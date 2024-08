NOSFE de la Șatra BENZ mi-a zis cine va câștiga Cupa Mondială

NOSFE, aka. „Unchiu BENZ”, „NOSFEzilla” sau „Regele Trapului în România”, se bucură de un succes nemaiîntâlnit până acum în cariera lui. Cel mai nou single de la membrul Șatra BENZ, intitulat „DĂI”, a ajuns în doar două săptămâni la peste 1.8 milioane de vizualizări pe YouTube. Al doilea cel mai de succes videoclip solo de la rapper are 1.5 milioane de vizualizări.

Ăla a fost lansat acum cinci luni. În plus, „DĂI” e în continuare în trending, deci numărul ăla o să crească fin pe tot parcursul verii.

Unul dintre motivele pentru care a prins atât de bine e datorită bridge-ului:

„Cum a zis Regele Hagi odată / Ai, n-ai mingea, dai la poartă.” Cu toate că Hagi e cunoscut pentru maximele lui fără sens, nu a zis niciodată „ai, n-ai mingea, dai la poartă”, dar fostul internațional român a devenit un „poster boy” pentru perlele pe care le scoate la conferințele de presă sau în interviuri. Și românul sare la orice are legătură cu fotbalul, deci era clar că o să prindă la public, mai ales în luna în care are loc Cupa Mondială.

Apropo de asta, până și videoclipul e dedicat sportului rege. Filmat în Giulești, pe stadionul echipei Rapid București, e plin de faze haioase. NOSFE driblează, șutează și rimează în fața unor boxe Funktion One lângă niște dansatoare. Ai și o fază în care se pregătește să execute o lovitură liberă în fața unui zid din care fac parte Lu-K, Super ED, Amuly, Domnul Udo, cu mănușa lui Freddy Kruger, o încălcare clară a regulilor jocului, și Killa Fonic cu o eșarfă în jurul ochilor, de parcă stă la poligon.

Nu e prima oară când NOSFE bagă despre fotbal. A mai făcut-o și pe piesele „Hagi” și „Bernabeu”, de la Șatra BENZ. Nu s-a băgat pe filmul ăsta doar de dragul Campionatului Mondial. Sigur e fan. Dar am vrut să mă conving de treaba asta, așa că l-am luat la întrebări pe NOSFE despre piesă, fotbal și cine va câștiga Mondialul de anul ăsta:

VICE: Cum de te-ai decis să faci o piesă după celebra perlă „Ai, n-ai mingea, dai la poartă”?

NOSFE: Well, piesa nu e doar despre perlă și atât. E despre câteva din emblemele României, și despre unele lucrurile care fac România unică. Lu-K mi-a prezentat instrumentalul, am început să facem freestyle pe el și am ajuns la „dă-i”. Am plecat acasă cu „dă-i” în cap și m-am gândit câteva zile la cum aș putea aborda chestia asta, căci e prea „in your face” să nu o simți. Și am scris în notițe fix așa: „ai n-ai mingea, dai la poartă”, pentru că am simțit că trebuie să dezvolt asta. M-am văzut cu Lu-K și, reascultând instrumentalul, mi-a spus: „Fii atent: ai n-ai mingea, dai la poartă!”

I-am arătat ce îmi notasem, și ca dovadă a conexiunii pe care am avut-o, următoarele două săptămâni am scris doar pentru piesa asta.

Ai aflat între timp că nu Hagi a spus-o, ci Victor Roșca?

Am aflat între timp, da. Sincer, nici nu am făcut un research amănunțit înainte de a scrie piesa. Pur și simplu așa am reținut. Dar e ok, avem licență poetică, ce plm? Kanye zice pe o piesă: „I keep it three hundred, like the romans”, dar cu toții știm că „cei 300” erau spartanii.

Cine a venit cu ideea să filmați în Giulești și cum a fost experiența?

Clipul a fost realizat de Robert Ionicioiu și Gojira. Ideea a fost de a filma pe un stadion, noaptea, iar Giulești a fost cel cu care am reușit să ne sincronizăm. Experiența? Bro, ne-am adus aminte de copilărie! A fost the shit! Lu-K este suporter rapidist din copilărie, iar pentru el, să joace fotbal pe Giulești a fost un vis devenit realitate! How awesome is that? DREAMS DO COME TRUE!

