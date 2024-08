Am întrebat taximetriști și alți muncitori români cum le-a mers de Revelion

Pentru mulți, Revelionul e o ocazie super-bună de a face bani. În după-amiaza lui 31, în timp ce mă întorceam la buticul din cartier, un băiat cu pantaloni de trening și-o pungă de hipermarket se-apropie de mine și mă-ntreabă: „băiatu’, vrei petărzi?”. N-am luat, și mi-era milă cumva, de el, dacă l-ar fi luat garda.



Pe lângă asta, există o serie de meserii care nu-s la negru din care îți poți scoate un bacșiș frumos. Așa că am luat Timișoara la pas și am întrebat taximetriști, ospătari, barmani și oameni de la Târgul de Crăciun din Centru cum a mers. Eram interesat să văd dacă o fi vreun mare șpil să muncești între ani sau e doar o seară de mult stres pentru nimic.

Videos by VICE

Din răspunsurile primite de la cei care au beneficiat financiar, am înțeles că pentru unele categorii e mai bine, chiar dacă nu spectaculos, pentru alții, e doar o altă zi la lucru.

Dănuț, taximetrist

„Să știi că în ultimii doi ani n-am fost, dar am tot făcut în ultimii cinci ani, înainte de asta. Se fac bani, îți dai seama. Înainte mă scuzam că ajungeam după doișpe acasă. Anul ăsta am avut bucuria că în seara de Revelion să fiu acasă. Faci cam cât câștigi în trei-patru zile. Fratele meu a fost Moș de Crăciun. Face taxi și merge Moș și se distrează de minune, mai ales când mai merge pe la vreun client acasă să-i vorbească cu copiii. De revelion, clienții sunt la fel, și degeaba îmi cer oamenii să-i car fără bon, că nu merg departe, că eu am treabă cu Primăria, nu cu ei.”

Sorin, taximetrist

„A mers foarte bine. Realist vorbind, pe cuvântul meu că 5-10% maxim îmi lasă în plus clienții, de Revelion. Poți să mă crezi, poți să nu. A fost mult de muncă, căci mulți au lucrat până la doișpe, așa că am rămas mai puțini. A fost și-o problemă tehnică cu ceasurile, așa că mulți au fost nevoiți să iasă din tură tot atunci. Oricum, e o experiență super faină. M-am simțit mai bine pe tură, cu clienți bine dispuși, decât la restaurant.”

Avram face bani cu un cântar

„Păi am fost pe-aici și s-au oprit oamenii. A fost cam tot la fel de bine ca-n restul anilor. Oamenii erau veseli, nu am avut probleme. Mi-au adus și mie niște vin.”

Melinda și Sebastian vând kürtős kalács la târgul de Crăciun

„E pentru prima dată când venim aici. Dar a fost ceva mișcare pe 31. Nu prea am primit ciubuc noi. Un pic, dar nu suficient. Nu am băut cu clienții, voiau doar să-și ia colaci. Dar dacă dă Dumnezeu, mai venim și-n alți ani.”

Cristi vinde vin și spirtoase tot la târg

„A fost chiar OK. Lume multă, vânzări destul de mari, distracție pe măsură. A fost pentru prima dată când am lucrat de Revel, dar o voi mai face. Bacșișul a fost așa și-așa. Îți dai seama că fiecare are nevoie de acel leu în plus în buzunar. Așa și-așa, dar peste Crăciun.

Ca produse vândute, mulți și-au luat Merlot demidulce, fiindcă, nu știu, gusturile românului. Apoi, Cabernet Sauvignon roșu, sec și Muscat Ottonel. Pălincă? Să nu mai zic. Au venit două negrese din Kentucky, care ziceau că beau mai mult whiskey, dar le-am rupt. Pălincă de 54 de grade le-am dat, vreo patru-șase shoturi.”

Sergiu e gazdă și barman la cafeneaua Reciproc

„La noi a fost super-fain, că a fost multă lume care nu și-a făcut rezervări în alte locuri. Chiar am avut niște sârbi care au spus că stau și-n picioare fără probleme, dar să-i primim și pe ei, că au mers din bar în bar, care aveau mesele goale, în așteptarea invitaților cu rezervare.

Bacșiș s-a lăsat, dar aici la Reciproc e filmul mult mai relaxat, așa că nu a prea contat. Chiar am avut, cu el cu tot, încasări mai puține decât în seri bune. Iar cel mai fain a fost că dimineața am dat doamnelor de la salubritate cafelele rămase de la to-go și mâncarea adusă de clienți. Au fost bucuroase.”

Simona se ocupă de Café Spinoza

„A fost destul de interesant, că noi am avut un grup de dansatori și au animat atmosfera. În afară de asta, au mai fost vreo patru din exterior. Am avut ofertă standard, la 150 de lei, așa că nu am primit bacșiș. Am dat și-o bere și-un latte macchiato, dar atât, în rest.”