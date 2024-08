Le trimit prietenelor mele nuduri și asta mă face să mă simt mai bine

Am deschis Snapchatul și prietena mea era pe closet, goală, cu o bere în fundal. Ea mi-a trimis un selfie cu descrierea, „mă cac” și sunt încântată că s-a gândit la mine. „Mă bucur pentru tine”, i-am răspuns eu. Câteva săptămâni mai târziu, mă foiam printr-o cameră de hotel, într-un halat care costa mai mult decât toți blugii mei la un loc. Deschid halatul și în fața oglinzii mari mă apuc să fac selfie-uri, cu un picior ridicat pe scaun și capul un pic înclinat, încercând să prind o lumină care să mă avantajeze. Am trimis poza în care mi s-a părut că am ieșit cel mai bine la câteva prietene.

Pentru un moment, mă lamentez că sunt singură, că nu există niciun bărbat în agenda mea care să merite să mă vadă goală. Dar după sunt copleșită de un sentiment de căldură, pace și satisfacție: am apucat să îmi etalez corpul, care de obicei nu mă încântă, persoanelor la care țin cel mai mult.

Videos by VICE

Deși am mai trimis nuduri tipilor cu care am fost, și astfel am descoperit cele mai bune (înșelătoare) unghiuri, cel mai bun mod de a-mi arcui spatele, de fapt, nudurile banale pe care le trimit prietenelor, unele în care arăt super sexi, altele chiar deloc, mă încântă mai mult decât orice sexting. Când trimit nuduri prietenelor mele, în contexte explicit de platonice și cu consimțământ, eu îmi celebrez corpul cu oamenii care vor să facă asta cu mine, și fără să interpretez momentul ca și cum sunt nf. (Ca să fiu clară, există un moment potrivit pentru o poză cu scula ta, dar, de cele mai multe ori, interpretările tale sexuale ale goliciunii mele sunt cam plictisitoare, aceleași scule din unghiuri diferite, aceleași conversații sexuale, spre deosebire de dragostea ș sprijinul pe care-l primesc de la prietene). Un prieten mi-a spus: „Eu cred că nimeni nu e super entuziasmat să-mi vadă pula”, iar de cele mai multe ori sunt de acord.

Cum au ajuns nudurile atât de non-sexuale pentru mine? Îmi place la nebunie sexting-ul și pot face asta pe orice platformă multimedia. Pentru mine, cuvântul scris e mai excitant, mai sexual decât orice imagine cu organul genital. „Nu am mai trimis o poză nud de vreo patru ani”, mi-a spus un prieten. „Acum optez pentru mesaje sexuale mai explicite, care e mai puțin riscant și mai satisfăcător, sincer. Nu m-am masturbat niciodată la poza cu scula unui tip, dar am făcut asta cu mesaje primite.”

Atunci când trimiți poze sexi cu tine, în vremurile astea, încrederea e baza. De aceea nudurile trimise prietenelor mă fac să mă simt atât de în siguranță. Mereu am avut mai multă încredere în prieteni decât în partenerii romantici. În ultimele două luni, nudurile mele au fost trimise exclusiv prietenelor și am făcut un efort să evit întâlnirile cu tipi. (Sunt ocupată! Vreau să învăț despre plante! Nu fac suficiente exerciții!) Asta înseamnă că nu fac sex și nu am mai făcut de ceva timp. Și chiar în perioada în care am descoperit metode noi de a mă îngriji de sexualitatea mea, am descoperit și alte medii în care pot trimite nuduri cu mine de abia trezită din somn, sau cu sânii ieșind un pic afară din costumul de baie: gagicilor mele. Ele mă sprijină, la fel cum fac și eu atunci când primesc nuduri de la ele.

Bloggerița despre sex, Kate Sloan, de la Girly Juice, mi-a spus că ea trimite nuduri prietenelor ei din două motive: „Pentru confirmare dacă e bună de trimis tipului cu care mă văd” sau „Uite cât de bine arată pieptul, curul, pulpele mele”. Un tip gay care împarte nuduri cu prietenii lui gay mi-a spus: „Ne cunoaștem reciproc foarte bine și cunoaștem limitele. Plus, ne plac mult organele genitale.” O altă femeie mi-a explicat că face asta pentru că e distractiv și prietenele ei sunt bune.

Eu trimit nuduri prietenelor mele ca să le transmit mesajul: „Hei, uită-te la corpul meu, e aici, există și e sexi, chiar dacă nu a mai făcut sex de-o viață și probabil că o să mai dureze, dar e ok, e super ok, eu sunt ok, ok?”

Când am început să ies din nou la întâlniri, într-o versiune oricât de ciudată a viitorului în care bărbații nu mai sunt plictisitori sau nepoliticoși cu mine, cu siguranță o să trimit nuduri, pentru că e distractiv și nu mi-e frică de stocarea cloud, deși am văzut cel puțin 247 de trailere cu Sex Tape-ul din 2014, premiza în sine a nesiguranței cloud. Majoritatea persoanelor cu care am vorbit pentru articolul ăsta, au spus că nu trimit nuduri pentru că le e frică să nu ajungă online. O femeie mi-a spus că nici măcar nu îi trimite soțului ei, pentru că „e un idiot care ar fi în stare să o urce pe un cloud comun cu al mamei sale.”

Citește și: Nuduri feminine acoperite cu vopsea

De asemenea, pornoul de răzbunare e serios și înfricoșător și mi se rupe sufletul să știu că atât de multe femei nu fac nuduri de frică să nu ajungă pe mâini greșite. Corpurile noastre sunt ale noastre și asta nu se schimbă dacă trimiți nuduri persoanelor la care ții sau chiar și celor de care-ți place suficient. Toată lumea ar trebui să se simtă la fel de confortabil să trimită nuduri, ca prietena mea care-mi trimite în timp ce se cacă. Sunt tristă pentru că lumea nu e așa.

Un fost prieten (care sper să nu interpreteze mențiunea asta ca pe o invitație să mă contacteze) avea un fișier parolat în computer, cu fotografii cu mine goală. Când eram împreună, l-am rugat să-mi promită că o să șteargă fișierul în punctul în care ne despărțim. Când le spun tipilor despre asta, ei îmi răspund că sunt absolut siguri că nu l-a șters, iar dacă e adevărat, ceea ce foarte probabil, îmi place să-mi imaginez fața lui după ce își face o labă la pozele mele, confuz și plin de remușcări la cât de fraier a fost. Cred că asta e o pedeapsă suficiente pentru că nu s-a ținut de promisiune.

Pot spune că nu cred că voi candida vreodată la președinție. Nici măcar nu am o talie frumoasă! Mai bine să nu mă gândesc deloc la asta și să mă bucur de goliciunea prietenelor mele sexi, cu care fac schimb de nuduri ca să ne simțim mai bine și ca să treacă timpul mai repede când ești pe veceu sau în halate scumpe. Asta înseamnă dragostea adevărată.

Vezi mai multe nuduri interesante:

Nuduri inspirate de internet

Nuduri artistice

Nuduri paranormale

Nuduri sincere