Am urmat o dietă de slăbit care aproape că m-a băgat în spital

În 1977, Vogue a publicat această dietă pentru femei:

Rețeta a apărut inițial în 1962, în cea mai bine vândută carte din New York Times, Sex and the Single Girl: The Unmarried Woman’s Guide to Men, de scriitoarea americană Helen Gurley Brown (a devenit ulterior editorul de la Cosmopolitan). Oferea sfaturi despre întâlniri, „prietenii pentru sex”, aventuri, echilibrul dintre muncă și viața personală, economii, styling, dietă și băut. A fost apoi republicată în Vogue Body and Beauty Book în 1977, înainte să reapară ca meme pe Facebook. Eu acolo am găsit-o.

Dieta lui Gurley Brown era doar pentru două zile și o recomanda pentru un weekend din moment ce te „amețește”. Dar partea pozitivă este că-ți promitea că dacă consumi numai ouă, vin, friptură și cafea neagră, vei da jos 2,5 kilograme.

Și de aia am decis să încerc să trăiesc ca un star din 1970. Timp de trei zile.

Ziua întâi, duminică: 60,9 kilograme

Am început ziua la măcelărie ca să cumpăr trei fripturi de 150 de grame. A trebuit să taie carnea de patru ori înainte să facă bucățile atât de mici. Apoi m-am dus la crama locală ca să cumpăr Chablis, un vin special dintr-o regiune din Franța. Acolo am descoperit că cel mai ieftin Chablis costă 78 de dolari, așa că am luat un vin Alb Sec Clasic de 14 dolari.

Înapoi acasă, iubitul meu mahmur, Nick, și-a oferit bășinile ca mod de susținere. Nici măcar nu începusem și deja eram nervoasă. „Vom reuși să trecem cu brio prin asta?”, m-a întrebat el. Eu îmi voiam oul.

Nick a mâncat avocado, brânză de capră și prosciutto pe pâine, nenorocitul. Am dat pe gât sferturi alunecoase de ouă ca o focă la spectacol. „Nu te grăbi, adu-ți aminte că doar asta vei mânca”, mi-a spus Alex, colegul de apartament.

Vinul? Înghițeam cu noduri, dar măcar mi s-a vindecat mahmureala. Amețită duminică dimineața, viața-mi părea în regulă.

Ora 14

La prânz am mai mâncat ouă și se pare că mai multe ouă erau ultimul lucru pe care îl voiam. Problema nu era cât de înfometată mă simțeam, ci faptul că ouăle erau singurele lucruri care ajungeau în stomacul meu plin de acid. Îmi înecam tortura gustând două pahere de vin dureros de încet. Amețeala s-a dus, la fel și energia. Mă simțeam deprimată de la alcool.

Ora 19

Cine s-ar fi gândit că friptura cu lămâie e așa delicioasă? Până-n momentul ăsta nu-mi mai era atât de foame și m-am chinuit puțin să mănânc totul. Asta înseamna că deja muream de foame? Imediat cum am terminat, totuși, m-am simțit grozav. După ce am fost leșinată toată ziua, am primit o doză de energie pe care am folosit-o chicotind beată până m-am băgat în pat la ora 22.

Ziua 2, luni (lucrez de acasă). 60,3 kilograme

În mod normal, când îmi sună alarma mă ridic imediat din pat, dar atunci mă simțeam atât de leșinată ca atunci când am avut gripă tropicală în Vietnam. Dar stomacul îmi era mult mai plat decât în urmă cu 24 de ore.

Aceastei diete i s-a făcut reclamă ca fiind un răspuns în deblocarea fericirii și încrederii. „Dacă ești deja supraponderală, trebuie să faci ceva sau nu mai poți spera să fii fericită singură”, a scris Gurley Brown. Dar când m-am ridicat din pat m-a pocnit o durere ascuțită în rinichi. Și eram și constipată. O imagine deloc fericită a unei lipse de sănătate totală.

10 dimineața

Colega mea de apartament, Erin, a făcut o prăjitură. Jumătăți de ouă de data asta ca să termin odată. Dar se pare că jumătate de ou dat pe gât este la fel de rău ca o farfurie plină de piure de ouă. Acest pahar de vin de dimineața s-a dovedit a fi o sursă bună de energie. După micul dejun, suprinzător nu mi-a mai fost foame! Poate așa funcționa dieta. Era doar o dietă care suprima apetitul. Dar 20 de minute mai târziu, muream de foame și mă ustura stomacul. Sunetele pe care le scotea se schimbau de la gâlgâituri anoste la zgomote ca de balene.

Mai târziu am găsit o arhivă de coperți ale revistelor Vogue SUA din 1977, anul când au publicat versiunea dietei. Deși în mare textele de pe coperta din acel an erau despre machiaj, subtitlul lunii iulie era „Cum să arăți grozav și să te simți plină de viață!” Eram destul de sigură că dieta asta nu mă va face să arăt nici grozav și nici să mă simt vie, totuși femeile frumoase din Vogue care-mi zâmbeau păreau atât de sexy fără niciun efort. „Cum pot să arăt și eu așa?”, a întrebat fiecare femeie americană în 1977.

Ora 14

Jumătățile de ouă erau calea. Ouăle simple fără niciun fel de umplutură sunt cam scărboase și mă țin de nas în timp ce le mestec. Poate așa funcționează dieta: nu prea mănânci nimic timp de trei zile. Prietena mea biochimistă mi-a spus că o dietă bazată doar pe apă ar fi probabil mai adecvată mie. „Vinul și ouăle nu prea își au rostul”, mi-a spus ea.

