Ce muzică au ajuns să asculte tinerii din România în izolare

Carantina te scoate din minți și asta se vede în postările dubioase de pe Facebook, toate pâinile coapte, checurile cu banane, mesajele trimise la foști și foste și schimbările bruște de stare. Dar cele două luni de izolare au adus schimbări și în muzica pe care o asculți în perioada asta. Probabil și tu ai avut perioade în care plecai pe un playlist la muncă și te întorceai pe altul, în funcție de ziua pe care ai avut. Acum, însă, cam toate zilele sunt la fel, dar totuși nimic nu mai seamănă cu viața ta obișnuită. Poate nici playlistul tău?

Eu am făcut o obsesie, în perioada asta, pentru muzica rusească, de la melodii de dragoste până la ceva rap. Naiba înțelege ce zic băieții acolo. Mi-a plăcut să ascult și muzica pusă de Vlad Dobrescu la IN/OUT Festival, dar am avut o zi în care am dansat prin casă pe „Tu ai ceva ce-mi place”. Am avut și câteva zile cu Implant pentru Refuz și Coma, dar acum ascult ceva latino pentru că nu știu de ce, am impresia că mă ajută să scriu. Aici te poate duce carantina. Nu-ți înțelegi viața și nici ce muzică-ți mai place.

Din primele zece melodii din trending-ul de pe Youtube, opt sunt manele: două ale lui Jador, una Dani Mocanu, una Florin Salam și una Carmen de la Sălciua. Scorul e strâns, dar pe primul loc e Vulpița cu trei melodii. Se ridică în aer niște întrebări cam cum se ridică particulele de salivă din gurile neacoperite cu măști:

– Oare nu va vom mai avea un un rege al manelelor, ci o regină?

– Și cine naiba ascultă Carmen de la Sălciua că e mereu în trending și eu n-am auzit nicio persoană să fie fană?

M-am gândit de două ori înainte să scriu asta în articol. Mi-e frică să nu-i promovez mai tare, iar tu, din pură curiozitate, să le cauți clipurile și să le faci views. Dar adevărul e dureros și nu te poți ascunde de el.

Am vrut să aflu totuși și de la alți tineri în izolare cum li s-au modificat gusturile muzicale sau, cel puțin, playlistul în vreme de pandemie. Și de ce melodie le e cel mai rușine. Să fie vreun fan Vulpița printre ei?

Muzica franțuzească e la putere

De obicei ascult alternativ, indie, r&b și puțin pop. Acum, cu carantina, am două mood-uri. Ori melodii lente ori super hyped, în funcție de stare. Singurul artist francez pe care-l ascultam până la perioada asta era Riles, iar acum clar s-au înmulțit. James Baker, L.E.J., Zed Yun Pavarotti, Lenopsi, Stromae, Maître Gims, Angèle. I-am găsit pe toți pe o stație de radio din Quebec numită La Vibe 100.9. Am descoperit radioul ăsta într-un grup de Discord de hochei, of all things. Bagă muzică și în franceză și în engleză. Melodiile care m-au obsedat în perioada asta au fost: „Joyride” de Kevin Abstract și „L’intrigue” de James Baker. Am un playlist comun cu mai mulți prieteni pe Spotify și acolo am găsit-o pe prima, iar a doua e de la radioul ăla.

Îmi e semi-rușine că am început să ascult 5 Seconds of Summer. Jur că înainte nu-i suportam și în perioada asta, cred că de două săptămâni am albumul nou pe repeat. (Theo, 19 ani)

https://www.youtube.com/watch?v=y3gKLYVULzU&feature=youtu.be

Șamanisme techno și niște „Zarzavat”

Când sunt singur ascult cam orice, chiar și manele, dar astea fără voia mea. Stau la curte în Mogoșoaia și se aude sporadic de peste tot pe tot parcursul zilei. Am niște vecini amatori chiar poartă în poartă. În perioada Paștelui au fost doar manele all day everyday.

Odată cu carantina, am început să ascult niște șamanisme techno, ceea ce e o schimbare mare în gusturile mele muzicale pentru că nu am suportat niciodată techno mai mult de trei minute. Cu statul în casă, am reaprins o pasiune pentru Sphongle care e o trupă de psihedelice dintr-o altă lume. Eram spart într-o seară, am băgat un album de-ale lor și-am făcut stretching. A fost fascinant ce s-a întâmplat cu mine și prin ce univers am umblat.

Ar trebui să-mi fie rușine că am descoperit maneaua bulgărească „Zarzavat” , dar de fapt sunt foarte mândru de mine și recomand 5/5. (Petru, 22 de ani)

Te prinde trap-ul din urmă, oricât te-ai împotrivi

De obicei ascult muzică în funcție de starea pe care o am, dar niciodată rock. În mare parte, playlist-ul a rămas la fel și-n carantină, doar că a mai intrat câte o piesă de la Lewis Capaldi și Sam Smith pentru zilele în care am o stare mai proastă. Am făcut o pasiune pentru „Somebody you loved”. Până acum nici nu știam de existența lor. Totodată, în mod normal, nu cred că aș fi ascultat Șatra Benz – „Vocile”. Am mai băgat și Nane cu „Haolo” sau „Dragostea ta”.

