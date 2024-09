Cu ce muzică poți să agăți cel mai ușor pe Tinder

Trupa mea preferată e Anal Cunt și piesa lor care mă reprezintă e „Ți-am călcat câinele cu mașina”.

„Bănuiesc că ai fost atrasă de mine pentru biografie și muzică?”

„Ce să zic, e un mod elegant de a introduce cuvântul „anal” într-o conversație. Am auzit chestii mult mai nașpa, așa că nu mi se pare prea rău.”





Salut, am vești bune: acum îți poți adăuga un cântec pe profilul de Tinder! Un altă chestie care să te obsedeze aiurea când deschizi aplicația și găsești, ca de obicei, zero match-uri! O nouă ocazie să comunici că ești un dubios, după cum se vede și din fotografiile tale!

În fine, acum se poartă cântecele pe Tinder, așa că mi s-a părut drăguț să văd ce gen muzical îmi aduce cele mai multe matchuri. Pe parcursul unei săptămâni, mi-am schimbat cântecul în fiecare zi – de la pop și punk la folk și jazz – ca să văd cu care am mai mult succes la agățat.

Videos by VICE

Mai întâi:

Piese R’N’B de futai

Jeremih – „Fuck you all the time”

M-am gândit să încep săptămâna cu cea mai senzuală piesă r’n’b pe care o știu: „Fuck you all the time”, de la Jeremih.

Poate că te gândești: „Stai așa, Tom. Nu cumva e cam agresiv s-o dai direct cu asta?” Posibil să ai dreptate: deși inițial am fost încântat de cele șase matchuri pe care am reușit să le obțin, doar trei dintre acestea mi-au răspuns la mesajul legat de piesă pe care li l-am trimis și majoritatea au fost interesate să mă cunoască pentru că nu arătam „ca un dubios total”.

Ziua s-a încheiat fără să obțin vreun număr de telefon.

Match-uri: 6

Conversații: 3

Numere: 0

GRINDCORE ANTISOCIAL

Anal Cunt – „I Intentionally Ran Over your Dog”

Imaginează-ți cum e să agăți femei cu o piesă care sună ca și cum ai trânti vasele în chiuvetă, cu versuri despre cum i-ai călcat cuiva câinele drept răzbunare. Și totuși am avut patru match-uri, ceea ce înseamnă fie că fetele care mi-au dat swipe la dreapta nu s-au uitat la cântec, fie că nu suportă câinii.

Le-am întrebat pe toate dacă au fost atrase de gusturile mele muzicale, dar numai una mi-a răspuns. Din păcate, nu cum mă așteptam. A crezut că încercam să introduc în conversație cuvântul „anal” într-un mod mai elegant și de aia alesesem ca trupă preferată Anal Cunt. După aia a încercat să mă psihanalizeze în detaliu și a tras concluzia că tocmai mă despărțisem de o iubită și că intrasem pe Tinder la insistențele prietenilor mei și că eram dobitoc intenționat ca să par interesant.

Doar ultima ei presupunere era adevărată. I-am recunoscut-o și ne-am luat adio fără să schimbăm numere de telefon.

Match-uri: 4

Conversații: 1

Numere: 0

CEA MAI BUNĂ PIESĂ POP DIN ULTIMII CINCIZECI DE ANI

Justin Bieber – „Sorry”

Din fericire, după porcăria aia antisocială de Anal Cunt, am revenit în forță cu piesa „Sorry” de la Justin Bieber. După ultima alegere, cântecul ăsta a fost ca atingerea fină a unui înger pe profilul meu de Tinder. N-aveam cum să dau greș cu cel mai inofensiv cântec din istoria omenirii, nu?

Bineînțeles! Am avut ȘAPTE matchuri într-o singură zi și PATRU conversații cu FEMEI REALE! Nici nu e greu să fii seducător când începi cu: „Nu-mi spune că și tu îl iubești pe Bieber!”

O singură tipă mi-a zis să mă duc dracu’, ceea ce mi s-a părut ok. Și eu aș fi făcut la fel dacă mă aborda o fană Bieber. Totuși, am terminat ziua cu zero numere de telefon. Trist.

