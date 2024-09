Niște tineri ne-au povestit cum a fost când i-au prins părinții drogați

Tinerii nu se mai sparg ca pe vremuri. Consumul de droguri printre adolescenți a scăzut, conform unui sondaj pe liceeni din 2016. Adolescenții se țin departe până și de iarbă, deși planta e legalizată în tot mai multe state.



Dar drogurile fac parte din adolescență la fel ca pierderea virginității sau momentul în care ești arestat prima oară. E aproape tragic că tinerele generații nu vor ști ce înseamnă să treci printr-un milion de emoții când ești praf și părinții îți urlă-n față disperați.

De dragul vremurilor trecute, am rugat oamenii să ne povestească un moment în care au fost praf pe droguri și i-au prins părinții. Probabil sunt unele dintre ultimele povești de acest gen pe care o să le auzi.

Eu am fost prins la un moment dat când fumam iarbă în casă. Mirosul a ieșit pe sub ușă și, când tata a băgat capul să vadă care-i situația, eu am urlat: „LASĂ-MĂ-N PACEEE! SUNT ABURI, NU FUM!!!” M-a lăsat să-mi termin baia, dar m-a pedepsit mai târziu, pentru că oricum văzuse punguța cu iarbă pe care o lăsasem lângă cadă.

– Amir, 30 de ani

M-am întors de la niște prieteni cu care mă spărsesem în ultimul hal și, când am ajuns acasă, i-am găsit pe ai mei pregătiți de cină. Eram panicat, pentru că știam că ai mei o să se prindă că sunt spart, așa că am fost prudent la fiecare mișcare. Până când am comentat: „Ți-a ieșit super puiul, mami.” Și era cotlet de porc.

– Jay, 23 de ani

Eram în subsol cu prietenii mei și fumasem trei bonguri prin rotație. După vreo oră, am auzit-o pe bunică-mea cum cobora scările încet de tot. Am apucat să ascundem bongurile până a ajuns. Ne-a întrebat dacă nu simțim vreun miros ciudat. Noi am zis nu. Ea a zis că miroase a frunze arse și se simte prin aerisire. I-am zis că poate ard vecinii ceva la ei în curte. A zis că s-ar putea să am dreptate și a plecat.

Peste o oră, iar ne-am apucat de fumat și a venit iar peste noi să ne întrebe: „Sigur n-ați pus voi ceva pe foc?” Am început să râdem toți isteric. I-am zis că nu, în niciun caz. Bunica m-a întrebat dacă vreau să mergem să mâncăm ceva la Mac. I-am zis că da. Ea se uită mai bine la mine și zice: „Da’ ce-ai ochii așa de roșii? Ce-ai pățit?”

„Sunt obosit, bunică. După ce mâncăm, mă culc.”

Odată ajunși acasă, m-am dus iar la subsol să mai trag un fum și deodată o aud pe bunica cum râde și-și răcnește revelația cu voce tare: „Doamne, maica Domnului! Voi fumați marijuana, mă băieți! Nu mă păcăliți voi pe mine!”

– Jake, 30 de ani

Aveam vreo 19 ani și încă locuiam cu maică-mea. Eram cu trei prieteni în camera mea și voiam să ne spargem și să dăm o tură cu mașina prin oraș.

L-am sunat pe un tovarăș care vindea și ăsta a venit cu mașina în fața casei mele, s-a dat jos și ne-a întins punga cu iarbă nonșalant, de parcă nu eram în mijlocul străzii. În fine, am urcat cu el în mașină și am dat câteva ture, am fumat câteva paie.

După jumătate de oră, mă sună maică-mea și-mi zice să vin acasă în secunda doi. M-am panicat, pentru că eram super spart. Dar mai fusesem spart de față cu ea și nu se prinsese, așa că m-am gândit că n-o să fie diferit nici de data asta.

Ajung acasă și o găsesc cu un pahar pentru probe de urină în mână. Maică-mea lucrează la laboratorul spitalului local. Căcat. Îmi zice că a văzut cum am luat o pungă de la prietenul meu și că, dacă nu sunt drogat, n-am de ce să-mi fac griji. M-am pișat în pahar și apoi m-am dus la prietenii mei. În ziua următoare a venit rezultatul și s-a dovedit că eram, într-adevăr, super drogat. Nivelul de THC era cu mult peste cel normal și nu, nu aveam alte droguri în sistem. A fost un pic nervoasă, dar cred că, în adâncul ei, s-a bucurat că nu consumam și alte droguri.

– Mike, 30 de ani

Aveam 15 ani când am încercat prima oară dextrometorfan (DXM) cu prietenii. Câteva ore mai târziu, eram tripat rău de tot și zăceam întins pe pat, cu senzația că ieșisem din corp.

Am observat un pantof pe podeaua dormitorului și mi s-a părut, în halucinațiile mele, că e o țeavă din jocul Mario care m-ar transporta în alte dimensiuni. M-am ridicat în pat și am încercat să mă arunc în ea. Am dat de pământ cu o bufnitură care a zguduit toată casa.

Maică-mea a urlat de jos: „CE-A FOST ASTA?!” M-am speriat că o să vină peste mine, așa că am sărit înapoi în pat și m-am prefăcut că dorm.

Cum n-a auzit nicio reacție de la mine, maică-mea a venit sus să vadă ce fac. M-am prefăcut că dorm, dar m-a zguduit și m-a obligat s-o privesc în ochi.

Și-a dat seama imediat că eram praf și a început să plângă isteric: „Ai ochii așa de mari! Parcă nu mai ești fiul meu!”

M-a cuprins o rușine incredibilă. M-am simțit ca un căcat că am făcut-o pe mama să treacă prin asta.

– Matthew, 23 de ani



Ai mei m-au prins când fumam iarbă în camera mea, împreună cu un prieten, în Ajunul Crăciunului. Părinții mei s-au întors de la slujbă și se pare că am calculat prost momentul venirii lor, pentru că aveam camera plină de fum. Urma să mergem în vacanță la mare în ziua aia și am luat cu mine niște ciuperci halucinogene ca să fie mai suportabil. Într-o noapte, când am crezut că o să mă lase în pace câteva ore, am mâncat ciupercile. A fost o experiență magică. Luna se reflecta în ocean și valurile erau super tripante, mai ales că eram pe un vapor cu o grămadă de oameni. Din păcate, printre oamenii ăia erau și părinții mei și m-am întâlnit cu ei din greșeală. Cineva din jur mi-a pus un papagal de pluș pe umăr. M-am uitat și am văzut un pirat în spatele meu. Altcineva a făcut o fotografie și momentul a fost comemorat pentru totdeauna. Ai mei încă au fotografia aia.

– Diego, 32 de ani