totul, dar nu a mers prea bine. Mi-a zis tot felul de termeni pe care nu i-am înțeles. După un minut am încheiat discuția. Nu voi uita niciodată privirea din ochii lui când a realizat că nu mai eram fetița lui.

Yoran

Pe la vârsta de zece ani, mama și-a făcut un nou iubit. Era un bărbat curat, care purta mereu tricouri polo și nu transpira. După câteva luni de relație cu maică-mea, am primit dintr-o dată un e-mail de la el. Nu avea niciun fel de text, ci doar un clip cu o femeie care se penetra singură cu un dildo imens. Poate că nu era prea rău cât de mare era, dar pe atunci mi s-a părut destul de copleșitor. Nu mai văzusem așa ceva până atunci.

În primele câteva săptămâni n-am îndrăznit să spun nimic despre asta, dar într-un final mi-am făcut curaj și i-am spus mamei. La scurt timp după, iubitul ei a venit să-și ceară profund scuze. „Îmi pare foarte rău că a trebuit să afli așa”, a spus el. Îmi imaginasem deja că ajunsese accidental în spam sau ceva – nu că aș fi înțeles cum funcționa spamul. Era ok. Am aflat și cum funcționează asta.

Charlotte

Mi-a venit prima oară menstruația în jurul vârstei de 11 ani, iar mama a considerat că e momentul perfect ca să mă întrebe dacă voiam să știu mai multe despre sex. Am spus că nu. Nu fiindcă mi se părea inconfortabil, ci mai mult fiindcă nu eram deloc interesată. Mi-a dat un pliant informativ, dar nici nu m-am uitat pe el fiindcă nu-mi păsa. Chiar și ca adolescentă matură tot nu mă gândeam la sex și a tot trebuit să-i repet mamei că nu vreau încă să vorbesc despre asta. Când mi-am pierdut într-un final virginitatea la 20 de ani, „conversația” era deja complet inutilă. Am sunat-o imediat pe mama să-i dau vestea cea bună. „În sfârșit”, a spus ea.

Articolul a apărut inițial pe VICE Țările de Jos.