Dar n-am uitat de rap-ul mai vechi, așa că am piperat situația cu B.U.G Mafia. Nu cred că trebuie să-ți fie rușine cu ce muzică asculți indiferent dacă e carantină sau nu. (Albert, 19 ani)

Când te rupe nostalgia în izolare

Nu pot spune că am un gen muzical anume, ascult de la hip hop la manele de jale, în funcție de starea de spirit și de context. Înainte de carantină totuși nu ascultam muzică comercială, iar acum playlist-ul meu e plin de Mario Fresh, The Motans sau Jo. Chiar pasiunea mea din ultimele zile e „Săraca inima mea” de la Mario Fresh. Ce s-a mai schimbat e că de obicei ascultam manele doar dacă eram cu prietenii sau la vreo petrecere, acum ascult și când stau degeaba.

Am avut o perioadă în care am pus melodiile pe care le ascultam când eram mai mic, hip-hop vechi. „Același sânge” a lui Pacha Man am tot pus-o pe repeat. (Răzv, 22 de ani)

Artiștii români la modă

Ascult de toate, doar să aibă versuri și să nu mă plictisească ritmul. Nu m-a influențat tare mult carantina, dar ce-i drept, am început să ascult mai mult muzica artiștilor români. Am văzut că Roxen trebuia să participe la Eurovision, așa că i-am căutat melodiile. E pe repeat „Escape” și mi se pare potrivită pentru perioada asta. Mă duce cu gândul la faptul că aș vrea să scap de carantină, dar în același timp spune la început „I promised myself, I won’t give up”. Mă motivează într-un fel sau altul să pot să rezist. Melodia e despre altceva, dar eu așa am simțit-o.

Ce mi-e rușine e că, din cauza TikTok-ului, am început să ascult tot felul de manele și melodii gen „Dau Moda”. (Cristiana, 24 de ani)

Cel mai blană soundtrack vine de la Harry Potter

Playlist-ul meu în carantină s-a mărit considerabil, fix pentru că acum am mai mult timp pe care să-l petrec cu căștile în urechi. La un moment dat credeam că voi termina tot ce-i pe Youtube și nu voi mai avea ce să ascult.



Am ascultat mult mai multe melodii de relaxare și concentrare în perioada asta pentru că lucrez de acasă și-mi zboară rapid mintea. Am nevoie de orice mă poate ajuta să mă focusez. Am făcut o pasiune pentru soundtrack-ul de la Harry Potter. De la primul până la ultimul. Am făcut maraton cu toate filmele și mi-am adus aminte cât de frumoase sunt.

Nu aș spune musai că mi-e rușine cu ea, dar am ascultat în perioada asta „Dau Moda” al lui Jador şi Lino Golden. De fiecare dată când voiam să râd, ascultam melodia şi îmi dădea o stare de bine. Terapie. (Elena, 23 de ani)

Niște folclor de calitate nu strică niciodată

În mod normal, ascult două genuri de muzică: trap și rock alternativ. Dar am un playlist pe Spotify care amestecă cam toate genurile. În carantină doar am mai făcut curat pe acolo și nu pot să spun că am deviat mult. Am avut câteva zile în care am băgat niște melodii din folclor ca „Haiduceasca”.



„Se mișcă pe beat” de la Tzanca Uraganu e guilty pleasure de ceva timp. (George, 20 de ani)

Instrumente și sunete inventate

Din fericire, mi s-a schimbat playlistul odată cu carantina. Înainte aveam efectiv același playlist obosit de câteva săptămâni pe care îl tot puneam pe repeat în drumul spre serviciu și înapoi. Rap și electronică în principiu.

Ce n-aș fi ascultat în mod normal, dar acum am făcut o pasiune, e muzica lui Mick Gordon. El compune cu instrumente inventate de el și așa ies sunete pe care nu le poți asocia cu nimic obișnuit. L-am ascultat mult și pe Yanni. Am făcut o pasiune și pentru seria Home Delivery de la FacemRecords.

Mi-e rușine că-mi place o melodie recomandată de o prietenă. Se cheamă „Țac Pac” și e a unor băieți din orașul ei. (Alin, 24 de ani)

Carantina m-a făcut să renunț la muzică

Mi-a schimbat carantina playlist-ul, dar nu cum te-ai aștepta. L-a cam omorât în principiu. Nu prea mai ascult muzică. Obișnuiam să fac asta zilnic, dar acum nu mai. Cred că pentru că mă întristează, îmi amintește de perioada dinaintea carantinei și mi se face dor. Am mai ascultat mai rar niște grime, mi-a plăcut Skepta- „Shutdown”.

Nu cred neapărat că mi-e rușine cu vreo melodie ascultată, dar mi-e puțin rușine să spun că atunci când n-am nimic de făcut sau mă plictisesc, încep să-mi cânte manele în cap. (Cătălin, 22 de ani)