Cum a fost la filmări? S-a accidentat careva?

În primul rând, am avut febră musculară la niște mușchi de care uitasem sau nu aveam cunoștință. Killa m-a călcat cu crampoanele și abia acum începe să-mi treacă durerea. Fetele au avut ceva probleme cu fumigenele din spatele boxelor, în timp ce filmam unul dintre cadre. În principiu ne-am accidentat toți, cumva.

Jucai fotbal când erai mic?

Am jucat șapte ani, la Dunărea Galați. Eram atacant, la mălai, că n-aveam tehnică, doar viteză și forță. Apoi, când ajungeam în fața porții, dădeam cele mai dubioase goluri. Dar știi mentalitatea bărbatului: important e să intre. Eram foarte muncitor și asta mă ținea titular, plus că, într-adevăr dădeam multe goluri. Îmi amintesc cum nu mă duceam la școală pentru a lua parte la două antrenamente pe zi. Jucam fotbal în picioarele goale, pe ciment, în fața blocului, vara, când au fost lovite turnurile gemene. Tot cartierul vuia: a început războiul! Trăiam pentru fotbal pe-atunci.

Ai rămas microbist?

Am rămas microbist în ideea în care încă îmi place fotbalul. Dar nu mai am timp să mă uit atât de des la meciuri. Țin cu România, cu echipele românești când joacă cu echipe străine, iar, dacă ar fi să aleg o echipă, aș alege una din orașul meu natal, evident. Nici nu-mi place să discut despre asta, pentru că oamenii se transformă când vine vorba de politică sau de fotbal.

Ați mai lansat piese despre fotbal, gen „Hagi” sau „Bernabeu”. Plănuiți să mai scoateți ceva despre fotbal?

Hehe, chiar că! Habar n-am dacă va mai ieși sau nu. Foarte probabil da, chiar cred că avem una pentru următorul album Șatra BENZ. Personal, nu caut să scriu despre asta. „DĂI” a fost o combinație de chestii care ne reprezintă pe noi, românii, chiar dacă dumele despre fotbal, sau sport, sunt destul de prezente. Am trecut de mult de punctul în care ne setăm ce să scriem. We just do it!

Dacă o să scoatem o piesă nouă legată de fotbal, singurul lucru pe care ți-l pot spune este că va avea legătură cu o echipă din Italia.

Care e cel mai bun jucător de fotbal din Șatra BENZ și de ce?

Cred că Lu-K e cel mai bun, pentru că a jucat și el când era mic, mai ales pe maidan, unde înveți toate schemele. Ah, și la filmările clipului „DĂI” s-a dovedit a fi cel mai pregătit, nu neapărat la nivel fizic, cât la nivel de precizie a șuturilor transformate în gol.

Cine va lua Cupa Mondială?

Inițial am crezut că Belgia, dar acum merg pe Franța. N-am urmărit tot campionatul, dar pentru mine Belgia a fost surpriza din ce am reușit să văd prin rezumate și meciuri. Acum sigur va lua Franța.

Crezi că la următorul turneu final o să ajungă și România? Ce trebuie să facă naționala sau federația să ajungem din nou la mondiale?

Nu cred că România va mai ajunge curând, deși, la fiecare calificare mă uit cu același interes, susținere și devotament. Chiar sunt convins mereu că există o șansă să ne calificăm, dar în realitate, cred că e aproape imposibil. Nu consider că puștii care primesc șansa de a juca la echipa națională, astăzi, mai au „foamea” pe care o aveau generațiile dinaintea lor, din păcate.

Cred că ar trebui făcută o investiție masivă într-un plan pe termen lung, pentru a mai putea scoate ceva din echipa națională. Cred că trebuie un antrenor străin, dar căruia să i se acorde un mandat de cel puțin 4 ani, în care să-și poată face strategia cu ce are la dispoziție. Concediind antrenori pentru că nu dau rezultate peste noapte, este doar o chestie care hrănește cel mai prost orgoliu și care nu va aduce nimic bun.

Messi sau Ronaldo?

Ronaldo, pentru că e complet. Are fizic, tehnică, e muncitor, tot ce-i trebuie unui sportiv. Un jucător ca Ronaldo este jucătorul ideal, din punctul meu de vedere. Messi este un monstru. De fapt, ambii sunt niște titani ai fotbalului!