Fotografii care-ți arată blândețea și brutalitatea sexualității umane

„Camera devine un obiect de joacă între mine, iubiții și prietenii mei”, spune fotografa în vârstă de 23 de ani, Ellie English.

Munca lui Ellie – scene explicite care arată intimitatea pură, combinată cu imagini lumești și obișnuite din viața noastră de zi cu zi; niciodată regizate, total organice – ne furnizează un insight în cele mai criticate aspecte ale societății noastre: normele și valorile sexuale. Prin documentarea modului cum se lasă purtată între diverși iubiți, Ellie încearcă să cerceteze conotațiile pe care le dăm sexului şi valoarea pe care o pun oamenii pe întâlnirile intime.

Am cunoscut-o pe Ellie în subsolul din librăria de erotică din nordul Londrei unde am stat de vorbă despre munca ei.

VICE: Fotografiile tale variază de la intimitate până la existența zilnică blândă. Ce reflectă mixul acesta?

Ellie English: Temele predominante care apar în munca mea sunt despre non-monogamie, o relație personală cu BDSM-ul și sexualitatea generală care este în afara normelor dictate de societate. Pentru mine, este incredibil de important și intens să vorbesc despre lucrurile acelea în contextul vieții de zi cu zi. Este important să vorbim despre asta cu realizarea că oamenii care trăiesc în stilul ăsta sunt incredibil de normali. Au vieți foarte normale. Incluzând lucrurile alea foarte familiare de zi cu zi, vreau să le atașez proceselor emoționale prin care trecem în relațiile noastre. Te uiți la momentele astea incredibil de intime, dar pe lângă astea mai sunt și momentele în care ești singur, în mintea ta. Reflectând.

Ce valoare crezi că dau oamenii întâlnirilor intime?

Cred că e complet diferit pentru fiecare în parte. Pentru mine, primul lucru care îmi vine în minte e aventurile de o noapte. Unele persoane le văd ca fiind lipsite de sens, nu? Pentru mulți oameni este foarte posibil așa să fie, și bineînțeles că am avut și eu aventuri de o noapte așa. Dar am avut de asemenea si întâlniri sexuale lejere cu câte cineva, numai o data, și a existat o legătură; chiar ne-am conectat într-un fel. Am avut multe interacțiuni frumoase cu oameni care au durat foarte puțin – dar încă sunt foarte valoroase pentru mine.

Care sunt lucrurile principale pe care le-ai învățat despre sexualitatea umană cu acest proiect?

Ei bine, pot să vorbesc doar despre experiențele mele și ale persoanelor din anturajul meu. Am învăţat să renunț la orice rușine, să îmbrățișez sexualitatea, și nu e nimic dăunător acolo. Când eram mai tânără m-am gândit cu siguranță: „Ce dracului se întâmplă cu mine?” având o dorință să fiu dominată, să fiu rănită în vreun fel, sau să rănesc eu pe alții. Sau când ești într-o relație cu cineva pe care iubești foarte mult, dar totuși găsești și alți oameni atrăgători. Mă gândeam: „Chiar este greșită treaba asta?”. Am învățat eventual să ma separ pe mine de normele culturale despre cum ar trebui să avem relații. Am descoperit ce merge pentru mine.

Ți-a schimbat munca asta noțiunile preconcepute despre relațiile umane?

Nu sunt sigură că „schimbat” este cuvântul potrivit, dar m-a făcut să mă gândesc la relații mai în profunzime. Într-unul din primele mele proiecte am făcut o serie de auto-portrete despre practici BDSM. La momentul respectiv, am simțit că munca era incredibil de importantă pentru că era foarte reală, sinceră și nu foarte discutată. Acum, deși cred în continuare că adevărul este foarte important, și continuă să formeze o parte din munca mea, am început sa mă uit la ea dintr-o perspectivă psihanalistă – am căutat de unde vine sexualitatea nostră. Provine din experiențele din copilărie și relațiile cu părinții noştri. Cred că este important să ne uităm la asta ca să înțelegem modul cum interacționăm în relații în timp ce devenim adulți.

Deci, în ultimul an, mi-am fotografiat tatăl, și recent înregistrez conversații cu el. Am discutat despre experiențele din copilărie, relația mea cu el și cum cred că a impactat asta relațiile pe care le am acum. M-a făcut atât de interesată de propria psihologie și sexualitate! E incredibil, nu? Că noi ca indivizi, suntem construiți într-un mod anume.

De ce crezi că oamenii au evoluat în așa fel încât să-și protejeze cele mai adânci dorințe?

Există în continuare multă rușine și jenă legată de sex. Nu știu istoria de ce culturile noastre au făcut să fie așa. Este interesant totuși, pentru că noi ca oameni suntem niște animale incredibil de sexuale. Poţi să vorbeşti unu la unu cu persoanele de care ești apropiat și ei la rândul lor vorbesc despre fanteziile şi dorințele lor, dar când vine vorba despre larga societate mereu există o rușine atașată de ea.

Crezi că societatea se schimbă din punctul ăsta de vedere?

Lucrurile se schimbă al naibii de mult când vine vorba de drepturile transexualilor și ai celor din comunitățile LGBT, de exemplu. Dar eu încă cred că pentru cineva ale cărui interese și practici sunt înafara idealurilor de foarte hetero și stricta monogamie sau vanilla sex, există norma asta sociala dictată pe care ei nu o înțeleg. Oamenii au acces la informaţie acum, totuşi; dacă sunt interesaţi se pot educa singuri.