Nu primeam aceeași stare de la vinul de la prânz cum primeam de la cel de dimineață. Mă amețeam foarte repede după prânz.

Ora 16:30

Nu mai pot munci. Am stat în pat cu durere de cap. Dar „să stai în pat singură este sexy”, scrie Gurley Brown. A fost asta sexy?

Ora 19

„Nu te mai uita la mine cu ochii ăia morți”, mi-a spus Nick, în timp ce balota o pungă întreagă de tortilla chips cu brânză.

După cină m-am amețit, dar de data asta nu era o amețeală neapărat plăcută. M-am simțit detașată și deconectată de corpul meu, ca și cum mă obișnuiam să fiu un corp de mâna a doua de la un donator cu probleme cu ficatul. Mă durea burta și râgâiam mult. Mi se închideau ochii, așa că m-am culcat la ora 21.

Ziua a treia, marți (lucrez de la birou). 59,7 kilograme.

M-am trezit tremurând și obosită, mă simțeam leșinată și parcă nu puteam respira ca lumea. Durerea de stomac mi s-a dus și la celelalte organe.

Arătam slabă și gri. Dar slabă.

Cartea lui Gurley Brown are un întreg capitol cu titlul „How to be sexy” în care practic îți dă toate lucrurile pe care să le faci și să nu le faci ca să câștigi validarea masculină. „Carnea care nu stă ferm pe oase” nu este sexy, a scris ea. Am citit asta și m-am simțit ofilită, ca și cum mi-ar cădea carnea de pe oase în orice moment. Nu cred că ăsta era scopul ei.

Apoi mai zicea că bărbații cărora le plac femeile „cu forme nu sunt siguri pe masculinitatea lor”. Atunci, conform spuselor lui Gurley, scheletele i-ar fi făcut să se simtă mai bărbați? Fabulos.

Ora 9:10 dimineața

Unii colegi știau ce fac, dar nu le-am spus superiorilor mei ca să nu trebuiască să le explic de ce beau la muncă. Așa că mi-am băut vinul de la micul dejun la birou dintr-un termos.

În timp ce beam vin, muream de foame și încercam să mă concentrez, literele de pe tastatură dansau ca și cum aș fi fost pe ciuperci halucinogene. „Te simți amețită?”, m-a întrebat unul dintre colegii care știau situația. Eram atât de obosită încât nu mai știam exact. Nu știam dacă eram beată sau în purgatoriu. Vinul bun cu care m-am tratat în ultima zi avea gust de oțet pur. Papilele mele gustaive își mai dădeau seama doar de aromele acide ca să mă avertizeze: Nu.Mai.Mânca.Acid.

Ora 12

Îmi era foarte greu să respir normal. Stomacul, intestinele și rinichii mă dureau, aveam și o durere de cap, mă jenau dinții și fălcile și mă clătinam când mergeam. Parcă auzeam vocea lui Gurley Brown: „Să poți sta nemișcată este sexy.”

Această dietă era recomandată în weekend. Dar nu o ardem așa acasă fumând țigări și citind Vogue, eu încercam să muncesc.

„Să fii sănătoasă este sexy. Fetele obosite sunt obositoare!”, scrie Gurley Brown. „Știu un tip care spune că s-a însurat cu nevastă-sa fiindcă era plină de vitalitate.”

CE VREI DE LA MINE, HELEN?! CE VREȚI DE LA MINE, BĂRBAȚILOR?!

Ora 13:30

Fiecare picătură de vin îmi zăpăcea stomacul și până la urmă mi-am băgat picioarele. M-am dus la baie ca să-mi provoc voma, dar în afara unei mici scurgeri nimic nu a ieșit. Să încerci să vomiți la muncă? Asta nu este normal, nici ok.

I-am spus lui Nick despre ce s-a întâmplat printre lacrimi și mi-a zis să-mi mănânc avocadoul de pe birou. Am făcut-o. Am încheiat dieta înainte să se finalizeze pentru că a) da, i-am simțit toate efectele, și b) nu mai voiam să-mi fac rău.

„Deja arăți mult mai bine”, mi-a spus colegul meu, după două guri de avocado. Mă înecam în alinare.

Deci ce am învățat din toate astea?

Am terminat dieta cu opt ore mai devreme, dar tot am pierdut 500 de grame – nu 2,5 kilograme cum mi s-a promis. Dar din punct de vedere emoțional, dieta m-a lovit ca o avalanșă de 9 000 de tone.

Este incredibil cum femeilor li se dau sfaturi să țină dieta asta. Uite cum să creezi iluzia că ești sexy în timp ce te simți ca un jeg pe fundul coșului de gunoi.

În capitolul „How to be sexy”, Gurley Brown a scris că „să fii sexy înseamnă să accepți toate părțile corpului tău ca fiind demne de respect și iubire”. Dar să te îmbeți sub presiune ca să înduri asemenea durere nu înseamnă să fii sexy.

În schimb am ales să „accept toate părțile corpului meu ca fiind demne de respect și iubire”. La dracu cu patriarhatul, la dracu cu standardele de frumusețe, la dracu cu vinul alb de căcat!

Articolul a apărut inițial pe VICE AU.