Match-uri: 7

Conversații: 4

Numere: 0

Citește și: Am vrut să agăț cu Florin Salam pe Tinder, dar am dat numai de intelectuale

PUNK ROCK CLASIC

Bad Brains – „Sailin’ On”

M-am gândit să mă întorc în copilăria mea rebelă și una dintre cele mai gălăgioase trupe pe care le știu e Bad Brains. Abia așteptam să găsesc niște tipe rebele și să ne pișăm împreună pe sistem.

Și știi ce? La început, chiar a părut să funcționeze: am avut șase matchuri cu Bad Brains. Singura problemă a fost că niciuna dintre ele nu auzise de Bad Brains și nici nu le-a plăcut când le-am rugat să asculte. Toate mi-au zis că sună oribil.

Eșec după eșec. Fetele nici n-aveau idee la ce mă refer.

Călătoria muzicală se transforma într-un accident muzical de proporții, în care mașina era făcută din dragoste, iar capota stâlcită era inima mea. Așadar, iar n-am obținut niciun număr de telefon.

Match-uri: 6

Conversații: 2

Numere: 0

FOLK SENSIBIL

Ray Lamontagne – „All the Wild Horses”

Deja eram la pământ. Trecuse deja jumătate de săptămână și nu ajunsesem nicăieri cu insistențele mele de a vorbi despre muzică cu match-urile. Eram rănit, așa că era timpul pentru niște folk delicat.

Poate că fetele vor simți durerea din vocea lui Ray și din sufletul meu și-mi vor da numerele lor de telefon.

Alte încercări penibile de a începe o conversație despre muzică.

Din păcate pentru mine și pentru bărbații sensibili cărora le place muzica lacrimogenă cu chitară, se pare că femeilor nu le pasă despre tine, despre emoțiile tale și despre gusturile tale muzicale de căcat. Am avut cinci match-uri, dar niciuna dintre fete nu mi-a răspuns la mesaj când am încercat să inițiez o conversație.

Nu există tăcere mai tragică decât cea din inboxul de Tinder al unui tip care încearcă să agațe femei cu balade folk.

Match-uri: 5

Conversații: 0

Numere: 0

Citește și: Am încercat să agăț pe Tinder cu replici din Nicușor Dan

BUBUIALĂ TRAP

O.T. Genasis – „CoCo”

UAAAA! CĂCAT! E PIESA MEAAA! DĂ-O LA MAXIMUM!!!

Cred că astea au fost gândurile care le-au trecut prin cap tuturor match-urilor de pe Tinder când mi-au văzut profilul. De unde știu asta? Pentru că am avut OPT MATCHURI, BABY.

„Cât de mult îți place coco, pe o scară de la 1 la 10?

„11.”

Cam așa au arătat conversațiile mele cu fetele pasionate de piesa mea preferată de pe Tinder.

E atât de simplu să deschizi conversația cu piesa asta: „Are you in love with the coco?” Indiferent dacă erau dependente sau nu de coca, toate s-au distrat când le-am pus întrebarea. Am reușit chiar să obțin și primul număr de telefon al săptămânii.

Fii binecuvântat, O.T.

Match-uri: 8

Conversații: 5

Numere: 1

SMOOTH JAZZ

Ella Fitzgerald – „Get Thee Behind Me Satan”

E un cântec grozav pentru sfârșitul acestui experiment, nu doar pentru că descrie perfect ce săptămână oribilă am avut, ci și toate experiențele fiecărei femei cu bărbații pe aplicațiile de dating. În plus, e o piesă inofensivă și m-am gândit că ar putea atrage câteva fete sensibile.

Chiar așa a fost. Fetelor chiar li s-a părut interesant că prefer jazz-ul în defavoarea altor stiluri de muzică – au fost intrigate și le-a plăcut. Atât de mult încât am reușit să obțin un alt număr.

Match-uri: 5

Conversații: 2

Numere: 1

Așadar, ce le place la gagici pe Tinder? Jazzul clasic și trap-ul. De acum, piesa mea preferată pe Tinder va fi un mash-up între „Summertime” și „Trap Queen ” pe care voi încerca cu disperare să-l creez deși n-am deloc cunoștințe de producție muzicală.

@williamwasteman

Urmărește VICE pe Facebook.

Traducere: Oana Maria Zaharia

Mai multe experimente pe Tinder:

Am agățat pe Tinder cu poezii de Mihai Eminescu și am dat de toate ciudatele

Am creat o gagică virtuală ca să vedem cum o abordează libidinoșii de pe Tinder

Am încercat să agăț pe Tinder cu replici din Klaus Iohannis